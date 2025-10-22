Новини
Радостин Василев: Бойко Борисов е унищожен

22 Октомври, 2025 11:49 1 539 21

От МЕЧ искат оставката на председателя на Народното събрание Наталия Киселова

Радостин Василев: Бойко Борисов е унищожен - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За всички вече е ясно, че Бойко Борисов е унищожен. Неговата дума няма значение нито за „Има такъв народ”, нито за БСП”. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Според него „в момента няма друг избор, освен нов предсрочен вот”.

Василев уточни, че очаква реакцията на Слави Трифонов и ИТН по отношение на новината, че „ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета „Желязков”, но няма официално да влиза във властта.

От МЕЧ искат оставката на председателя на Народното събрание Наталия Киселова и подчертаха, че няма да подкрепят идеята за ротационно председателство.

Лидерът на партия "МЕЧ" Радостин Василев обвини Бойко Борисов и ГЕРБ в официална коалиция с ДПС.

Василев прогнозира, че единственият изход от политическата ситуация са предсрочни избори. Той отправи и въпроси към "Има такъв народ" и Слави Трифонов, обвинявайки ги в мълчание по темата.

"Бойко Борисов днес го чувам в пълния му блясък, след театралното изпълнение от миналата седмица, в което буквално обиди председателя Киселова, поиска преформатиране на правителство, каза, че ГЕРБ не може да участва повече по този начин, че за него е вреда тази коалиция, той беше отвлечен и днес се появи в 8.30 с, както той го нарича, Делян.

Те си говорят на малко име. Тя, връзката им, е много емоционална и близка и виждате, че имаме официално коалиция ГЕРБ-ДПС. Така го и пишат от пресцентъра на ДПС, която той лично - Бойко Борисов, бил осигурил мнозинство за Росен Желязков. Борисов е унищожен. Слави Трифонов и "Има такъв народ", които мълчат вече десет дни, сега след официалната коалиция от тази сутрин между ГЕРБ и "ДПС Ново начало" ще вземат ли някакво отношение пред медиите и пред обществото, или пак ще твърдят, че коалицията е тройна.

Ама никакви ротации няма да подкрепяме. Да се маха това правителство и този председател. Няма да подкрепяме никаква ротация.

Искаме оставката на Киселова. Тя е абсолютно невнятен председател на парламента", завърши лидерът на МЕЧ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фен

    6 23 Отговор
    Радостин... Тоя пък кой беше!?🤔

    Коментиран от #16

    11:51 22.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    28 5 Отговор
    Шиши краде парите а Бойко носи цялата отговорност.

    11:52 22.10.2025

  • 3 БОЙКО И ПЕЕВСКИ

    28 5 Отговор
    СА СРАМ И ПОЗОР ЗА ДЪРЖАВАТА!
    ОСТАВКА И НА ТОПЛО!

    11:53 22.10.2025

  • 4 Съвкуплението прави силата

    23 4 Отговор
    Време е вече Герб и Дпс да се обединят.Съпредседатели Борисов и Пеевски ,поне в началото.!После всичко ще си отиде на място..

    Коментиран от #6

    11:56 22.10.2025

  • 5 Дориана

    23 6 Отговор
    Да, точно така е . Провала и политическото му унищожение вече са заложени. Той ще става все по- смешен и жалък и вреден за народа. Мястото му е вън от Парламента, вън от властта.

    11:56 22.10.2025

  • 6 Дориана

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Съвкуплението прави силата":

    Тя, тъпотията ходи при приматите по Земята.

    11:57 22.10.2025

  • 7 Печалната истина

    12 3 Отговор
    Простотията е неизтребима!
    Глупакът е вечен!

    11:59 22.10.2025

  • 8 Чочо

    8 9 Отговор
    Само приказки......
    Не виждам нищо унищожено.

    12:01 22.10.2025

  • 9 1488

    10 1 Отговор
    дано се оправи чувека
    амин

    12:02 22.10.2025

  • 10 ккк

    12 4 Отговор
    и за Герб дойде новото начало , самодето не се снимаха пед герба , но то същото

    12:03 22.10.2025

  • 11 n√Варна

    8 3 Отговор
    Помните ли Екатерина Михайлова от СДС, която преди много години "не слизаше" от ТЕЛЕвизора?
    Този факт беше една от причинете, дето направиха популярността на партията ѝ да намалее.
    Боко прави като Михайлова, защото е принуден постоянно да се обяснява или оправдава.

    12:11 22.10.2025

  • 12 Благой от СОФстрой

    4 11 Отговор
    Това Зиганче от плевенските гета едва ли може и чепиците на Боко да лъска!

    12:11 22.10.2025

  • 13 ФЕЙК

    7 5 Отговор
    Слънчице пекна и Бойко клекна,
    колкото и да извърта Шиши му го...............

    12:15 22.10.2025

  • 14 Мнение

    4 6 Отговор
    Браво на г-н Пеевски. Освободи България от Доганов и Борисов - двама контрабандисти и руски агенти, които са мислиш България за лека като любовниците. Борисов ромизира България за да има избиратели и докара калинки, които европейската банка ще съкрати от първи януари, защото бюджетът в евро се подписва във Франкфурт

    12:16 22.10.2025

  • 15 Краставите магарета се надушват

    6 2 Отговор
    през десет баира.

    12:17 22.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 гост

    5 1 Отговор
    Не са страшни крадците и убийците, те рано или късно получават възмездие. НАЙ-СТРАШНИ СА РАВНОДУШНИТЕ, КОИТО ДОКАРВАТ НА ВЛАСТ КРАДЦИТЕ И УБИЙЦИТЕ!

    12:20 22.10.2025

  • 18 ООрана държава

    3 1 Отговор
    С бойко са славе тошето барабанов замфиров гуци буци и още няколко пионки

    12:22 22.10.2025

  • 19 Радевата опозиция

    3 1 Отговор
    бълва огън и сяра!

    Избори няма да има, Пеевски каза още онзи ден!

    Не се напъвай, Гел!

    12:24 22.10.2025

  • 20 Борисов

    1 0 Отговор
    вече има алтернатива и трябва много да внимава в действията си, на приказки вече никой не вярва!

    Електоратът си води записки за всяко действие и гласува според крайното салдо!

    12:27 22.10.2025

  • 21 Гост

    0 0 Отговор
    бойко е при дуганя на бунището, пеефски му го навърви с 200

    12:28 22.10.2025

