Лидия Шулева: Ще бъдат направени компромииси в бюджета, но за сметка на какво?

Безразсъдното харчене на публични пари може да доведе до един, единствен изход. Освен висока инфлация и увеличаване на данъците, като в Румъния и Гърция. Това предупреди социалният министър в кабинета "Сакскобугготски" Лидия Шулева в интервю за БНР.

"Когато коментираме какви мерки да се вземат, не може до безкрай да се оправдаваме, че предстоят избори и няма политическа воля. Тези хора са избрани и им е гласувано доверие, направили са правителство, което да си върши работата, а тя е да осигурят стабилност на държавата, но не в името на илюзорна "народна любов", а каквато трябва да има по отношение на публичните финанси", отговори тя на въпроса за политическата воля, да се стегнат разходите, ефективно събиране на приходи, за да не се вдигат данъците.

"Всичко това е измамна картина на това как да печелим "народната любов". Ако настина мислим за хората, няма да се докараме до ситуация, в която всички ние трябва прескъпо да платим за тази "народна любов". Ако хората не го разберат, ще трябва наново да плащаме, за да компенсираме желанието на определени политици да печелят "народната любов", допълва Шулева.

До края на октомври правителство би трябвало да внесе проекта на Бюджет 2026 в НС.

Бившият социален министър и експерт Лидия Шулева коментира, че всеки бюджет представлява приемане на някакви компромиси и "във всички случаи ще трябва да бъдат направени, въпросът е в каква посока и за сметка на какво".

"За първи път от 25 години ние нарушаваме изискването за фискална стабилност и то още с Бюджет 2025. Ако тази тенденция продължи, нещата наистина изглеждат сериозни. Смятам, че правителството би трябвало да се придържа към установени от години рамки, от които не излизахме, за да поддържаме фискална и финансова стабилност за валутния борд досега", посочва тя.

Според нея когато ЕК трябваше да гледа показателите на България за еврозоната, те бяха за 2024 г. и "бяха в рамките на изискваните параметри, така че не бих могла да твърдя, че България и нейният бюджет са били на стероиди":

"Въпросът е, че 2025 г., която тепърва ще се гледа, нямахме приет бюджет когато подадохме конвергентния доклад. Стана нещо, което не се е случвало от 20 г. - излизане от рамката на 40% общи разходи спрямо БВП, а това е включително и изискване и в Закона за публични финанси. 20 години не сме го нарушавали, били сме в рамките на 37%, а 2025 г. сме 44% разходи спрямо БВП. Това е сигнална лампа, че нещо не е в ред." Лидия Шулева коментира докъде ще доведе дълговата спирала, ако се допусне. Тя подробно обясни откъде има резерви за първият за България бюджет в евро и защо работещ пенсионери в 1 и 2 категория труд, работещи на бюро, трупат големи разходи за държавата.

Тя предупреди да не се повтарят грешките, довели до фалита при Виденовото правителство, когато управлаващите социалисти са наливали пари в държавни дружества резрезултатно.