"Спаси София": Ако картелът с боклука е проблем, защо таксиметровият картел не е?

23 Октомври, 2025 11:01 397 1

Време е услуги като Uber да бъдат отново позволени в България, смятат от "Спаси София"

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Спаси София“ излезе с позиция срещу предложените промени в цените на таксиметровите услуги в София. Предложението е минималната тарифа да се увеличи на 1,43 лв., а максималната - на 2,43 лв. От партията се обявяват против решения, които ще доведат до ново поскъпване за гражданите, без да подобрят качеството на услугата.

„Ако ни е проблем картелът за боклука, защо не ни е проблем картелът при такситата?“, попита Борис Бонев, председател на „Спаси София“. Той подчерта, че партията няма да участва в „допълнително “скубане” на софиянци само, за да е удобно на таксиметровите компании“.

Според Бонев, решението на ПП-ДБ и ГЕРБ да подкрепят продължаването на действащия модел в бранша показва липса на последователност. „Кога са искрени – когато се кълнат, че са десни партии, или когато заедно гласуват за запазване на картела в сектора?“, попита той.

От „Спаси София“ настояват, че е време за реална конкуренция в таксиметровите услуги. „Време е услуги като Uber да бъдат отново позволени в България. Само така ще има честни цени, по-добро качество и избор за гражданите“, допълни Бонев.

„Гражданите не трябва да плащат цената на партийното спокойствие за ПП-ДБ, ГЕРБ и БСП. Отстояваме принципа, че София има нужда от справедливи решения, а не от политически договорки“, завършва позицията на „Спаси София“.


България
  • 1 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор
    Къв картел бе буклук!? Бонев знаеме те къде работиш и кога си тръгваш!

    11:11 23.10.2025

