Вигенин: Не кампании срещу България навън, а работа между управляващи и опозиция в София решава проблемите

22 Октомври, 2025 17:52 489

  • кристиан вигенин-
  • бсп-
  • евродепутат

Евродепутатът напомни, че демокрацията, основните права, върховенството на закона са фундаментът на Европейския съюз и всяко посегателство срещу тях в която и да е държава членка е посегателство срещу целия Съюз

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Решението не е в политически кампании срещу България и дебати в Страсбург, а в системна и конструктивна работа между управляващи и опозиция в София. Ние, от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, ще подкрепим провеждането на добре подготвена мисия в България на Мониторинговата група за демокрация, върховенство на закона и основни права към Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи и ще разчитаме тя да направи най-точна оценка за ситуацията.“ Това заяви българският депутат от Групата на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в Страсбург от името на своята политическа група в разискването „Продължаващите посегателства върху демократичните институции и принципите на правовата държава в България“, предизвикано от политическата група Реню.

Евродепутатът напомни, че демокрацията, основните права, върховенството на закона са фундаментът на Европейския съюз и всяко посегателство срещу тях в която и да е държава членка е посегателство срещу целия Съюз. „Но също така политическата злоупотреба по тези въпроси подкопава доверието на гражданите и постига обратен ефект“, уточни той.

„Европейският съюз в годините разви механизми, с които да следи способността на държавите членки да поддържат най-високи стандарти - годишните доклади на Европейската комисия за върховенство на правото, въвеждането на условността при предоставяне на средства от европейския бюджет, изграждането на института на Европейския прокурор. Европейският парламент има специализирана комисия, където тези въпроси могат да са предмет на обсъждане - Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи и създадената към нея Мониторингова група за демокрация, върховенство на закона и основни права“, изтъкна Кристиан Вигенин. Според него политическата група Реню, подведена от членовете си от България, истеризира проблемите, с които страната се сблъсква не от вчера.

“Отслабена и недостатъчно ефективна съдебна система, редица важни органи на съдебната власт с изтекъл мандат, неяснота около антикорупционната комисия – всичко това е резултат от политическата нестабилност и хаотичните реформи през последните години. И какво ни предлагате днес? Пропаганден дебат в Европейския парламент. Спиране на средствата за България. Европейска политическа намеса в работата на българския съд“, акцентира българският евродепутат.

В края на изказването си Вигенин напомни, че човекът, който като премиер нареди ареста на лидера на опозицията, днес се жалва от разследване на кмет, провеждано по законоустановения ред: „Демонизират се лидерите на две партии, с които либералите управляваха заедно само преди година. Заедно нанесоха погром върху българската конституция, което допълнително създаде несигурност в съдебната система. Ще спра дотук. Невинни няма.“

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

