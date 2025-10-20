Новини
България »
Кметът на "Красно село" за кризата с боклука: До момента нямам информация какво се случва

20 Октомври, 2025 08:40 393 3

  • красно село-
  • цвета николаева-
  • сметоизвозване

Сметоизвозването по думите на Николаева е подобрено, но "не е такова, каквото трябва да бъде"

Кметът на "Красно село" за кризата с боклука: До момента нямам информация какво се случва - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кризата с боклука в София все още търси решение. Въпреки че 80% от столичните райони "Люлин" и "Красно село" се чистят по график, все още проблеми със сметосъбирането. В ефира на "Денят започва" по БНТ кметът на "Красно село" заяви, че никой не я е информирал как ще се процедира оттук нататък.

Цвета Николаева, кмет на район “Красно село”: "До момента към мен не е спусната информация, не е направена среща да ни се обясни евентуално какво се случва. Всеобщо известно е, че аз не отговарям за подписване на подобни договори. И до момента нямам точна информация как ще се процедира, дали ще се прекратят досегашните обществени поръчки, ще се възлагат ли наново, какъв ще е принципът, на който ще се възложат. За съжаление, такава информация от мен няма как да излезе, тъй като и аз я нямам. До момента към мен не е спусната информация, не е направена среща да ни се обясни евентуално какво се случва. По принцип, за мен не е нормално да си търсим ние информация, би трябвало да имаме такава. Още повече точно това, което казахте, че ние сме най-близко до гражданите, ежедневно сме в контакт с гражданите. Аз вече познавам сигурно 90% от доброволческите акции, лидерите на акциите, които са абсолютно нормални, интелигентни хора и се опитват да се справят със ситуацията. Комуникираме постоянно, казва ми се, тук имаме малко повече събран боклук, може ли да се извози? Това го правим. Но правим това, което е по нашите възможности. Оттам нататък не мога да коментирам кой как решава да ни информира и дали въобще мисли, че нашето мнение е от значение"

Сметоизвозването по думите на Николаева е подобрено, но "не е такова, каквото трябва да бъде".

"Огромна част от хората промениха навиците си. Бих казала, че за последната една седмица двойно се е увеличил отпадъкът, който се е изхвърля в цветните контейнери, което е похвално. Аз лично искам да благодаря гражданите на район "Красно село", защото те показаха наистина, че могат да правят нещата по много по-добър начин и да не говорим количеството доброволци, които се включват във всички акции, което е просто за пример на подражание. Задължително е да има график, който да наподобява графика, който е бил преди кризата, за да може да има ефективност и да има видими резултати. Реално днес би трябвало да имаме резултат - колко техника и докъде обработва района."

Тази седмица се очаква график за обработване срещу гризачи.

"За съжаление, още миналата седмица съм сигнализирала на Столична община с молба да бъдат обработени точките, за които имаме подобни сигнали. Рискът за здравето на хората ми е най-големият риск, който в момента търпим. И затова се надяваме да не се стига до подобни епидемии. Предполагам, че тази седмица ще получа график, по който ще бъдат обработени, тъй като, действително, ясно ни е, че гризачите излизат, когато има храна, а то има в изобилие."

"Предполагам, че днес трябва да се обяви дългосрочната перспектива, защото ние в момента си говорим за сметоизвозването, а пък в същото време от боклука и разпиляването няма метене на улици и почистване. Съответно сме 20 октомври и снеговалежите най-вероятно предстоят, което също е огромен проблем. В крайна сметка при нас е най-големият спешен медицински център "Пирогов", който задължително се обслужва по специален режим. Особено когато има сняг. Първа обработка се прави там. И тези въпроси действително трябва да получат отговори, защото обществото се притеснява."


България


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА



  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Кметица юница.

    08:42 20.10.2025

  • 2 1488

    1 0 Отговор
    а що зема заплата

    08:45 20.10.2025

  • 3 то не зависи от нея .

    0 0 Отговор
    ако се разходи и ще види . кофи до горе . бърникат от малцинствата . враните разнасят боклуците . не им ограничиха популацията кат в турска . всеки изхвърля различни отпадъци . памперси , кондоми , старо бельо , превръзки . по рекламите само лоши продукти . за сърбеж и миизми , отхождане . а и кофите са остарели . 1982 бяха измислени . не се затварят , огромни кофи . винаги миришат .

    08:45 20.10.2025


