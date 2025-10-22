Новини
България »
Ивайло Мирчев: Борисов беше пенсиониран от Пеевски

Ивайло Мирчев: Борисов беше пенсиониран от Пеевски

22 Октомври, 2025 10:56 1 266 21

  • ивайло мирчев-
  • делян пеевски-
  • герб

Пеевски вече управлява България еднолично

Ивайло Мирчев: Борисов беше пенсиониран от Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Борисов приключи, беше пенсиониран. Пеевски взима решенията. Сбъдна се всичко, което бях написал в един СМС до Борисов – че страхът му да вкара Пеевски в санитарния кордон доведе до тази катастрофа за ГЕРБ и единствено му остава да отиде да се снима под герба. Както и стана днес.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев пред журналист в кулоарите на парламента.

Според депутата, ГЕРБ и ДПС – Ново начало вече са една партия. „Това е изключително опасно за страната ни, защото оттук нататък Пеевски еднолично управлява България. Ние ще се противопоставим изключително яростно на това и ще покажем, че сме алтернатива“, заяви Мирчев и припомни представения от „Да, България“ план за отпор на завладяната държава.

Представеният от формацията план включва десет точки за отпор и противопоставяне на завладяната държава, сред които са и действия за изваждане на Пеевски и задкулисието от управлението на България.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако

    23 13 Отговор
    Не сте виждали, как изглежда бит пейpac вижте снимката по-горе😉

    11:00 22.10.2025

  • 2 Из..родчето е

    22 11 Отговор
    Комунистическа отр.епка като баща си

    11:03 22.10.2025

  • 3 Дориана

    24 11 Отговор
    Борисов е победен и паднал по очи на Земята още от създаването на кабинета Желязков. Този човек е много далеч от реалността. Прави се на глух и сляп, че в България се подменя демокрацията с диктатура. Нищо до сега не са направили за овладяване на инфлацията. Обаче за рекети , доноси , купуване на гласове там са първи. И все някой друг му е виновен -я Президента , я ППДБ , я някоя друга формация или друг опонент. Отговорността за провала на това правителство е на ГЕРБ/ СДС . Другите партии играят ролята на патерици.Така , че той и неговата партия ще оберат негативите от продънения бюджет на Теменужка Петкова, от инфлацията, от пълзящата диктатура и след това да не се чуди, ако платените му социологически проучвания излязат тотално грешни и той и ГЕРБ/ СДС се сринат надолу.Защото точно това идва.

    Коментиран от #12

    11:04 22.10.2025

  • 4 жвсед

    13 12 Отговор
    Ти сега с тоя големия нос Мирчо селяндурин мръсен, разбра ли какво е да переш крадци и да се въртиш в скута на свинята Шишко??? Вече почна ли да разбираш какво сте направили??? Слава на Господ Иисус Христос сега вече истината ви застигна. Мафията дето ви врътка на коленце вече не ви брой за нищо. Използваха ви лакомията и ви изоставиха. Ти сега лай.

    11:05 22.10.2025

  • 5 ООрана държава

    15 5 Отговор
    Бойко ще става почетен председател на герб-нн

    11:05 22.10.2025

  • 6 Държавата се управлява

    13 2 Отговор
    От Данчоу Ментата.

    11:06 22.10.2025

  • 7 БКП е на власт

    9 2 Отговор
    Само такова правителство и парламент е подходящо за последното правителство предсказано от Слава Севрюкова. И то е 20то, след НРБ. 25то но ако сметнем 3-те правителства на Бойко, и ,по двете, на Главчев, Донев и Янев, за по ЕДНО, излизат 20 правителства. И сега завършва исторически цикъл от 36 години, в астрологията и вселенският календар. Отнася се за всички държави и хора, политически и социален ред - се променя. След освобождението има 36 години на узряване, после 36 години на корекция, и след ВСВ тръгна ново узряване нов елит, и сега свършва корекцията и край на елитът на БКП и на преходът, край на статуквото след 1989г. ... И очаквах всички партии да са на власт в последното правителство, което предсказва Севрюкова, за да няма и един да изглежда невинен ако е извън правителството. Опозицията пък е очевидно само от бастуни и патерици на правителствените партии, и за пиар пред НАТО-ЕЛИТЪТ. Възраждане са плашилото на Бойко и соросите, за да изглеждат нужни на НАТО. Те всички са БКП. Партизанските внуци имат парите и всичко, другите им служат. Величие са уж алтернатива, но гласуват в полза на нато и нищо не правят против статуквото, съветницит им са слуги и експери от НАТО средите, Каракачанов и Валери Симеонов ги подкрепят очевидно. ..... Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са со

    11:08 22.10.2025

  • 8 БКП е на власт

    7 3 Отговор
    Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като тояга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ.

    11:09 22.10.2025

  • 9 Два пръста чело

    13 7 Отговор
    Нали заедно променяхте конституцията и се лигавехте с Пеевски!

    11:10 22.10.2025

  • 10 Бастардо

    7 9 Отговор
    И така да е,Борисов има достойна политическа кариера,а не като теб фикус.

    11:14 22.10.2025

  • 11 само питам

    5 4 Отговор
    имало ли е нужда от 10 11 89 г ами мисля че не защото ДС даде власта н недоволните и отказали се от БКП после изпрати своите синове дъщери и внуци да се учат у харвар и слега като се върнаха взеха власта но ката не можеш да управляваш до там

    Коментиран от #15

    11:15 22.10.2025

  • 12 уточнение

    7 10 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Звучите много плакатно, с клишетата на ПП ДБ. Имате сбъркана представа за демокрация и диктатура - когато управлява вашата партия е демокрация, а ако не управлява - диктатура. Както видяхме, на земята падна Кирил Петков. А бюджетът е продънен от Асен Василев. Фактите са си факти, дори и да не ви харесват.

    Коментиран от #20

    11:16 22.10.2025

  • 13 Конски ...

    4 5 Отговор
    Следващия си ти..
    .

    11:17 22.10.2025

  • 14 Не го харесвам

    5 1 Отговор
    Но в случая е прав.

    11:25 22.10.2025

  • 15 Кочо

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "само питам":

    89 комунистите трябваше да бъдат изчистени до крак.Сега нямаше да има рублоидиоти.

    Коментиран от #19

    11:27 22.10.2025

  • 16 Дарвин

    6 1 Отговор
    Дидо глътна герб. Той е от типа хора които искат да се хранят даже и през кожата стига да е физиологично възможно. Ще погълне и себе си. Въпрос на време.

    Коментиран от #17

    11:28 22.10.2025

  • 17 Моряка

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дарвин":

    Най вероятно това ще стане през задния изход на голямото му Д.

    11:32 22.10.2025

  • 18 Никой

    4 2 Отговор
    Прос народ! Пак ще си гласуват за Борко и Пеьо

    11:40 22.10.2025

  • 19 Моряка

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Кочо":

    До крак е трябвало да изчистят вероятно на Девети септември котилото ти.Амо ко да правим,като комунистите са били такива хуманисти,не се са занимавали с дребните боклуци.Ето какъв е резултата.Пак добре,че нямате еволюция.Минало е 3 поколения от тогава и пак не си израстнал поне като средно голям боклук.Но този път компромис няма да има.Кмета на София ще реши проблема с боклуците в най скоро време.Знаеш от какво котило е.

    11:46 22.10.2025

  • 20 Дориана

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "уточнение":

    Коментара ви е изпълнен с лъжи и с лъжливи факти. Алчността и корупцията се наказва и това ще се докаже от последващите събития. Реалната истина и факт е , че бюджета на Теменужка Петкова стъкмен фалшиво на три процента инфлация за пред ЕС вече бере своите горчиви плодове и вкарва българския народ в колапс. с ширеща де и не овладяна инфлация гарнирана с кражби специалитета на ГЕРБ/ СДС..

    12:08 22.10.2025

  • 21 Ганимед

    0 0 Отговор
    Мирчев пак издишаш! ББ си е пенсионер, има си годините и стажа.

    12:24 22.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове