Радев за коалиционния съвет, който свиква ГЕРБ: Нека дойде понеделник, нещата се менят с часове

19 Октомври, 2025 17:50, обновена 19 Октомври, 2025 20:07 2 780 91

  • румен радев-
  • тамаш шуйок-
  • среща

Пътят Асеновград – Смолян трябва да бъде разширен, заяви президентът, който посрещна в родопския град унгарския си колега Тамаш Шуйок, пристигайки с колата на съпругата си Десислава

Радев за коалиционния съвет, който свиква ГЕРБ: Нека дойде понеделник, нещата се менят с часове - 1
Снимка: Фейсбук/Смолян прес
Фокус Фокус

Президентът Румен Радев бе на посещение в Смолян със съпругата си Десислава Радева и унгарския си колега Тамаш Шуйок по повод Деня на българо-унгарското приятелство и 100-годишнината от рождението на унгарския поет и преводач на редица български произведения Ласло Наги, който е и почетен гражданин на Смолян, предаде ФОКУС.

„Нека дойде понеделник, виждате, че нещата се менят с часове”, заяви той пред журналисти в Смолян, където пристигна с колата на съпругата си, попитан за коалиционния съвет, който свиква ГЕРБ в понеделник, цитиран от NOVA.

Преди дни държавният глава обяви, че е солидарен със служителите в администрацията му, на които парламентът отне правото да ползват колите на службата. Той е първият държавен глава, в най-новата история на България, който се придвижва с личен автомобил за служебни цели.

С автомобила на съпругата си Радев посети Бачковския манастир, а по-късно пристигна и в Смолян. Той слезе от задната седалка, след което излезе и съпругата му. Попитан как ще обясни на унгарския си колега защо използва личен автомобил при такава важна визита, Радев отговори така:

„С него сме в чудесни приятелски отношения. Той разбира всичко. Много неща, които се случват тук, са ясни на унгарската страна”.

И посочи, че пътят от Асеновград до Смолян, по който е минал с личната си кола, действително се нуждае от обновяване.

„Може да изглежда още по-добре. Полагат се грижи да се поддържа. Има мрежи, където има свлачища, но пътят трябва да бъде разширен. За да расте Смолян, да се развива в икономическо отношение, е ясно, че трябва добра транспортна свързаност”, заяви държавният глава.

Задълбочаване на двустранните отношение в сферата на икономиката, енергетиката, търговията, транспортния сектор и туризма ще са част от темите, по които двамата президенти ще разговарят и утре.

„Днес сме неотделна част от общността на ЕС и от НАТО. Ние сме съюзници в политически, икономически и военен смисъл”, поясни Тамаш Шуйок.

Двамата президенти бяха посрещнати от кметът на Смолян Николай Мелемов, зам.-областният управител Андриян Петров, командирът на 101-ви Алпийски полк полковник Стефан Димов, и други официални лица.

Събитието започна с химните на Унгария и България, а препълнената зала № 1 на Родопския драматичен театър се изправи на крака. Кметът на Смолян Николай Мелемов посрещна двамата държавни глави като домакин. "За нас е изключителна чест и отговорност да ви приветстваме в нашия град, в деня, в който отдаваме заслужена почит на приятелството между нашите два народа. 19 октомври – Денят на Българо-унгарското приятелство не е просто символична дата в календара, а живо свидетелство за вековните отношения между нашите два народа. Отбелязваме и 100-годишнината от рождението на Ласло Наги – един велик унгарски поет, която е почетен гражданин на Смолян и остава в литературата на 20 век с неговите творби, любовта си към българския език и нашата култура. Той създава мостове между народи и между сърца“, посочи Мелемов. Той се обърна към двамата президенти и отбеляза, че тяхното присъствие в Смолян е ясен знак, че тази дългогодишна дружба не само се съхранява, но и се развива с нова сила. "Вярвам, че с общи усилия е продължим да я изграждаме бъдеще, в което свързаността, културният обмен и взаимната подкрепа ще заемат своето заслужено място“, посочи още кметът на Смолян.

Президентът Румен Радев заяви, че за него и за президента на Унгария е удоволствие да бъдат гости на Смолян в Деня на българо-унгарското приятелство именно в годината, в който се отбелязва вековният юбилей от рождението на Ласло Наги. "Днес сме в сърцето на тази магическа планина Родопите – планина, която от хилядолетия пробужда човешкия дух, омагьосва и вдъхновява и е люлка на много поети и творци от древността. Неслучайно именно тук големият унгарски поет, преводач и художник Ласло Наги открива своя български дух. Като всеки голям творец, той надхвърля националните рамки и гради мостове с други светове и култури. Още в млада творческа възраст той открива нашите традиции, запознава се с богата душа на българския народ и по един наистина неподражаем начин разгръща на унгарски език красотата на българското народно творчество и поезия. Именно в дена на българо-унгарското приятелство ние си припомняме всички тези личности събития и жестове на близост, които правят нашите народи още по-близки“, каза държавният глава.

Той подчерта, че за нас българите е и още по-важно, че този ден е денят на св. Иван Рилски – небесният закрилник на българския народ. Радев посочи, че връщайки се назад в историята трябва да признаем, че в исторически контекст ние споделяме сходна историческа съдба и сме били изправени пред сходни изпитания. "Духовната близост между нашите народи се простира далеч отвъд интензивното икономическо сътрудничество, стокообмена, енергийната и транспортна свързаност, на която се радваме днес. Има своята духовна връзка векове назад, имаме преплитане на духовни, културни и исторически връзки и най-вече имаме чисто човешки измерения на близост и приятелство. Показател за това е че първото българско културнао представителство в чужбина е именно в Будапеща. Присъствието на българската общност в Унгария води началото си от 14 век, продължава и до днес да бъде активна и уважавана част от унгарското общество. България и особено град Смолян остават неразривно свързани с живота и творчеството на Ласло Наги“, каза още президентът Радев.

Президентът на Унгария Шуйок заяви, че на този знаков ден е трогателно да отбележим заедно историческата обвързаност между съдбите на нашите два народа и да празнуваме съвременното ни сътрудничество и искрено приятелство, което ни свързва. "Ние унгарците и българите, въпреки че живеем на известно географско разстояние, разполагаме с тесни взаимоотношения. Приятелството между двата древни християнски и европейски народи, е нашата обща история – народи, които са поразявани от бурите на историята, поваляни от завоевателни империи и идеологии, но въпреки това оцеляват, успяват да останат силни и с гордост да съхранят своята култура, самобитност, вяра и ценностите си дори и през вековете на трудностите. Двата народа дават на човечеството герои и светци, от двете култури се раждат гении, които постигат световна известност както в областта на науката, така и на културата. По този начини двата народа дават своя ценен принос към човешките ценности за укрепването на духовното обогатяване на европейската култура и цивилизация“, поясни Шуйок.

Той отбеляза, че днес двете държави са неразделна част от общността на Европейския Съюз и НАТО и са съюзници в политически, икономически, военен смисъл. "Пътят, по който днес върви българо-унгарското сътрудничество е утъпкан и със сигурност може да се каже, че той е стабилна основа за истинско приятелство. Ние унгарците имаме още един аргумент тези връзки да не отслабнат и това са българските общности, които са неразривно свързани с Унгария от векове насам. Унгария предоставя убежище подслон на общности от българи и дава подслон за тяхното икономическо укрепване, когато това е било необходимо. Българите в Унгария заемат почетно място в моята родина и ние се ангажираме в подкрепата на техните малцинствени организации, насърчаваме тяхната култура и език и гарантираме тяхното представителство в унгарския парламент, чрез свой собствен малцинствен застъпник“, каза още президентът на Унгария.

Събитието продължи с музикално-поетичен концерт, посветен на приятелството между двете държави.


Смолян
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    57 5 Отговор
    край пееф е съсипан

    17:51 19.10.2025

  • 2 Сталин

    15 65 Отговор
    Радка Пиратка да каже ще прави ли партия ,че съм кандидат да му купувам гласове ,имам няколко хиляди гласа които при подходяща цена може да гласуват за Радко Пиратко,иначе правя оферта на Прасето

    17:51 19.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    27 15 Отговор
    Ако трябва ще возя Радев с моята кола.Опел Корса.

    Коментиран от #15, #50

    17:51 19.10.2025

  • 4 Бай Ганьо

    68 12 Отговор
    Това е доста срамно и говори много лошо за нас като държава.

    Коментиран от #7

    17:53 19.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 марксист

    18 8 Отговор
    Куфарчетата са за един милиард долара от САЩ. Преди 10-ноември-1989г. Младенов и Луканов отиват за инструкции във Вашингтон, а Живков приветства капитализмът и митинговата демокрация и казва, че в Полша и Унгария е станало това което искат от ЦК на БКП - тоест цветните революции там. Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като тояга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ.

    17:55 19.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бай Димчо

    50 14 Отговор
    Набутайй го на Герб народа излиза!

    Коментиран от #46

    17:55 19.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 помаците се сбират

    8 22 Отговор
    де едно фламинго де

    17:56 19.10.2025

  • 11 Двама

    9 22 Отговор
    Шуюци....

    17:56 19.10.2025

  • 12 Кънчо

    7 23 Отговор
    Шкода ама с двигател УАЗ.Има и газово.

    17:56 19.10.2025

  • 13 Бахри

    55 15 Отговор
    Да идва летеца и да приключва тая мъка ние турците и помаците няма да гласуваме за прасетата свинско не ядем!

    Коментиран от #21, #68, #74

    17:57 19.10.2025

  • 14 За размисъл

    49 11 Отговор
    Браво шишогуцита!
    Не е важно кой е президент. Важно е, че намагнитните шишогуцита посегнаха на президентската институция. Като гледам още ще се ошишкавяват.

    17:58 19.10.2025

  • 15 Паси

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    те изпревари!

    17:58 19.10.2025

  • 16 Майна

    21 42 Отговор
    Този е по шоутата..
    ,,А дали такова шоу наистина е опасно???

    Попитайте майор Петко Димитров и старши лейтенант Венцислав Дункин! Само дето не можете да ги попитате, защото те загинаха (светла им памет!) на 13.09.2024 при подготовка на авиошоу в базата в Граф Игнатиево, поръчано от главнокомандващия българската армия, президента Румен Радев!.
    Прати военни да правят безумия ,без летателен нальот ,
    ..
    Бил отговорен..
    Такова лицемерие ..няма!

    Коментиран от #70

    17:58 19.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 сусо

    62 15 Отговор
    Та така де! Дори и с личната си кола Българският Президент е отново е ненадминат авторитет. Браво! А какво да се каже г-дата, които в същото време се обзаведоха с още по-нови коли?! Разбира се за наша сметка!

    17:59 19.10.2025

  • 19 ту-туу

    49 4 Отговор
    Да охраняват и да возят само магнитската с-и-я крадеца на КТБ,Булгартабак

    17:59 19.10.2025

  • 20 Дориана

    61 14 Отговор
    Борисов и Пеевски не могат да стигнат по интелект, начин на изказване морал и етика Президента. И да,страхуват се от негов евентуален проект , защото ще ги помете, особено Борисов, който и без помощта на Радев сам се провали.Вкарвайки Пеевски в управлението на България той казва на целия български народ- След мен потоп. И това разбира се ще предизвика неговото наказание от народа и от НАС.

    Коментиран от #59, #86

    18:00 19.10.2025

  • 21 Сталин

    8 7 Отговор

    До коментар #13 от "Бахри":

    Недей да лъжеш всички помаци и турци проядохде свинско,познавам много

    18:00 19.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ко Не

    13 23 Отговор
    Двама шушумиги. Е нашия е по простичък но нали е от село.........

    18:03 19.10.2025

  • 26 Шуйок 1

    4 4 Отговор
    И Шуйок 2....

    18:03 19.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Не знам

    14 18 Отговор
    дали е сензация , вироглавство , инфантилност , обидчивост , демонстрация или каквото и да било ! Не , че го е изненадал как ще пристигне , Унгария има посолство в София , а и не малко начини за информация какво правя унгарския Президент в България в момента и изобщо !

    18:07 19.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Всяка

    10 16 Отговор

    До коментар #33 от "българин":

    руска матрьошка е готина,по своему !

    18:11 19.10.2025

  • 36 Майна

    9 24 Отговор
    Искам да чуя Радев - ние за ЕС ли сме на Урсулата и Мерц
    С НАТО ли сме, която ни готви за война с Русия
    Защо търчи да подписва договори за всякакво сътрудничество( военно ) с Азърбайджан, Казахстан , и тн от Зангезурския коридор ( под британиш влияние) , за това явно има право
    Пак ли държи да даваме колкото трябва( той се изрази така) за въоръжаване в изискванията на НАТО?
    Защо Русия никога не е споменава освен, че - " води агресивна война"- негови твърдения

    18:11 19.10.2025

  • 37 Хмм

    18 6 Отговор
    добре ми е така, като в песента, браво на президента!

    18:14 19.10.2025

  • 38 Фалшив герой

    17 30 Отговор
    ,,Вече месец Радев мълчи за разкошното държавно БМВ 750 Е, което развозва жена му Десислава по родните пътища.

    Дума не обелва и началникът на НСО Емил Тонев, въпреки че подопечната му служба е осигурила престижната лимузина на президентската половинка."

    Коментиран от #41, #58

    18:15 19.10.2025

  • 39 Фалшив герой

    13 21 Отговор
    ,,Скандалът гръмна в разгара на августовските пожари, когато стана ясно, че Радева е настояла да замени мерцедеса S класа, който я обслужва с чисто ново БМВ на стойност почти 500 000 лева. Безобразното пилеене на народна пара дойде в момент, в който пожарните автомобили и линейките са оскъдни, а обикновените хора се чудят как да се оправят в галопиращата инфлация."

    Коментиран от #43, #88

    18:17 19.10.2025

  • 40 Ветеран от Протеста

    15 20 Отговор
    Няма значение с какъв автомобил ще отиде да плаща договора с БОТАШ , Радев...
    Бегом марш към БОТАШ !Бегом марш !!!!

    Коментиран от #45, #51

    18:17 19.10.2025

  • 41 Стига

    15 8 Отговор

    До коментар #38 от "Фалшив герой":

    си лъгал, Шиши!

    18:23 19.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Стига

    14 9 Отговор

    До коментар #39 от "Фалшив герой":

    си лъгал, Шиши! При тебе всичко е фалшиво, освен сланините ти.

    18:26 19.10.2025

  • 44 Същият

    11 7 Отговор
    Беше въведен с промотирането му в "шоуто на Слави" , където любовницата му/ вече узаконена,/ , работи 10г.
    Честен , та чак дрънка

    Коментиран от #48, #65, #73

    18:27 19.10.2025

  • 45 Никакъв

    12 2 Отговор

    До коментар #40 от "Ветеран от Протеста":

    ветеран не си, Дебеляне. Боташ кой го подписа? Яд те е, че няма да можеш крадеш,

    18:33 19.10.2025

  • 46 кат ти го набутват

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "бай Димчо":

    кефиш ли са

    18:34 19.10.2025

  • 47 !!!?

    8 17 Отговор
    Всеки ден българският данъкоплатец плаща 1 050 000 лева на "Боташ" заради Мистър Кеш...той и магаре не е заслужил за всичките девет години дерибействане в Президенството !
    С такъв темерут нито една държава не може да просперира...!!!?

    Коментиран от #89

    18:35 19.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Аз съм против сглобените"

    7 7 Отговор
    За БМВ всичко може да се провери.
    За Боташ- също
    За Уестингхаус - също
    Всичко на този мишок показва какво добро направи на българите
    Ала бала, тихомълком

    18:36 19.10.2025

  • 50 ха, ха, ха...

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ти па де се буташ, нашио през и ден на фашиски трошки се не качи! Па я сум му готвил тротинетката де се бута с крак да посреща сериозни гости. Нема се излагаме я!

    18:37 19.10.2025

  • 51 НАЛИ ИЗКАХТАХТЕ. ДИВИРСИФИКАЦИЯ

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "Ветеран от Протеста":

    ЕМИИИ ПЛАЩАЙТЕ....... ШО КУПУВАТЕ ОЩЕ ОТ БРАТУШКИТЕ ЗИМАЙТЕ ДИВИРСИФИЦИРАН ОТ БОТАШ....

    18:37 19.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Промяна

    4 12 Отговор
    Радев има ли такъв хахахахахаха Сценки за наивници Радев български президент ли си

    18:43 19.10.2025

  • 56 Промяна

    4 12 Отговор
    Радев има ли такъв хахахахахаха Сценки за наивници Радев български президент ли си

    18:44 19.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Хмм

    15 5 Отговор

    До коментар #38 от "Фалшив герой":

    успокойте се, президентът вече не е с разкошна лимузина, но лелките и чичковците от парламента са, а "дебелото Д" е с две, когато едната спре, за да слезе, другата препречва видимостта, да не би някой да го простреля, че много врагове си създаде в ДПС

    Коментиран от #60

    18:51 19.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Промяна

    5 9 Отговор

    До коментар #58 от "Хмм":

    Как са нее зад него има зяла колона от държавни служители коли полицията неговите назначения Що за глупава демонстрация която изобщо не подхожда на български президент ОГРОМНА ИЗЛАГАЦИЯ ОГРОМНА ИЗЛАГАЦИЯ ОГРОМНА ИЗЛАГАЦИЯ

    Коментиран от #63

    18:59 19.10.2025

  • 61 Да но

    2 5 Отговор
    Колата от кого се управлява?

    Коментиран от #64

    19:04 19.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Лелееее

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "Промяна":

    колко си т@п! Прости му, Господи, той не го знае..

    Коментиран от #83

    19:22 19.10.2025

  • 64 Е,и?

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Да но":

    Да си чул з ЗНСО?

    19:23 19.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 пламен

    4 3 Отговор
    То само като им видиш физиономиите и по нататък ти е ясно.....

    19:37 19.10.2025

  • 67 Бензина

    1 4 Отговор
    купил ли си е?Или с маркуч е точил от НСО ?

    19:37 19.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хмм

    4 0 Отговор
    охраната на снимката на кого е, на нашия или на унгарския президент, питали ли са пеевски?

    19:41 19.10.2025

  • 70 Лъжеш майна

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Майна":

    Лъжеш

    19:41 19.10.2025

  • 71 Мнооого

    1 1 Отговор
    тъп сценарий !

    19:41 19.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Другият

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Същият":

    Продължаваш да триеш. Та как се казва човек, който като теб твърди неистини?

    19:44 19.10.2025

  • 74 Неджат

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Бахри":

    Яж кренвирш с два домата.

    19:46 19.10.2025

  • 75 Довечера са на Пампорово

    6 0 Отговор
    Да видят Смолян и България от високо. Ако идат на Снежанка в при ясно време заранта ще видят и бялото море !

    19:47 19.10.2025

  • 76 Довечера са на Пампорово в Перелик

    5 0 Отговор
    Да видят Смолян и България от високо. Ако идат на Снежанка при ясно време заранта ще видят и Бялото море !

    Коментиран от #85

    19:54 19.10.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Все се намира някой

    3 0 Отговор
    Да надраска някоя глупост. От де се вземат.

    19:57 19.10.2025

  • 79 Майна

    1 2 Отговор
    Ха ха ха
    Не бил другото лице на дебелия, а..?

    19:57 19.10.2025

  • 80 гошо

    2 3 Отговор
    Лошото е обаче,че Орбан заедно с всичките сърби е враг на българите.

    Коментиран от #84

    19:58 19.10.2025

  • 81 чесмир

    0 0 Отговор
    шмъркай и фъркай

    19:58 19.10.2025

  • 82 Дружина

    1 2 Отговор
    Латинопартизани- Тиквата, Дебелия и Тримореца..
    Да си търсят " самотни остров" , дето няма нито ЦРУ , нито ГРУ

    20:00 19.10.2025

  • 83 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Лелееее":

    Разбира се тук само ТИ СИ УМНИК ХАХАХАХАХА А забравих и шарлатаните каруца хорица

    Коментиран от #91

    20:02 19.10.2025

  • 84 Орбан не е против българите

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "гошо":

    Орбан е против хрантутниците.

    20:02 19.10.2025

  • 85 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Довечера са на Пампорово в Перелик":

    Много са красиви Родопите особено сега, обагрени в златисто червено от есента.

    20:07 19.10.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Срам

    1 1 Отговор
    ,,Унгария предоставя убежище подслон на общности от българи и дава подслон за тяхното икономическо укрепване..."
    Ама ще вземем кредит Райнметал да строи завод за барут! Радев лично се изтъкна, че от миналата година го постигна
    Ще плащаме после на лондонсити с лихвите - хем ще си " облагородим " земята , ще изтровим всички плевели , хем и децата ни ще са огняри
    " Той кашляше лошо.."- какво бъдеще ни чака!

    20:07 19.10.2025

  • 88 Фалшив си ти.

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Фалшив герой":

    Защо не коментираш новите 70+ лимузини на НС и охраната на депутатите? Досадни сте и простеете с опорките си. А Октавия за 7000 лв. през 2018 г. трябва да е втора ръка.Тогава Фабията струваше 20/25 хил. Това е по-любопитен момент свързан с президентшата.

    20:08 19.10.2025

  • 89 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "!!!?":

    лъжеш, Дебелий. Яд те е, че няма как да крадеш чрез този договор. Впрочем, кой го подписа+

    20:08 19.10.2025

  • 90 Абе, Радев

    0 1 Отговор
    Що не взе чистак новото служебно БМВ на Деса, 500 000,
    бона. Щеше да удариш в земята унгареца- едва ли неговата съпруга я развозват с такова бижу на два месеца.

    20:14 19.10.2025

  • 91 По-точно

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Промяна":

    тук ти си т@пият хахахаааа

    20:14 19.10.2025

