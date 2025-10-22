Милен Любенов: Борисов е цар да прехвърля отговорността на другите

Тази т.нар. криза беше предизвикана от самия Борисов. Създадоха се едни свръхочаквания, че ще има преформатиране на коалиционната формула, но днес разбрахме, че няма да има съществени промени. Новината тук е, че Борисов се оказа губещ, защото надделяха други фактори в управлението. Такъв коментар направи в интервю за предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS политологът доц. Милен Любенов.

Относно днешната срещу между Борисов и Пеевски в една от заседателните зали в парламента Любенов отбеляза, че е останал озадачен от факта, че на тази среща не са присъствали останалите коалиционни партньори на ГЕРБ в лицето на БСП и ИТН.

„Борисов е цар да прехвърля отговорността на другите, той никога не е виновен за нищо, както знаем. Не знам какви са му претенциите към БСП и ИТН. Ако е недоволен от нещо, да каже от какво е недоволен... Нищо такова не видяхме. Това е опит да излезе от ситуацията с подобни прийоми, които отклоняват вниманието от същината на проблема, а същината е, че това правителство е все по-доминирано от ДПС-Ново начало. Дори се съмнявам, че Борисов вече има и контрол над собствената си партия“, коментира политологът.

По темата с евентуалната смяна на председателя на Народното събрание Наталия Киселова с Рая Назарян Любенов смята, че целта е по този начин т.нар. „домова книга“ да бъде изцяло изпълнена с хора, близки до ГЕРБ и ДПС-Ново начало.

Със смяната на Киселова ГЕРБ и ДПС-Ново начало си гарантират, че при едни предсрочни избори, каквито очаквам да има през 2026 г., ще имат контрол над политическите процеси върху предизборната кампания при следващото служебно правителство, разясни доц. Любенов.

Политическият анализатор очаква държавната машина веднага да се задейства срещу Румен Радев, щом приключи президентският му мандат.

„Под контрола на службите ГЕРБ и ДПС-Ново начало ще имат инструментариум, с който да атакуват своите опоненти. Ако президентът се появи на сцената, „бухалките“ ще се задействат и срещу него“, убеден е той.

Относно предстоящото приемане на бюджета за догодина Милен Любенов прогнозира сериозно напрежение не само между управляващите и опозицията, но и вътре в управляващото мнозинство.

Предвиждам много по-сериозна политическа криза и свикване на предсрочни парламентарни избори догодина, завърши анализа си политологът.