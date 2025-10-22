Радостин Василев: Бойко Борисов е унищожен

„За всички вече е ясно, че Бойко Борисов е унищожен. Неговата дума няма значение нито за „Има такъв народ”, нито за БСП”. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Според него „в момента няма друг избор, освен нов предсрочен вот”.
Василев уточни, че очаква реакцията на Слави Трифонов и ИТН по отношение на новината, че „ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета „Желязков”, но няма официално да влиза във властта.
От МЕЧ искат оставката на председателя на Народното събрание Наталия Киселова и подчертаха, че няма да подкрепят идеята за ротационно председателство.
Лидерът на партия "МЕЧ" Радостин Василев обвини Бойко Борисов и ГЕРБ в официална коалиция с ДПС.
Василев прогнозира, че единственият изход от политическата ситуация са предсрочни избори. Той отправи и въпроси към "Има такъв народ" и Слави Трифонов, обвинявайки ги в мълчание по темата.
"Бойко Борисов днес го чувам в пълния му блясък, след театралното изпълнение от миналата седмица, в което буквално обиди председателя Киселова, поиска преформатиране на правителство, каза, че ГЕРБ не може да участва повече по този начин, че за него е вреда тази коалиция, той беше отвлечен и днес се появи в 8.30 с, както той го нарича, Делян.
Те си говорят на малко име. Тя, връзката им, е много емоционална и близка и виждате, че имаме официално коалиция ГЕРБ-ДПС. Така го и пишат от пресцентъра на ДПС, която той лично - Бойко Борисов, бил осигурил мнозинство за Росен Желязков. Борисов е унищожен. Слави Трифонов и "Има такъв народ", които мълчат вече десет дни, сега след официалната коалиция от тази сутрин между ГЕРБ и "ДПС Ново начало" ще вземат ли някакво отношение пред медиите и пред обществото, или пак ще твърдят, че коалицията е тройна.
Ама никакви ротации няма да подкрепяме. Да се маха това правителство и този председател. Няма да подкрепяме никаква ротация.
Искаме оставката на Киселова. Тя е абсолютно невнятен председател на парламента", завърши лидерът на МЕЧ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #16
11:51 22.10.2025
2 Последния Софиянец
11:52 22.10.2025
3 БОЙКО И ПЕЕВСКИ
ОСТАВКА И НА ТОПЛО!
11:53 22.10.2025
4 Съвкуплението прави силата
Коментиран от #6
11:56 22.10.2025
5 Дориана
11:56 22.10.2025
6 Дориана
До коментар #4 от "Съвкуплението прави силата":Тя, тъпотията ходи при приматите по Земята.
11:57 22.10.2025
7 Печалната истина
Глупакът е вечен!
11:59 22.10.2025
8 Чочо
Не виждам нищо унищожено.
12:01 22.10.2025
9 1488
амин
12:02 22.10.2025
10 ккк
12:03 22.10.2025
11 n√Варна
Този факт беше една от причинете, дето направиха популярността на партията ѝ да намалее.
Боко прави като Михайлова, защото е принуден постоянно да се обяснява или оправдава.
12:11 22.10.2025
12 Благой от СОФстрой
12:11 22.10.2025
13 ФЕЙК
колкото и да извърта Шиши му го...............
12:15 22.10.2025
14 Мнение
12:16 22.10.2025
15 Краставите магарета се надушват
12:17 22.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 гост
12:20 22.10.2025
18 ООрана държава
12:22 22.10.2025
19 Радевата опозиция
Избори няма да има, Пеевски каза още онзи ден!
Не се напъвай, Гел!
12:24 22.10.2025
20 Борисов
Електоратът си води записки за всяко действие и гласува според крайното салдо!
12:27 22.10.2025
21 Гост
12:28 22.10.2025