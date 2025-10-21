Новини
Станислав Стоянов от трибуната на ЕП: Без право на вето Европейският съюз се превръща в Съветски съюз

21 Октомври, 2025 19:14 745

Председателят на партията “Европа на суверенните нации” и зам.-председател на едноименната парламентарна група - Станислав Стоянов, с унищожителна реч от трибуната на Европейския парламент

Станислав Стоянов от трибуната на ЕП: Без право на вето Европейският съюз се превръща в Съветски съюз - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Разширяването на Европейския съюз е правен и политически процес. Превръщането му в геополитически инструмент подкопава самия Договор за Европейския съюз, а премахването на правото на вето би го превърнало във втори Съветски съюз. Европейският съюз трябва да се разширява според ясни критерии, а не по удобство.

Реформа е необходима, но с нея не бива да се прибързва – още по-малко да се използва като прикритие за авторитаризъм и федерализация. Подобна реформа не беше извършвана преди разширяванията към Централна и Източна Европа. Напротив, самите страни кандидатки се реформираха с цената на огромни лишения. Тя трябва да бъде обмислена много внимателно, съхранявайки суверенитета и правото на вето.

Правото на вето в Съвета на ЕС явно е пречка за управляващия бюрократичен елит. Призовава се за премахването му. Това би превърнало партньорството между страните членки в принуда. Никакво единство няма да се постигне, а господство над несъгласните.

Този подход вече води до абсурдни резултати: Северна Македония, която все още не е член на ЕС, открито се застъпва за гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета. Това е опит за заобикаляне на ангажиментите, поети от Скопие през 2022 година към целия ЕС. Реформа е необходима, но тя трябва да бъде обект на сериозен анализ и не с цената на суверенитета на страните членки. Ще повторя още веднъж - без право на вето Европейският съюз се превръща в Съветски съюз.", каза Станислав Стоянов.


