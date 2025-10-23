Новини
България »
Бойко Борисов говорил с финансовия министър и БНБ да проверят банките за преводи за купуване на петрол от "Лукойл"

23 Октомври, 2025 12:36 731 24

  • бойко борисов-
  • герб-
  • лукойл-
  • санкции-
  • мерки

Причината са последните санкции от САЩ срещу Русия

Бойко Борисов говорил с финансовия министър и БНБ да проверят банките за преводи за купуване на петрол от "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорили сме с финансовия министър и управителя на Българската народна банка (БНБ) много внимателно да се проследи и да се внимава, защото това не е шега работа. Може да останем и без гориво в един момент. Какви са санкциите към банките, които обслужват преводите за купуването на петрол. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод информацията за наложените от САЩ санкции на двете най-големи руски петролни компании - "Роснефт" и "Лукойл". Той каза още, че е имало очаквания, че това ще се случи, писа БТА.

Нали не си мислите, че Делян Добрев и Станислав (Анастасов, бел. авт.) ей така през вечерта, както си седели, и се сетили така случайно. Считам, че съм доста информиран човек, коментира Борисов по повод предприети законодателни промени относно собствеността на „Лукойл“ в България. Изпреварихме събитията, готови сме и с второ четене на проектозакона, посочи лидерът на ГЕРБ. По думите му са предвидени всички опции.

Борисов смята, че след налагането на санкциите има време за реакция, което да позволи свалянето на санкциите. „Това е играта на големите в момента“, обобщи ситуацията.

В отговор на въпрос, че Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) ще проверява евентуална продажба на „Лукойл“ в България, Борисов каза, че освен нашата агенция подобен процес ще се следи и от други служби. „От минимум четири централи“, поясни той. Не случайно ДАНС е най-уважаваната служба в САЩ от нашите партньори, добави лидерът на ГЕРБ.

Борисов не приема коментари, че Деньо Денев е близък до Делян Пеевски. Аз съм го назначавал, каза той в отговор на въпрос за възможността Деньо Денев да оглави ДАНС и агенцията да проверява евентуална продажба на „Лукойл“.


България






КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виж сега,

    13 0 Отговор
    искам да те питам Бойко. Простотията ли ти е по голяма или кражбите ти?!

    Коментиран от #2, #5

    12:38 23.10.2025

  • 2 И двете

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Виж сега,":

    Но най вече е за Народен Съд.

    Коментиран от #6

    12:41 23.10.2025

  • 3 Мошеници

    7 0 Отговор
    да проверяват , наредил Бою ! Голяма далавера и куп мушенгии ще сътворят - за главите им ще е на колективната тройката!

    12:43 23.10.2025

  • 4 Б.Б от Б

    5 0 Отговор
    Народа не ме обича а аз съм егати пича.

    12:43 23.10.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Виж сега,":

    ГЛАВАТА МУ Е ПРАЗНА, НО ЧЕКМЕДЖЕТАТА МУ СА ПРЕТЪПКАНИ С КЕШ.

    12:44 23.10.2025

  • 6 Дано!

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "И двете":

    Дано доживеем да видим Народен съд, който да вкара в затвора Борисов, министрите и депутатите му заедно с дружката му Пеевски.

    Коментиран от #11

    12:45 23.10.2025

  • 7 Всезнайко

    4 0 Отговор
    Говорил Бойко,все едно е премиер или президент.А е един депутат и лидер на партия.Самовлюбен и нахален.По скоро е нарцис.

    12:53 23.10.2025

  • 8 Сталин

    3 1 Отговор
    Идва най голямата национална катастрофа за България за всички времена ,след 30 години западна демокрация България изчезва

    Коментиран от #20

    12:55 23.10.2025

  • 9 Родина

    2 0 Отговор
    Бойко първо да се осведоми , кой е собственик на
    Лукойл . Тогава да говори глупости . Ако , трябва да
    отиде в Холандия в офиса .

    12:57 23.10.2025

  • 10 Хъхъ

    3 1 Отговор
    Безсмисленото теглене на заеми от ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН и клакьорките им от Възраждане, както и безсмисленото раздаване и увеличения на заплати без реформи води до това. Целта е да се пълнят касичките в Дубай !
    Държавата вече е по скъпа от много западни които са отдавна с евро, в същото време искат да вдигат данъци.
    Какъв е смисъла младите и образовани специалисти да седят в не реформирана, корумпирана, про-руска и не правова държава ?
    По лесно е да се премести човек и да живее нормално вместо да си губи времето тук ….

    12:57 23.10.2025

  • 11 Лост

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дано!":

    Дано да ослепее до края на годината,да живее сто години и да не вижда внуците и краденото.

    Коментиран от #15

    12:59 23.10.2025

  • 12 МОНИ СЮЛЕЙМАН

    2 0 Отговор
    НЕ ПИПАЙТЕ ЛУКОЙЛ ЩЕ ВИ СУРВАКАТ С КИНЖАЛ БУНКЕРТИ НЯМА ДА ВИ СПАСЯТ

    13:00 23.10.2025

  • 13 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    2 0 Отговор
    Говорили сме с финансовия министър и управителя на Българската народна банка ...
    С кого си говорил не тиква, с наМагнитски пеевски ли, и на какво основание ?
    Нали си един npocT дyneДатин.

    13:03 23.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ОТ ТВОЙТА УСТА В

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Лост":

    БОЖИЙТЕ УШИ ДАНО ДАНО.

    13:04 23.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 В качеството си на какъв е дал

    4 0 Отговор
    Такова разпореждане , а пък и те да го изпълняват. Дори и в социализма имаше повече законност поне на първо четене.

    13:04 23.10.2025

  • 18 хахаха

    1 0 Отговор
    Така ли ти каза Пеевски :)

    13:04 23.10.2025

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ДАДОХ НА ЕВРОДЕПУТАТИТЕ НА МАРИ ЛЬО ПЕН И АДФ
    ЕДНИ СТРАШНИ НЕЩА
    .....
    И ЛИЧНО ШЕФКАТА УРСУЛА ЩЕ ДОЙДЕ ДА ГО РАЗСТРЕЛЯ КЪМ КОЛЕДА :))
    .....
    ГЕРМАНЕЦА И ФРАНЦУЗИНА НАЙ - МРАЗЯТ КАТО ГИ КРАДАТ

    13:05 23.10.2025

  • 20 Коректор

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    В България никога не е имало Европейка Демокрация !
    Тук от 80 г. цари съветска мyтpokpaция !

    13:05 23.10.2025

  • 21 Реалност

    0 0 Отговор
    Перспективата Делян Пеевски да национализира Лукойл Нефтохим е най-големият кошмар. А санкциите на САЩ правят продажбата необратима. За това днес и утре ще видите Пеевски юбер алес - позиционира се да спечели при всички случаи - единият ако Лукойл продаде Лукойл България и Лукойл Нефтохим, затова е поправката Лукойл-ДАНС - Пеевски да бъде сигурен, че новият купувач ще отчита неговите интересите - на български ще си плаща. В другия, преработката намалява, което отваря ниша на внос на горива, където е силата на Пеевски - той контролира основните вносители на горива и митниците през Бургас и Варна.
    За това перспективата за национализация на „Лукойл Нефтохим“ от Делян Пеевски: е по-голяма заплаха за националната сигурност отколкото управлението на рафинерията от Лукойл. Изходът е да се форсира смяна на собствеността и Пеевски да се държи надалеч. Което е невъзможно след вчерашната снимка. На всичко отгоре не активираха с подпис договорите за извънредни доставки на суров нефт от Репсол и БиПи и бакъп мениджерски екип, които правителството на Денков бе подготвило. Оставаше да ги подпишат, но не го направиха и сега ... сме увиснали отвсякъде. И Пеевски решава.

    13:07 23.10.2025

  • 22 Бойка Симитлийска

    1 0 Отговор
    по прякор Булката.

    13:07 23.10.2025

  • 23 Заради санкциите наложени от САЩ и

    0 0 Отговор
    недоразумението Тръмп от тази сутрин 9,30ч. в Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. Бензиностанциите спират работа... а Парламента се занимава с глупости и трудоустрояване на 5 човека представете си след като вчера беше олигофренията с такса водомер и "достъп до услуга"...Дааа, но премиерчето дЖилезку
    е щастливо от този факт. Невероятно неадекватно гнусно поведение на това същество ...

    13:08 23.10.2025

  • 24 Може да говори с който си иска!

    0 0 Отговор
    Нищо не зависи от този Toлyп!

    13:08 23.10.2025

