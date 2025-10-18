Ивелин Михайлов: Аз не съм се разсърдил на депутатите

Не е нормално в България да се случват тотални беззакония, това заяви в "Говори сега" лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.
"Не мен да слушат, а партията си има определени обещания пред избирателите. Аз не съм се разсърдил на депутатите. Регистрацията е била заради други опозиционни партии като МЕЧ и ПП-ДБ. В един момент те са помислили, че се прави нещо, което е противно на управляващите, но седнахме и си изяснихме отношенията. По този начин объркваме избирателите за политиките, които имаме".
По думите му, извинението, което те са поднесли е пример за морал в НС.
Парламентарната група на "Величие" е против смяната на Наталия Киселова като председател на парламента.
"Ако тя бъде сменена с някой от опозицията тогава ще подкрепим смяната на Киселова, но ако бъде сменена с човек на ГЕРБ или ДПС - разбира се, че предпочитаме да е Наталия Киселова".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин
18:56 18.10.2025
2 Георгиев
18:57 18.10.2025
3 скуби вежди
18:58 18.10.2025
4 Само предлагам
Коментиран от #5
19:08 18.10.2025
5 ивелин
До коментар #4 от "Само предлагам":може пък да се разсърдя не се знае...
19:10 18.10.2025
6 Аз не съм се разсърдил на депутатите
а пък техните преизибирачи и поклонници
ние си ги обичаме наште народни представители
че ни държат най бедни
болнави и измиращи в ес
важното е те да са добре с тлъстите заплатки
а пък ние мазохистите 41% гласуващи ще оцелеем и при еврото
19:17 18.10.2025
7 чисти ги
19:19 18.10.2025
8 Хахаха
19:19 18.10.2025
9 Напълни се
19:20 18.10.2025
10 Аз Пък Се Чудя !
Дали е Останало !
Нещо Законно !
В Тази Страна !
Ако Имаше Истинска Съдебна Власт !
И Прокуратура !
Одавна !
Тези от НС !
И МС !
Да са в Затвора !
И България Да е Започнала !
Да се Нормализира !
19:27 18.10.2025