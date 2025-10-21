Новини
Калоян Методиев: Киселова "целуна" пръстена в Кърджали. Роди се звезда. Национален обединител

21 Октомври, 2025 16:07

Успява да обедини зад себе си президентство, правителство, полуопозиция и опозиция, Гонзо.... Никой не смее да я пипне, каквото и да прави. Бойко Борисов заяви, че иска смяната ѝ, но му свиха сармите и се прибра обратно в дупката си, коментира още политологът

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Киселова "целуна" пръстена в Кърджали

Роди се звезда. Национален обединител. Името ѝ е Наталия Киселова. Успява да обедини зад себе си президентство, правителство, полуопозиция и опозиция, Гонзо.... Никой не смее да я пипне, каквото и да прави. Бойко Борисов заяви, че иска смяната ѝ, но му свиха сармите и се прибра обратно в дупката си.

Явно Киселова е националното богатство.

Днес, в разгара на правителствена криза, знаково отиде в сърцето на бастиона на "Ново начало" в Кърджали. Официални срещи и откриване на сесията на Общинския съвет. Безпрецедентен акт за председател на парламента. Ритуално целуване на пръстена за препотвърждане на лоялност. Това ще ни е националната емблема, докато не сменим цялата система.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук политологът и член на ИС на "Непокорна България" Калоян Методиев.


България
Оценка 4.8 от 24 гласа.
  • 1 Ах...!

    14 3 Отговор
    Моята нежна и феерична сладурана ! На мен и повече от пръстена целува , целува че и гълта...

    Коментиран от #5

    16:19 21.10.2025

  • 2 койдазнай

    25 3 Отговор
    Пеевски знае как се работи с хора, отлично преценява, кой за колко може да го сплаши, шантажира, принуди, застави или просто да го купи.

    Коментиран от #20

    16:21 21.10.2025

  • 3 Коня Солтуклиева

    16 4 Отговор
    Отишла била в Кържали да целува пръстен?!
    ... А ако беше отишла в Симитли, Калоян какъв дълбок извод щеше да направи? :))

    16:28 21.10.2025

  • 4 Спи

    19 2 Отговор
    Народе,продавай се за 100 лева,стой си в къщи на топло,не гласувай,ама после не обвинявай политиците,Вие ги избирате…

    Коментиран от #7

    16:30 21.10.2025

  • 5 ФАКТ Е

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ах...!":

    Шиши, кле.цай Туту! Няма само Кмета на Симитли да кле.ца Борисов, я!

    Коментиран от #12, #14

    16:32 21.10.2025

  • 6 Вие базикате ли се?

    17 1 Отговор
    Това нещо не може да е Звезда. Само с 8 месеца е по-голяма от мен а изглежда сякаш ми е майка (дано не се обиди майка ми, понеже е доста по-фин и красив човек)

    Коментиран от #18

    16:33 21.10.2025

  • 7 Хаха хаха ха

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Спи":

    Те се избират сами, като водачи на партийните листи!

    16:34 21.10.2025

  • 8 Един

    15 2 Отговор
    Много гнусна и просмукана повлекана излезе тая! Как може подобно безгръбначно да е преподавател - на какво ще научи студентите как да поркат и да се нагаждат към кинтите ли?!

    Коментиран от #16

    16:34 21.10.2025

  • 9 Милчо Лаков

    2 1 Отговор
    Как се сменя система??

    16:39 21.10.2025

  • 11 Кисел Киселов от с. Ген. Киселово, Варна

    10 1 Отговор
    Киселата , щом проговори, и човек получава киселини.После трябва да ходи до с. Ген. Киселово, Варненско да яде местно кисело мляко, кисело зеле и кисели краставички, плюс киселец

    16:42 21.10.2025

  • 15 Бившия европейски депутат Бареков

    7 0 Отговор
    Който беше близък преди 10-на години с пеевски и цветан василев когато бяха съдружници и опоскаха КТБ като термити 4,9 милиарда наречен " обира на века" с ужасяващи разкрития. После боко тиквун изтегли 16 милиарда за да плати лошите кредити на банката и на вложителите на гърба на народа!
    Николай Бареков-
    🚨💣Бомба! Пеевски с милиони долари по запорирани сметки в САЩ на него и децата му💰‼️?🇺🇸💵

    Пеевски САЩ долари Магнитски МадамВ

    Медийният слугинаж на Мистър Магнитски му извади очите, вместо да му изпишат веждите. Такива факти за Дебелото Момче, санкционирано от САЩ за гранд корупция, досега не бяха разкрити дори от истински разследващи медии като най-четената в социалните мрежи моя агенция . Делян Пеевски къта милиони долари в САЩ, но скоро няма да им се нарадва. Поне не в този живот.

    .......
    Лично ми споделяше че Българския народ дори не могат да се нарекат и хора и само геноцид за тях ,грабеж и чатал на врата. Виж повече подробности в БИНЮЗ

    Коментиран от #19

    16:45 21.10.2025

  • 16 доц.Сладкаров

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Един":

    Повечето са такива. Читавите преподаватели ги държат настрана, напред излизат наглите, арогантните, лакоми за постове, облаги и служби Сегашните.студентите не са чували ,че в БГ е имало комунизъм, а и тия "преподователи" като Киселовица, си траят, защото са комунисти.В почти всички университети е така.Некадърници управляват, като в държавата.

    16:46 21.10.2025

  • 17 И тоя ли списувач е за дума

    2 4 Отговор
    Президента го изгони като мръсно коте за некадърност и нелоялност.

    16:46 21.10.2025

  • 18 старуха Изергил

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вие базикате ли се?":

    Сякаш е по-стара от Библията с цели три издания.

    16:47 21.10.2025

  • 19 Бомбата е зловеща

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бившия европейски депутат Бареков":

    Оригиналната Мадам В, Валерия Велева, която напоследък се изживява като неформален говорител на Пеевски, твърди пред медия под негов контрол – Дарик радио, че Пеевски имал запорирани сметки в САЩ. Сметките, според Мадам В, били не само на Пеевски, но и на децата му. Дали тези сметки някога са били декларирани в КПК? Сигурно толкова, колкото и милиардите на шишкото в Британските Вирджински острови, запорирани от британците. Пеевски е молил Христо Иванов да съдейства да го извадят от "Магнитски" и освободят сметките му а в замяна ще гласува за предложен от тях главен прокурор и предостави на тяхното благоволение машите си от ИТН ( по специално Слави Трифонов) и БСП -ОЛ

    16:51 21.10.2025

  • 20 Ъъъъ

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Интересно какво целуваха атанас атанасов и киро Тъпото?🤥

    16:53 21.10.2025

  • 21 Факт

    1 0 Отговор
    Има голям грях, че не позволи Референдум за Еврото. Но не е станала председател с връзки!

    16:53 21.10.2025

  • 22 само питам

    0 0 Отговор
    а бе факти калоянчо да не е абониран при вас защото ката ден има писание ех кво да се прави уредил се е другаря методиевт от нипокорна нинова

    16:53 21.10.2025

  • 23 Кочо Дъргата

    0 0 Отговор
    Шъ целуне и д.упе щом й кажат.

    16:54 21.10.2025

  • 24 анче отде ти идва на акъла

    0 0 Отговор
    такава писаница да ни сервираш
    кви неща там е цаливала тва си е
    лична работа на женицата

    16:55 21.10.2025

  • 25 Тома

    0 0 Отговор
    Да целуна пръстена от з.ад

    16:56 21.10.2025

