Ивайло Мирчев: Борисов беше пенсиониран от Пеевски

“Борисов приключи, беше пенсиониран. Пеевски взима решенията. Сбъдна се всичко, което бях написал в един СМС до Борисов – че страхът му да вкара Пеевски в санитарния кордон доведе до тази катастрофа за ГЕРБ и единствено му остава да отиде да се снима под герба. Както и стана днес.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев пред журналист в кулоарите на парламента.
Според депутата, ГЕРБ и ДПС – Ново начало вече са една партия. „Това е изключително опасно за страната ни, защото оттук нататък Пеевски еднолично управлява България. Ние ще се противопоставим изключително яростно на това и ще покажем, че сме алтернатива“, заяви Мирчев и припомни представения от „Да, България“ план за отпор на завладяната държава.
Представеният от формацията план включва десет точки за отпор и противопоставяне на завладяната държава, сред които са и действия за изваждане на Пеевски и задкулисието от управлението на България.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ако
11:00 22.10.2025
2 Из..родчето е
11:03 22.10.2025
3 Дориана
Коментиран от #12
11:04 22.10.2025
4 жвсед
11:05 22.10.2025
5 ООрана държава
11:05 22.10.2025
6 Държавата се управлява
11:06 22.10.2025
7 БКП е на власт
11:08 22.10.2025
8 БКП е на власт
11:09 22.10.2025
9 Два пръста чело
11:10 22.10.2025
10 Бастардо
11:14 22.10.2025
11 само питам
Коментиран от #15
11:15 22.10.2025
12 уточнение
До коментар #3 от "Дориана":Звучите много плакатно, с клишетата на ПП ДБ. Имате сбъркана представа за демокрация и диктатура - когато управлява вашата партия е демокрация, а ако не управлява - диктатура. Както видяхме, на земята падна Кирил Петков. А бюджетът е продънен от Асен Василев. Фактите са си факти, дори и да не ви харесват.
Коментиран от #20
11:16 22.10.2025
13 Конски ...
.
11:17 22.10.2025
14 Не го харесвам
11:25 22.10.2025
15 Кочо
До коментар #11 от "само питам":89 комунистите трябваше да бъдат изчистени до крак.Сега нямаше да има рублоидиоти.
Коментиран от #19
11:27 22.10.2025
16 Дарвин
Коментиран от #17
11:28 22.10.2025
17 Моряка
До коментар #16 от "Дарвин":Най вероятно това ще стане през задния изход на голямото му Д.
11:32 22.10.2025
18 Никой
11:40 22.10.2025
19 Моряка
До коментар #15 от "Кочо":До крак е трябвало да изчистят вероятно на Девети септември котилото ти.Амо ко да правим,като комунистите са били такива хуманисти,не се са занимавали с дребните боклуци.Ето какъв е резултата.Пак добре,че нямате еволюция.Минало е 3 поколения от тогава и пак не си израстнал поне като средно голям боклук.Но този път компромис няма да има.Кмета на София ще реши проблема с боклуците в най скоро време.Знаеш от какво котило е.
11:46 22.10.2025
20 Дориана
До коментар #12 от "уточнение":Коментара ви е изпълнен с лъжи и с лъжливи факти. Алчността и корупцията се наказва и това ще се докаже от последващите събития. Реалната истина и факт е , че бюджета на Теменужка Петкова стъкмен фалшиво на три процента инфлация за пред ЕС вече бере своите горчиви плодове и вкарва българския народ в колапс. с ширеща де и не овладяна инфлация гарнирана с кражби специалитета на ГЕРБ/ СДС..
12:08 22.10.2025
21 Ганимед
12:24 22.10.2025