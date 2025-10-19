Радев за коалиционния съвет, който свиква ГЕРБ: Нека дойде понеделник, нещата се менят с часове

Президентът Румен Радев бе на посещение в Смолян със съпругата си Десислава Радева и унгарския си колега Тамаш Шуйок по повод Деня на българо-унгарското приятелство и 100-годишнината от рождението на унгарския поет и преводач на редица български произведения Ласло Наги, който е и почетен гражданин на Смолян, предаде ФОКУС.
„Нека дойде понеделник, виждате, че нещата се менят с часове”, заяви той пред журналисти в Смолян, където пристигна с колата на съпругата си, попитан за коалиционния съвет, който свиква ГЕРБ в понеделник, цитиран от NOVA.
Преди дни държавният глава обяви, че е солидарен със служителите в администрацията му, на които парламентът отне правото да ползват колите на службата. Той е първият държавен глава, в най-новата история на България, който се придвижва с личен автомобил за служебни цели.
С автомобила на съпругата си Радев посети Бачковския манастир, а по-късно пристигна и в Смолян. Той слезе от задната седалка, след което излезе и съпругата му. Попитан как ще обясни на унгарския си колега защо използва личен автомобил при такава важна визита, Радев отговори така:
„С него сме в чудесни приятелски отношения. Той разбира всичко. Много неща, които се случват тук, са ясни на унгарската страна”.
И посочи, че пътят от Асеновград до Смолян, по който е минал с личната си кола, действително се нуждае от обновяване.
„Може да изглежда още по-добре. Полагат се грижи да се поддържа. Има мрежи, където има свлачища, но пътят трябва да бъде разширен. За да расте Смолян, да се развива в икономическо отношение, е ясно, че трябва добра транспортна свързаност”, заяви държавният глава.
Задълбочаване на двустранните отношение в сферата на икономиката, енергетиката, търговията, транспортния сектор и туризма ще са част от темите, по които двамата президенти ще разговарят и утре.
„Днес сме неотделна част от общността на ЕС и от НАТО. Ние сме съюзници в политически, икономически и военен смисъл”, поясни Тамаш Шуйок.
Двамата президенти бяха посрещнати от кметът на Смолян Николай Мелемов, зам.-областният управител Андриян Петров, командирът на 101-ви Алпийски полк полковник Стефан Димов, и други официални лица.
Събитието започна с химните на Унгария и България, а препълнената зала № 1 на Родопския драматичен театър се изправи на крака. Кметът на Смолян Николай Мелемов посрещна двамата държавни глави като домакин. "За нас е изключителна чест и отговорност да ви приветстваме в нашия град, в деня, в който отдаваме заслужена почит на приятелството между нашите два народа. 19 октомври – Денят на Българо-унгарското приятелство не е просто символична дата в календара, а живо свидетелство за вековните отношения между нашите два народа. Отбелязваме и 100-годишнината от рождението на Ласло Наги – един велик унгарски поет, която е почетен гражданин на Смолян и остава в литературата на 20 век с неговите творби, любовта си към българския език и нашата култура. Той създава мостове между народи и между сърца“, посочи Мелемов. Той се обърна към двамата президенти и отбеляза, че тяхното присъствие в Смолян е ясен знак, че тази дългогодишна дружба не само се съхранява, но и се развива с нова сила. "Вярвам, че с общи усилия е продължим да я изграждаме бъдеще, в което свързаността, културният обмен и взаимната подкрепа ще заемат своето заслужено място“, посочи още кметът на Смолян.
Президентът Румен Радев заяви, че за него и за президента на Унгария е удоволствие да бъдат гости на Смолян в Деня на българо-унгарското приятелство именно в годината, в който се отбелязва вековният юбилей от рождението на Ласло Наги. "Днес сме в сърцето на тази магическа планина Родопите – планина, която от хилядолетия пробужда човешкия дух, омагьосва и вдъхновява и е люлка на много поети и творци от древността. Неслучайно именно тук големият унгарски поет, преводач и художник Ласло Наги открива своя български дух. Като всеки голям творец, той надхвърля националните рамки и гради мостове с други светове и култури. Още в млада творческа възраст той открива нашите традиции, запознава се с богата душа на българския народ и по един наистина неподражаем начин разгръща на унгарски език красотата на българското народно творчество и поезия. Именно в дена на българо-унгарското приятелство ние си припомняме всички тези личности събития и жестове на близост, които правят нашите народи още по-близки“, каза държавният глава.
Той подчерта, че за нас българите е и още по-важно, че този ден е денят на св. Иван Рилски – небесният закрилник на българския народ. Радев посочи, че връщайки се назад в историята трябва да признаем, че в исторически контекст ние споделяме сходна историческа съдба и сме били изправени пред сходни изпитания. "Духовната близост между нашите народи се простира далеч отвъд интензивното икономическо сътрудничество, стокообмена, енергийната и транспортна свързаност, на която се радваме днес. Има своята духовна връзка векове назад, имаме преплитане на духовни, културни и исторически връзки и най-вече имаме чисто човешки измерения на близост и приятелство. Показател за това е че първото българско културнао представителство в чужбина е именно в Будапеща. Присъствието на българската общност в Унгария води началото си от 14 век, продължава и до днес да бъде активна и уважавана част от унгарското общество. България и особено град Смолян остават неразривно свързани с живота и творчеството на Ласло Наги“, каза още президентът Радев.
Президентът на Унгария Шуйок заяви, че на този знаков ден е трогателно да отбележим заедно историческата обвързаност между съдбите на нашите два народа и да празнуваме съвременното ни сътрудничество и искрено приятелство, което ни свързва. "Ние унгарците и българите, въпреки че живеем на известно географско разстояние, разполагаме с тесни взаимоотношения. Приятелството между двата древни християнски и европейски народи, е нашата обща история – народи, които са поразявани от бурите на историята, поваляни от завоевателни империи и идеологии, но въпреки това оцеляват, успяват да останат силни и с гордост да съхранят своята култура, самобитност, вяра и ценностите си дори и през вековете на трудностите. Двата народа дават на човечеството герои и светци, от двете култури се раждат гении, които постигат световна известност както в областта на науката, така и на културата. По този начини двата народа дават своя ценен принос към човешките ценности за укрепването на духовното обогатяване на европейската култура и цивилизация“, поясни Шуйок.
Той отбеляза, че днес двете държави са неразделна част от общността на Европейския Съюз и НАТО и са съюзници в политически, икономически, военен смисъл. "Пътят, по който днес върви българо-унгарското сътрудничество е утъпкан и със сигурност може да се каже, че той е стабилна основа за истинско приятелство. Ние унгарците имаме още един аргумент тези връзки да не отслабнат и това са българските общности, които са неразривно свързани с Унгария от векове насам. Унгария предоставя убежище подслон на общности от българи и дава подслон за тяхното икономическо укрепване, когато това е било необходимо. Българите в Унгария заемат почетно място в моята родина и ние се ангажираме в подкрепата на техните малцинствени организации, насърчаваме тяхната култура и език и гарантираме тяхното представителство в унгарския парламент, чрез свой собствен малцинствен застъпник“, каза още президентът на Унгария.
Събитието продължи с музикално-поетичен концерт, посветен на приятелството между двете държави.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
17:51 19.10.2025
2 Сталин
17:51 19.10.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #50
17:51 19.10.2025
4 Бай Ганьо
Коментиран от #7
17:53 19.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 марксист
17:55 19.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 бай Димчо
Коментиран от #46
17:55 19.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 помаците се сбират
17:56 19.10.2025
11 Двама
17:56 19.10.2025
12 Кънчо
17:56 19.10.2025
13 Бахри
Коментиран от #21, #68, #74
17:57 19.10.2025
14 За размисъл
Не е важно кой е президент. Важно е, че намагнитните шишогуцита посегнаха на президентската институция. Като гледам още ще се ошишкавяват.
17:58 19.10.2025
15 Паси
До коментар #3 от "Последния Софиянец":те изпревари!
17:58 19.10.2025
16 Майна
,,А дали такова шоу наистина е опасно???
Попитайте майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин! Само дето не можете да ги попитате, защото те загинаха (светла им памет!) на 13.09.2024 при подготовка на авиошоу в базата в Граф Игнатиево, поръчано от главнокомандващия българската армия, президента Румен Радев!.
Прати военни да правят безумия ,без летателен нальот ,
..
Бил отговорен..
Такова лицемерие ..няма!
Коментиран от #70
17:58 19.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 сусо
17:59 19.10.2025
19 ту-туу
17:59 19.10.2025
20 Дориана
Коментиран от #59, #86
18:00 19.10.2025
21 Сталин
До коментар #13 от "Бахри":Недей да лъжеш всички помаци и турци проядохде свинско,познавам много
18:00 19.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ко Не
18:03 19.10.2025
26 Шуйок 1
18:03 19.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Не знам
18:07 19.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Всяка
До коментар #33 от "българин":руска матрьошка е готина,по своему !
18:11 19.10.2025
36 Майна
С НАТО ли сме, която ни готви за война с Русия
Защо търчи да подписва договори за всякакво сътрудничество( военно ) с Азърбайджан, Казахстан , и тн от Зангезурския коридор ( под британиш влияние) , за това явно има право
Пак ли държи да даваме колкото трябва( той се изрази така) за въоръжаване в изискванията на НАТО?
Защо Русия никога не е споменава освен, че - " води агресивна война"- негови твърдения
18:11 19.10.2025
37 Хмм
18:14 19.10.2025
38 Фалшив герой
Дума не обелва и началникът на НСО Емил Тонев, въпреки че подопечната му служба е осигурила престижната лимузина на президентската половинка."
Коментиран от #41, #58
18:15 19.10.2025
39 Фалшив герой
Коментиран от #43, #88
18:17 19.10.2025
40 Ветеран от Протеста
Бегом марш към БОТАШ !Бегом марш !!!!
Коментиран от #45, #51
18:17 19.10.2025
41 Стига
До коментар #38 от "Фалшив герой":си лъгал, Шиши!
18:23 19.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Стига
До коментар #39 от "Фалшив герой":си лъгал, Шиши! При тебе всичко е фалшиво, освен сланините ти.
18:26 19.10.2025
44 Същият
Честен , та чак дрънка
Коментиран от #48, #65, #73
18:27 19.10.2025
45 Никакъв
До коментар #40 от "Ветеран от Протеста":ветеран не си, Дебеляне. Боташ кой го подписа? Яд те е, че няма да можеш крадеш,
18:33 19.10.2025
46 кат ти го набутват
До коментар #8 от "бай Димчо":кефиш ли са
18:34 19.10.2025
47 !!!?
С такъв темерут нито една държава не може да просперира...!!!?
Коментиран от #89
18:35 19.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Аз съм против сглобените"
За Боташ- също
За Уестингхаус - също
Всичко на този мишок показва какво добро направи на българите
Ала бала, тихомълком
18:36 19.10.2025
50 ха, ха, ха...
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ти па де се буташ, нашио през и ден на фашиски трошки се не качи! Па я сум му готвил тротинетката де се бута с крак да посреща сериозни гости. Нема се излагаме я!
18:37 19.10.2025
51 НАЛИ ИЗКАХТАХТЕ. ДИВИРСИФИКАЦИЯ
До коментар #40 от "Ветеран от Протеста":ЕМИИИ ПЛАЩАЙТЕ....... ШО КУПУВАТЕ ОЩЕ ОТ БРАТУШКИТЕ ЗИМАЙТЕ ДИВИРСИФИЦИРАН ОТ БОТАШ....
18:37 19.10.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Промяна
18:43 19.10.2025
56 Промяна
18:44 19.10.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Хмм
До коментар #38 от "Фалшив герой":успокойте се, президентът вече не е с разкошна лимузина, но лелките и чичковците от парламента са, а "дебелото Д" е с две, когато едната спре, за да слезе, другата препречва видимостта, да не би някой да го простреля, че много врагове си създаде в ДПС
Коментиран от #60
18:51 19.10.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Промяна
До коментар #58 от "Хмм":Как са нее зад него има зяла колона от държавни служители коли полицията неговите назначения Що за глупава демонстрация която изобщо не подхожда на български президент ОГРОМНА ИЗЛАГАЦИЯ ОГРОМНА ИЗЛАГАЦИЯ ОГРОМНА ИЗЛАГАЦИЯ
Коментиран от #63
18:59 19.10.2025
61 Да но
Коментиран от #64
19:04 19.10.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Лелееее
До коментар #60 от "Промяна":колко си т@п! Прости му, Господи, той не го знае..
Коментиран от #83
19:22 19.10.2025
64 Е,и?
До коментар #61 от "Да но":Да си чул з ЗНСО?
19:23 19.10.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 пламен
19:37 19.10.2025
67 Бензина
19:37 19.10.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Хмм
19:41 19.10.2025
70 Лъжеш майна
До коментар #16 от "Майна":Лъжеш
19:41 19.10.2025
71 Мнооого
19:41 19.10.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Другият
До коментар #44 от "Същият":Продължаваш да триеш. Та как се казва човек, който като теб твърди неистини?
19:44 19.10.2025
74 Неджат
До коментар #13 от "Бахри":Яж кренвирш с два домата.
19:46 19.10.2025
75 Довечера са на Пампорово
19:47 19.10.2025
76 Довечера са на Пампорово в Перелик
Коментиран от #85
19:54 19.10.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Все се намира някой
19:57 19.10.2025
79 Майна
Не бил другото лице на дебелия, а..?
19:57 19.10.2025
80 гошо
Коментиран от #84
19:58 19.10.2025
81 чесмир
19:58 19.10.2025
82 Дружина
Да си търсят " самотни остров" , дето няма нито ЦРУ , нито ГРУ
20:00 19.10.2025
83 Промяна
До коментар #63 от "Лелееее":Разбира се тук само ТИ СИ УМНИК ХАХАХАХАХА А забравих и шарлатаните каруца хорица
Коментиран от #91
20:02 19.10.2025
84 Орбан не е против българите
До коментар #80 от "гошо":Орбан е против хрантутниците.
20:02 19.10.2025
85 Хмм
До коментар #76 от "Довечера са на Пампорово в Перелик":Много са красиви Родопите особено сега, обагрени в златисто червено от есента.
20:07 19.10.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Срам
Ама ще вземем кредит Райнметал да строи завод за барут! Радев лично се изтъкна, че от миналата година го постигна
Ще плащаме после на лондонсити с лихвите - хем ще си " облагородим " земята , ще изтровим всички плевели , хем и децата ни ще са огняри
" Той кашляше лошо.."- какво бъдеще ни чака!
20:07 19.10.2025
88 Фалшив си ти.
До коментар #39 от "Фалшив герой":Защо не коментираш новите 70+ лимузини на НС и охраната на депутатите? Досадни сте и простеете с опорките си. А Октавия за 7000 лв. през 2018 г. трябва да е втора ръка.Тогава Фабията струваше 20/25 хил. Това е по-любопитен момент свързан с президентшата.
20:08 19.10.2025
89 Много
До коментар #47 от "!!!?":лъжеш, Дебелий. Яд те е, че няма как да крадеш чрез този договор. Впрочем, кой го подписа+
20:08 19.10.2025
90 Абе, Радев
бона. Щеше да удариш в земята унгареца- едва ли неговата съпруга я развозват с такова бижу на два месеца.
20:14 19.10.2025
91 По-точно
До коментар #83 от "Промяна":тук ти си т@пият хахахаааа
20:14 19.10.2025