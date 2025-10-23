Новини
Започва годишният ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

23 Октомври, 2025 14:37 325 0

Той ще продължи до началото на декември

Започва годишният ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй” - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започва годишният ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй", който ще стартира на 25 октомври и ще продължи до началото на декември. Спирането на ядрената мощност е съгласувано с Централно диспечерско управление към „Електроенергиен системен оператор” ЕАД след предварително подадено заявление, уточни "Нова телевизия".

Всички дейности, предвидени в програмата на плановия ремонт на шести блок за 2025 г., са обезпечени с необходимите ресурси и висококвалифициран персонал, което гарантира тяхното качествено изпълнение. По време на престоя ще бъдат изпълнени заложените в годишната ремонтна програма мероприятия, ще бъде направена цялостна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, което ще осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока.

Едновременно с тези дейности ще бъдат изпълнени планираните мерки, свързани с дългосрочната експлоатация на блоковете на атомната централа. Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 31-ва горивна кампания. Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи съгласно графика за електропроизводство.


