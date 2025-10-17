Отстраниха директора на полицията в Пазарджик

Директорът на полицията в Пазарджик Даниел Бараков е отстранен. Това съобщи по време на брифинг лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
"Разбрах от Даниел Митов, защото днес щях да му поискам оставката, че директорът на полицията в Пазарджик си е подал оставката. Спаси кожата, защото при нас компромиси не може да има", каза Борисов.
Той е отстранен и тече проверка, Това потвърди министърът на вътрешните работи Даниел Митов.
Припомняме, че старши комисар Бараков беше назначен на поста през юли 2024 година със заповед на Калин Стоянов, който тогава беше министър.
До ситуацията се стигна след скандала с изборите за общински съветници в Пазарджик на 12 октомври. Първа политическа сила станаха ДПС-Ново начало, втори ПП-ДБ, а ГЕРБ останаха шести на фона на множество сигнали на купуване гласове.
Това доведе до искане на оставката на министъра на МВР Митов и напрежение сред политическите сили.
14 НЕ ПРИЯТЕЛ
До коментар #2 от "Сю с буклите":НАПРАВО Л А Й Н Я Н И -НЯМА ДЪРЖАВА.
13:10 17.10.2025
21 Не само него
Коментиран от #22
13:22 17.10.2025
22 Още
До коментар #21 от "Не само него":Тръмп изкара армията по парковете! Няма значение какво правят, това е знаково действие. Поставя се армията до хората! В България армията, особено генералитетът е много далеч от хората. Хотелиери, политици, корумпирани бизнесмени.
13:24 17.10.2025
