ПП-ДБ иска спешно изслушване на министри заради санкциите на САЩ срещу "Лукойл"

В отговор на въпрос в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира темата какви действия трябва да предприеме България по отношение на рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" след наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп санкции на големите руски петролни компании, предаде Novini.bg.
Ако България е Пеевски, Пеевски иска да си купи рафинерията в Бургас, за да застане на нейния вход, на нейния вход и да си я точи, както "Мултигруп" я точеше преди 20-30 години. Ние обаче имаме друго предложение. Нашето предложение е следното – днес има енергийна комисия – на тази енергийна комисия спешно да бъдат изслушани енергийният министър, икономическият министър, финансовият министър и представител на БНБ, тъй като сигналът, който дойде снощи от САЩ е изключително сериозен. "Лукойл" е част от стратегическата инфраструктура на страната и е изключително опасно, ако той попадне под санкции и ние трябва бързо да знаем какво трябва да се предприеме, за да няма криза на пазара на горива и България да посрещне адекватно тази ситуация. Колкото по-бързо "Лукойл" се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние, но в никакъв случай тя не трябва да попада в ръцете на българската мафия, тъй като това ще бъде още по-зле за страната ни от настоящата ситуация, заяви Мирчев.
Попитан какво ще последва за България след санкциите на САЩ срещу Русия, той посочи: "Ако са като икономическите последици като санкциите срещу Пеевски по "Магнитски" – нищо. Но българската държава, българският парламент трябва да се отнесат изключително сериозно да се съдейства рафинерията да попадне в ръцете на нормален чужд инвеститор, по възможност западен, за да може да не зависим от кефа на Путин и то това какво той прави в Украйна да страдат българските потребители. Рискът е много голям, България ползва основно горива от рафинерията, рафинерията е много ключова и рязко поставяне на такива санкции е с потенциал за криза на горива в България".
В коментар за обсъждането на на второ четене в Народното събрание на промените в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", върху които президентът наложи вето, съпредседателят на "Да, България" и зам.-председател на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" Божидар Божанов отбеляза: „Ние не подкрепяме тази промяна. Тя е изцяло в интерес на това Пеевски да инсталира някой негов председател. Дали това ще е Деньо Денев или Антон Славчев, предстои да проверим. Единият от аргументите, който управляващите изтъкват, е – трябва да има титуляр, за да сме по-сериозни пред нашите партньори. Представяте ли си колко сериозно ще изглеждаме пред нашите партньори Америка и Великобритания, като им сложим човек на санкциониран от тях по "Магнитски" – те ще спрат да ни споделят каквато и да е информация".
И в момента западните служби са ограничили изключително много споделянето на информация с нашите служби точно защото знаят, че ДАНС е под контрола на санкциониран по "Магнитски". Това се знае от хората в службите, знае се на всички нива и това е срам за нашата държава. Много често в служите на МВР има хора, които се представят за експерти, за добри професионалисти, на пръв поглед те изглеждат така, но всъщност след това или биват купувани, или просто минават на страната на санкционирания по "Магнитски". Това се случи и с Калин Стоянов, който дойде от ГДБОП с много добра биография. Това говори зле за обществото, това говори зле за начина, по който функционират институциите в България, добави Ивайло Мирчев.
Попитан, ако се стигне до ротация на председателя на парламента и смяна на председателя Наталия Киселова, дали от Продължаваме промяната-Демократична България" ще издигнат свой кандидат, Божидар Божанов отбеляза: "Това е въпрос на мнозинството, Тъй като не участваме в това мнозинство, няма как да имаме председател. Ясно е кое е формираното мнозинство – то включва "Ново начало", "Има такъв народ", БСП и вече подчинения на "Ново начало" ГЕРБ. Те ще си избират председател – дали ще се ротира, на колко време ще се ротира, дали ще ходи на фестивал на сливата и т.н."
Но не трябва да имаме съмнения – и старият председател беше на "Ново начало", и новият ще бъде на "Ново начало"., допълни Ивайло Мирчев.
В отговор на въпрос Божидар Божанов посочи, че от "Продължаваме промяната-Демократична България" нямат информация за причината за отнетите акредитации на журналисти в Народното събрание. Надяваме се те да бъдат върнати, за да може всеки репортер на задава неудобни въпроси на управляващите, на опозицията, на когото прецени, заяви Божанов.
