Новини
България »
Близките на убитото дете в мола: Ще има око за око, зъб за зъб

Близките на убитото дете в мола: Ще има око за око, зъб за зъб

20 Октомври, 2025 19:45 2 595 40

  • убито-
  • дете-
  • мол-
  • софия

Детето ми е много добро, той на мравката път правеше, на никого не е посягал, беше ангелче. Каквото и да направим, той няма да се върне, но искаме правосъдие", сподели още майката Надежда

Близките на убитото дете в мола: Ще има око за око, зъб за зъб - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ще има око за око, зъб за зъб, ако няма справедлива присъда. Това казаха близките на 15-годишният Красимир, който в неделя беше наръган в столичен мол и по-късно почина в "Пирогов". „До тази ситуация се стигна, защото има лоши деца, родители, които не възпитават децата си или ги учат да има насилие и да убиват други деца", сподели майката Надежда пред Нова тв.

Тя каза, че детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне. И допълни, че на място не е пристигнала линейка, а детето е закарано с друга кола.

Първият братовчед на детето, който е бил свидетел, също заяви, че линейка не е дошла и никой не се е опитал да окаже първа помощ. Той допълни, че дори охраната на мола не е направила нищо. Човекът, който е закарал детето, е непознат, каза още свидетелят.

Момчето е загубило кръв, но въпреки борбата на лекарите за живота му е починало, сподели още майката.

Близките на убитото момчето заявиха, че настояват за доживотен затвор на заподозрения, да бъде съден като възрастен, а не да получи само пет години присъда.

Заподозреният Гоги беше задържан по-рано в понеделник. Той също е на 15 години и има предишни криминални прояви. Направил е пълни самопризнания.

Близките на убитото дете твърдят, че двете фамилии нямат вражда помежду си, но преди време е имало конфликт между двете момчета – заподозреният е отправял заплахи. Според тях не е вярно твърдението, че момиче е причина за инцидента.

Хората призоваха за повече полиция в моловете, както и скенери за оръжия и заплашиха с протест, „ако не се вземат мерки".

„Детето ми е много добро, той на мравката път правеше, на никого не е посягал, беше ангелче. Каквото и да направим, той няма да се върне, но искаме правосъдие", сподели още майката Надежда. Тя допълни, че прокуратурата иска да бъде направена аутопсия.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така си е

    12 2 Отговор
    Пък и нали командите са вторите хъзгари.... Старият завет е констутуция

    19:47 20.10.2025

  • 2 Що ни занимавате

    37 7 Отговор
    с разни ромале? Нека се трепят...

    Коментиран от #11, #16

    19:50 20.10.2025

  • 3 гост

    34 2 Отговор
    Моловете освен места за търговия са и места за забавления. Само,че в нашата криворазбрана дИмокрация и забавленията са дИмократични. Басове, кой ще открадне по-скъпа стока, кой ще бутне нищо не подозиращ човек по ескалатора, кого ще набият и други подобни евроатлантически "забавления". Моловете са частна собственост и отговорността за сигурността вътре в мола е на собственика, който взема огромни наеми от наемателите! Но както на всякъде при капитализма - МИНИМУМ ИНВЕСТИЦИИ - МАКСИМУМ ПЕЧАЛБА!

    Коментиран от #27

    19:52 20.10.2025

  • 4 Много добри

    31 1 Отговор
    Деца, само дето се избиват помежду си!!! Ама, то това, за малоумните им родители, няма никакво значение!

    19:54 20.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    27 1 Отговор
    И мААлАтА влезнА у МОЛа‼️

    19:54 20.10.2025

  • 6 си дзън

    9 0 Отговор
    Като знаем БГ съда ще стане око за две, зъб за чене.

    19:56 20.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    32 2 Отговор
    Всеки час българите намаляваме с 21 човека а ромите се увеличават с 4 човека.Това е бъдещето на България.

    Коментиран от #10

    19:56 20.10.2025

  • 8 А първо четене,

    25 0 Отговор
    това са две банди непълнолетни роми! Има ли държава тука???!!!

    19:56 20.10.2025

  • 9 Няма държавата явно капацитет да

    12 0 Отговор
    обръща внимание на онези, които се проявяват криминално за първи път. Това е моментът най-късно, когато психолози, родители, учители и социални трябва да се задействат, за да стане от съответния индивид човек, а не убиец, крадец и подобен отпадъчен продукт

    19:56 20.10.2025

  • 10 Бегай

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    И софиянци изчезнаха.
    Само ти остана.

    19:59 20.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тити

    19 5 Отговор
    Когато държавата се управлява от мафия като Герб и Дпс останалите подражават и знаят че няма правосъдие като дивият запад.

    20:01 20.10.2025

  • 13 Kaлпазанин

    8 3 Отговор
    Па то ако имаше правосъдие нямаше да сме в това наведено положение от 36 години насам ,и щяхме да сме по хора а не некви джендъри

    20:04 20.10.2025

  • 14 Накъдрен

    14 3 Отговор
    Време е за гражданска война, ама при тая чалга, селения и простотия ...

    20:05 20.10.2025

  • 15 Безпристрастен

    20 3 Отговор
    През Социализма,същия примат, автоматично получава тежка присъда,като умишлено убийство.Без значение,че бил непълнолетен.Съд,следва затвора( ТВУ) в Бойчиновци.Там е зад оградата,работи вътре,и учи.Навършва пълнолетие,на следващия ден,веднага се превежда в затвор/ затворническо общежитие,за да доизлежи остатъка от цялата присъда.Сега става все по страшно ,за всеки млад човек,минувач,възрастен.Защото примата ,може да е с основно образование, но прекрасно ( от самите ни медии) е запознат,че докато е в тази възрастова група,почти е недосегаем.В случая,ще получи макс.присъда от 5 г.От който 3( до навършване на пълнолетие) ще изкара като в почивна станция.Там,ако "покаже " добро поведение,че е осъзнал престъплението,и бачка,ще отиде на УПО,и ще излезе на свобода реално излежана присъда от 3,5-,3,6 години.

    Коментиран от #26, #33

    20:05 20.10.2025

  • 16 Гошо

    0 10 Отговор

    До коментар #2 от "Що ни занимавате":

    Куче сакато оперирано, въри на Май. Си у П.

    20:07 20.10.2025

  • 17 хе хе

    8 2 Отговор
    европейски нрави

    20:07 20.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Албенчо

    6 0 Отговор
    Тва и в кръфтъ ни, трябва отмъщении да има. Тази момче дето го е убиеца щи гу накажат.

    20:12 20.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Расов

    10 0 Отговор
    Да не забравяме, че кубинското питие е пoд4oвek. Унтермеш. Още в началото на века е дадено това определение.

    20:16 20.10.2025

  • 26 Дедо

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Безпристрастен":

    За кво му е да излиза? Вътре го хранят ,почива си по цял ден. Като излезе пак ще иска да влезе и пак беля ще прави.

    20:17 20.10.2025

  • 27 така се случва

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    когато бавноразвиващи болшевишки канибали се напъват да са демократи дИмокрация като в любимата им раша...

    20:18 20.10.2025

  • 28 Цензура

    9 0 Отговор
    Явно вендета трябва, щом няма държава !!! Това с ножа е нанесло удар не за да уплаши или просто да нарани - а за да УБИВА - направо в сърцето !!! На 15 вече закоравял рецидивист - с пет сериозни престъпления и... "под надзор на Детска предагогическа стая"? В какво се изразява тоя надзар, щом това с нож кoли хора по моловете? Такива се дресиpат само по един начин - първо с тoяга, а после - ако и това не помогне - въже !!! Не да се чака да извърши yбийство.
    И няма значение, че жертвата също е от рoмов произход.... защото е бил добро момче, добър ученик и отдаден спортист без никакви криминални прояви !!!

    20:18 20.10.2025

  • 29 Некой си

    8 0 Отговор
    Я и кажете името на Николета, къде била големия "спец по охрана", чак говорител 🤣 Днес по БНР, не можа да върже две думи! СОТ 161, направо си отдъхна от тоя парцал!

    20:19 20.10.2025

  • 30 Аззавас

    6 0 Отговор
    Цигансики
    МОЛ
    Какво работа имате там?

    20:22 20.10.2025

  • 31 ГанЧо

    6 0 Отговор
    М а н галска история. Оставете ги да си се колят помеждуси, и без това са неспасяем случай.

    20:22 20.10.2025

  • 32 къде е контрола

    2 0 Отговор
    Къде е контрола на МВР върх охраната на тези магазини? Публична тайна е, че охраната обикновено се държи от мутренски фирми и е форма на официален рекет над собствениците на магазина.

    20:23 20.10.2025

  • 33 Мюмюн от съседното село

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Безпристрастен":

    Ай то ши злезе ут затора ама нали чу че му са канят да гу трепят кат кучи де ши са крий
    Туй сиганти сми многу тмъстителни не кът вас

    20:29 20.10.2025

  • 34 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 1 Отговор
    Купувам по краварски пуканки и чекам сеира !

    Кеф че този ориенталски сериал е центъро на вселената клоаката Сф.

    20:29 20.10.2025

  • 35 Механик

    8 0 Отговор
    Двете фамилии имали стара вражда, децата им ходят с ножове...
    Само аз ли виждам истината в случая?
    Аз такива от такива "фамилии" ги виждам всеки ден. С талибански брадички, скъпи колички и безкрайно нагло поведение, все едно някой им е длъжен.
    Българи, огледайте се бе! Скоро ще сме нежелани гости в собствената си страна!
    Знаете от къде идват нещата, но не искате да забраним всякакви НПО-та, нали? Толерантни сте, весите сопли и плачете за убитите "деца", нали? Деца с ножове.
    Пфу и скапания ген!!!

    20:34 20.10.2025

  • 36 1488

    4 0 Отговор
    законите на маалать

    20:34 20.10.2025

  • 37 665

    2 0 Отговор
    Точно така, да се самоизбият орките зелени !

    20:39 20.10.2025

  • 38 Ша има бате

    1 0 Отговор
    очо за две и зъб за чене... лили хафтеее

    20:46 20.10.2025

  • 39 Горски

    1 0 Отговор
    Всъщност в САЩ даже са екзекутирали няколко човека, дето са извършили убийства като непълнолетни. Може охраната и да не са експерти, но елементарни понятия за първа помощ са задължителни. Просто е невероятно че никой даже не се е опитал да спре кръвоизлива. Съвсем оскотяхме, наблюдаваме как човек умира и снимаме. Днес убито дете, утре - друго дете...Страшна картинка, с овче общество, равнодушна охрана и полиция даже. Къде е контрола на МВР върху охраната на тези магазини? Публична тайна е, че охраната обикновено се държи от мутренски фирми и е форма на официален рекет над собствениците на магазина. Охранителите са проформа а целта е да се приберат парите от магазините.

    20:48 20.10.2025

  • 40 Пешо

    0 0 Отговор
    “Око за две ,зъб за чене”

    20:49 20.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове