Нидал Алгафари: Ключът за нови избори се държи от Борисов и Пеевски, а на второ място от Зафиров и Трифонов

Според мен Бойко Борисов се вбеси от изборите в Пазарджик, защото всички други партии големи свои количества представители, включително депутати, които не спряха да притискат хората, а ГЕРБ не направиха това. В крайна сметка ГЕРБ загубиха един общински съветник, което не е фатално.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политическият анализатор Нидал Алгафари, който коментира актуалните събития в страната.

"За мен Бойко Борисов искаше да усети ритъма на партията си. След като видя, че всичко е наред, той премина към преговори с коалиционните партньори. Бойко Борисов е ГЕРБ и ГЕРБ е Бойко Борисов. Никой не може да откъсне и ръфа от ГЕРБ. Разбира се напускащи винаги има, но не мисля, че в момента има някакво стряскащо събитие в ГЕРБ. На първо място ключът за нови избори се държи от Бойко Борисов и Делян Пеевски, а на второ място от Атанас Зафиров и Слави Трифонов. Днес ДПС-Ново начало обявиха, че ще подкрепят кабинета без да искат нищо в замяна. Делян Пеевски показа най-държавническото мислене, за да няма сътресения преди влизането в еврозоната. За мен БСП и "Има такъв народ" трябва да са му благодарни за това", добави той.

"Нормално е във всяка една коалиция да има сътресения. Тези, които се гушат и имат нужда от подкрепа, са БСП и ИТН. Те се гушат в Бойко Борисов, не виждам защо трябва да се гушат в Делян Пеевски. Бойко Борисов направи два големи компромиса. Първият е, че се отказа да бъде премиер. Вторият е, че даде поста на председател на НС на БСП, които бяха доста по-назад от ГЕРБ. Според мен е нормално да има ротация на председателя на НС. Усещането ми е, че след Нова година ще има смяна на председателя на НС. Не виждам смисъл сега да се бърза с тази ротация", прогнозира алгафари.

"Румен Радев се опитва да спре по всякакъв начин назначенията от МС. Неговата работа е да подписва тези назначения. С промените в различните закони управляващите отпушиха тези назначения. Няма да има предсрочни избори. Това го заявиха Бойко Борисов, Делян Пеевски, БСП. Не виждам как Радев ще напусне президентския пост, за да прави партия. Не виждам и как ще тръгне някаква протестна вълна, която да предизвика предсрочни избори", категоричен бе Нидал Алгафари.