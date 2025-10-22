Радостин Василев: Бойко Борисов е унищожен

„За всички вече е ясно, че Бойко Борисов е унищожен. Неговата дума няма значение нито за „Има такъв народ”, нито за БСП”. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Според него „в момента няма друг избор, освен нов предсрочен вот”.

Василев уточни, че очаква реакцията на Слави Трифонов и ИТН по отношение на новината, че „ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета „Желязков”, но няма официално да влиза във властта.

От МЕЧ искат оставката на председателя на Народното събрание Наталия Киселова и подчертаха, че няма да подкрепят идеята за ротационно председателство.

Лидерът на партия "МЕЧ" Радостин Василев обвини Бойко Борисов и ГЕРБ в официална коалиция с ДПС.

Василев прогнозира, че единственият изход от политическата ситуация са предсрочни избори. Той отправи и въпроси към "Има такъв народ" и Слави Трифонов, обвинявайки ги в мълчание по темата.

"Бойко Борисов днес го чувам в пълния му блясък, след театралното изпълнение от миналата седмица, в което буквално обиди председателя Киселова, поиска преформатиране на правителство, каза, че ГЕРБ не може да участва повече по този начин, че за него е вреда тази коалиция, той беше отвлечен и днес се появи в 8.30 с, както той го нарича, Делян.

Те си говорят на малко име. Тя, връзката им, е много емоционална и близка и виждате, че имаме официално коалиция ГЕРБ-ДПС. Така го и пишат от пресцентъра на ДПС, която той лично - Бойко Борисов, бил осигурил мнозинство за Росен Желязков. Борисов е унищожен. Слави Трифонов и "Има такъв народ", които мълчат вече десет дни, сега след официалната коалиция от тази сутрин между ГЕРБ и "ДПС Ново начало" ще вземат ли някакво отношение пред медиите и пред обществото, или пак ще твърдят, че коалицията е тройна.

Ама никакви ротации няма да подкрепяме. Да се маха това правителство и този председател. Няма да подкрепяме никаква ротация.

Искаме оставката на Киселова. Тя е абсолютно невнятен председател на парламента", завърши лидерът на МЕЧ.