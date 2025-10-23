Асен Василев: Кабинетът излъга младите лекари, искаме извънредно заседание на НС

Вчера станахме свидетели на поредната лъжа от управляващото мнозинство към младите медици. И трите законопроекта за увеличение на техните заплати бяха отхвърлени с аргумента, че били много скъпи – 1,7 млрд. според Министерството на здравеопазването, което - А) не предостави никакъв разчет, и Б) щели да го представят по време на бюджетната процедура. Ще прочета едно писмо от Министерството на финансите до г-н Ангелов, който вчера излъга цялата комисия: "Предвид високата степен на ангажираност на този етап не определяме представители от страна на Министерството на финансите, които да подпомогнат работата на комисията". С действащата нормативна уредба Министерството на финансите казва, че те разчети нямат и няма да правят нищо за увеличението на заплатите в проектозакона за бюджета на здравната каса. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, предаде Novini.bg.

Тези хора бяха излъгани. Пет месеца правителството тупка топката и накрая ги излъга – в прав текст, гледайки ги в очите. Това според нас е абсолютно недопустимо и ние започваме събиране на подписи за извънредно заседание на Народното събрание, на което законопроектът да се разгледа в зала, за да се преосмисли решението на комисията да ги отхвърли, за да могат да влязат в законопроекта за бюджет на НЗОК, обяви Василев.

Другото нещо, което се чу по време на тази комисия, и защо въобще се хвърлят такива числа от порядъка на 1,7-1,9 млрд., прави се артилерийска подготовка, за да се каже – за да намерим 200 млн. за младите лекари и медицински сестри, ще вдигнем здравните осигуровки на всички граждани и фирми, за да съберем от тях 2 млрд. допълнително. 200 млн. за младите лекари, 1,8 млрд. - познайте за кого. Ние няма да позволим това да се случи и започваме да събираме подписи за извънредно заседание, подчерта председателят на "Продължаваме промяната".

Попитан кога ще се състои това извънредно заседание, той посочи: "По възможност следващата седмица, защото г-жа Петкова (финансовия министър Теменужка Петкова – б.ред.) преди малко каза, че има намерение да внесе закона за проектобюджета в срок. Така този закон трябва да бъде приет преди закона за бюджета. Правим всички възможно да се случи, за да не останат излъгани за пореден път лекарите, медицинските сестри и всички други здравни специалисти в България".