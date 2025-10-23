Новини
ПП-ДБ иска спешно изслушване на министри заради санкциите на САЩ срещу "Лукойл"

ПП-ДБ иска спешно изслушване на министри заради санкциите на САЩ срещу "Лукойл"

23 Октомври, 2025 11:16 1 530 44

Ако България е Пеевски, Пеевски иска да си купи рафинерията в Бургас, за да застане на нейния вход, на нейния вход и да си я точи, както "Мултигруп" я точеше преди 20-30 години

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В отговор на въпрос в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира темата какви действия трябва да предприеме България по отношение на рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" след наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп санкции на големите руски петролни компании, предаде Novini.bg.

Ако България е Пеевски, Пеевски иска да си купи рафинерията в Бургас, за да застане на нейния вход, на нейния вход и да си я точи, както "Мултигруп" я точеше преди 20-30 години. Ние обаче имаме друго предложение. Нашето предложение е следното – днес има енергийна комисия – на тази енергийна комисия спешно да бъдат изслушани енергийният министър, икономическият министър, финансовият министър и представител на БНБ, тъй като сигналът, който дойде снощи от САЩ е изключително сериозен. "Лукойл" е част от стратегическата инфраструктура на страната и е изключително опасно, ако той попадне под санкции и ние трябва бързо да знаем какво трябва да се предприеме, за да няма криза на пазара на горива и България да посрещне адекватно тази ситуация. Колкото по-бързо "Лукойл" се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние, но в никакъв случай тя не трябва да попада в ръцете на българската мафия, тъй като това ще бъде още по-зле за страната ни от настоящата ситуация, заяви Мирчев.

Попитан какво ще последва за България след санкциите на САЩ срещу Русия, той посочи: "Ако са като икономическите последици като санкциите срещу Пеевски по "Магнитски" – нищо. Но българската държава, българският парламент трябва да се отнесат изключително сериозно да се съдейства рафинерията да попадне в ръцете на нормален чужд инвеститор, по възможност западен, за да може да не зависим от кефа на Путин и то това какво той прави в Украйна да страдат българските потребители. Рискът е много голям, България ползва основно горива от рафинерията, рафинерията е много ключова и рязко поставяне на такива санкции е с потенциал за криза на горива в България".

В коментар за обсъждането на на второ четене в Народното събрание на промените в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", върху които президентът наложи вето, съпредседателят на "Да, България" и зам.-председател на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" Божидар Божанов отбеляза: „Ние не подкрепяме тази промяна. Тя е изцяло в интерес на това Пеевски да инсталира някой негов председател. Дали това ще е Деньо Денев или Антон Славчев, предстои да проверим. Единият от аргументите, който управляващите изтъкват, е – трябва да има титуляр, за да сме по-сериозни пред нашите партньори. Представяте ли си колко сериозно ще изглеждаме пред нашите партньори Америка и Великобритания, като им сложим човек на санкциониран от тях по "Магнитски" – те ще спрат да ни споделят каквато и да е информация".

И в момента западните служби са ограничили изключително много споделянето на информация с нашите служби точно защото знаят, че ДАНС е под контрола на санкциониран по "Магнитски". Това се знае от хората в службите, знае се на всички нива и това е срам за нашата държава. Много често в служите на МВР има хора, които се представят за експерти, за добри професионалисти, на пръв поглед те изглеждат така, но всъщност след това или биват купувани, или просто минават на страната на санкционирания по "Магнитски". Това се случи и с Калин Стоянов, който дойде от ГДБОП с много добра биография. Това говори зле за обществото, това говори зле за начина, по който функционират институциите в България, добави Ивайло Мирчев.

Попитан, ако се стигне до ротация на председателя на парламента и смяна на председателя Наталия Киселова, дали от Продължаваме промяната-Демократична България" ще издигнат свой кандидат, Божидар Божанов отбеляза: "Това е въпрос на мнозинството, Тъй като не участваме в това мнозинство, няма как да имаме председател. Ясно е кое е формираното мнозинство – то включва "Ново начало", "Има такъв народ", БСП и вече подчинения на "Ново начало" ГЕРБ. Те ще си избират председател – дали ще се ротира, на колко време ще се ротира, дали ще ходи на фестивал на сливата и т.н."

Но не трябва да имаме съмнения – и старият председател беше на "Ново начало", и новият ще бъде на "Ново начало"., допълни Ивайло Мирчев.

В отговор на въпрос Божидар Божанов посочи, че от "Продължаваме промяната-Демократична България" нямат информация за причината за отнетите акредитации на журналисти в Народното събрание. Надяваме се те да бъдат върнати, за да може всеки репортер на задава неудобни въпроси на управляващите, на опозицията, на когото прецени, заяви Божанов.


  • 1 хъхъ

    21 1 Отговор
    Другарят Костов продаде рафинерията на руснаците.

    Коментиран от #11

    11:19 23.10.2025

  • 2 Тиквун лапна милиони от Лукойл

    9 10 Отговор
    И се целуваше с Вагит Алекперов и въртеше схеми

    11:21 23.10.2025

  • 3 Роден в НРБ

    15 10 Отговор
    Нямам търпение нафтата пак да стане 3,70 както при Киро Умния. Тоя евро-атлантизЪм трябва да се плаща, гои.

    Коментиран от #12, #27

    11:22 23.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Костов я продаде за жъ.лти стотинки и

    19 1 Отговор
    Както и Балкан

    11:23 23.10.2025

  • 6 койдазнай

    12 6 Отговор
    Санкциите срещу Лукойл означават, че ще бъде национализиран. А държавния Нефтохим, ще свърши като Булгартабак.

    11:23 23.10.2025

  • 7 Овчаря голямо Д

    10 5 Отговор
    Важното е оФсете да продължават да блеят и ние ще продължим да ги стрижем

    11:24 23.10.2025

  • 8 Честито българи 2€ горивата

    10 7 Отговор
    Валутвия резерв ще гепят

    11:24 23.10.2025

  • 9 бен Ходжа

    17 2 Отговор
    САЩ еднолично налагат санкции, а другите са длъжни да ги спазват. Откъде накъде?!

    Коментиран от #13

    11:24 23.10.2025

  • 10 ВЪНШНИЯ ДЪЛГ

    7 5 Отговор
    Е 107 МИЛИАРДА СУПЕР

    11:25 23.10.2025

  • 11 Минск-16

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    костуф подари НХК на руснаците, защото те му обясниха, че той е построен от тях и може да бъде само техен. И ако не е така, драгалевския ще си има много проблеми.

    11:25 23.10.2025

  • 12 Дааа

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Роден в НРБ":

    На Ганчю все някой му е виновен ,че е оФса

    11:26 23.10.2025

  • 13 Българин

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "бен Ходжа":

    Може да не ги спазваш бе! Просто и ти ще влезеш в списъка на санкционираните. Това дори Орбан не се е сетил да го направи.

    11:27 23.10.2025

  • 14 БУЛГАРТАБА сега Нехнохим КТБ

    7 4 Отговор
    Лапай Шиши лапай офците блеят ли блеят

    11:27 23.10.2025

  • 15 Абе,

    11 1 Отговор
    на комунистическото отроче, Мирчев, пак му е проблема Лукойл,а не изпраните от тях Буци/Буда и Шиши!

    11:29 23.10.2025

  • 16 Хасковски каунь

    3 3 Отговор
    Пак гласувайте за Тригъзието .

    11:30 23.10.2025

  • 17 ВЪНШНИЯ ДЪЛГ Е 107 МИЛИАРДА ЧЕСТИТО

    5 5 Отговор
    Е 107 МИЛИАРДА СУПЕР Е 47% ОТ БВП!!! ТОТАЛЕН ФАЛИТ

    11:31 23.10.2025

  • 18 И кво излиза

    4 4 Отговор
    Тръмп е санкционирал българите
    И на путин му накриви шапката
    Скоро бенза 5лв литъра така ли се получи

    Коментиран от #19, #20, #31

    11:31 23.10.2025

  • 19 Не си прав

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "И кво излиза":

    Не 5лв литър
    5 евро литър

    11:33 23.10.2025

  • 20 койдазнай

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "И кво излиза":

    Цената на горивата е 2/3 акциз и ДДС и 1/3 себестойността и печалбата на производителя. Така че реално държавата определя цената.

    11:36 23.10.2025

  • 21 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    3 1 Отговор
    Системният проблем.
    България днес живее между два символа на застоя – Гонзо и Пеевски.
    Посредствеността се е превърнала в модел на управление – и във футбола, и в държавата.

    11:43 23.10.2025

  • 22 Реалност

    3 3 Отговор
    Перспективата Делян Пеевски да национализира Лукойл Нефтохим е най-големият кошмар. А санкциите на САЩ правят продажбата необратима. За това днес и утре ще видите Пеевски юбер алес - позиционира се да спечели при всички случаи - единият ако Лукойл продаде Лукойл България и Лукойл Нефтохим, затова е поправката Лукойл-ДАНС - Пеевски да бъде сигурен, че новият купувач ще отчита неговите интересите - на български ще си плаща. В другия, преработката намалява, което отваря ниша на внос на горива, където е силата на Пеевски - той контролира основните вносители на горива и митниците през Бургас и Варна.
    За това перспективата за национализация на „Лукойл Нефтохим“ от Делян Пеевски: е по-голяма заплаха за националната сигурност отколкото управлението на рафинерията от Лукойл. Изходът е да се форсира смяна на собствеността и Пеевски да се държи надалеч. Което е невъзможно след вчерашната снимка. На всичко отгоре не активираха с подпис договорите за извънредни доставки на суров нефт от Репсол и БиПи и бакъп мениджерски екип, които правителството на Денков бе подготвило. Оставаше да ги подпишат, но не го направиха и сега ... сме увиснали отвсякъде. И Пеевски решава.

    11:44 23.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гост

    4 2 Отговор
    Народът спиииии

    11:50 23.10.2025

  • 25 Емигрант

    4 3 Отговор
    Защо никой не иска разглеждане и разследване на санкциите на САЩ по спискът "Магнитски" ? ЛУКОЙЛ вече са "изметени", а Пеевски ги искал, как НАМАГНИТЕНИЯ ще ги придобие като му се свали имунитета и се подложи на разследване ? В момента основен проблем в България е Пеевски той управлява куклите на това правителство и той е основната причина за всичко лошо в държавата, основният носител на корупцията като се започне от покупко-продажбата на избори и се стигне до икономиката на България, каква опозиция е това като не се бори срещу носителите на корупция, САЩ и това ли трябва да кажат на висок глас от трибуната на НС ? Няма опозиция в България има само лешпери и измамници в това НС, какъвто народа, такива и депутатите - чалга простаци !

    Коментиран от #33

    11:52 23.10.2025

  • 26 Някой

    2 3 Отговор
    Санкциите на САЩ не работят в България. Пеевски от доста дълго е под санкции на САЩ. Но продължава да има банкови сметки, да получава тлъста депутатска заплата, да притежава имоти у нас, в Дубай ...

    Тръмп само се пени, а Пеевски постарому продължава са влачи държавните наденици в сарай бърлогата.

    Коментиран от #29

    11:56 23.10.2025

  • 27 Търпи бе копейка...

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Роден в НРБ":

    Не се шашкай, има внос на горива на борсови цени... трай...

    12:01 23.10.2025

  • 28 😁.........

    0 1 Отговор
    Отиде и тиквенският поток построен от тиквата с толкова любов🤭🤣, сега ще изреват по веригата и путинските мекерета Вучич и Орбан🤣🤣🤣🤣, и Митя като се събуди ще изкара атома🤣.

    12:07 23.10.2025

  • 29 Емигрант

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Някой":

    Какво означава "Тръмп само се пени" ? Тръмп си гледа изгодата за държавата и народът си и списъкът "Магнитски" важи за САЩ, предпазва американците от корупционери и информира светът кои са причинителите на корупция, кой ще вземе мерки това не го интересува ! Вижда се България е единствена която не прави нищо срещу тези които са в този списък, докато всички други държави започнаха разследване и образуваха дела против корупционерите, а в България ги имунизирате срещу съд ! Тръмп ли трябва да дойде в НС и да ви нареди сваляне на имунитет на престъпници-депутати, за да кажеш "Тръмп прави нещо за нас" ? Как така на вас все някой друг ви е виновен, а вие сте светата вода ненапита ?

    12:07 23.10.2025

  • 30 Реалист

    1 1 Отговор
    Крадливите Променкаджии на Фатмака отдавна не са фактор, че да изискват каквото и да било!

    Коментиран от #42

    12:08 23.10.2025

  • 31 Не бе копейка..

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "И кво излиза":

    Няма да се получи така

    12:09 23.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 За народа си прав..

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Емигрант":

    Една част от този същият народ чака Путин и армията да дойдела и да ги освободяла от Европа, и пак да сме стане ли руска колония за да сме заживеели по добре и по свободно, е за това сме там където сами сме си пожелали.

    12:15 23.10.2025

  • 34 Заради санкциите наложени от САЩ и

    1 1 Отговор
    недоразумението Тръмп от тази сутрин 9,30ч. в Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. Бензиностанциите спират работа... а Парламента се занимава с глупости и трудоустрояване на 5 човека представете си след като вчера беше олигофренията с такса водомер и "достъп до услуга"... Дааа, но премиерчето дЖилезку е щастлив от този факт. Невероятно неадекватно гнусно поведение на това същество ...

    Коментиран от #43

    12:18 23.10.2025

  • 35 Българин

    1 0 Отговор
    Пеевски ще го "национализира", което значи че ще бъде разграбен и фалиран. Освен това, руснаците ще си искат поне 10 млрд за компенсация, които ние с готовност ще им платим, а в края на краищата ще им го върнем.

    12:18 23.10.2025

  • 36 Ало Радев, ало нищожествата

    1 0 Отговор
    В МС и Парламента .....Санкциите на САЩ ....."заплахата за санкции срещу банки в България " ако обслужват нещо свързано с Лукойл... заплати, осигуровки, трансфери...

    12:19 23.10.2025

  • 37 Точно тези нищожества от

    1 2 Отговор
    ПП-ДБ не трябва даже да си отварят човките по темата

    12:20 23.10.2025

  • 38 Абе примати в парламента

    2 1 Отговор
    Санкциите на САЩ ....."заплахата за санкции срещу банки" е заплаха срещу вас и вашите пари. Това не ви ли е ясно ? Включително и за България и българите. .... Няма и да разберете даже защо банковите ви акаунти са изчезнали и няма да има и кой отговор да ви даде даже ...Ще ви кажат в най добрият случай "питайте ЕЦБ" ...Като нищо може в Бургас нефтохимиците и ред други да се събудят без банкови сметки даже ...От сутринта в Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. И това е само началото. Погром ще има..
    Абе примати в парламента. Скоро нито парламент , нито МС ще има ....От 9,30 ч. сутринта се изпращат писма от обслужващите банки на нефтохимици и ред други хора по веригата.... ще стане страшно. Правителството да вземе отношение по темата какво следва а не да си наляга парцалите. Санкциите на САЩ вече удариха Бургас и бензиностанциите. Преводи няма да има и всичко удря кипенците

    12:24 23.10.2025

  • 39 Всички

    2 0 Отговор
    Гладкомозъчни дето се правят на разбирачи
    Колко бил акциза как държавата определяла цената как нямало да стане така нямало да има инфлация
    Да не реват на умрело след 1 януари като заредят 1 резервоар и платят толко колкото им струт таралясниците

    12:25 23.10.2025

  • 40 Този кухарник

    0 0 Отговор
    Дори не осъзнава какво ще се случи

    12:29 23.10.2025

  • 41 Псевдодесен

    0 0 Отговор
    Еейй, тея съществуват ли още?

    12:37 23.10.2025

  • 42 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Реалист":

    Всички политици са крадливи. Да не би Разбойко Барселонски, Дебелян Булгартабаков, Румен Льочиков Боташгаз, Корнелия Импексова, Пловдивски Панаир Гергов, Кирчо ВЕЦа, Бончо Бентлито, Болен Сидеров, Далавери Симеонов, Аптечко Марешки, Кюфте Шкембе Войвода, Ма..нго Копейкин, Историческия Парк ... да не с кра..ли?

    Аз пък смятам, че промянаджиите са по-малко крадриви от гербаджиите, депесарите, бесепарите, чалгарите ... Също така смятам, че не ги създаде президента, създадоха ги измамените хората търсещи промяна. Но се оказаха менте промяна. У нас всичко е менте, менте държава, менте избиратели, менте прокуратура, менте полиция, менте социалисти, менте демократи, менте либерали, менте патриоти, менте евроатлантизи, менте русофил, менте медии, менте образование, менте здравеопазване ...

    12:48 23.10.2025

  • 43 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Заради санкциите наложени от САЩ и":

    Тръмп лиюе виновен бе бушмен ? Тръмп ли изплаща заплатите на тези от Бургас или българи работещи като началници в рафинерията ? Не си умен изобщо ! Тръмп явно е виновен и за простотията ти ?

    12:53 23.10.2025

  • 44 Гневен

    2 0 Отговор
    Мирчев всички политици сте еднакви, всички сте:

    "ПЛОСЪК ДАНЪК",

    "плоско 20% ДДС",

    всички сте "ДА НЯМА НЕОБРАГАЕМ МИНИМУМ" .

    За това не ходя да гласувам.

    12:55 23.10.2025

