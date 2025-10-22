Новини
Милен Любенов: Борисов е цар да прехвърля отговорността на другите

Милен Любенов: Борисов е цар да прехвърля отговорността на другите

22 Октомври, 2025 19:22 953 11

  • милен любенов-
  • бойко борисов-
  • пеевски-
  • избори

Тази т.нар. криза беше предизвикана от самия Борисов. Създадоха се едни свръхочаквания, че ще има преформатиране на коалиционната формула, но днес разбрахме, че няма да има съществени промени. Новината тук е, че Борисов се оказа губещ

Милен Любенов: Борисов е цар да прехвърля отговорността на другите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази т.нар. криза беше предизвикана от самия Борисов. Създадоха се едни свръхочаквания, че ще има преформатиране на коалиционната формула, но днес разбрахме, че няма да има съществени промени. Новината тук е, че Борисов се оказа губещ, защото надделяха други фактори в управлението. Такъв коментар направи в интервю за предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS политологът доц. Милен Любенов.

Относно днешната срещу между Борисов и Пеевски в една от заседателните зали в парламента Любенов отбеляза, че е останал озадачен от факта, че на тази среща не са присъствали останалите коалиционни партньори на ГЕРБ в лицето на БСП и ИТН.

„Борисов е цар да прехвърля отговорността на другите, той никога не е виновен за нищо, както знаем. Не знам какви са му претенциите към БСП и ИТН. Ако е недоволен от нещо, да каже от какво е недоволен... Нищо такова не видяхме. Това е опит да излезе от ситуацията с подобни прийоми, които отклоняват вниманието от същината на проблема, а същината е, че това правителство е все по-доминирано от ДПС-Ново начало. Дори се съмнявам, че Борисов вече има и контрол над собствената си партия“, коментира политологът.

По темата с евентуалната смяна на председателя на Народното събрание Наталия Киселова с Рая Назарян Любенов смята, че целта е по този начин т.нар. „домова книга“ да бъде изцяло изпълнена с хора, близки до ГЕРБ и ДПС-Ново начало.

Със смяната на Киселова ГЕРБ и ДПС-Ново начало си гарантират, че при едни предсрочни избори, каквито очаквам да има през 2026 г., ще имат контрол над политическите процеси върху предизборната кампания при следващото служебно правителство, разясни доц. Любенов.

Политическият анализатор очаква държавната машина веднага да се задейства срещу Румен Радев, щом приключи президентският му мандат.

„Под контрола на службите ГЕРБ и ДПС-Ново начало ще имат инструментариум, с който да атакуват своите опоненти. Ако президентът се появи на сцената, „бухалките“ ще се задействат и срещу него“, убеден е той.

Относно предстоящото приемане на бюджета за догодина Милен Любенов прогнозира сериозно напрежение не само между управляващите и опозицията, но и вътре в управляващото мнозинство.

Предвиждам много по-сериозна политическа криза и свикване на предсрочни парламентарни избори догодина, завърши анализа си политологът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коко

    3 14 Отговор
    Аман от разбирачи

    19:27 22.10.2025

  • 2 Кошмарно е

    15 1 Отговор
    Излязоха шокиращи данни! България беше задължена да има валутен резерв от 50-60 милиарда евро за да гарантира валутния борд и курса лев-евро. При въвеждане на еврото като задължителна валута в страната и лева отива в историята,този валутен резерв става излишен. Затова днес мафията на власт реши да не се оттегли а да продължи да управлява. Вместо да тегли заеми през няколко месеца ,тези милиарди ще им стигнат за 24-30 месеца да ги ограбят. Мафията на власт ГЕРБ -ИТН-БСП с ментор Пеевски ще подаде оставка едва когато до шушка откраднат тези милиарди. И след това вече България може да обяви фалит и да не може да изплаща само лихвите на тези 54 милиарда евро( 107 милиарда лева) който е външния дълг на страната!

    Коментиран от #4

    19:29 22.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Фалираха държавата а Мафията иска пари.Ако Бойко не им осигури плячка ще му връчат Черният знак.

    19:30 22.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кошмарно е":

    Валутните резерви на европейските страни са в американски ценни книжа които не струват нищо.

    Коментиран от #6

    19:33 22.10.2025

  • 5 Точна статия

    12 1 Отговор
    Лидера на ПП.МЕЧ Радостин Василев и народен представител с точен анализ. ИТН и БСП са унищожени окончателно. А управлението повлича България към необратим фалит.

    19:35 22.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Радой Ралин - Песен за простака

    14 1 Отговор
    Простакът е кремък- корав всемогъщ, Простакът е демон без лик вездесъщ.
    Акула на сухо, безкрил, а хвърчи, удариш на кухо простакът звучи
    Простакът не чака, не знае предел и стига простака до своята цел.
    Защото простаци край него вървят и дават му знаци и правят му път.
    Надкласов, безкласов без род и съюз, но винаги касов, винаги в плюс
    без ден да протакаш дори да кърви война на простака до смърт обяви.
    За срам на Европа, на всичките нас, когато докопа в ръцете си власт
    По-страшен от спина, по-жилав от рака сега за сега си остава простака.

    19:37 22.10.2025

  • 8 То правителството

    9 0 Отговор
    Няма си отиде избори НЯМА да имаме но кеф поне ще гледаме упадъка гърченето на бибитко Славчо зафчо. Колко ли има още да копаят в бездната на ШИШИ. И никакъв срам и морални достойнства нямат. ПОЗОР

    19:41 22.10.2025

  • 9 хмм

    11 3 Отговор
    От няколко дни Борисов врътка пируети, което не подхожда на политик. Предлагам му да се пенсионира и да ходи в Болшой театър!

    19:51 22.10.2025

  • 10 ГЕРБ

    0 4 Отговор
    Аман от лайн0мети

    20:11 22.10.2025

  • 11 Така е

    4 0 Отговор
    Верно е. Борисов е цар на овце.

    20:24 22.10.2025

