Новини
България »
"Възраждане" против ротацията на председател на НС

"Възраждане" против ротацията на председател на НС

22 Октомври, 2025 09:59 766 23

  • възраждане-
  • ротация-
  • председател на нс

Да нямаме бюджет до момента е прецедент, коментира още лидерът на партията

"Възраждане" против ротацията на председател на НС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Възраждане" не подкрепя идеята за ротация на председателя на НС. Това съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов в кулоарите на парламента в сряда.

Той каза още, че формацията ще внесе законопроект, с който да се забрани на лица, санкционирани по глобалния закон "Магнитски", да заемат висши държавни или партийни позиции в България.

"Ние сме евроатлантическа държава, член на НАТО, ръководена от САЩ. Те са нашият покровител и защитник, затова е повече от логично евроатлантическата тълпа да подкрепи законопроекта ни по темата. ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ твърдят, че се борят срещу корупцията. Законопроектите ни ще бъдат общо два - за поправки в Изборния кодекс и в Закона за политическите партии. Ще има и препратки в преходните и заключителните разпоредби на Закона за местната администрация", обясни Костадинов.

Костадин Костадинов: Управлението е счупено. Най-доброто за България е да отидем на избори

"В момента се преразпределят порции във властта, а ИТН не реагират. Коалицията на БСП вече се разпадна. Да нямаме бюджет до момента е прецедент. Призоваваме за преосноваване на държавата, трябва ни полупрезидентска република", коментира Костадинов по повод трусовете във властта в последно време.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Ще се извъртят всички за да си уредят старините с максимална пенсия.

    10:01 22.10.2025

  • 2 ООрана държава

    10 5 Отговор
    Изротираха държавата бойко и шиши, ще ги търпим да ни крадът пълен мандат, на следващите избори пак да ходите за гъби

    Коментиран от #6, #9

    10:03 22.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор
    Всеки дУпеТат- една седмица ШЕФ на НС 🤣🤣❗

    10:03 22.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Комшията от Маскуда

    4 7 Отговор
    Освен ЗА окупация на Украйна, "рушняците" за всичко друго са против

    10:04 22.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Ти като не ходиш за гъби - каква я свърши🤔❗
    Гласува ли за Председател на НС- НЕ,
    дори нямаше идея кого ще си НАЗНАЧАТ❗
    Гласува ли за Министър- Председател- НЕ
    дори нямаше идея кого ще си НАЗНАЧАТ ❗
    НИЩО не зависи от ТВОЯ и МОЯ глас , не го ли разбра❗
    Дори си ПОДМЕНИХА мисля ОСЕМ депутати,
    а още толкова СЕ ОТРЕКОХА от партиите(избирателите си), но останаха в НС, като уж независими❗

    Коментиран от #14

    10:09 22.10.2025

  • 7 Истината

    4 6 Отговор
    А бе копейка,никой не ви е.ве да ви пита какво искате.

    10:12 22.10.2025

  • 8 Хахаха

    2 5 Отговор
    Кой го интересува за какво сте против идиоти

    10:12 22.10.2025

  • 9 Хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Няма значение дали ходиш за "гъби" или гласуваш, когато мишо от ИО прави алабала с протоколите!? Толкова ли не проумявате, че не сме 99-та, а 2025 година!?
    При нормален, некупен вот, нефалшифицирани бюлетини и протоколи, за двете 🐷-расета дори роднините им няма да гласуват, камо ли мнозинство да имат! При честни избори /което е невъзможно/, дори и при 20 процента активност, двете 🐷-расета отиват в канала...

    10:12 22.10.2025

  • 10 Наивник на средна възраст

    0 0 Отговор
    Ле ле и е се изказоха,ма то още преди палавниците казаха,че няма да има ротация.......

    10:14 22.10.2025

  • 11 Антонинус Пиус

    2 0 Отговор
    ББ ги пази. Когато им каже да гласуват изпълняват.

    10:14 22.10.2025

  • 12 Възрожденец

    1 2 Отговор
    Ние сме против, защото си имаме рускиня председател на бг парламента!

    10:14 22.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ООрана държава

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Поне ще им излезе скъпичко, байчовото

    Коментиран от #15

    10:22 22.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ООрана държава":

    Абе ти да не мислиш, че те плащат от своя джоб за изборите🥸❗

    Коментиран от #16

    10:30 22.10.2025

  • 16 ООрана държава

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Добре, разбрах, всичко е изгубено, надежда няма, нищо не можем да направим, безсилни сме.... пораженец. Парите все някога ще им свършат независимо от кой джоб са

    Коментиран от #21

    10:33 22.10.2025

  • 17 Промяна

    0 1 Отговор
    Нагъл алчник но щом има невежи да те правят богат и можеш да ги лъжеш онези са си невежи а ти милионер

    10:33 22.10.2025

  • 18 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Израждане са против България, че защо да не са и против ротацията.

    10:33 22.10.2025

  • 19 Трол

    0 0 Отговор
    Г-жа Киселова и г-жа Назарян трябва да се ротират.

    10:36 22.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ООрана държава":

    Нищо не си разбрал❗
    Парите/ субсидиите/ им няма да свършат, защото те ги взимат ВСЕКИ МЕСЕЦ от нашия джоб- без значение гласувал ли си и за кого❗
    А невсичко е изгубено, трябва ВСИЧКИ да разберат, че от ИЗБОРИТЕ - нищо не зависи❗
    Един политик беше казал:
    "Ако изборите можеха да променят нещо-
    щяха да ги забранят!"
    ПЪТЯТ е... УЛИЦАТА❗

    10:39 22.10.2025

  • 22 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове