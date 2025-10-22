ПП-ДБ: Завладяната държава не се „преформатира“ — освобождава се!

Новини
България е в системна политическа криза, защото реалният център на решенията е изнесен извън конституционните институции

Новината след гръмките театрални пози на Борисов се сви до дребен фейсбук статус от партийната страница на ГЕРБ за евентуална ротация на председатели на парламента „когато се разберат“ и унизителна снимка на сливането на ГЕРБ и новото начало от тази сутрин.

От гневната реторика няма и следа. Пеевски, през официозите и сутрешните си комюникета, даде три сигнала към набързо свилия знамената Борисов: премиер повече няма да бъде, избори няма да има, смени на министри — също. Пеевски не разрешава „преформатиране“.

Това се посочва в декларация на ПП-ДБ.

Държавата висеше на пауза цяла седмица. Вчера — плах рестарт с кратко заседание на Министерския съвет, паралелно Съветът за съвместно управление заседава цял ден в пълна тайнственост как именно да не преформатира управлението. Днес парламентът се връща към кворум, след като ГЕРБ преброиха щетите от оглозгването на „Новото начало“ по районите си. И от целия патос остана един майсторски етюд за загубата в Пазарджик, изигран от Борисов пред пребледнели депутати и министри. Яростно обявеното „преформатиране“ тихо се превърна в „надграждане“ на нищото.

Повтаряме ясно: България е в системна политическа криза, защото реалният център на решенията е изнесен извън конституционните институции. Докато Пеевски не бъде изваден от съдебната власт и службите, политическият процес ще продължи да бъде нелегитимен, а кризата — хронична. „Санитарният кордон“, от който Борисов така се ужаси, бе насочен точно към отнемане на инструментите за създаване на мечтаната от Пеевски “държава с главно Д”.

В тази среда „преформатиране“ е евфемизъм за преразпределяне на власт и за узаконяване — под каквато и да е форма — на съюза с Пеевски. Властта обявява антракт, за да пренарежда на тъмно роли и порции, вместо да поеме курс към реформи.

С признанието за „министерства на концесия, управлявани от кръгове и кръгчета“, Борисов потвърди мотивите ни за вота на недоверие: това е самопризнание за завладяна държава. При пленени институции реални политики няма как да се случат — нито за бюджета, нито за правилата за бизнеса, нито за сигурността на гражданите.

Защото „държавата с главно Д“ работи по други правила и говори на друг език. Вместо модернизация, законност и справедливост — овладени институции, служби и зависима прокуратура, които размахват институционалната тояга и произвеждат страх, напрежение и конфликти.

Нашият отговор е недвусмислен: санитарен кордон срещу модела на завладяване — изолация на неформалното влияние в службите и съдебната власт, край на задкулисните квоти и ресорите на концесия, прозрачност на преговори и коалиционни договорки, реални антикорупционни механизми и отчетност на върха.

Тази криза не се лекува с още боя по фасадата. Трябват прозрачност, върховенство на закона и връщане на политиката в институциите — там, където ѝ е мястото. Само така България може да излезе от спиралата на кризи и да върне нормалността на демократичния процес.

Завладяната държава не се „преформатира“ — освобождава се!


  • 1 фен

    1 6 Отговор
    браво на пп дб много ми са умнички все отбор юнаци като почнеш от просто киро кокорчо денката академичет о ленчето божанката и наи накрая наи умния мирчев но след бат танас все умнички надарил ги е господ с много акъл браво на тях

    10:59 22.10.2025

  • 2 Още Ли ?

    2 3 Отговор
    Още Ли ?

    Не Сте Ги Натикали !

    В Панделата ?

    11:04 22.10.2025

  • 3 реалност

    1 8 Отговор
    На интригантите пяна им излезе на устата ежедневно, от сутрин до вечер, да скарат Борисов и Пеевски и така да предизвикат хаос в държавата. За кратко Борисов ги накара да се развълнуват, но пак се оказаха с пръст в уста. Сега, естествено, ще плачат, уж за държавата.

    11:04 22.10.2025

  • 4 Георги

    0 4 Отговор
    тея докато управляваха нямаха нищо против магниЦки

    11:04 22.10.2025

  • 5 Трол

    5 0 Отговор
    Трябва да се наложи санитарен кордон около ДПС, ГЕРБ, Възраждане, БСП, ИТН, Величие и МЕЧ.

    Коментиран от #13

    11:04 22.10.2025

  • 6 Некой

    3 3 Отговор
    Как се превзема държава? Ами казваш, че е превзета и ти си героят на бял кон, който ще ги освободи и... заграбваш цялата власт; публично се псувате с опонентите си, а постоянно правиш договорки с тях; посочваш нещо обективно лошо и ще го поправиш като... го направиш дори още по-лошо.

    11:06 22.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 БКП е на власт

    2 1 Отговор
    Само такова правителство и парламент е подходящо за последното правителство предсказано от Слава Севрюкова. И то е 20то, след НРБ. 25то но ако сметнем 3-те правителства на Бойко, и ,по двете, на Главчев, Донев и Янев, за по ЕДНО, излизат 20 правителства. И сега завършва исторически цикъл от 36 години, в астрологията и вселенският календар. Отнася се за всички държави и хора, политически и социален ред - се променя. След освобождението има 36 години на узряване, после 36 години на корекция, и след ВСВ тръгна ново узряване нов елит, и сега свършва корекцията и край на елитът на БКП и на преходът, край на статуквото след 1989г. ... И очаквах всички партии да са на власт в последното правителство, което предсказва Севрюкова, за да няма и един да изглежда невинен ако е извън правителството. Опозицията пък е очевидно само от бастуни и патерици на правителствените партии, и за пиар пред НАТО-ЕЛИТЪТ. Възраждане са плашилото на Бойко и соросите, за да изглеждат нужни на НАТО. Те всички са БКП. Партизанските внуци имат парите и всичко, другите им служат. Величие са уж алтернатива, но гласуват в полза на нато и нищо не правят против статуквото, съветницит им са слуги и експери от НАТО средите, Каракачанов и Валери Симеонов ги подкрепят очевидно. ..... Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са со

    11:14 22.10.2025

  • 9 БКП е на власт

    3 0 Отговор
    Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като тояга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ.

    11:14 22.10.2025

  • 10 Гориил

    5 0 Отговор
    Здравейте клети бедняци, съдрани голтаци и нещастни скъсаняци! И бъдещи роби! Вчера финансовият експерт и 2 пъти вицепремиер ( в правителството на НДСВ и тройната коалиция) Николай Василев заяви че тази година държавата е на червено с 15 милиарда. Плюс изтеглените 20 милиарда за 6 месеца! Страната е в необратим фалит и изпада в неплатежоспособност. И докато увеличиха заплатите на полицаи,военни ,даскали и държавна администрация за да ходят на почивки по Турция и Гърция , мафията на власт опоскаха държавата като термити. Скоро ще се разделите и с вашите домове защото повечето са построени върху държавна земя. Бъдещи роби и вашите деца- ТОВА ЗАСЛУЖАВАТЕ. И както казва бившия финансов министър Бобева увеличаването шоково на заплатите на полицаите, военните, даскалите и държавната администрация вдига инфлацията и затова ви е скъпо в магазините и блъскате само за храна,ток,вода и битови консумативи. За търтеите с увеличени драстично заплати не е скъпо защото увеличените цени при тях са компенсирани но за бачкаторите е ад. Това заслужавате! Никаква жал за простото племе.

    11:15 22.10.2025

  • 11 жесцс

    0 4 Отговор
    Така ви е въртял Шишко на коленце, че още не сте разбрали че сте част от проблема и нямате място в управлението на България. Целувка с крадците от ГЕРБ и ДПС Шишко, и ви изхвърлиха на боклука, където ви е мястото. Като лека жена, която след като си използвал да ти освободи жилите, вече не ти трябва, носи само позор. Такива сте "демократи" с големи черпаци. Лакоми. Ненужни. Лъжци. Слава на Господ Иисус Христос всеки българин ви видя какви сте парцали. Сега ви се пада да лаете като псета, но само Манол можете да излъжете вече и Надежда Македонска, мИрси.

    11:15 22.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Георги

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    пропуснал си ппдб+

    11:18 22.10.2025

  • 14 Съвместно изявление на боко и пеев

    0 4 Отговор
    ГЕРБ-СДС и ДПС-НОВО НАЧАЛО: Пълен мандат на управление и изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България

    ДПС-НОВО НАЧАЛО ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството. Двете парламентарни групи се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.

    ДПС-НОВО НАЧАЛО подкрепя изпълнителната власт, както и ще участва в ръководството на парламентарните комисии.

    Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

    Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.

    Коментиран от #16

    11:23 22.10.2025

  • 15 Дориана

    3 0 Отговор
    Борисов да излезе и каже пред целия български народ как ще бори корупцията в България с корумпирани политици санкционирани по Магнитски. Така, че Борисов няма повече полезни ходове- или излиза от Парламента и политиката или остава с Пеевски и доунищожават заедно демокрацията в България заменяйки я с диктатура, репресии, политически затворници, превзети Съд и Прокуратура , инфлация, кражби, купуване на гласове и всичко което се сетите.

    11:27 22.10.2025

  • 16 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Съвместно изявление на боко и пеев":

    Забравяш, че ние вече сме заложили на Астрално ниво падането на кабинета Желязков и срива надолу на ГЕРБ/ СДС. За ДПС Ново начало и Пеевски е ясно какво следва.

    11:30 22.10.2025

