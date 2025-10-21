Манол Генов: България подкрепя визията на ЕК за устойчиво управление на океаните и моретата

Министърът на околната среда и водите Манол Генов участва в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда в Люксембург, където страните членки приеха позицията на Съюза за предстоящата климатична конференция в Бразилия. България акцентира върху необходимостта от справедлив преход, социална защита и адекватно финансиране на екологичните политики.

В рамките на заседанието министрите приеха заключения, задаващи основните елементи на преговорната позиция на ЕС за 30-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата. Конференцията предстои в периода 10 – 21 ноември 2025 г. в Белем, Бразилия.

„Приоритет за нас остава осигуряването на амбициозен, същевременно прагматичен и реалистичен подход във вътрешноевропейски контекст“, изтъкна в изказването си министър Манол Генов. Той подчерта нуждата от осигуряване на необходимите условия за успешно изпълнение на целите, включително финансиране, технологии и изграждане на капацитет. „От особена значимост за нашия регион са елементите, свързани с отчитането на социалното измерение, справедливия преход и защитата на уязвимите групи, както и трансграничните ефекти“, заяви министър Генов.

В хода на заседанието министрите на околната среда на държавите членки на ЕС обмениха мнения относно Европейския пакт за океаните - стратегия, насочена към по-добра защита на океана, насърчаване на „синята“ икономика и подкрепа за благосъстоянието на хората, живеещи в крайбрежните райони. България изрази подкрепа за визията на Европейската комисия за устойчиво управление на океаните и моретата, заложена в Пакта, съобщават от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

В своето изказване министър Генов отбеляза, че за да бъде тази визия ефективна, „е необходимо залагане на реално постижими цели и прилагане на регионално чувствителен подход“. Този подход трябва да отчита необходимостта от баланс между екологичните цели и икономическите реалности при устойчивото използване на морските ресурси; особеностите на различните морски басейни; ограничената приложимост на правото на Европейския съюз към споделените с трети държави басейни и ролята на регионалните морски конвенции като естествена платформа за сътрудничество.

Министрите приеха и заключения относно Европейската стратегия за устойчивост на водните ресурси. За България възстановяването на водния цикъл, осигуряването на чиста и достъпна вода за всички, както и насърчаването на конкурентоспособна водна индустрия са ключови предпоставки за устойчивото развитие на Европейския съюз.

В рамките на заседанието ще бъде представена и информационна нота от Чехия, България, Унгария, Италия, Литва, Люксембург и Испания относно отразяване на екологичния дневен ред в Многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034 г. Възможното намаляване на средствата за околната среда буди сериозна загриженост, тъй като това би затруднило изпълнението на ключови политики, включително наскоро приетия Регламент за възстановяване на природата. За България необходимите средства само за биоразнообразие ще бъдат почти равни на сегашните инвестиции в целия сектор околна среда. В този контекст страната ни настоява за запазване и укрепване на програмата LIFE - единствената програма, изцяло посветена на околната среда, като самостоятелен и видим инструмент в подкрепа на устойчивото развитие и екологичния преход на ЕС.