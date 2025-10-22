Костадин Костадинов: Децата ни буквално се самоизбиват. Те знаят, че престъпниците са безнаказани

Имаме тотална деградация в обществото, то агонизира, а народът ни, децата ни буквално се самоизбиват. Те знаят, че не могат да разчитат на никой, знаят, че никой няма да им обърне внимание, знаят, че учителите няма да реагират, знаят, че полицията няма да се намеси. Това каза председателят на "Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.
Причините за това според него са деградацията на българския политически елит и общество и липсата на законност. "Децата виждат това не година, не две, не три – виждат го вече 30 години, и резултатите започнаха да ни настигат. Децата знаят, че престъпниците са безнаказани и ако искаш да си като тях – силен и могъщ, трябва и ти да станеш такъв. Те просто имитират. Създава се един престъпен манталитет, който показва, че в нашата страна всеки може да постигне всичко със сила и нарушавайки законите. Ще става все по-лошо, защото училището отдавна няма възпитателна роля. Това е масовият модел на подражание и това е голямата драма“, заяви Костадинов.
Един от белезите на деградацията на обществото са реактивните, а не проактивни действия, посочи той. "Винаги реагираме с някаква закъсняла реакция. Но законът не решава проблемите. Ако искаме да решим тези проблеми, трябва да отстраним причината, а не да лекуваме последиците. Причината е деградация и липса на законност“, обясни той.
Единственият начин това да се случи са предсрочни избори, а единствената съпротивителна сила на България в момента е "Възраждане“, заяви лидерът на партията. "Тук е предизвикателството пред нас – дали ще успеем да спечелим доверието на нашите сънародници. За това се борим всеки ден и ще продължаваме да се борим, защото ние друг народ нямаме. България има два пътя пред себе си – или "Възраждане“, или край на своята държавност“, заяви Костадинов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Селянин
08:04 22.10.2025
2 Възмутен
08:04 22.10.2025
3 Ще ти се,
08:04 22.10.2025
4 Алеко
08:06 22.10.2025
6 Боби
08:07 22.10.2025
7 Пич
08:07 22.10.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До края на века требе да сме макс 1 млд.
08:07 22.10.2025
9 Следващият...
До коментар #4 от "Алеко":... президент!!! И аз не го искам, но не виждам друг!!!
08:08 22.10.2025
10 Народно Събрание
08:09 22.10.2025
11 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #7 от "Пич":"Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила
на САЩ за измамване и оглупяване на хората от
целият свят. Незабелязано ще подменим
човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим
единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем
грандиозна по мащаби разложителна работа, ще
изтръгнем социалната същност на литературата, ще
насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ
към секса, насилието, садизма, предателството -
тоест безнравствеността. Нужни са писания,
осмиващи естествеността и почтеността като
архаични отживелици. Простащината, наглостта,
лъжата и измамата, пиянството и наркоманията,
животинския страх сред хората, безсрамието,
доносничеството и още много пороци заложени в
човека трябва да се раздвижат.Така ще разклащаме
поколение след поколение, ще предизвикваме
ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем
човек с консумативна психика на елементарен
потребител. Всичко това ще извършим под девиза:"
"ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ”
Фостър Дълес 1956
08:09 22.10.2025
12 Българите
Тоя Коста или е твърде малък или лицемерен лъжец. Като чуя някой да обвинява последните 30 години, веднага разбирам, че лицемерства и манипулира. Тоя народ последните 100 години е един и същ и не си е променял нравите. Който е чел стари книжки знае.
08:15 22.10.2025
13 Това се
До коментар #7 от "Пич":отнася само за един друг вид дечица, наричат се роми и са много неуки, мързеливи, крадливи, нагли, подли, лъжливи, като родителите си, които само се размножават и източват социалните системи на държавите. А и доста често си продават дечицата.
08:15 22.10.2025
14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЩОТО,ИЗ МЕЖДУ ВАС ИМА МНОГО ПРЕСТЪПНИЦИ, А ДА ИМА НЯКОЙ НАТИКАН НА ТОПЛО!!????
ТРЯБВА ПЪРВО ВИЕ ДА ДАДЕТЕ ПРИМЕР!
08:15 22.10.2025
15 Българин
До коментар #6 от "Боби":Тоя да говори за деградация е като Слави да говори за култура.
08:16 22.10.2025
16 элфой
08:17 22.10.2025
17 А да те хвалят
До коментар #2 от "Възмутен":как лъжеш и крадеш ли? Ти си също дело на родители без ценности.
08:17 22.10.2025
18 Петя
08:19 22.10.2025
19 Лук XlV
08:20 22.10.2025
20 Максуда
08:21 22.10.2025
21 Не кради
До коментар #5 от "Гост":Това е писано за ПП и ДБ. Наистина са цигани, щом плащат на цигани да крадат.
08:21 22.10.2025
22 Халкидиков
08:23 22.10.2025
23 Проблема е
08:23 22.10.2025
24 Тоя
08:24 22.10.2025
25 Ха ха ха
До коментар #3 от "Ще ти се,":Ще ти се да не е той ама ще бъде. За ужас на такива като теб например.
08:25 22.10.2025
26 Логично !
08:26 22.10.2025
27 култ към путин агресора
08:29 22.10.2025
28 Пламен
Синът на Костадин Костадинов от "Възраждане" е участвал в сбиване в училище по повод разпространяването на подписката срещу еврото . Информацията дойде лично от партийния лидер, който описа не без гордост ситуацията във фейсбук профила си.
08:29 22.10.2025
29 Ха ха ха
До коментар #4 от "Алеко":За отрепките напишете благодарствено писмо на Сорос и тогавашните янки, дето сега нямали нищо общо с нищо. Прати и копие на сегашните управляващи ЕС войнолюбиви бабишкери и .. дерасти. А и продължавайте да гласувате за всички които участваха в "успешното" досегашни управление . То не бяха царе, то не бяха едно книжни престъпници.
08:30 22.10.2025
30 И ти си дело
До коментар #27 от "култ към путин агресора":на пропаднали родители без ценности и морал.
08:31 22.10.2025
31 ООрана държава
08:31 22.10.2025
32 Нафталинка
08:31 22.10.2025
33 Краси
До коментар #10 от "Народно Събрание":Като данъкоплатец не искам полицията да се намесва в проблеми на лица в гетото, защото този етнос не признава и не спазва Закона и общочовешките норми, наричат го особености на етноса: раждат на 13 години, не работят, не плащат данъци, ползват привилегии като безплатни, общински жилища, помощи и детски. Защо след сбиване в маалата трябва полицаи и лекари, чийто заплати плащаме данъкоплатците, да губят време и сили за да разтървават и пазят паразити, които не допринасят за обществото, само крадат, убиват и се плодят???
08:32 22.10.2025