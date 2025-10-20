Проф. Вучков: Тества се общественото мнение за влизане на „ДПС Ново начало“ в управлението

„Думите и поетите ангажименти трябва да имат значение – иначе сриваме доверието и избирателната активност“, каза пред бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков.
Според него коалицията няма как да оцелее без гласовете на ДПС, а през следващите дни „ще се види дали вратата към реално участие във властта ще се отвори“.
„В момента се тества общественото мнение – включително и от лидери, които видяхме на пресконференции, за това дали по-широко да бъде отворена вратата към реално участие в изпълнителната власт на „ДПС - Ново начало“ и на депутатите и министрите на Делян Пеевски. Окончателно решение още няма“, посочи проф. Вучков.
По думите му управлението трудно би оцеляло без подкрепата на „ДПС - Ново начало“, а по-„честният“ вариант може да се окаже официално участие на движението в изпълнителната власт – с риска това да изхвърли други партньори от сцената.
„При него винаги има втори план и поглед напред. В свръхновата ни история няма друг политически феномен – да предизвикаш протести, после да ги оглавиш и накрая да излезеш победител“, коментира Вучков.
Проф. Вучков припомни ключовия период 2013–2014 г. и добави, че вторият кабинета на ГЕРБ започва с компромисите около ръководствата на службите – причина той самият да подаде оставка като вътрешен министър.
„След като ние в цялата предизборна кампания, есента на 2014 година построихме, и вярвайте ми, аз бях много активен участник тогава в писането на програми, макар и непартиен член, беше построена върху това, че ще демонтираме тази завладяна държава. Ще върнем президентски правомощия за назначаване на шефове на служби. И само след 4 месеца той да каже „не“, тези тримата няма да ги пипаш, всички реформи ще правиш чрез тях. Не знам тогава дали се е познавал с господин Певски, дали са работили заедно в този ключов момент, но това беше наистина ключов момент, защото и самата политическа партия ГЕРБ беше подложена на изключителни репресии в продължение на 14 месеца. И трябва да се знае, че дори оцеляването на парламентарната група, съхраняването на потенциал ада продължиш да управляваш в следващите години, се дължи преди всичко на тези протести, които бяха в цяла България“, каза той.
С Борисов в този период са имали един разговор, по думите на Вучков.
„Един кратък разговор след това, в който казах, че си тръгвам, няма да бъда и депутат, не само министър, не мога да работя в такава непоносима обстановка, да предадеш изцяло избирателите. Той не ми обяснявал защо държеше тези трима. Изключително важни постове, не ги забравяйте да останат да работят като екип на ГЕРБ, представете си. Но какво се е случило тогава, аз не мога да кажа. Това бяха хора, инсталирани специално от задкулисната държава. Тогава нямаше толкова силни и ясни позиции на Пеевски. Той беше част от партията на господин Ахмед Доган“, обясни той.
Вучков коментира и местния вот в Пазарджик.
„Пълен провал на превенцията. Оперативната работа е липсвала – това се видя по време на изборния ден“, заяви той за случилото се в Пазарджик.
Според него част от областните директори, назначени в предишния мандат, още са на постовете си, а това е „опасно“ в предизборна среда.
Временното отстраняване на директора в Пазарджик „само по себе си нищо не означава – може да се върне след проверката“.
Проф. Вучков определи серията промени, свързани с президентските правомощия като „специална законодателна операция“ спрямо президентската институция:
„Руши се държавността: има орязване на правомощията, „Домовата книга“, а сега и служебните автомобили за администрацията на „Дондуков“ 2. Това не е балансиран подход.“
Той защити стария модел на назначенията в ДАНС – със съвместно участие на президента и Министерския съвет – като „работещ 30 години баланс“.
Вучков призова за реформa на НСО: „По-малка, ясна, дори невоенизирана структура, фокусирана върху висшите държавни длъжности.“
Той напомни за законови „вратички“ (2015 и 2020 г.), позволили охрана на лица без публичен пост и припокриване с МВР/жандармерия: „Така се харчат разточително публични средства и се създават инструменти за политическа саморазправа.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
