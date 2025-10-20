Лидия Шулева: Ще бъдат направени компромииси в бюджета, но за сметка на какво?

Безразсъдното харчене на публични пари може да доведе до един, единствен изход. Освен висока инфлация и увеличаване на данъците, като в Румъния и Гърция. Това предупреди социалният министър в кабинета "Сакскобугготски" Лидия Шулева в интервю за БНР.
"Когато коментираме какви мерки да се вземат, не може до безкрай да се оправдаваме, че предстоят избори и няма политическа воля. Тези хора са избрани и им е гласувано доверие, направили са правителство, което да си върши работата, а тя е да осигурят стабилност на държавата, но не в името на илюзорна "народна любов", а каквато трябва да има по отношение на публичните финанси", отговори тя на въпроса за политическата воля, да се стегнат разходите, ефективно събиране на приходи, за да не се вдигат данъците.
"Всичко това е измамна картина на това как да печелим "народната любов". Ако настина мислим за хората, няма да се докараме до ситуация, в която всички ние трябва прескъпо да платим за тази "народна любов". Ако хората не го разберат, ще трябва наново да плащаме, за да компенсираме желанието на определени политици да печелят "народната любов", допълва Шулева.
До края на октомври правителство би трябвало да внесе проекта на Бюджет 2026 в НС.
Бившият социален министър и експерт Лидия Шулева коментира, че всеки бюджет представлява приемане на някакви компромиси и "във всички случаи ще трябва да бъдат направени, въпросът е в каква посока и за сметка на какво".
"За първи път от 25 години ние нарушаваме изискването за фискална стабилност и то още с Бюджет 2025. Ако тази тенденция продължи, нещата наистина изглеждат сериозни. Смятам, че правителството би трябвало да се придържа към установени от години рамки, от които не излизахме, за да поддържаме фискална и финансова стабилност за валутния борд досега", посочва тя.
Според нея когато ЕК трябваше да гледа показателите на България за еврозоната, те бяха за 2024 г. и "бяха в рамките на изискваните параметри, така че не бих могла да твърдя, че България и нейният бюджет са били на стероиди":
"Въпросът е, че 2025 г., която тепърва ще се гледа, нямахме приет бюджет когато подадохме конвергентния доклад. Стана нещо, което не се е случвало от 20 г. - излизане от рамката на 40% общи разходи спрямо БВП, а това е включително и изискване и в Закона за публични финанси. 20 години не сме го нарушавали, били сме в рамките на 37%, а 2025 г. сме 44% разходи спрямо БВП. Това е сигнална лампа, че нещо не е в ред." Лидия Шулева коментира докъде ще доведе дълговата спирала, ако се допусне. Тя подробно обясни откъде има резерви за първият за България бюджет в евро и защо работещ пенсионери в 1 и 2 категория труд, работещи на бюро, трупат големи разходи за държавата.
Тя предупреди да не се повтарят грешките, довели до фалита при Виденовото правителство, когато управлаващите социалисти са наливали пари в държавни дружества резрезултатно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 този крадлив траверсс
Коментиран от #18
19:25 20.10.2025
3 Милицонер
19:37 20.10.2025
4 Хмм
19:43 20.10.2025
5 Дориана
19:46 20.10.2025
6 Да,бе
19:49 20.10.2025
7 За сметка на Превъоръжаването.
Спирате да внасяте скъпи газ, ток, петрол.
Спирате да плащате фондове за помощ УКР.
Строите Белене. ЮП. БА. Спирате въвеждане Юрошийт и спестявате 6 милиарда.
Запазване на Валутен борд, Лев и Кеш, който гарантираше всеки един напечатан лев, и спираше алчните политици от милиарди заеми.
Български лЪв беше резервната валута на ЕС, заедно с датска крона.
Спирате да плащате зелени квоти, газ на посредници, и да подарявате евтин ток на Укр. Молдова, Македония загуби 6 милиарда лева за 2 години. Спирате да купувате скъп втечнен газ от посредници, милиарди загуби.
Да не се теглят нови милиарди заеми.
Намаляте бюджетните заплати, особено на кметове с милиони и депутати.
Киселова взима 30 000 лева. Депутат минимум 15 - 20000 лева, добавки, шафьори.
Една карта за градски транспорт е достатъчна.
Намалете администрацията от 650 000 хиляди на 65 000, ние сме според БАН вече 6 милиона население..
Държавните служители да плащат осигуровки.
Много внимателен прогресивен данък на чист доход над 2000 лева.
Данък дивиденти повишен. Повишен данък за акционери.
Корпоративен данък 15%. Данък за притежатели на гори и земи, даването им под аренда от собственик на земя, които само от 20 декара получиха за фото и перки около 60 000 евро, чист необлагаем доход..
Много висок данък за 2-ри и 3-ти жилища.
19:50 20.10.2025
8 Тракиец 🇺🇦
19:50 20.10.2025
9 ИЕВРЕИТЕ ЛЪЖАТ
19:54 20.10.2025
12 Каййзера
20:10 20.10.2025
13 граф Монте Кристо
20:11 20.10.2025
14 За сметка на обикновенните хора
20:15 20.10.2025
15 Те вече правят компромиси
20:16 20.10.2025
16 Тази , ох тази
20:21 20.10.2025
17 Мехмед Д.
20:25 20.10.2025
18 Един мъж
До коментар #2 от "този крадлив траверсс":Много е секси - жена мечта, ох мамоооо, да я набарам самоооо ...
20:25 20.10.2025
19 Др.Тодор Живков 🇧🇬
20:31 20.10.2025
20 Софийски селянин,
20:33 20.10.2025
21 Безразсъдното харчене на публични пари
кои са тез безрасъдни хорица дет ни харчат париците по нови чекмеджета
кажи конкретно не общи приказки кат пицата и понито за дефицита
20:33 20.10.2025
22 ООрана държава
20:55 20.10.2025