Бойко Борисов говорил с финансовия министър и БНБ да проверят банките за преводи за купуване на петрол от "Лукойл"

Говорили сме с финансовия министър и управителя на Българската народна банка (БНБ) много внимателно да се проследи и да се внимава, защото това не е шега работа. Може да останем и без гориво в един момент. Какви са санкциите към банките, които обслужват преводите за купуването на петрол. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод информацията за наложените от САЩ санкции на двете най-големи руски петролни компании - "Роснефт" и "Лукойл". Той каза още, че е имало очаквания, че това ще се случи, писа БТА.

Нали не си мислите, че Делян Добрев и Станислав (Анастасов, бел. авт.) ей така през вечерта, както си седели, и се сетили така случайно. Считам, че съм доста информиран човек, коментира Борисов по повод предприети законодателни промени относно собствеността на „Лукойл“ в България. Изпреварихме събитията, готови сме и с второ четене на проектозакона, посочи лидерът на ГЕРБ. По думите му са предвидени всички опции.

Борисов смята, че след налагането на санкциите има време за реакция, което да позволи свалянето на санкциите. „Това е играта на големите в момента“, обобщи ситуацията.

В отговор на въпрос, че Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) ще проверява евентуална продажба на „Лукойл“ в България, Борисов каза, че освен нашата агенция подобен процес ще се следи и от други служби. „От минимум четири централи“, поясни той. Не случайно ДАНС е най-уважаваната служба в САЩ от нашите партньори, добави лидерът на ГЕРБ.

Борисов не приема коментари, че Деньо Денев е близък до Делян Пеевски. Аз съм го назначавал, каза той в отговор на въпрос за възможността Деньо Денев да оглави ДАНС и агенцията да проверява евентуална продажба на „Лукойл“.