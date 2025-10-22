"Възраждане" против ротацията на председател на НС

"Възраждане" не подкрепя идеята за ротация на председателя на НС. Това съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов в кулоарите на парламента в сряда.

Той каза още, че формацията ще внесе законопроект, с който да се забрани на лица, санкционирани по глобалния закон "Магнитски", да заемат висши държавни или партийни позиции в България.

"Ние сме евроатлантическа държава, член на НАТО, ръководена от САЩ. Те са нашият покровител и защитник, затова е повече от логично евроатлантическата тълпа да подкрепи законопроекта ни по темата. ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ твърдят, че се борят срещу корупцията. Законопроектите ни ще бъдат общо два - за поправки в Изборния кодекс и в Закона за политическите партии. Ще има и препратки в преходните и заключителните разпоредби на Закона за местната администрация", обясни Костадинов.

"В момента се преразпределят порции във властта, а ИТН не реагират. Коалицията на БСП вече се разпадна. Да нямаме бюджет до момента е прецедент. Призоваваме за преосноваване на държавата, трябва ни полупрезидентска република", коментира Костадинов по повод трусовете във властта в последно време.