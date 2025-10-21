Калоян Методиев: Киселова "целуна" пръстена в Кърджали. Роди се звезда. Национален обединител

Киселова "целуна" пръстена в Кърджали

Роди се звезда. Национален обединител. Името ѝ е Наталия Киселова. Успява да обедини зад себе си президентство, правителство, полуопозиция и опозиция, Гонзо.... Никой не смее да я пипне, каквото и да прави. Бойко Борисов заяви, че иска смяната ѝ, но му свиха сармите и се прибра обратно в дупката си.

Явно Киселова е националното богатство.

Днес, в разгара на правителствена криза, знаково отиде в сърцето на бастиона на "Ново начало" в Кърджали. Официални срещи и откриване на сесията на Общинския съвет. Безпрецедентен акт за председател на парламента. Ритуално целуване на пръстена за препотвърждане на лоялност. Това ще ни е националната емблема, докато не сменим цялата система.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук политологът и член на ИС на "Непокорна България" Калоян Методиев.