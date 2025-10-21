Политическо движение „Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“, каза председателят на движението Елена Нонева по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София.
"Днес официално сме уведомили нашите коалиционни партньори от "БСП - Обединена левица", че напускаме коалицията, каза Нонева.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
13:55 21.10.2025
2 Балабанова
13:59 21.10.2025
3 БКП
Коментиран от #12
14:02 21.10.2025
4 Кирил
14:04 21.10.2025
5 Сатана Z
14:04 21.10.2025
6 нннн
14:07 21.10.2025
7 коментар
или гергов
или Р.Овч.
Коментиран от #9, #10
14:08 21.10.2025
9 Софийски селянин,
До коментар #7 от "коментар":Тях не ги мисли,те станаха милионери и им дреме на дъртите сайдери...
Но и на тях умирачката е гарантирана и в кърпа вързана!
14:32 21.10.2025
10 Контрата държи
До коментар #7 от "коментар":Кърлеж назад не знае, също като мобилните оператори.
14:33 21.10.2025
11 Резонният въпрос
14:39 21.10.2025
12 Весело
До коментар #3 от "БКП":Как да няма, тези партии БСП, ДПС, ГЕРБ ... са внуците на партизаните комунисти от БКП. Султан Деберян и той бил с комунистическото потекло.
14:42 21.10.2025
13 Някой
На следващите парламентарни избори БСП в кая коалиция смята да участва, като последна дупка на кавала? Тази на ГЕРБ-СДС, тази на ДПС-Ново начало или ще направи Чалга коалиция със Слави Трифонов и Тошко Йорданов.
14:48 21.10.2025
14 Партиен кадър.
15:11 21.10.2025