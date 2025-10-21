Новини
България »
„Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“

„Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“

21 Октомври, 2025 13:52 2 569 14

  • социалдемократи-
  • коалиция-
  • бсп – обединена левица

Днес официално сме уведомили нашите коалиционни партньори от "БСП - Обединена левица", че напускаме коалицията, каза Нонева

„Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политическо движение „Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“, каза председателят на движението Елена Нонева по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София.

"Днес официално сме уведомили нашите коалиционни партньори от "БСП - Обединена левица", че напускаме коалицията, каза Нонева.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    45 0 Отговор
    ЗАКРИВАЙ!!!

    13:55 21.10.2025

  • 2 Балабанова

    34 0 Отговор
    А защо чак сега,а не когато заедно управлявахте.Или надушвате нови ветрове да останете да подсмърчате отвън.

    13:59 21.10.2025

  • 3 БКП

    33 0 Отговор
    Тази партия нямя нищо общо с бившата БКП.

    Коментиран от #12

    14:02 21.10.2025

  • 4 Кирил

    23 0 Отговор
    БСП - преименуваното БКП затрило и затрива всичко по пътя си. Хвала ДС, както обича да казва Нинова.

    14:04 21.10.2025

  • 5 Сатана Z

    14 5 Отговор
    Изглежда капачката е на свършване в БСП и социалдемократите ще се наместят в скута на Пеевски

    14:04 21.10.2025

  • 6 нннн

    31 0 Отговор
    Що, бе! Зафиров и Гуцанов добре се сработиха с Борисов и Пеевски. Ще има кокалче и за вас.

    14:07 21.10.2025

  • 7 коментар

    23 0 Отговор
    А бенчо бентлито напуска ли
    или гергов
    или Р.Овч.

    Коментиран от #9, #10

    14:08 21.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Софийски селянин,

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "коментар":

    Тях не ги мисли,те станаха милионери и им дреме на дъртите сайдери...
    Но и на тях умирачката е гарантирана и в кърпа вързана!

    14:32 21.10.2025

  • 10 Контрата държи

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "коментар":

    Кърлеж назад не знае, също като мобилните оператори.

    14:33 21.10.2025

  • 11 Резонният въпрос

    5 4 Отговор
    Коя беше тази и кои бяха тези? Сигурно ще ходят да подпират на президента партийката.

    14:39 21.10.2025

  • 12 Весело

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "БКП":

    Как да няма, тези партии БСП, ДПС, ГЕРБ ... са внуците на партизаните комунисти от БКП. Султан Деберян и той бил с комунистическото потекло.

    14:42 21.10.2025

  • 13 Някой

    7 0 Отговор
    да ме осведоми

    На следващите парламентарни избори БСП в кая коалиция смята да участва, като последна дупка на кавала? Тази на ГЕРБ-СДС, тази на ДПС-Ново начало или ще направи Чалга коалиция със Слави Трифонов и Тошко Йорданов.

    14:48 21.10.2025

  • 14 Партиен кадър.

    1 0 Отговор
    Корабът потъва и мишките го напускат за да се спасят.Но спасителния бряг е твърде далеч и спасение няма.

    15:11 21.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове