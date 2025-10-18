Новини
Ивелин Михайлов: Аз не съм се разсърдил на депутатите

18 Октомври, 2025 18:53 710 10

  • ивелин михайлов-
  • депутати-
  • нс

Парламентарната група на "Величие" е против смяната на Наталия Киселова като председател на парламента

Ивелин Михайлов: Аз не съм се разсърдил на депутатите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не е нормално в България да се случват тотални беззакония, това заяви в "Говори сега" лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

"Не мен да слушат, а партията си има определени обещания пред избирателите. Аз не съм се разсърдил на депутатите. Регистрацията е била заради други опозиционни партии като МЕЧ и ПП-ДБ. В един момент те са помислили, че се прави нещо, което е противно на управляващите, но седнахме и си изяснихме отношенията. По този начин объркваме избирателите за политиките, които имаме".

По думите му, извинението, което те са поднесли е пример за морал в НС.

Парламентарната група на "Величие" е против смяната на Наталия Киселова като председател на парламента.

"Ако тя бъде сменена с някой от опозицията тогава ще подкрепим смяната на Киселова, но ако бъде сменена с човек на ГЕРБ или ДПС - разбира се, че предпочитаме да е Наталия Киселова".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин

    3 3 Отговор
    Разкри славуц убития чалгар пред бърлогата му колко краде от министерствата му ментора им Орлин Алексиев

    18:56 18.10.2025

  • 2 Георгиев

    7 1 Отговор
    Този човек е неадекватен, искам да го попитам Киселова не е ли човек на Герб и ДПС?

    18:57 18.10.2025

  • 3 скуби вежди

    3 1 Отговор
    ще посрещна руския президент с леб и соль както дядо ми направи 1945та и пра дядо ми през 1878ма

    18:58 18.10.2025

  • 4 Само предлагам

    4 2 Отговор
    не се сърди бе селяндур те са като тебе

    Коментиран от #5

    19:08 18.10.2025

  • 5 ивелин

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само предлагам":

    може пък да се разсърдя не се знае...

    19:10 18.10.2025

  • 6 Аз не съм се разсърдил на депутатите

    3 0 Отговор
    не им се сърди ивелинчо

    а пък техните преизибирачи и поклонници
    ние си ги обичаме наште народни представители
    че ни държат най бедни
    болнави и измиращи в ес

    важното е те да са добре с тлъстите заплатки
    а пък ние мазохистите 41% гласуващи ще оцелеем и при еврото

    19:17 18.10.2025

  • 7 чисти ги

    0 1 Отговор
    в трудни моменти се вижда кой е читав

    19:19 18.10.2025

  • 8 Хахаха

    3 0 Отговор
    театрален лешояд

    19:19 18.10.2025

  • 9 Напълни се

    0 0 Отговор
    с измамници политическото пространство! Този индивид е типичен пример!

    19:20 18.10.2025

  • 10 Аз Пък Се Чудя !

    1 0 Отговор
    Аз Пък Се Чудя !

    Дали е Останало !

    Нещо Законно !

    В Тази Страна !

    Ако Имаше Истинска Съдебна Власт !

    И Прокуратура !

    Одавна !

    Тези от НС !

    И МС !

    Да са в Затвора !

    И България Да е Започнала !

    Да се Нормализира !

    19:27 18.10.2025

