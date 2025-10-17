Новини
България »
Отстраниха директора на полицията в Пазарджик

17 Октомври, 2025 12:51 1 596 25

До ситуацията се стигна след скандала с изборите за общински съветници в града на 12 октомври

Отстраниха директора на полицията в Пазарджик - 1
Снимка: ОД на МВР - Пазарджик
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Директорът на полицията в Пазарджик Даниел Бараков е отстранен. Това съобщи по време на брифинг лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Разбрах от Даниел Митов, защото днес щях да му поискам оставката, че директорът на полицията в Пазарджик си е подал оставката. Спаси кожата, защото при нас компромиси не може да има", каза Борисов.

Той е отстранен и тече проверка, Това потвърди министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Припомняме, че старши комисар Бараков беше назначен на поста през юли 2024 година със заповед на Калин Стоянов, който тогава беше министър.

До ситуацията се стигна след скандала с изборите за общински съветници в Пазарджик на 12 октомври. Първа политическа сила станаха ДПС-Ново начало, втори ПП-ДБ, а ГЕРБ останаха шести на фона на множество сигнали на купуване гласове.

Това доведе до искане на оставката на министъра на МВР Митов и напрежение сред политическите сили.


България

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    25 1 Отговор
    Абе я касиране.
    Наглеци!

    12:52 17.10.2025

  • 2 Сю с буклите

    24 0 Отговор
    Не знам за кого да викам вече. Нещата станаха леко кафяви.

    Коментиран от #14

    12:53 17.10.2025

  • 3 честен ционист

    17 17 Отговор
    Баце го е уволнил със СМС.

    12:53 17.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 1 Отговор
    Сезонът за отстрел на канарчета е открит❗

    12:55 17.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    21 2 Отговор
    На Тиквата кво му е виновен милиционера?
    Питам и отговор не искам.

    12:56 17.10.2025

  • 6 Това

    20 0 Отговор
    ще да е жертвеното агне. Явно нагоре сю, мю, и др. буклуци са непречьом.

    12:57 17.10.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    24 0 Отговор
    Ако е имало нарушения, изборите трябва да бъдат класирани, а не да уволняват милиционера.

    12:58 17.10.2025

  • 8 оня с коня

    20 0 Отговор
    само като му видиш физиономията и може да му даде 3 години строг тъмничен затвор

    12:58 17.10.2025

  • 9 Булдог

    19 0 Отговор
    Е, голяма работа! На следващите избори - Депутат!

    12:59 17.10.2025

  • 10 12340

    10 0 Отговор
    ".... Каааалинка, калинка, калинка моя..."
    :))

    13:06 17.10.2025

  • 11 жвсед

    12 0 Отговор
    Той тоя не е никакъв шеф на полиция, а едни боклук на държавна издръжка. Даже можеше и да го изритат със шутове. Всеки българин видя какви избори се правят и как подчинените му милиционери спят и мижат и не виждат как се купуват избори. Цялото управление трябваше да изритат на борсата и да ходят да работят за да ядат. Тутманици да ги хранят с по 3-5 хиляди лева на месец а те да пърдят, че и още искат. Цялото управление на борсата. Слава Богу всеки ги видя какви са тутманици.

    13:07 17.10.2025

  • 12 ЕЙ БЪЛГАРИ

    9 0 Отговор
    ОТ ТОЗ ..ОШЕНИК ОТТЪРВАНЕ НЯМА ДА ИДВА ФЕНОМЕНА ДА СИ ИЗВАДЯТ ОЧИТЕ А ПА АКО ИСКАТ ДА СЕ ПУЦАТ АМИН.

    13:07 17.10.2025

  • 13 Бою преля чашата

    5 1 Отговор
    "Щом не си с нас, вън!" Това вече е дерибейска наглост.

    13:10 17.10.2025

  • 14 НЕ ПРИЯТЕЛ

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сю с буклите":

    НАПРАВО Л А Й Н Я Н И -НЯМА ДЪРЖАВА.

    13:10 17.10.2025

  • 15 Метресата от Барселона

    7 0 Отговор
    Не е за вярване, че България в момента е диктатура, маскирана като "парламентарна демокрация". Един човек да се сърди, да фучи, да хвърчат оставки, да идват нови, още по-усърдни слуги и страната да пада още по-надолу духовно и икономически. Същото издание на Бойко Борисов е Делян Пеевски. Грубо, безочливо, агресивно поведение. А наоколо унижение и страх. Лъжи, манипулации на статистика и изборни резултати, подкупи, службогонство и корупция. Колко жалко за прекрасната ни Родина!

    13:11 17.10.2025

  • 16 С.КОСТИ ОБЩ.СРЕДЕЦ

    4 0 Отговор
    КАЛИНЕ ПРЕБИРАЙ СЕ НАСЕЛО ДА ПАСЕШ МАГАРЕТАТА КВО СИ ТРЪГНАЛ СЛЕД ВЕЛИНГРАДСКОТО.

    13:13 17.10.2025

  • 17 шопа

    4 0 Отговор
    Най-май па си играйкаме на Изгурел бушон , ми се чини.

    13:15 17.10.2025

  • 18 НИЩО

    4 0 Отговор
    НЕРЕЗ ЩЕ ГО УРЕДИ НА ДРУГА СЛУЖБИЧКА

    13:15 17.10.2025

  • 19 Мнение

    6 0 Отговор
    Не е позволил купуване на гласове от страна герб

    13:18 17.10.2025

  • 20 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Защитаваше пеевските купувачи 😁😆😂

    13:21 17.10.2025

  • 21 Не само него

    1 0 Отговор
    Всички. Цялото МВР трябва да се разпусне и преназначи наново. Само чистите и некорумпираните, с ясното съзнание за това, откъде им идват парите за заплатите, от народа. С ясната цел кой трябва да защитават, народа! Не мутрите, не мафията, не корумпираните. Мястото на полицаите е до гражданите! Където е мястото и на армията! Не да се крият по хотели и зад високите стени на имения и луксозни къщи, особено пък и зад граница. Мястото им е сред хората, сред нас! Защото всички правим обществото, нацията, държавата! Как не може да го проумеете?

    Коментиран от #22

    13:22 17.10.2025

  • 22 Още

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Не само него":

    Тръмп изкара армията по парковете! Няма значение какво правят, това е знаково действие. Поставя се армията до хората! В България армията, особено генералитетът е много далеч от хората. Хотелиери, политици, корумпирани бизнесмени.

    13:24 17.10.2025

  • 23 Да,бе

    3 0 Отговор
    Хем си подал оставката,хем отстранен и течала проверка...Доста интелигентна комбинация.

    13:28 17.10.2025

  • 24 Тома

    2 0 Отговор
    Този с тази физиономия прилича на сериен убиец бе.Къде ги намирате такива началници

    13:30 17.10.2025

  • 25 Хмм

    0 0 Отговор
    хората на пеевски заминават, а новите?

    13:40 17.10.2025

