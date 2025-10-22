Нинова: Борисов усеща, че се задават трудни месеци и не иска да поеме отговорността

Как осигуриха мнозинство за нещо, което го няма? Никой не знае какъв ще е Бюджет 2026, но го подкрепят! Шокирана съм от днешното изявление, освен, че Пеевски и Борисов седнаха един до друг и узакониха в брак фактическото съжителство, но излязоха и казаха, че са осигурили мнозинство за бюджет. Това каза пред БНР Корнелия Нинова, бивш председател на БСП, а сега лидер на "Непокорна България", вицепремиер и министър на икономиката в правителството на Кирил Петков (13 декември 2021 г. - 2 август 2022 г.)

"Борисов усеща накъде вървят нещата с финансите и с икономиката. Той не обича да носи отговорност в такива моменти и не случайно потърси помощта на Пеевски, за да споделят отговорността. Мисля, че този театър около Пазарджик беше продиктуван в някаква степен и от страха му от това, което ни чака през зимата. Това е предварително бягане пред вятъра. Неговата интуиция е силна, че се задават трудни месеци и той не иска да поеме тази отговорност. ... След искането на Борисов за преформатиране на управлението, смяна на председателя на народното събрание и министерствата да не са на концесия, но днес нищо от това не се случи, което означава само едно - неговата дума не тежи, неговото мнение няма значение, а правителството и мнозинството се управляват от Делян Пеевски".

БСП и ИТН знаят, че това е последното им участие във властта и искат да го консумират докрай, там е чиста клиентела, няма нищо общо с принципи, с морал, с политика, подчерта бившата лидерка на БСП и добави, че премиерът Росен Желязков е "сламен човек".

Цените, водата - липсата ѝ, цената ѝ, замърсяването ѝ на много места, лошата инфраструктура и сигурността - това според нея са проблемите на хората, но управляващите имат различен дневен ред, смята Нинова.

По думите на Корнелия Нинова Пеевски изяжда държава, а Борисов стои в ъгъла и подсмърча, но до това не би се стигнало сега, ако през 2020 г. Румен Радев, когато вдигна юмрук, излизайки от президентството при протестиращите хора, беше направил партия:

"Когато започнаха протестите през 2020 г., ние веднага излязохме при него - под вдигнатия юмрук. Тогава беше уникален момент Радев да направи партия, щеше да бъде силно, всички щяхме да застанем там. Моделът "ГЕРБ", сега обогатен с модела "Пеевски", щеше да приключи, ако всичко това беше истинско и беше продължило докрай. И нямаше в момента да се намираме в тази ситуация - Пеевски да изяжда държава, а Бойко да стои в ъгъла и да подсмърча. След това Радев прибра юмрука, имаше случаи, в които се договаряше след това с управляващите, не реализира докрай тази енергия. Мисля, че сега тази енергия не е същата - и като сила, и като мнозинство хора, които биха тръгнали".

До края на президентския му мандат той няма да направи партия, прогнозира Нинова.

Тя подчерта, че през втория си мандат Радев е допуснал грешки като се е включил в политическия процес като конструктор на партии и вмешателство в партийния живот:

"Той създаде ПП, подкрепяше ИТН, тръгна срещу БСП. Това излиза от рамките на президентската институция. Оттам последва това, което се случва в момента - противопоставяния и сблъсък между институциите, което не е добре за България".