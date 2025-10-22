Нинова: Борисов усеща, че се задават трудни месеци и не иска да поеме отговорността

Как осигуриха мнозинство за нещо, което го няма? Никой не знае какъв ще е Бюджет 2026, но го подкрепят! Шокирана съм от днешното изявление, освен, че Пеевски и Борисов седнаха един до друг и узакониха в брак фактическото съжителство, но излязоха и казаха, че са осигурили мнозинство за бюджет. Това каза пред БНР Корнелия Нинова, бивш председател на БСП, а сега лидер на "Непокорна България", вицепремиер и министър на икономиката в правителството на Кирил Петков (13 декември 2021 г. - 2 август 2022 г.)
"Борисов усеща накъде вървят нещата с финансите и с икономиката. Той не обича да носи отговорност в такива моменти и не случайно потърси помощта на Пеевски, за да споделят отговорността. Мисля, че този театър около Пазарджик беше продиктуван в някаква степен и от страха му от това, което ни чака през зимата. Това е предварително бягане пред вятъра. Неговата интуиция е силна, че се задават трудни месеци и той не иска да поеме тази отговорност. ... След искането на Борисов за преформатиране на управлението, смяна на председателя на народното събрание и министерствата да не са на концесия, но днес нищо от това не се случи, което означава само едно - неговата дума не тежи, неговото мнение няма значение, а правителството и мнозинството се управляват от Делян Пеевски".
БСП и ИТН знаят, че това е последното им участие във властта и искат да го консумират докрай, там е чиста клиентела, няма нищо общо с принципи, с морал, с политика, подчерта бившата лидерка на БСП и добави, че премиерът Росен Желязков е "сламен човек".
Цените, водата - липсата ѝ, цената ѝ, замърсяването ѝ на много места, лошата инфраструктура и сигурността - това според нея са проблемите на хората, но управляващите имат различен дневен ред, смята Нинова.
По думите на Корнелия Нинова Пеевски изяжда държава, а Борисов стои в ъгъла и подсмърча, но до това не би се стигнало сега, ако през 2020 г. Румен Радев, когато вдигна юмрук, излизайки от президентството при протестиращите хора, беше направил партия:
"Когато започнаха протестите през 2020 г., ние веднага излязохме при него - под вдигнатия юмрук. Тогава беше уникален момент Радев да направи партия, щеше да бъде силно, всички щяхме да застанем там. Моделът "ГЕРБ", сега обогатен с модела "Пеевски", щеше да приключи, ако всичко това беше истинско и беше продължило докрай. И нямаше в момента да се намираме в тази ситуация - Пеевски да изяжда държава, а Бойко да стои в ъгъла и да подсмърча. След това Радев прибра юмрука, имаше случаи, в които се договаряше след това с управляващите, не реализира докрай тази енергия. Мисля, че сега тази енергия не е същата - и като сила, и като мнозинство хора, които биха тръгнали".
До края на президентския му мандат той няма да направи партия, прогнозира Нинова.
Тя подчерта, че през втория си мандат Радев е допуснал грешки като се е включил в политическия процес като конструктор на партии и вмешателство в партийния живот:
"Той създаде ПП, подкрепяше ИТН, тръгна срещу БСП. Това излиза от рамките на президентската институция. Оттам последва това, което се случва в момента - противопоставяния и сблъсък между институциите, което не е добре за България".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 "демократ"
Коментиран от #4, #20
14:41 22.10.2025
2 мдаа
14:42 22.10.2025
3 АГАТ а Кристи
Като сложим ударението на "А" грейва ухиленото лице на едно огромно ако, ненаситно за пари и власт, независимо на каква цена
14:42 22.10.2025
4 не може
До коментар #1 от ""демократ"":Това да не е баница, да и опретнеш?
14:43 22.10.2025
5 ООрана държава
14:44 22.10.2025
6 Герп боклуци
14:46 22.10.2025
7 Феномен
Номерът на китайката!
ГОВОРИ СЕ, ЧЕ:
На Боко са му поставили две задачки
1. Да спре транзитирането на руски газ!
2. Да се извърши превалутирането на спестяванията!
И ТОГАВА ЩЕ ИМА ИЗБОРИ.
Докато не изпълни двете задачи - бидейки на власт сега,
никакви предсрочни избори няма да има.
И понеже Боко е спецполитик се опитва да
"сподели" в отговорностите и ... еефски.
Няма само той да обира (-) "лаврите" я.
....
Обачее, Боко забравя, че ...еефски е Феномен
той може да подпира правителството на думи,
без де юре да е "подпирачът" ... за да се измъкне сух
при народното социално недоволство.
Жалка картина сме ние всички българи в България.
БГ- милиардерите и мултимилионерите не им е кофти
от това положение стига да поглъщат още и още пари пари
Срам в жалката картина отвън сме всички в България.
14:47 22.10.2025
8 Отново е права Нинова
14:49 22.10.2025
9 Точни думи на Нинова и ги разби
14:57 22.10.2025
10 Фибата
14:58 22.10.2025
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
МОДЕЛЪТ ГЕРБ- НОВО НАЧАЛО ПАК ПРИКЛЮЧВА!
Коментиран от #17
15:07 22.10.2025
12 Нещастници
15:08 22.10.2025
13 факти
Междувременно в България, на база данните, които веригите ежедневно публикуват, средната цена на кора яйца за 2 седмици се покачва средно с 6,5% за четирите големи вериги: от 5,36 на 5,69 лв. (+6%) в “Билла”, +14% в “Кауфланд” и пр. Подобна е картинката и с краставиците - 11% поскъпване за същия период.
Цените са най-важната тема в държавата, а парламентът не работи близо месец - от екскурзии в чужбина до бойкоти от управляващите. зимата предстои и ако продължите с позорното си бездействие. Приемете Закона “Антиспекула” и след това се разправяйте за разделяне на баницата!
15:21 22.10.2025
14 Уса
15:23 22.10.2025
15 Уса
15:24 22.10.2025
16 ГЕРБ
15:25 22.10.2025
17 ГЕРБ
До коментар #11 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Тъпак
15:26 22.10.2025
19 Хахаха
15:28 22.10.2025
20 Права е
До коментар #1 от ""демократ"":Не е безобасно да се управлява по време на война.
15:38 22.10.2025
21 Горски
Коментиран от #24
15:41 22.10.2025
22 Нинова
Радев за 5 години закопа България!
Шайката на Радев крадеше на поразия.
Сега е моментът Радев да направи партия, но за целта на трябва дупе! Не само големи лафове!
15:44 22.10.2025
24 Демократ
До коментар #21 от "Горски":Горски, говориш за някакви милиарди, ще ми кажеш ли къде са от периода на управлението на Радев с негоите служебни правителства и това на ПП, в което учустваше и самата Нинова?
15:48 22.10.2025
25 Анджо
15:49 22.10.2025