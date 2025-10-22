Нидал Алгафари: Ключът за нови избори се държи от Борисов и Пеевски, а на второ място от Зафиров и Трифонов

Според мен Бойко Борисов се вбеси от изборите в Пазарджик, защото всички други партии големи свои количества представители, включително депутати, които не спряха да притискат хората, а ГЕРБ не направиха това. В крайна сметка ГЕРБ загубиха един общински съветник, което не е фатално.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS политическият анализатор Нидал Алгафари, който коментира актуалните събития в страната.
"За мен Бойко Борисов искаше да усети ритъма на партията си. След като видя, че всичко е наред, той премина към преговори с коалиционните партньори. Бойко Борисов е ГЕРБ и ГЕРБ е Бойко Борисов. Никой не може да откъсне и ръфа от ГЕРБ. Разбира се напускащи винаги има, но не мисля, че в момента има някакво стряскащо събитие в ГЕРБ. На първо място ключът за нови избори се държи от Бойко Борисов и Делян Пеевски, а на второ място от Атанас Зафиров и Слави Трифонов. Днес ДПС-Ново начало обявиха, че ще подкрепят кабинета без да искат нищо в замяна. Делян Пеевски показа най-държавническото мислене, за да няма сътресения преди влизането в еврозоната. За мен БСП и "Има такъв народ" трябва да са му благодарни за това", добави той.
"Нормално е във всяка една коалиция да има сътресения. Тези, които се гушат и имат нужда от подкрепа, са БСП и ИТН. Те се гушат в Бойко Борисов, не виждам защо трябва да се гушат в Делян Пеевски. Бойко Борисов направи два големи компромиса. Първият е, че се отказа да бъде премиер. Вторият е, че даде поста на председател на НС на БСП, които бяха доста по-назад от ГЕРБ. Според мен е нормално да има ротация на председателя на НС. Усещането ми е, че след Нова година ще има смяна на председателя на НС. Не виждам смисъл сега да се бърза с тази ротация", прогнозира алгафари.
"Румен Радев се опитва да спре по всякакъв начин назначенията от МС. Неговата работа е да подписва тези назначения. С промените в различните закони управляващите отпушиха тези назначения. Няма да има предсрочни избори. Това го заявиха Бойко Борисов, Делян Пеевски, БСП. Не виждам как Радев ще напусне президентския пост, за да прави партия. Не виждам и как ще тръгне някаква протестна вълна, която да предизвика предсрочни избори", категоричен бе Нидал Алгафари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
18:23 22.10.2025
3 Сириецът
Мошенник си,синът ти в ГЕРБ как го взеха за депутат? Айде скрий се някъде
18:25 22.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 пешо
18:25 22.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 12340
18:29 22.10.2025
8 Голям натегач си.
18:31 22.10.2025
9 Това комунде
18:38 22.10.2025
10 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Този е нещо като тонколонка с превод на npaceшкото мучене на пеевки.
Шиши не може едно изречение да структурира правилно. Някъде към 6-ти клас е спрял обучението си и е наблегнал на обучение от дядо си от ДС.
18:39 22.10.2025
11 Бащата на някаква Саяна
18:40 22.10.2025
12 Отиваме на избори!
18:40 22.10.2025
13 Симитлийски
18:40 22.10.2025
14 Б.си бokлyka !
18:41 22.10.2025
15 тоя некъпан смешник
18:42 22.10.2025
16 Държи ключа
18:43 22.10.2025
17 Ключар
18:43 22.10.2025
18 АБЕ ХОРА СПРЕТИ ДАГО ПОКАЗВАТЕ
18:48 22.10.2025
19 Ухаааа
18:49 22.10.2025
20 Нидал
Коментиран от #23
18:51 22.10.2025
21 По- гнусен от тоя смрадльо
Влечуго слузесто!
18:52 22.10.2025
22 Гост
18:54 22.10.2025
23 Крепят си
До коментар #20 от "Нидал":Топките, които ги нямат!
18:55 22.10.2025
24 Тошко
Коментиран от #27
18:59 22.10.2025
25 ТОЗИ
19:00 22.10.2025
26 Неловена мачка
19:03 22.10.2025
27 Данко Харсъзина
До коментар #24 от "Тошко":То пък един суверен... Та няма що.
19:05 22.10.2025
28 Въпросът е дали 25 години ни стигат да
19:05 22.10.2025
29 Тази
харизанов и буроджиева защо ги няма,от един ден не съм ги гледал, липсват ми 🤣🤣🤣
19:12 22.10.2025