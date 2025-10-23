Новини
България »
Асен Василев: Кабинетът излъга младите лекари, искаме извънредно заседание на НС

Асен Василев: Кабинетът излъга младите лекари, искаме извънредно заседание на НС

23 Октомври, 2025 13:47 688 20

  • асен василев-
  • заплати-
  • лекари

И трите законопроекта за увеличение на техните заплати бяха отхвърлени с аргумента, че били много скъпи – 1,7 млрд. според Министерството на здравеопазването

Асен Василев: Кабинетът излъга младите лекари, искаме извънредно заседание на НС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера станахме свидетели на поредната лъжа от управляващото мнозинство към младите медици. И трите законопроекта за увеличение на техните заплати бяха отхвърлени с аргумента, че били много скъпи – 1,7 млрд. според Министерството на здравеопазването, което - А) не предостави никакъв разчет, и Б) щели да го представят по време на бюджетната процедура. Ще прочета едно писмо от Министерството на финансите до г-н Ангелов, който вчера излъга цялата комисия: "Предвид високата степен на ангажираност на този етап не определяме представители от страна на Министерството на финансите, които да подпомогнат работата на комисията". С действащата нормативна уредба Министерството на финансите казва, че те разчети нямат и няма да правят нищо за увеличението на заплатите в проектозакона за бюджета на здравната каса. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, предаде Novini.bg.

Тези хора бяха излъгани. Пет месеца правителството тупка топката и накрая ги излъга – в прав текст, гледайки ги в очите. Това според нас е абсолютно недопустимо и ние започваме събиране на подписи за извънредно заседание на Народното събрание, на което законопроектът да се разгледа в зала, за да се преосмисли решението на комисията да ги отхвърли, за да могат да влязат в законопроекта за бюджет на НЗОК, обяви Василев.

Другото нещо, което се чу по време на тази комисия, и защо въобще се хвърлят такива числа от порядъка на 1,7-1,9 млрд., прави се артилерийска подготовка, за да се каже – за да намерим 200 млн. за младите лекари и медицински сестри, ще вдигнем здравните осигуровки на всички граждани и фирми, за да съберем от тях 2 млрд. допълнително. 200 млн. за младите лекари, 1,8 млрд. - познайте за кого. Ние няма да позволим това да се случи и започваме да събираме подписи за извънредно заседание, подчерта председателят на "Продължаваме промяната".

Попитан кога ще се състои това извънредно заседание, той посочи: "По възможност следващата седмица, защото г-жа Петкова (финансовия министър Теменужка Петкова – б.ред.) преди малко каза, че има намерение да внесе закона за проектобюджета в срок. Така този закон трябва да бъде приет преди закона за бюджета. Правим всички възможно да се случи, за да не останат излъгани за пореден път лекарите, медицинските сестри и всички други здравни специалисти в България".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КиКи

    12 2 Отговор
    В България има политически затворници, събудете се!

    Коментиран от #10, #12, #14

    13:48 23.10.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    18 1 Отговор
    ТО САМО МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ ДА СА ИЗЛЪГАНИ.......
    ИЗЛЪГАН Е ЦЕЛИЯ НАРОД!

    13:49 23.10.2025

  • 3 Коя

    18 2 Отговор
    поредна лъжа ? Подигравка с младите медици и гавра с цялото общество ! Престъпници !

    13:49 23.10.2025

  • 4 Трол

    7 3 Отговор
    Няма страшно, като дойде някакъв друг коронавирос, ще им вдигнат заплатите тройно и четворно.

    13:52 23.10.2025

  • 5 Тошко Африкански

    6 4 Отговор
    Ще ми работят за 500 евро и ръка ще ми целуват!

    Коментиран от #9

    13:55 23.10.2025

  • 6 мъкаааа

    5 1 Отговор
    Министерството на здравеотказването.

    13:56 23.10.2025

  • 7 шам фъстък

    3 6 Отговор
    Небръснатият Киро канадският няма ли да се покаже отнякъде си?!

    13:58 23.10.2025

  • 8 Старите милиционери

    7 1 Отговор
    Са предоволни на огромни заплати и пенсии

    Коментиран от #15

    14:01 23.10.2025

  • 9 ъхъ

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тошко Африкански":

    Първо трябва да те извадят от скута със стълба и да ти вземат мазното кафе!

    14:04 23.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бегай

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Старите милиционери":

    да кандидатсваш в СДВР, места има бол за 2200 лв. чисто на месец!

    Коментиран от #16, #17

    14:30 23.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Така е, но

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бегай":

    гербавият шеф на здравната комисия Kocтадинka Aнгелov е meka kitka. Доскоро е спал с един студент по медицина, който е изневерил и зарязал гербаджията и това е отмъщението на Ангелов.

    14:36 23.10.2025

  • 18 Гост

    1 0 Отговор
    Мангизи за най-безполезните, че и даже най-вредните в държавата има - за безобразни увеличения с десетки проценти, за премии, въпреки чудовищни издънки и нищоправене... Обаче, за най-полезните - няма. Тъй, де, то няма държава, има едно Д...

    14:51 23.10.2025

  • 19 Цвете

    1 0 Отговор
    ЯВНО ТРЯБВА ДА ИМ СЕ НАБИВА КАНЧЕТО В ГЛАВИТЕ НА ТЕЗИ КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА УВЕЛИЧАТ ЗАПЛАТИТЕ НА МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ. НЯМА ВЕЧНИ ДЕПУТАТИ, А САМО ИНТЕРЕСИ. НАМАЛЕТЕ СИ СУБСИДИИТЕ.ТАКА СВЕТОСЛАВ ТРИФОНОВ ИЗЛЪГА ПРЕДИ ДА МУ ИЗБЕРЪТ ПАРТИЯТА " НЕМА ТАКЪВ НАРОД " ....УШИШКАХ ТЕ СЕ ЯКО И НЕ ВИ ПУКА ЗА ХОРАТА, НО НИЕ НЕЗАБРАВЯМЕ.ПАК ЩЕ ИМА ИЗБОРИ???? МАЙ ДОСТА ЩЕ ОСТАНАТ ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА И ТОГАВА ЩЕ СЕ СЕТЯТ ЗА СВОИТЕ " ОБЕЩАНИЯ: ????

    14:52 23.10.2025

  • 20 Цвете

    0 0 Отговор
    ЯВНО ТРЯБВА ДА ИМ СЕ НАБИВА КАНЧЕТО В ГЛАВИТЕ НА ТЕЗИ КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА УВЕЛИЧАТ ЗАПЛАТИТЕ НА МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ. НЯМА ВЕЧНИВЕЧНИ

    14:54 23.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове