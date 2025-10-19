Радев за коалиционния съвет, който свиква ГЕРБ: Нека дойде понеделник, нещата се менят с часове

Президентът Румен Радев бе на посещение в Смолян със съпругата си Десислава Радева и унгарския си колега Тамаш Шуйок по повод Деня на българо-унгарското приятелство и 100-годишнината от рождението на унгарския поет и преводач на редица български произведения Ласло Наги, който е и почетен гражданин на Смолян, предаде ФОКУС.

„Нека дойде понеделник, виждате, че нещата се менят с часове”, заяви той пред журналисти в Смолян, където пристигна с колата на съпругата си, попитан за коалиционния съвет, който свиква ГЕРБ в понеделник, цитиран от NOVA.



Преди дни държавният глава обяви, че е солидарен със служителите в администрацията му, на които парламентът отне правото да ползват колите на службата. Той е първият държавен глава, в най-новата история на България, който се придвижва с личен автомобил за служебни цели.

С автомобила на съпругата си Радев посети Бачковския манастир, а по-късно пристигна и в Смолян. Той слезе от задната седалка, след което излезе и съпругата му. Попитан как ще обясни на унгарския си колега защо използва личен автомобил при такава важна визита, Радев отговори така:



„С него сме в чудесни приятелски отношения. Той разбира всичко. Много неща, които се случват тук, са ясни на унгарската страна”.



И посочи, че пътят от Асеновград до Смолян, по който е минал с личната си кола, действително се нуждае от обновяване.



„Може да изглежда още по-добре. Полагат се грижи да се поддържа. Има мрежи, където има свлачища, но пътят трябва да бъде разширен. За да расте Смолян, да се развива в икономическо отношение, е ясно, че трябва добра транспортна свързаност”, заяви държавният глава.



Задълбочаване на двустранните отношение в сферата на икономиката, енергетиката, търговията, транспортния сектор и туризма ще са част от темите, по които двамата президенти ще разговарят и утре.



„Днес сме неотделна част от общността на ЕС и от НАТО. Ние сме съюзници в политически, икономически и военен смисъл”, поясни Тамаш Шуйок.

Двамата президенти бяха посрещнати от кметът на Смолян Николай Мелемов, зам.-областният управител Андриян Петров, командирът на 101-ви Алпийски полк полковник Стефан Димов, и други официални лица.



Събитието започна с химните на Унгария и България, а препълнената зала № 1 на Родопския драматичен театър се изправи на крака. Кметът на Смолян Николай Мелемов посрещна двамата държавни глави като домакин. "За нас е изключителна чест и отговорност да ви приветстваме в нашия град, в деня, в който отдаваме заслужена почит на приятелството между нашите два народа. 19 октомври – Денят на Българо-унгарското приятелство не е просто символична дата в календара, а живо свидетелство за вековните отношения между нашите два народа. Отбелязваме и 100-годишнината от рождението на Ласло Наги – един велик унгарски поет, която е почетен гражданин на Смолян и остава в литературата на 20 век с неговите творби, любовта си към българския език и нашата култура. Той създава мостове между народи и между сърца“, посочи Мелемов. Той се обърна към двамата президенти и отбеляза, че тяхното присъствие в Смолян е ясен знак, че тази дългогодишна дружба не само се съхранява, но и се развива с нова сила. "Вярвам, че с общи усилия е продължим да я изграждаме бъдеще, в което свързаността, културният обмен и взаимната подкрепа ще заемат своето заслужено място“, посочи още кметът на Смолян.



Президентът Румен Радев заяви, че за него и за президента на Унгария е удоволствие да бъдат гости на Смолян в Деня на българо-унгарското приятелство именно в годината, в който се отбелязва вековният юбилей от рождението на Ласло Наги. "Днес сме в сърцето на тази магическа планина Родопите – планина, която от хилядолетия пробужда човешкия дух, омагьосва и вдъхновява и е люлка на много поети и творци от древността. Неслучайно именно тук големият унгарски поет, преводач и художник Ласло Наги открива своя български дух. Като всеки голям творец, той надхвърля националните рамки и гради мостове с други светове и култури. Още в млада творческа възраст той открива нашите традиции, запознава се с богата душа на българския народ и по един наистина неподражаем начин разгръща на унгарски език красотата на българското народно творчество и поезия. Именно в дена на българо-унгарското приятелство ние си припомняме всички тези личности събития и жестове на близост, които правят нашите народи още по-близки“, каза държавният глава.



Той подчерта, че за нас българите е и още по-важно, че този ден е денят на св. Иван Рилски – небесният закрилник на българския народ. Радев посочи, че връщайки се назад в историята трябва да признаем, че в исторически контекст ние споделяме сходна историческа съдба и сме били изправени пред сходни изпитания. "Духовната близост между нашите народи се простира далеч отвъд интензивното икономическо сътрудничество, стокообмена, енергийната и транспортна свързаност, на която се радваме днес. Има своята духовна връзка векове назад, имаме преплитане на духовни, културни и исторически връзки и най-вече имаме чисто човешки измерения на близост и приятелство. Показател за това е че първото българско културнао представителство в чужбина е именно в Будапеща. Присъствието на българската общност в Унгария води началото си от 14 век, продължава и до днес да бъде активна и уважавана част от унгарското общество. България и особено град Смолян остават неразривно свързани с живота и творчеството на Ласло Наги“, каза още президентът Радев.



Президентът на Унгария Шуйок заяви, че на този знаков ден е трогателно да отбележим заедно историческата обвързаност между съдбите на нашите два народа и да празнуваме съвременното ни сътрудничество и искрено приятелство, което ни свързва. "Ние унгарците и българите, въпреки че живеем на известно географско разстояние, разполагаме с тесни взаимоотношения. Приятелството между двата древни християнски и европейски народи, е нашата обща история – народи, които са поразявани от бурите на историята, поваляни от завоевателни империи и идеологии, но въпреки това оцеляват, успяват да останат силни и с гордост да съхранят своята култура, самобитност, вяра и ценностите си дори и през вековете на трудностите. Двата народа дават на човечеството герои и светци, от двете култури се раждат гении, които постигат световна известност както в областта на науката, така и на културата. По този начини двата народа дават своя ценен принос към човешките ценности за укрепването на духовното обогатяване на европейската култура и цивилизация“, поясни Шуйок.



Той отбеляза, че днес двете държави са неразделна част от общността на Европейския Съюз и НАТО и са съюзници в политически, икономически, военен смисъл. "Пътят, по който днес върви българо-унгарското сътрудничество е утъпкан и със сигурност може да се каже, че той е стабилна основа за истинско приятелство. Ние унгарците имаме още един аргумент тези връзки да не отслабнат и това са българските общности, които са неразривно свързани с Унгария от векове насам. Унгария предоставя убежище подслон на общности от българи и дава подслон за тяхното икономическо укрепване, когато това е било необходимо. Българите в Унгария заемат почетно място в моята родина и ние се ангажираме в подкрепата на техните малцинствени организации, насърчаваме тяхната култура и език и гарантираме тяхното представителство в унгарския парламент, чрез свой собствен малцинствен застъпник“, каза още президентът на Унгария.



Събитието продължи с музикално-поетичен концерт, посветен на приятелството между двете държави.