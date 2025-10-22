Новини
Костадин Костадинов: Децата ни буквално се самоизбиват. Те знаят, че престъпниците са безнаказани

22 Октомври, 2025 08:00

"Създава се един престъпен манталитет, който показва, че в нашата страна всеки може да постигне всичко със сила и нарушавайки законите. Ще става все по-лошо, защото училището отдавна няма възпитателна роля. Това е масовият модел на подражание и това е голямата драма“, заяви лидерът на "Възраждане"

Костадин Костадинов: Децата ни буквално се самоизбиват. Те знаят, че престъпниците са безнаказани - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Имаме тотална деградация в обществото, то агонизира, а народът ни, децата ни буквално се самоизбиват. Те знаят, че не могат да разчитат на никой, знаят, че никой няма да им обърне внимание, знаят, че учителите няма да реагират, знаят, че полицията няма да се намеси. Това каза председателят на "Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Причините за това според него са деградацията на българския политически елит и общество и липсата на законност. "Децата виждат това не година, не две, не три – виждат го вече 30 години, и резултатите започнаха да ни настигат. Децата знаят, че престъпниците са безнаказани и ако искаш да си като тях – силен и могъщ, трябва и ти да станеш такъв. Те просто имитират. Създава се един престъпен манталитет, който показва, че в нашата страна всеки може да постигне всичко със сила и нарушавайки законите. Ще става все по-лошо, защото училището отдавна няма възпитателна роля. Това е масовият модел на подражание и това е голямата драма“, заяви Костадинов.

Един от белезите на деградацията на обществото са реактивните, а не проактивни действия, посочи той. "Винаги реагираме с някаква закъсняла реакция. Но законът не решава проблемите. Ако искаме да решим тези проблеми, трябва да отстраним причината, а не да лекуваме последиците. Причината е деградация и липса на законност“, обясни той.

Единственият начин това да се случи са предсрочни избори, а единствената съпротивителна сила на България в момента е "Възраждане“, заяви лидерът на партията. "Тук е предизвикателството пред нас – дали ще успеем да спечелим доверието на нашите сънародници. За това се борим всеки ден и ще продължаваме да се борим, защото ние друг народ нямаме. България има два пътя пред себе си – или "Възраждане“, или край на своята държавност“, заяви Костадинов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянин

    10 0 Отговор
    Нали ако имаше законност 80% от маТряла ще е в панделата, а няколко хиляди разстреляни. Всеки иска законност, ама да не важи за него самият. Всички там сте такива смрадливи мисирки, че не е истина.

    08:04 22.10.2025

  • 2 Възмутен

    6 9 Отговор
    Тофи вие в Нородното събрание буквално се "самоизбивате", плюете, блъскате, унижавате, обиждате...и най-вече вие от Възраждане и другите чалгари от ИТН. С какво давате пример за уважително отношение към опоненти?! С какво?!

    Коментиран от #17

    08:04 22.10.2025

  • 3 Ще ти се,

    3 11 Отговор
    коце ама не ставаш

    Коментиран от #25

    08:04 22.10.2025

  • 4 Алеко

    11 1 Отговор
    Родителите... с населние 99% 0трепки, няма как да е друго.

    Коментиран от #9, #29

    08:06 22.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боби

    6 13 Отговор
    Точно тая деградирала копейка ще говори за деградация...

    Коментиран от #15

    08:07 22.10.2025

  • 7 Пич

    14 1 Отговор
    На бе , Костадинов !!! Истината е много по лоша !!! Децата ни са изключително прости индивиди ! И като образование , и като мислене ! И затова са виновни и политиците които направиха образованието краварско ! Виновни са всички , които се наричат родители , а оставят децата им да си правят каквото си поискат !!! Възпитанието започва у дома , и ако го няма , не може да бъде наваксано !!!

    Коментиран от #11, #13

    08:07 22.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Редукцията на двукраката популация поръчана от другарите с принтера върви в пълна сила.

    До края на века требе да сме макс 1 млд.

    08:07 22.10.2025

  • 9 Следващият...

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Алеко":

    ... президент!!! И аз не го искам, но не виждам друг!!!

    08:08 22.10.2025

  • 10 Народно Събрание

    8 1 Отговор
    полицията няма да се намеси. ЗА КЪВ ДЕДОВ Е ТОГАЗ ТАЯ ПАЛИЦИЯ?

    Коментиран от #33

    08:09 22.10.2025

  • 11 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    "Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила
    на САЩ за измамване и оглупяване на хората от
    целият свят. Незабелязано ще подменим
    човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим
    единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем
    грандиозна по мащаби разложителна работа, ще
    изтръгнем социалната същност на литературата, ще
    насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ
    към секса, насилието, садизма, предателството -
    тоест безнравствеността. Нужни са писания,
    осмиващи естествеността и почтеността като
    архаични отживелици. Простащината, наглостта,
    лъжата и измамата, пиянството и наркоманията,
    животинския страх сред хората, безсрамието,
    доносничеството и още много пороци заложени в
    човека трябва да се раздвижат.Така ще разклащаме
    поколение след поколение, ще предизвикваме
    ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем
    човек с консумативна психика на елементарен
    потребител. Всичко това ще извършим под девиза:"

    "ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ”
    Фостър Дълес 1956

    08:09 22.10.2025

  • 12 Българите

    7 6 Отговор
    Преди 40 години децата в град Х от училище А се събираха на огромни банди и отиваха да се бият с децата от училище Б. Имаше потрошени ръце и крака. Пред училището бабаити спираха учениците и прибираха джобните.

    Тоя Коста или е твърде малък или лицемерен лъжец. Като чуя някой да обвинява последните 30 години, веднага разбирам, че лицемерства и манипулира. Тоя народ последните 100 години е един и същ и не си е променял нравите. Който е чел стари книжки знае.

    08:15 22.10.2025

  • 13 Това се

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    отнася само за един друг вид дечица, наричат се роми и са много неуки, мързеливи, крадливи, нагли, подли, лъжливи, като родителите си, които само се размножават и източват социалните системи на държавите. А и доста често си продават дечицата.

    08:15 22.10.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор
    МНОГО ПРАВИЛНО ГО КАЗА-ПРЕСТЪПНИЦИТЕ СА БЕЗНАКАЗАНИ!
    ЩОТО,ИЗ МЕЖДУ ВАС ИМА МНОГО ПРЕСТЪПНИЦИ, А ДА ИМА НЯКОЙ НАТИКАН НА ТОПЛО!!????
    ТРЯБВА ПЪРВО ВИЕ ДА ДАДЕТЕ ПРИМЕР!

    08:15 22.10.2025

  • 15 Българин

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Боби":

    Тоя да говори за деградация е като Слави да говори за култура.

    08:16 22.10.2025

  • 16 элфой

    2 0 Отговор
    Ще внасят и пищови скоро в даскалата. А не след дълго и Калашниковите. А не само ножове и ками.

    08:17 22.10.2025

  • 17 А да те хвалят

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Възмутен":

    как лъжеш и крадеш ли? Ти си също дело на родители без ценности.

    08:17 22.10.2025

  • 18 Петя

    8 1 Отговор
    Коцка, избиват се предимно децата от твоя етнос, защото са необразовани и без ум поради инцес и раждане на 12-13 години. За съжаление, жертви на твоя етнос стават и българи - жертви на ПТП и убийства, често заради 50 лв. или шише ракия. Ти, като политик какво предприе за прекратяване на раждането на деца от деца заради помощи и детски ? А, за намаляване на агресията и неграмотността в маалите? Защо, толкова години не успя да промениш психологията на твоя етнос за да се приобщат към нормалните хора? Извинявам се на онези, израснали в маалата, които са успели с труд да се измъкнат от гетото и станат нормални хора с работа, спазващи законите и осигуряващи нормален живот и обучение на децата си.

    08:19 22.10.2025

  • 19 Лук XlV

    4 3 Отговор
    Костадинов,когато говори за себе си,казва-,,Ние"!

    08:20 22.10.2025

  • 20 Максуда

    0 2 Отговор
    няма проблеми!

    08:21 22.10.2025

  • 21 Не кради

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Това е писано за ПП и ДБ. Наистина са цигани, щом плащат на цигани да крадат.

    08:21 22.10.2025

  • 22 Халкидиков

    0 0 Отговор
    Българското "общество" е болно от рак. Напреднал с наличие на метастази.

    08:23 22.10.2025

  • 23 Проблема е

    4 1 Отговор
    тоталният срив на морал и ценности. Виждаме го на най високо ниво. Лъжеца киро и баща му който го поощрява.

    08:23 22.10.2025

  • 24 Тоя

    2 2 Отговор
    "оратор" се изчерпа тотално и се чуди вече от де да клъвне за да се появи !

    08:24 22.10.2025

  • 25 Ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ще ти се,":

    Ще ти се да не е той ама ще бъде. За ужас на такива като теб например.

    08:25 22.10.2025

  • 26 Логично !

    1 2 Отговор
    Какво друго да е положението , след 35 години "евроатлантизъм " ❓Защо само от Възраждане виждат ,че не е нормално ?

    08:26 22.10.2025

  • 27 култ към путин агресора

    1 1 Отговор
    Децата ни се учат от правото на силния, пропагандирана от русофилите и Фашиста путин!

    Коментиран от #30

    08:29 22.10.2025

  • 28 Пламен

    1 0 Отговор
    30.01.2023
    Синът на Костадин Костадинов от "Възраждане" е участвал в сбиване в училище по повод разпространяването на подписката срещу еврото . Информацията дойде лично от партийния лидер, който описа не без гордост ситуацията във фейсбук профила си.

    08:29 22.10.2025

  • 29 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Алеко":

    За отрепките напишете благодарствено писмо на Сорос и тогавашните янки, дето сега нямали нищо общо с нищо. Прати и копие на сегашните управляващи ЕС войнолюбиви бабишкери и .. дерасти. А и продължавайте да гласувате за всички които участваха в "успешното" досегашни управление . То не бяха царе, то не бяха едно книжни престъпници.

    08:30 22.10.2025

  • 30 И ти си дело

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "култ към путин агресора":

    на пропаднали родители без ценности и морал.

    08:31 22.10.2025

  • 31 ООрана държава

    0 0 Отговор
    До момента само лилави се самоизтепват което не е зле

    08:31 22.10.2025

  • 32 Нафталинка

    0 0 Отговор
    Бившия министър на МВР Калин Стоянов да излезе и да каже неговата майка или баща по времето на социализма когато той е бил в първи клас водили ли са го в училище от страх да не му се случи нещо лошо,тогава ще говорим за сигурността на децата

    08:31 22.10.2025

  • 33 Краси

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Народно Събрание":

    Като данъкоплатец не искам полицията да се намесва в проблеми на лица в гетото, защото този етнос не признава и не спазва Закона и общочовешките норми, наричат го особености на етноса: раждат на 13 години, не работят, не плащат данъци, ползват привилегии като безплатни, общински жилища, помощи и детски. Защо след сбиване в маалата трябва полицаи и лекари, чийто заплати плащаме данъкоплатците, да губят време и сили за да разтървават и пазят паразити, които не допринасят за обществото, само крадат, убиват и се плодят???

    08:32 22.10.2025

