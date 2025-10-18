Новини
България
Кузман Илиев: Всички ние легитимирахме Пеевски

18 Октомври, 2025 10:07, обновена 18 Октомври, 2025 10:14 617 9

  • кузман илиев-
  • пеевски-
  • радев-
  • политика

Оформят се два центъра - около лидера на ДПС и около президента Радев, смята анализаторът

Кузман Илиев: Всички ние легитимирахме Пеевски - 1
Снимка: СИПП
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Новината е, че няма да има новина. Няма да се случи нищо особено, няма да има преформатиране. Купонът се отлага", това заяви пред БНТ политическият анализатор Нидал Алгафари, цитиран от ФОКУС.

"Това, че г-н Пеевски е в някакво управление – държавата се управлява от Народното събрание (НС), не от Министерски съвет (МС). Те са изпълнителна власт. Така че г-н Пеевски и ДПС-Ново начало отдавна са във властта, управляват заедно с останалите политически формации“, поясни той.

"Не виждам какъв е проблемът да има една голяма политическа формация, която има толкова избиратели в момента, да не участва. Защо да не участва?“, попита той.

Според него трябва да се намери вариант за стабилност и сигурност в държавата.

Кузман Илиев от своя страна не вижда настъпването на някакъв особен нов етап в управлението.

"В държавата се сблъскват два центъра на власт. Единият е Пеевски, който дори от ГЕРБ успява да захапе, ПП-ДБ да обезличи, които сега се мъчат да се върнат в играта с по-мощна реторика, но все пак имат история.

И другият лагер, гравитационно поле, който се оформя, е Радев, който влиза в тая битка и, според мен, дори с надежда се гледа от ГЕРБ и ПП-ДБ, които потенциално, в чисто политически аспект, те са внимателни към Радев“, посочи анализаторът.

Според него ситуацията е историческа.

"Легитимността на г-н Пеевски е благодарение на всички вас, всички нас. Всеки божи ден, всеки политик – колкото и да е голям или малък, започва и свършва с г-н Пеевски.

В общественото мнение, когато ти набиваш едно име – като Пеевски, в продължение на всеки ден по хиляди пъти, да говориш че той е силният, че е завладял съдебната система, прокуратурата, медиите, бизнеса, общо взето хората започват да виждат в него сила.

И това е благодарение най-вече на вашата политическа формация, на г-н Радев, на всички, които постоянно наливате в неговата мелница“, изтъкна Нидал Алгафари, обръщайки се към Стоян Михалев от ПП-ДБ.

"Това е някаква борба на евроатлантизми – моят евроатлантизъм е по-добър от твоя. При г-н Пеевски има една силова форма на евроатлантизъм, при ПП-ДБ по-скоро един рафиниран англо-саксонски подход: ние сме завършили в чужбина, ние сме легитимните, ама малко не можем да свършим работа, затова дори от нашите партньори г-н Пеевски се припознава като правилния евроатлантик. Тук е борба по-скоро за кокала. Оставили са кучетата да лаят, кой ще вземе кокала. Но това не е държавотворно.“, обобщи Кузман Илиев.

По отношение на липсата на кворум в парламента Алгафари коментира: "Когато опозицията влиза и не се регистрират и седят и се хилят вътре или държат някакви пърформанс плакатчета, по-скоро е смешно".

"Пазарджик не е симптом. Показват го социологическите проучвания, че нещата не стоят точно така. ГЕРБ никога не са били кой знае каква сила в Пазарджик", изтъкна той.

Според него поводът за реакцията на Бойко Борисов е друг: "В един момент се вбеси, че има едни министерства, които са собствени губернии, в които всеки си назначава сам определени хора. Това може би е на принципа "казвам ти, дъще, сещай се, снахо". Когато са се договаряли, със сигурност не са имали предвид, че и чистачките ще бъдат от тая политическа формация".

И продължи: "Видяхме го и с г-н Радев. Като дойде с неговото служебно правителство. Той разбишка към 30 хил. души и си назначава негови. След това всяко друго идва и ги сменя тези".

По отношение на твърденията на ПП-ДБ за купен вот в Пазарджик Алгафари изтъкна: "Втората политическа сила в Пазарджик не е ли ПП-ДБ? Аз мога ли сега например да си въобразявам и да говоря глупости, че вие сте купили тези гласове, защото аз видях как вашите хора - Лена Бориславова, заедно с още 100 души, които в 5 и половина сутринта тръгнаха, отидоха и нападнаха ромските махали. Аз мога да твърдя, че там те са плащали. Ама това са глупости".

Кузман Илиев коментира въпроса с предложения от ПП-ДБ "санитарен кордон“: "Привидно Пеевски да го няма във властта, за да може вие да сте във властта. Това е логиката на разговора. Вие го циментирахте този модел – вие, тази общност, със служебните кабинети, с даването на властта в ръцете на хора“.

По думите му, ако се беше осъществила ротацията на Мария Габриел с Николай Денков, "това щеше да довърши политически“ ПП-ДБ. "Щеше наистина тогава да ви приключи“, обърна се той към Стоян Михалев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа

    5 2 Отговор
    ВИЕ ГО ЛЕГИТИМИРАХТЕ, КОИТО СТЕ СЕ ПРОДАЛИ НА МАФИЯТА, НИЕ НАРОДА ОТ 20 ГОДИНИ ВИ ПОВТАРЯМЕ , ЧЕ СА МАФИЯ, КОЕ НЕ РАЗБРА ПЛАТЕНО КЛАКЬОРЧЕ?

    10:18 18.10.2025

  • 2 койдазнай

    4 1 Отговор
    Ма Пеевски няма нужда някой да го легитимира. Той е определен да управлява преди 25 години. И успешно управлява от 15, ама всички се правиха, че не го знаят.

    10:19 18.10.2025

  • 3 Абе

    1 2 Отговор
    Поредният афгански драскач, който се прави на интересен, че разбира нещо. За тази работа се изискват високи интелектуални способности.

    10:28 18.10.2025

  • 4 Дедо ви...

    2 1 Отговор
    Цирка приключи. Тиквата инсталира грухчо във властта. Коалиция Магнитски ще ни управлява?!?!?!?!

    10:35 18.10.2025

  • 5 жаесд

    2 1 Отговор
    Стига сте ни вменявали вина на нас българите, няма никакво "НИЕ". Истината е много по простичка. Нямаме държава и държавници, няма. Оказа се че службите са пълни с предатели и безполезни боклуци. Оказа се че сме глуаци българите, ама големи глупаци. И е по добре да си го признаем, за да почнем да се лекуваме. Оказа се че повечето българи не са прочели Новия Завет на Господ Иисус Христос. Оказа се че сме провалени като поколение. Оставихме най примитивните глупаци и разбойници да ни лъжат и крадат безнаказано. Оказа се че има такива дето са готови и майка си да продадат само от Посолството да ги помилват по кратуните. Взеха ни всичко защото сме глупаци. Слава на Господ Иисус Христос има надежда ако се поправим.

    Коментиран от #7

    10:37 18.10.2025

  • 6 Мисирките тичат с микрофоните подир

    2 0 Отговор
    Пееффски от години както парле тича подир майка си. Но забравят явно че ДПС все пак е етническа партия и българите са предатели.

    10:42 18.10.2025

  • 7 Виж си името само

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "жаесд":

    На човек не прилича.

    Коментиран от #8

    10:44 18.10.2025

  • 8 цезсд

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Виж си името само":

    Ако ти кажа как се казвам няма да ти помогне никак и може и да умреш. Искаш ли още да ти го кажа???

    10:52 18.10.2025

  • 9 Дориана

    1 0 Отговор
    Напротив, провала на Борисов и ГЕРБ/ СДС е видим и той ще бъде доказан на новите избори. БСП ОЛ падат на дъното , а ИТН излизат от Парламента.

    10:52 18.10.2025

Новини по градове:
