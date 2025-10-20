Партньорите в коалицията обсъждат бъдещето на управлението

Очаква се днес партньорите в коалицията да обсъдят бъдещето на управлението.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи в петък, че е помолил премиера Росен Желязков да се срещне в понеделник с партньорите им в управлението- "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН).
На 17 октомври, на четвъртия ден след като обяви пред депутатите си нуждата от преформатиране на управлението, Борисов отвори вратата за четвърти партньор във властта - "ДПС-Ново начало". При условие че "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ"( ИТН) са съгласни.
Не е време за избори, заяви премиерът Росен Желязков в петък на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове. Той каза, че е имал разговор с БСП и ИТН. Желязков тогава също анонсира предстояща среща за днес.
Колегите изразиха готовност да подходят отговорно политически за необходимостта от това правителството да има своята сериозна политическа опора в коалицията, но ние този разговор трябва да го проведем – за това отговорността да не се носи само от ГЕРБ, посочи премиерът.
Той коментира, че е нужно стабилно парламентарно мнозинство с много ясен ангажимент за дълъг политически период, за да могат да се посрещнат всички предстоящи предизвикателства. Росен Желязков отбеляза, че е важно да има ясна политическа отговорност, която да не е пропорционална, а да е еднаква за всички.
На 14 октомври председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече няма да правят кворума в парламента. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, заяви още той на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС в присъствието на премиера Росен Желязков и министри. Изказването му дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила. Няма да счупим коалицията, но няма и да стоим по този начин - всеки ден да обясняват Борисов-Пеевски, каза още лидерът на ГЕРБ.
35 Какво бъдеще?
Какво бъдеще с 46% изборни нарушения от 2000 проверени секции.
Какво бъдеще без евтини ресурси газ, петрол, ток, вода, енергия?
Какво бъдеще с 50 милиарда лева държавни заеми, от които 36 милиарда взети от ДПС, ГЕРБ, СДС.
Какво бъдеще с чудовищна инфлация, чдовищен дефицит, чудовищна инфлация.
Какво бъдеще като от десет милиона, станахме 6 милиона за 36 години.
Какво бъдеще като ЕК и ЕС ти казват, че си прифронтова Територия, Лайен в Сопот.
ЕК и ЕС до 2030 г. Юрогария да се готвела за война, официални изявления?
6 трилиона евро за въоръжаване на ЕС, като Юрогария ще плати своят процент, взет от залъка на децата ни и лекарствата на родителите ни, за да убиваме Християни.
Къде в Новият Завет пише: Убивай Християни.
Къде в Корана пише убивай?.
Какво бъдеще като нямаш граници, Конституция, национална парична единица?
Бъдещето е за вас в Брксел, Гърция, Дубай и двойните гражданя.
За нас мизерия, второкачествени храни, повишени цени и данъци, устойчив студ и война,
За нас Безводие, Пожари, Наводнения, черна угар.
И молитвите Господ да ни прибере по-рано, за да се избавим от Ужасът без край,
продължаващ 36 години, ужас в който сте несменяеми в управлението, вечни..
08:13 20.10.2025
