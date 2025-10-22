Новини
Нидал Алгафари: Ключът за нови избори се държи от Борисов и Пеевски, а на второ място от Зафиров и Трифонов

22 Октомври, 2025

За мен Бойко Борисов искаше да усети ритъма на партията си. След като видя, че всичко е наред, той премина към преговори с коалиционните партньори. Бойко Борисов е ГЕРБ и ГЕРБ е Бойко Борисов

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според мен Бойко Борисов се вбеси от изборите в Пазарджик, защото всички други партии големи свои количества представители, включително депутати, които не спряха да притискат хората, а ГЕРБ не направиха това. В крайна сметка ГЕРБ загубиха един общински съветник, което не е фатално.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политическият анализатор Нидал Алгафари, който коментира актуалните събития в страната.

"За мен Бойко Борисов искаше да усети ритъма на партията си. След като видя, че всичко е наред, той премина към преговори с коалиционните партньори. Бойко Борисов е ГЕРБ и ГЕРБ е Бойко Борисов. Никой не може да откъсне и ръфа от ГЕРБ. Разбира се напускащи винаги има, но не мисля, че в момента има някакво стряскащо събитие в ГЕРБ. На първо място ключът за нови избори се държи от Бойко Борисов и Делян Пеевски, а на второ място от Атанас Зафиров и Слави Трифонов. Днес ДПС-Ново начало обявиха, че ще подкрепят кабинета без да искат нищо в замяна. Делян Пеевски показа най-държавническото мислене, за да няма сътресения преди влизането в еврозоната. За мен БСП и "Има такъв народ" трябва да са му благодарни за това", добави той.

"Нормално е във всяка една коалиция да има сътресения. Тези, които се гушат и имат нужда от подкрепа, са БСП и ИТН. Те се гушат в Бойко Борисов, не виждам защо трябва да се гушат в Делян Пеевски. Бойко Борисов направи два големи компромиса. Първият е, че се отказа да бъде премиер. Вторият е, че даде поста на председател на НС на БСП, които бяха доста по-назад от ГЕРБ. Според мен е нормално да има ротация на председателя на НС. Усещането ми е, че след Нова година ще има смяна на председателя на НС. Не виждам смисъл сега да се бърза с тази ротация", прогнозира алгафари.

"Румен Радев се опитва да спре по всякакъв начин назначенията от МС. Неговата работа е да подписва тези назначения. С промените в различните закони управляващите отпушиха тези назначения. Няма да има предсрочни избори. Това го заявиха Бойко Борисов, Делян Пеевски, БСП. Не виждам как Радев ще напусне президентския пост, за да прави партия. Не виждам и как ще тръгне някаква протестна вълна, която да предизвика предсрочни избори", категоричен бе Нидал Алгафари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    9 7 Отговор
    "Бойко Борисов е ГЕРБ и ГЕРБ е Бойко Борисов" Поне докато унукът не навърши пълнолетие и той не ви поеме юздите на свой ред.

    18:23 22.10.2025

  • 3 Сириецът

    24 0 Отговор
    Пич не давай мнения в чужда държава,не си желан и обичан ,нито уважаван!
    Мошенник си,синът ти в ГЕРБ как го взеха за депутат? Айде скрий се някъде

    18:25 22.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пешо

    14 0 Отговор
    оди си у сирия не ни казвай ние какво да правим

    18:25 22.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 12340

    12 0 Отговор
    Борисов държи други работи....

    18:29 22.10.2025

  • 8 Голям натегач си.

    19 0 Отговор
    Мислих, че си умно момче но не би. Хрантутник си. И най важното не виждаш по далеко от носа си. Всички болшенството българи пишат говорят колко са некадърни алчни без морал управляващите той ги величае

    18:31 22.10.2025

  • 9 Това комунде

    11 0 Отговор
    вмеато да бъде в затвора за трафик на мигранти дава интервюта пред мисирките ! Срам е за Бг прокуратува, разследване и съд !

    18:38 22.10.2025

  • 10 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    12 1 Отговор
    Пеевски е абонирал тоя пълзящ oxлюв по всички медии . 🤣🤣🤣
    Този е нещо като тонколонка с превод на npaceшкото мучене на пеевки.
    Шиши не може едно изречение да структурира правилно. Някъде към 6-ти клас е спрял обучението си и е наблегнал на обучение от дядо си от ДС.

    18:39 22.10.2025

  • 11 Бащата на някаква Саяна

    3 3 Отговор
    Майка да стане на нея.

    18:40 22.10.2025

  • 12 Отиваме на избори!

    5 0 Отговор
    Връзката с ключовете пък а държи Суверенът!🖕

    18:40 22.10.2025

  • 13 Симитлийски

    8 0 Отговор
    Банкянската булка в Симитли. Удри, удри, кмете! Удри, кмете, тая банкянска мачка!

    18:40 22.10.2025

  • 14 Б.си бokлyka !

    13 1 Отговор
    Какъв е смисъла да ни давате този доказан бokлyk и kypтизанка на пеевски ?

    18:41 22.10.2025

  • 15 тоя некъпан смешник

    6 1 Отговор
    не беше ли казал че само той и ортаците му мошеници в "политиката" били умни да вземат решения а другите били простолюдие и няма ли право на глас?

    18:42 22.10.2025

  • 16 Държи ключа

    5 0 Отговор
    За килията .

    18:43 22.10.2025

  • 17 Ключар

    8 0 Отговор
    Ключът на Пеевски в ключалката на Борисов.

    18:43 22.10.2025

  • 18 АБЕ ХОРА СПРЕТИ ДАГО ПОКАЗВАТЕ

    9 0 Отговор
    ТОЗ НЕКЪПАНИЯ ЛИЗАЧ НА БАНКЯНСКИ ДИРНИЦИ ПО КАКВО Е КАПАЦИТЕТ ПО НИЩО.

    18:48 22.10.2025

  • 19 Ухаааа

    5 0 Отговор
    Кмета на Симитли превъртя играта с Банкянската мачка.

    18:49 22.10.2025

  • 20 Нидал

    3 0 Отговор
    Борисов държи ключа на Пеевски.

    Коментиран от #23

    18:51 22.10.2025

  • 21 По- гнусен от тоя смрадльо

    7 1 Отговор
    Няма в медиеното пространство!
    Влечуго слузесто!

    18:52 22.10.2025

  • 22 Гост

    3 0 Отговор
    Трай бе, мижав псевдоанализаторе, личен слуга на двата шардена. Близач

    18:54 22.10.2025

  • 23 Крепят си

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Нидал":

    Топките, които ги нямат!

    18:55 22.10.2025

  • 24 Тошко

    3 0 Отговор
    Нидалчо, кога се продаде бе пич или винаги си бил двулика лопата? Избори ще има когато каже суверена! Запомни това с празната си главица! Всички знаем кой ти пълни джобовете, но запази поне малко достойнство ако е възможно!

    Коментиран от #27

    18:59 22.10.2025

  • 25 ТОЗИ

    3 0 Отговор
    Дали е открил сапуна вече.

    19:00 22.10.2025

  • 26 Неловена мачка

    1 0 Отговор
    Шишо командва парада. Другите нещастници са миманс.

    19:03 22.10.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тошко":

    То пък един суверен... Та няма що.

    19:05 22.10.2025

  • 28 Въпросът е дали 25 години ни стигат да

    1 0 Отговор
    ни определя живота една или няколко мутри??? Толкова ли е сложно да се надигне 5% от населението на БГ и премахнем тези мъчители ???

    19:05 22.10.2025

  • 29 Тази

    0 0 Отговор
    панаирна мечка до кога ще обикаля по телевизиите да брани мафиата !!!
    харизанов и буроджиева защо ги няма,от един ден не съм ги гледал, липсват ми 🤣🤣🤣

    19:12 22.10.2025

