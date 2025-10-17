Отстраниха директора на полицията в Пазарджик

Директорът на полицията в Пазарджик Даниел Бараков е отстранен. Това съобщи по време на брифинг лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Разбрах от Даниел Митов, защото днес щях да му поискам оставката, че директорът на полицията в Пазарджик си е подал оставката. Спаси кожата, защото при нас компромиси не може да има", каза Борисов.

Той е отстранен и тече проверка, Това потвърди министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Припомняме, че старши комисар Бараков беше назначен на поста през юли 2024 година със заповед на Калин Стоянов, който тогава беше министър.

До ситуацията се стигна след скандала с изборите за общински съветници в Пазарджик на 12 октомври. Първа политическа сила станаха ДПС-Ново начало, втори ПП-ДБ, а ГЕРБ останаха шести на фона на множество сигнали на купуване гласове.

Това доведе до искане на оставката на министъра на МВР Митов и напрежение сред политическите сили.