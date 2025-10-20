Новини
Партньорите в коалицията обсъждат бъдещето на управлението

Партньорите в коалицията обсъждат бъдещето на управлението

20 Октомври, 2025 07:32

Не е време за избори, заяви премиерът Росен Желязков в петък

Партньорите в коалицията обсъждат бъдещето на управлението - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се днес партньорите в коалицията да обсъдят бъдещето на управлението.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи в петък, че е помолил премиера Росен Желязков да се срещне в понеделник с партньорите им в управлението- "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН).

На 17 октомври, на четвъртия ден след като обяви пред депутатите си нуждата от преформатиране на управлението, Борисов отвори вратата за четвърти партньор във властта - "ДПС-Ново начало". При условие че "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ"( ИТН) са съгласни.

Не е време за избори, заяви премиерът Росен Желязков в петък на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове. Той каза, че е имал разговор с БСП и ИТН. Желязков тогава също анонсира предстояща среща за днес.

Колегите изразиха готовност да подходят отговорно политически за необходимостта от това правителството да има своята сериозна политическа опора в коалицията, но ние този разговор трябва да го проведем – за това отговорността да не се носи само от ГЕРБ, посочи премиерът.

Той коментира, че е нужно стабилно парламентарно мнозинство с много ясен ангажимент за дълъг политически период, за да могат да се посрещнат всички предстоящи предизвикателства. Росен Желязков отбеляза, че е важно да има ясна политическа отговорност, която да не е пропорционална, а да е еднаква за всички.

На 14 октомври председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече няма да правят кворума в парламента. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, заяви още той на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС в присъствието на премиера Росен Желязков и министри. Изказването му дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила. Няма да счупим коалицията, но няма и да стоим по този начин - всеки ден да обясняват Борисов-Пеевски, каза още лидерът на ГЕРБ.


  • 1 Вижда се

    39 0 Отговор
    Няма по продажно правителство от тези крадци и мушингери които са в момента.

    Коментиран от #3, #23, #33

    07:34 20.10.2025

  • 2 ООрана държава

    31 0 Отговор
    15 годишни банди се колят с нжове из молове, хлапета на по 18 с книжки от ден се трепят по пътищата.... За какво бъдеще ще си говорите? Махайте се

    07:35 20.10.2025

  • 3 Пешо

    28 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вижда се":

    Хахахахахха... народеее направиха ви на магарета...хахаххаха

    07:36 20.10.2025

  • 4 Герп боклуци

    30 0 Отговор
    На бойко му пари на д-то, че голямото Д го натиска цял уйкенд. По голям срам от герп не са брали. На колене са.

    07:37 20.10.2025

  • 5 НОВОФАШИСТИТЕ

    32 1 Отговор
    Тези наистина закопаха държавицата.

    Коментиран от #11

    07:39 20.10.2025

  • 6 Баш

    27 1 Отговор
    си е време за избори !

    07:40 20.10.2025

  • 7 Абе

    28 1 Отговор
    не знам, но ми се струва че в една нормална европейска държава щеше да има разследване за хотела на премиера?!

    Коментиран от #16

    07:40 20.10.2025

  • 8 9ти септември

    18 1 Отговор
    Беляне те чака продажнико

    07:40 20.10.2025

  • 9 Крум

    23 1 Отговор
    Тоя с хаяши,цял живот е бил на държавна хранилка.и докато ни занимават с глупости нещата си вървят тихичко....заемите се увеличават,набутват еврото при явни статистически лъжу,всеки ден нови правила и ограничения и така.

    07:41 20.10.2025

  • 10 Време е за оставка

    20 1 Отговор
    И пътя към затвора! Вземи си и водопада!

    07:41 20.10.2025

  • 11 не уе ТЕ ГРАДЯТ

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "НОВОФАШИСТИТЕ":

    ВОДОПАДИ АСАНСЬОРИ

    07:41 20.10.2025

  • 12 ОСТАВКА

    20 0 Отговор
    на тази сбирщина от всевъзможни мошеници ! Според Мутрьо - колектив !

    07:41 20.10.2025

  • 13 Тити

    13 1 Отговор
    Обсъждане за мафиотите от Герб и Дпс означава подялба на баницата.

    07:42 20.10.2025

  • 14 Мухахаха

    13 1 Отговор
    По нагъл продажен идиот като жиляскоф нема

    07:42 20.10.2025

  • 15 То пък

    14 0 Отговор
    едно управление с тези министри, особено с крадливата Теменужка, руския филолог Манол Генов, артиста от ИТН и т.н.

    07:42 20.10.2025

  • 16 Ами то имаше

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    И казаха, че няма нищо нередно. Водопадът с изграден спрямо стандартите: лява ръка, десен джоб!

    07:43 20.10.2025

  • 17 Донко

    13 0 Отговор
    Значи Боко прехвърли проблема на коалиционните си партньори,а той самия не спазва договореното !

    07:43 20.10.2025

  • 18 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 0 Отговор
    Роско яйцевидната глава много иск да пътува и да си играе на министЕр прИЦИдател....

    07:44 20.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пеевски премиер

    15 0 Отговор
    Боко портиер.

    07:44 20.10.2025

  • 21 123456

    15 0 Отговор
    Предатели и крадци ! Живи еничари !

    07:45 20.10.2025

  • 22 Закривайте седянката

    12 0 Отговор
    крадлива пасмина

    07:46 20.10.2025

  • 23 Българин...

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вижда се":

    Пълни кукли на конци на англосаксонското племе и евреите!

    07:46 20.10.2025

  • 24 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    14 0 Отговор
    ЖелязкOFF първи еврЕоатлантик ще бори Мецан с кръвта на нащите деца.

    07:49 20.10.2025

  • 25 РОСКО ЩЕ ОСТАНЕ В ИСТОРИЯТА

    15 0 Отговор
    Като премиера разпаднал третата българска държава.

    07:49 20.10.2025

  • 26 Хе Хе

    8 0 Отговор
    От хлъзгавият гръб главичката ще се мушне между бузките на Буцко. Въпросът е в бройката

    07:51 20.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 моило

    8 0 Отговор
    Водопад, защо не си в затвора??? До кога ще си разхождате наглите мутри на свобода??? От къде взе пари за хотел с водопад??? От закуски ли спестява нагъл ГЕРБ боклук??? Слава Богу всеки българин може да прецени как става работата.

    07:55 20.10.2025

  • 29 ОПРЕДЕЛЕНО

    8 0 Отговор
    На снимката - Най-слабия и зависим премиер в историята. Абсолютно безгласна буква.

    07:56 20.10.2025

  • 30 Да си обсъждат

    6 0 Отговор
    Докато си обсъждат, партията на Тиквуня, лека полека се мести в скута на Шиши. Днес един кмет тук, утре един дупедатин там. И накрая и розовото фламинго Роско с все хотела с водопада и той ще кацне в скута на Шиши, както се кълне във вярност на Боко

    08:00 20.10.2025

  • 31 провинциалист

    5 0 Отговор
    "Не е време за избори" - не, време е за народен съд.

    08:04 20.10.2025

  • 32 Сомалийския пират

    0 6 Отговор
    Само Пеевски и Бойко Борисов ще ни спасят.

    08:04 20.10.2025

  • 33 Пет пари

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вижда се":

    Всички тези сигани, кримита и тем подобна маса, които си продават гласовете са не са по-малко продажни. Сема ти народ (включително и членове но комисии) продават за жълти стотинки своя живот и живота на децата си. Ако няма кой да продава, няма да има и кой да купува гласове.

    08:04 20.10.2025

  • 34 оня с коня

    3 1 Отговор
    За какво им са на Тъпите Дебили Нови избори,след като пак ще негодуват че са били Фалшифицирани?

    Коментиран от #38

    08:09 20.10.2025

  • 35 Какво бъдеще?

    8 0 Отговор
    Юрогария няма бъдеще с ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП и ДПС? Новите патерици ИТН и БКП.
    Какво бъдеще с 46% изборни нарушения от 2000 проверени секции.
    Какво бъдеще без евтини ресурси газ, петрол, ток, вода, енергия?
    Какво бъдеще с 50 милиарда лева държавни заеми, от които 36 милиарда взети от ДПС, ГЕРБ, СДС.
    Какво бъдеще с чудовищна инфлация, чдовищен дефицит, чудовищна инфлация.
    Какво бъдеще като от десет милиона, станахме 6 милиона за 36 години.
    Какво бъдеще като ЕК и ЕС ти казват, че си прифронтова Територия, Лайен в Сопот.
    ЕК и ЕС до 2030 г. Юрогария да се готвела за война, официални изявления?
    6 трилиона евро за въоръжаване на ЕС, като Юрогария ще плати своят процент, взет от залъка на децата ни и лекарствата на родителите ни, за да убиваме Християни.
    Къде в Новият Завет пише: Убивай Християни.
    Къде в Корана пише убивай?.
    Какво бъдеще като нямаш граници, Конституция, национална парична единица?
    Бъдещето е за вас в Брксел, Гърция, Дубай и двойните гражданя.
    За нас мизерия, второкачествени храни, повишени цени и данъци, устойчив студ и война,
    За нас Безводие, Пожари, Наводнения, черна угар.
    И молитвите Господ да ни прибере по-рано, за да се избавим от Ужасът без край,
    продължаващ 36 години, ужас в който сте несменяеми в управлението, вечни..

    08:13 20.10.2025

  • 36 иди ми дойди ми

    2 0 Отговор
    ОБСЪЖДАТ БАБИНАТА СИ.

    08:14 20.10.2025

  • 37 Пеевски

    5 0 Отговор
    Кво обсъждате нали ви заповядах.Продължаваме..

    08:15 20.10.2025

  • 38 За да ни гледа сеира цял свят

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "оня с коня":

    Демократична кочина!

    08:16 20.10.2025

  • 39 хотер хаяши 2

    4 0 Отговор
    На власт до втория хотел.

    08:16 20.10.2025

  • 40 дядото

    3 1 Отговор
    а имат ли разрешение от ек и мър сула

    08:17 20.10.2025

  • 41 Ирония

    5 0 Отговор
    Пеевски ги приватизира и трите партии: ГЕРБ, ИТН, ДПС. Няма мърдане! Квот каже Пеевсщи - ще му козируват и ще ИЗПЪЛНЯВАТ!!

    Коментиран от #43

    08:20 20.10.2025

  • 42 вие полудяхте ли

    3 0 Отговор
    Да се разбира Пеевски снощи е казал на Борисов какво да прави "по партньорски", останалите от миманса само ще го научат пост фактум --- включително премиер 1, който реално е премиер 3

    08:30 20.10.2025

  • 43 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ирония":

    Тотално не е както казваш,защото Пеевски без ГЕРБ и Борисов е КРЪГЛА "0" щото ще бъде в цялостна Изолация.

    08:36 20.10.2025

  • 44 Ирония

    0 1 Отговор
    Борисов, Трифонов и Зафиров СЕДНАХА В СКУТА НА пеевски!!

    08:36 20.10.2025

  • 45 Хахаха

    2 0 Отговор
    Трите д" ГЕРБ, БСП и ИТН се над.у.пи.ха на Пеевски.

    08:37 20.10.2025

  • 46 Ирония

    3 0 Отговор
    Борисов, Трифонов и Зафиров СЕДНАХА В СКУТА НА пеевски!!

    08:38 20.10.2025

  • 47 Ужасс

    3 0 Отговор
    Всички козируват на престъпника Шиши Магнитски, санкциониран от две от най-влиятелните държави в света...

    08:39 20.10.2025

  • 48 Ирония

    1 0 Отговор
    Борисов, Трифонов и Зафиров СЕДНАХА В СКУТА НА пеевски!!

    08:40 20.10.2025

  • 49 слави

    0 0 Отговор
    Да обсъждат чак ...айде....Кот каже тиквата

    08:47 20.10.2025

  • 50 Тиква

    0 0 Отговор
    Плазмодой, който поддържа нацюгите и бандероФашаги, отврат.

    08:53 20.10.2025

