Ивайло Мирчев: Борисов беше пенсиониран от Пеевски

“Борисов приключи, беше пенсиониран. Пеевски взима решенията. Сбъдна се всичко, което бях написал в един СМС до Борисов – че страхът му да вкара Пеевски в санитарния кордон доведе до тази катастрофа за ГЕРБ и единствено му остава да отиде да се снима под герба. Както и стана днес.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев пред журналист в кулоарите на парламента.

Според депутата, ГЕРБ и ДПС – Ново начало вече са една партия. „Това е изключително опасно за страната ни, защото оттук нататък Пеевски еднолично управлява България. Ние ще се противопоставим изключително яростно на това и ще покажем, че сме алтернатива“, заяви Мирчев и припомни представения от „Да, България“ план за отпор на завладяната държава.

Представеният от формацията план включва десет точки за отпор и противопоставяне на завладяната държава, сред които са и действия за изваждане на Пеевски и задкулисието от управлението на България.