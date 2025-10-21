Калоян Методиев: Киселова "целуна" пръстена в Кърджали. Роди се звезда. Национален обединител

Киселова "целуна" пръстена в Кърджали
Роди се звезда. Национален обединител. Името ѝ е Наталия Киселова. Успява да обедини зад себе си президентство, правителство, полуопозиция и опозиция, Гонзо.... Никой не смее да я пипне, каквото и да прави. Бойко Борисов заяви, че иска смяната ѝ, но му свиха сармите и се прибра обратно в дупката си.
Явно Киселова е националното богатство.
Днес, в разгара на правителствена криза, знаково отиде в сърцето на бастиона на "Ново начало" в Кърджали. Официални срещи и откриване на сесията на Общинския съвет. Безпрецедентен акт за председател на парламента. Ритуално целуване на пръстена за препотвърждане на лоялност. Това ще ни е националната емблема, докато не сменим цялата система.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук политологът и член на ИС на "Непокорна България" Калоян Методиев.
1 Ах...!
Коментиран от #5
16:19 21.10.2025
2 койдазнай
Коментиран от #20
16:21 21.10.2025
3 Коня Солтуклиева
... А ако беше отишла в Симитли, Калоян какъв дълбок извод щеше да направи? :))
16:28 21.10.2025
4 Спи
Коментиран от #7
16:30 21.10.2025
5 ФАКТ Е
До коментар #1 от "Ах...!":Шиши, кле.цай Туту! Няма само Кмета на Симитли да кле.ца Борисов, я!
Коментиран от #12, #14
16:32 21.10.2025
6 Вие базикате ли се?
Коментиран от #18
16:33 21.10.2025
7 Хаха хаха ха
До коментар #4 от "Спи":Те се избират сами, като водачи на партийните листи!
16:34 21.10.2025
8 Един
Коментиран от #16
16:34 21.10.2025
9 Милчо Лаков
16:39 21.10.2025
11 Кисел Киселов от с. Ген. Киселово, Варна
16:42 21.10.2025
15 Бившия европейски депутат Бареков
Николай Бареков-
🚨💣Бомба! Пеевски с милиони долари по запорирани сметки в САЩ на него и децата му💰‼️?🇺🇸💵
Пеевски САЩ долари Магнитски МадамВ
Медийният слугинаж на Мистър Магнитски му извади очите, вместо да му изпишат веждите. Такива факти за Дебелото Момче, санкционирано от САЩ за гранд корупция, досега не бяха разкрити дори от истински разследващи медии като най-четената в социалните мрежи моя агенция . Делян Пеевски къта милиони долари в САЩ, но скоро няма да им се нарадва. Поне не в този живот.
.......
Лично ми споделяше че Българския народ дори не могат да се нарекат и хора и само геноцид за тях ,грабеж и чатал на врата. Виж повече подробности в БИНЮЗ
Коментиран от #19
16:45 21.10.2025
16 доц.Сладкаров
До коментар #8 от "Един":Повечето са такива. Читавите преподаватели ги държат настрана, напред излизат наглите, арогантните, лакоми за постове, облаги и служби Сегашните.студентите не са чували ,че в БГ е имало комунизъм, а и тия "преподователи" като Киселовица, си траят, защото са комунисти.В почти всички университети е така.Некадърници управляват, като в държавата.
16:46 21.10.2025
17 И тоя ли списувач е за дума
16:46 21.10.2025
18 старуха Изергил
До коментар #6 от "Вие базикате ли се?":Сякаш е по-стара от Библията с цели три издания.
16:47 21.10.2025
19 Бомбата е зловеща
До коментар #15 от "Бившия европейски депутат Бареков":Оригиналната Мадам В, Валерия Велева, която напоследък се изживява като неформален говорител на Пеевски, твърди пред медия под негов контрол – Дарик радио, че Пеевски имал запорирани сметки в САЩ. Сметките, според Мадам В, били не само на Пеевски, но и на децата му. Дали тези сметки някога са били декларирани в КПК? Сигурно толкова, колкото и милиардите на шишкото в Британските Вирджински острови, запорирани от британците. Пеевски е молил Христо Иванов да съдейства да го извадят от "Магнитски" и освободят сметките му а в замяна ще гласува за предложен от тях главен прокурор и предостави на тяхното благоволение машите си от ИТН ( по специално Слави Трифонов) и БСП -ОЛ
16:51 21.10.2025
20 Ъъъъ
До коментар #2 от "койдазнай":Интересно какво целуваха атанас атанасов и киро Тъпото?🤥
16:53 21.10.2025
21 Факт
16:53 21.10.2025
22 само питам
16:53 21.10.2025
23 Кочо Дъргата
16:54 21.10.2025
24 анче отде ти идва на акъла
кви неща там е цаливала тва си е
лична работа на женицата
16:55 21.10.2025
25 Тома
16:56 21.10.2025