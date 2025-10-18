Новини
Нова измамна схема: Внимавайте с линкове от непознати – крадат пари от банкови карти

Нова измамна схема: Внимавайте с линкове от непознати – крадат пари от банкови карти

18 Октомври, 2025 12:42

Жертви на измамата са продавачи в интернет платформи за търговия. Схемата е проста

Нова измамна схема: Внимавайте с линкове от непознати – крадат пари от банкови карти - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова

На нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки предупреждават от полицията. Сигналите са зачестили през последните седмици, а потърпевши има в цялата страна.

Жертви на измамата са продавачи в интернет платформи за търговия. Схемата е проста.

Мним купувач се свързва с тях и след кратък разговор за продаваната стока предлага да плати през линк за доставка, който уж препраща към страница на куриерска фирма.

"След отварянето му събира лични данни, данни за банковите карти, пълен номер на банковата карта, пароли и по този начин придобива достъп до сметката и съответно нареждат суми. След което комуникацията приключва дотам и потребителите на платформи за продажби разбират, че са измамени", заяви пред БНТ Рамадан Читаков, "Икономическа полиция", ОДМВР – Варна.

Много варненци не бяха чували за подобна измама в платформите за онлайн търговия.

За да се предпазят от подобни измами, потребителите не трябва да отварят линкове в приложения за обмен на данни, получени от непознати.

"Дори да ги отворят да не предоставят лични данни, данни от банкови сметки, съответно от банкова карта", коментира Рамадан Читаков, "Икономическа полиция", ОДМВР – Варна.

От полицията напомнят, че с банкова карта може да се плаща, но не и да се получават пари. Това става единствено с предоставяне на банкова сметка.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    0 0 Отговор
    За нова схема за онлайн измами...

    12:47 18.10.2025

  • 2 Дик диверсанта

    1 0 Отговор
    Знаете ли защо копейкин преброи част от живеещите в България?

    12:58 18.10.2025

  • 3 има много измамници

    3 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    13:01 18.10.2025

  • 4 Е, що, бе, нали

    2 1 Отговор
    Интернет банкирането беше голямо удобство - точно колкото да си оставиш парите на площада и всеки, на когото имаш да даваш, да си взема сам - какво само да се главоболиш сам да смяташ и броиш пари!

    Коментиран от #5

    13:02 18.10.2025

  • 5 Ко речи?

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Е, що, бе, нали":

    Кьорав карти не играе. То и токът е голямо удобство, ама никой не може да спре ypoд като теб да бръкне с вилица в контакт с напрежение 220 V A и тук не става въпрос за банкиране. Ноо си прос, значи.

    13:15 18.10.2025

  • 6 Мдааааа...

    2 0 Отговор
    Марике, какво му е новото ма, мucupko ньедна. Всичко си е старо. Нови са най-вероятно балъците, които се хващат.

    13:17 18.10.2025

  • 7 Милиционер явно го е писал това

    0 0 Отговор
    От написаното разбрах, че аз примерно като продавач ще си дам банковата сметка и парола на някой си, дето иска да купува.Може ли някой да ми обясни какво е написано по горе.
    Купувача щял да дава линк на продавача...Ейй, че измислици..
    За всяко разплащане по интернет, банката изпраща код за подвърждение на личния телефон.

    13:19 18.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

