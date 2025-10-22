"Възраждане" против ротацията на председател на НС

"Възраждане" не подкрепя идеята за ротация на председателя на НС. Това съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов в кулоарите на парламента в сряда.
Той каза още, че формацията ще внесе законопроект, с който да се забрани на лица, санкционирани по глобалния закон "Магнитски", да заемат висши държавни или партийни позиции в България.
"Ние сме евроатлантическа държава, член на НАТО, ръководена от САЩ. Те са нашият покровител и защитник, затова е повече от логично евроатлантическата тълпа да подкрепи законопроекта ни по темата. ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ твърдят, че се борят срещу корупцията. Законопроектите ни ще бъдат общо два - за поправки в Изборния кодекс и в Закона за политическите партии. Ще има и препратки в преходните и заключителните разпоредби на Закона за местната администрация", обясни Костадинов.
Костадин Костадинов: Управлението е счупено. Най-доброто за България е да отидем на избори
"В момента се преразпределят порции във властта, а ИТН не реагират. Коалицията на БСП вече се разпадна. Да нямаме бюджет до момента е прецедент. Призоваваме за преосноваване на държавата, трябва ни полупрезидентска република", коментира Костадинов по повод трусовете във властта в последно време.
1 Последния Софиянец
10:01 22.10.2025
2 ООрана държава
Коментиран от #6, #9
10:03 22.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
10:03 22.10.2025
5 Комшията от Маскуда
10:04 22.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #2 от "ООрана държава":Ти като не ходиш за гъби - каква я свърши🤔❗
Гласува ли за Председател на НС- НЕ,
дори нямаше идея кого ще си НАЗНАЧАТ❗
Гласува ли за Министър- Председател- НЕ
дори нямаше идея кого ще си НАЗНАЧАТ ❗
НИЩО не зависи от ТВОЯ и МОЯ глас , не го ли разбра❗
Дори си ПОДМЕНИХА мисля ОСЕМ депутати,
а още толкова СЕ ОТРЕКОХА от партиите(избирателите си), но останаха в НС, като уж независими❗
Коментиран от #14
10:09 22.10.2025
7 Истината
10:12 22.10.2025
8 Хахаха
10:12 22.10.2025
9 Хаха
До коментар #2 от "ООрана държава":Няма значение дали ходиш за "гъби" или гласуваш, когато мишо от ИО прави алабала с протоколите!? Толкова ли не проумявате, че не сме 99-та, а 2025 година!?
При нормален, некупен вот, нефалшифицирани бюлетини и протоколи, за двете 🐷-расета дори роднините им няма да гласуват, камо ли мнозинство да имат! При честни избори /което е невъзможно/, дори и при 20 процента активност, двете 🐷-расета отиват в канала...
10:12 22.10.2025
10 Наивник на средна възраст
10:14 22.10.2025
11 Антонинус Пиус
10:14 22.10.2025
12 Възрожденец
10:14 22.10.2025
14 ООрана държава
До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Поне ще им излезе скъпичко, байчовото
Коментиран от #15
10:22 22.10.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #14 от "ООрана държава":Абе ти да не мислиш, че те плащат от своя джоб за изборите🥸❗
Коментиран от #16
10:30 22.10.2025
16 ООрана държава
До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Добре, разбрах, всичко е изгубено, надежда няма, нищо не можем да направим, безсилни сме.... пораженец. Парите все някога ще им свършат независимо от кой джоб са
Коментиран от #21
10:33 22.10.2025
17 Промяна
10:33 22.10.2025
18 Абсурдистан
10:33 22.10.2025
19 Трол
10:36 22.10.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #16 от "ООрана държава":Нищо не си разбрал❗
Парите/ субсидиите/ им няма да свършат, защото те ги взимат ВСЕКИ МЕСЕЦ от нашия джоб- без значение гласувал ли си и за кого❗
А невсичко е изгубено, трябва ВСИЧКИ да разберат, че от ИЗБОРИТЕ - нищо не зависи❗
Един политик беше казал:
"Ако изборите можеха да променят нещо-
щяха да ги забранят!"
ПЪТЯТ е... УЛИЦАТА❗
10:39 22.10.2025
