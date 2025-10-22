Новини
България »
Нинова: Борисов усеща, че се задават трудни месеци и не иска да поеме отговорността

22 Октомври, 2025 14:34 1 486 25

  • корнелия нинова-
  • бойко борисов-
  • финанси

Ако Радев беше направил партия през 2020-а, моделът "Борисов-Пеевски" щеше да приключи, каза той

Нинова: Борисов усеща, че се задават трудни месеци и не иска да поеме отговорността - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Как осигуриха мнозинство за нещо, което го няма? Никой не знае какъв ще е Бюджет 2026, но го подкрепят! Шокирана съм от днешното изявление, освен, че Пеевски и Борисов седнаха един до друг и узакониха в брак фактическото съжителство, но излязоха и казаха, че са осигурили мнозинство за бюджет. Това каза пред БНР Корнелия Нинова, бивш председател на БСП, а сега лидер на "Непокорна България", вицепремиер и министър на икономиката в правителството на Кирил Петков (13 декември 2021 г. - 2 август 2022 г.)

"Борисов усеща накъде вървят нещата с финансите и с икономиката. Той не обича да носи отговорност в такива моменти и не случайно потърси помощта на Пеевски, за да споделят отговорността. Мисля, че този театър около Пазарджик беше продиктуван в някаква степен и от страха му от това, което ни чака през зимата. Това е предварително бягане пред вятъра. Неговата интуиция е силна, че се задават трудни месеци и той не иска да поеме тази отговорност. ... След искането на Борисов за преформатиране на управлението, смяна на председателя на народното събрание и министерствата да не са на концесия, но днес нищо от това не се случи, което означава само едно - неговата дума не тежи, неговото мнение няма значение, а правителството и мнозинството се управляват от Делян Пеевски".

БСП и ИТН знаят, че това е последното им участие във властта и искат да го консумират докрай, там е чиста клиентела, няма нищо общо с принципи, с морал, с политика, подчерта бившата лидерка на БСП и добави, че премиерът Росен Желязков е "сламен човек".

Цените, водата - липсата ѝ, цената ѝ, замърсяването ѝ на много места, лошата инфраструктура и сигурността - това според нея са проблемите на хората, но управляващите имат различен дневен ред, смята Нинова.

По думите на Корнелия Нинова Пеевски изяжда държава, а Борисов стои в ъгъла и подсмърча, но до това не би се стигнало сега, ако през 2020 г. Румен Радев, когато вдигна юмрук, излизайки от президентството при протестиращите хора, беше направил партия:

"Когато започнаха протестите през 2020 г., ние веднага излязохме при него - под вдигнатия юмрук. Тогава беше уникален момент Радев да направи партия, щеше да бъде силно, всички щяхме да застанем там. Моделът "ГЕРБ", сега обогатен с модела "Пеевски", щеше да приключи, ако всичко това беше истинско и беше продължило докрай. И нямаше в момента да се намираме в тази ситуация - Пеевски да изяжда държава, а Бойко да стои в ъгъла и да подсмърча. След това Радев прибра юмрука, имаше случаи, в които се договаряше след това с управляващите, не реализира докрай тази енергия. Мисля, че сега тази енергия не е същата - и като сила, и като мнозинство хора, които биха тръгнали".

До края на президентския му мандат той няма да направи партия, прогнозира Нинова.

Тя подчерта, че през втория си мандат Радев е допуснал грешки като се е включил в политическия процес като конструктор на партии и вмешателство в партийния живот:

"Той създаде ПП, подкрепяше ИТН, тръгна срещу БСП. Това излиза от рамките на президентската институция. Оттам последва това, което се случва в момента - противопоставяния и сблъсък между институциите, което не е добре за България".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 "демократ"

    11 3 Отговор
    Трябваше да фалшифицират един референдум и отговорността щеше да бъде на народа.

    Коментиран от #4, #20

    14:41 22.10.2025

  • 2 мдаа

    8 4 Отговор
    Разни баби се намесиха във вътрешните работи и като резултат се получиха нелепиците, които виждаме сега (т.е. бабини деветини)!

    14:42 22.10.2025

  • 3 АГАТ а Кристи

    12 2 Отговор
    "Ако, ако, ако"...
    Като сложим ударението на "А" грейва ухиленото лице на едно огромно ако, ненаситно за пари и власт, независимо на каква цена

    14:42 22.10.2025

  • 4 не може

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от ""демократ"":

    Това да не е баница, да и опретнеш?

    14:43 22.10.2025

  • 5 ООрана държава

    12 3 Отговор
    Как бе, бойче е герой, днеска го каза. преден, заден вход всичките ги владее само не разбрах на къде води тоя вход ама карай туутууу и без това няма смисъл

    14:44 22.10.2025

  • 6 Герп боклуци

    16 5 Отговор
    Абе корнелия абе нинова ти май забрави колко плю и хвърля да не казвам какво по президента а сега се слагаш зад него.... Политшизофрения ви е хванала

    14:46 22.10.2025

  • 7 Феномен

    14 2 Отговор
    Комент от онзи ден и допъл...

    Номерът на китайката!
    ГОВОРИ СЕ, ЧЕ:
    На Боко са му поставили две задачки
    1. Да спре транзитирането на руски газ!
    2. Да се извърши превалутирането на спестяванията!
    И ТОГАВА ЩЕ ИМА ИЗБОРИ.
    Докато не изпълни двете задачи - бидейки на власт сега,
    никакви предсрочни избори няма да има.
    И понеже Боко е спецполитик се опитва да
    "сподели" в отговорностите и ... еефски.
    Няма само той да обира (-) "лаврите" я.
    ....
    Обачее, Боко забравя, че ...еефски е Феномен
    той може да подпира правителството на думи,
    без де юре да е "подпирачът" ... за да се измъкне сух
    при народното социално недоволство.
    Жалка картина сме ние всички българи в България.
    БГ- милиардерите и мултимилионерите не им е кофти
    от това положение стига да поглъщат още и още пари пари
    Срам в жалката картина отвън сме всички в България.

    14:47 22.10.2025

  • 8 Отново е права Нинова

    12 2 Отговор
    Убийствена реч на Кирил Веселински от МЕЧ в парламента! Публикувал е снимки на Балабанов вдясно и двете депутатки бивши танцьорки на пилон от ИТН - Павела Митова и Петя Димитрова

    14:49 22.10.2025

  • 9 Точни думи на Нинова и ги разби

    14 2 Отговор
    БСП и ИТН знаят, че това е последното им участие във властта и искат да го консумират докрай, там е чиста клиентела, няма нищо общо с принципи, с морал, с политика, подчерта бившата лидерка на БСП и добави, че премиерът Росен Желязков е "сламен човек".

    14:57 22.10.2025

  • 10 Фибата

    4 0 Отговор
    Откога Нинова е "той?!

    14:58 22.10.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 5 Отговор
    АКО РАДЕВ И СЕГА НАПРАВИ ПАРТИЯ
    МОДЕЛЪТ ГЕРБ- НОВО НАЧАЛО ПАК ПРИКЛЮЧВА!

    Коментиран от #17

    15:07 22.10.2025

  • 12 Нещастници

    8 1 Отговор
    лъжите за еврозоната ще лъснат още догодина, като освобидените 50 60 млрд лв от валутния борд ще стигтнат да потушат бюджетната яма за оръжие почти до края на мандата, на това разчитат герб и нн, затова никой не коментира тези пари сега и на каква база ще изкарта мандата, ето казвам ви, на базата спестени от 2007 г пари, които ще профукат за 24 м за откупуване от сащ и цру. Вярвам, че Бог без помощта на избиралите мъ рди, ще ги накаже

    15:08 22.10.2025

  • 13 факти

    6 1 Отговор
    В съседна Гърция търговските вериги ще предлагат над 2000 основни продукта с намалени цени до края на годината. Например яйцата там вече поевтиняваха с 20%.
    Междувременно в България, на база данните, които веригите ежедневно публикуват, средната цена на кора яйца за 2 седмици се покачва средно с 6,5% за четирите големи вериги: от 5,36 на 5,69 лв. (+6%) в “Билла”, +14% в “Кауфланд” и пр. Подобна е картинката и с краставиците - 11% поскъпване за същия период.
    Цените са най-важната тема в държавата, а парламентът не работи близо месец - от екскурзии в чужбина до бойкоти от управляващите. зимата предстои и ако продължите с позорното си бездействие. Приемете Закона “Антиспекула” и след това се разправяйте за разделяне на баницата!

    15:21 22.10.2025

  • 14 Уса

    5 1 Отговор
    От посолството му казаха да разтуря коалицията и се маха от политиката,ако не го направи ще му блокират откраднатите 5 милиарда,както на Пеевски.Той знае,че ако се махне край с имунитета.Ще разбере,какво е да си болен от рак без имунитет и пари

    15:23 22.10.2025

  • 15 Уса

    4 0 Отговор
    На всички грешници им пари в момента Тръмп не прощава на соросидните лакеи

    15:24 22.10.2025

  • 16 ГЕРБ

    3 5 Отговор
    Гнусна завислива бабичка отдавна не си актуална

    15:25 22.10.2025

  • 17 ГЕРБ

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Тъпак

    15:26 22.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хахаха

    2 3 Отговор
    Клинична иди0тк@

    15:28 22.10.2025

  • 20 Права е

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от ""демократ"":

    Не е безобасно да се управлява по време на война.

    15:38 22.10.2025

  • 21 Горски

    5 4 Отговор
    Борисов е отвратително проста и крадлива герберска Тиква! Петко войвода го е казал ясно: отходният материал изплува отгоре. Парадокса е че за мафиози няма закони. Те погребаха България. Къде са милионите и милиардите на българите??? Лъжлив и крадлив ГЕРБ циганин, не ни пробутвай тъпите си лафчета от банкя, ами казвай къде са ограбените милиони и милиарди. Саковете с 55 милиона лева аванс за Хемус къде са??? Като видиш мисирка това кажи. Къде са парите на българите??? Смешките и тъпите си лафчета ги запази да ги разказваш на другите затворници като ви приберат. Славито що мълчи, нали щяха да напускат управлението дори само ако имало и малко съмнение, че Пеевски го подкрепя. Сега Бибитко казва: "Без да искат нищо, те ще подкрепят правителството, както е било и досега." Ами ... няма такъв народ! Най-голямата заплаха за Боко Тиквата е всички да разберат, че е слуга на Шиши Магнитски.

    Коментиран от #24

    15:41 22.10.2025

  • 22 Нинова

    5 1 Отговор
    е права за Радев - занимаваше се с партийни дела в нарушение на конституцията.
    Радев за 5 години закопа България!
    Шайката на Радев крадеше на поразия.

    Сега е моментът Радев да направи партия, но за целта на трябва дупе! Не само големи лафове!

    15:44 22.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    Горски, говориш за някакви милиарди, ще ми кажеш ли къде са от периода на управлението на Радев с негоите служебни правителства и това на ПП, в което учустваше и самата Нинова?

    15:48 22.10.2025

  • 25 Анджо

    3 0 Отговор
    Нинова да видим радев каква отговорност ще поеме за този договор с БОТАШ. На тая истерията не и минава.

    15:49 22.10.2025

Новини по градове:
