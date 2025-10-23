Новини
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин милион лева

23 Октомври, 2025 14:04 758 6

До момента са установени 11 потърпевши, които общо са били ощетени за около 640 000 лева ​

Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин милион лева - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След разследване в "Икономическа полиция" - Пловдив са задържани мъж и жена, извършили множество строителни измами. Специализираната операция е реализирана след събрани доказателства по водено досъдебно производство за извършена измама в особено големи размери.

Разследването под наблюдение на Районна прокуратура - Пловдив започнало по сигнал за мъж, който предлагал услуги в строителния бранш, но след получаване на авансово плащане преустановявал работата си и ставал неоткриваем за възложителите на поръчката.

В хода на оперативните и издирвателни действия служителите събрали доказателства, че измамната схема се прилага повече от три години от 50-годишен мъж и 35-годишната жена, с която той живее на семейни начала. Чрез обяви в интернет, представяйки се под чужда самоличност като строителен предприемач с голям опит, собствена база и персонал, извършителят набирал желаещи предимно за реконструкция или изграждане на къщи до издаване на Акт 16 на територията на областите Пловдив и Пазарджик.

За по-голяма достоверност клиентите били канени за подписване на договора в наета за целта база с офис край Пловдив. Там, в ролята на организатор на административната дейност на фирмата, ги посрещала неговата съучастничка, и при сключване на споразумението хората се задължавали да платят авансово. За кратко строителят започвал работа на обекта, но след това настоявал за допълнителна парична сума и при получаването ѝ спирал да вдига телефона си.

Като част от процесуално-следствените действия са разпитани множество свидетели, извършени са огледи на строителни обекти, претърсени са три адреса и автомобил, иззети са различни документи, печати на търговски дружества, компютърни конфигурации, парични суми и други веществени доказателства. На този етап от разследването са установени 11 жертви на измамата, като общата стойност на отнетите от тях суми е за около 640 000 лева.

Документирането на случая продължава, а с постановление на наблюдаващия делото прокурор днес мъжът и жената са привлечени като обвиняеми и задържани за срок до 72 часа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зрител

    5 1 Отговор
    Работен турчин бил майстора.

    14:05 23.10.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 2 Отговор
    ТЕЗИ ДОРИ И МИЛИОН НЕ СА ОТКРАДНАЛИ.
    А УПРАВЛЕНЦИТЕ ОКРАДОХА МИЛИАРДИ!!

    14:21 23.10.2025

  • 3 има много измамници

    5 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.
    Това е сигнал, предупреждение! Въпросното лице години наред се е занимавало само и единствено с измами! Пазете се!Става въпрос за професионален измамник!

    14:33 23.10.2025

  • 4 Парен каша ддуха

    1 0 Отговор
    Да не би строителната фирма "София Нов дом" да се е преместила в Пловдив? Преди няколко години прочетох, че са преустановили работа след като им конфискували и строителната техника, но пак останали длъжници, защото бившата брокерка, която разведе собственика и му стана спътница в живота, направила големи далавери, продавайки жилища на зелено. Паралелно с това се заплела и в други измами. Сега да не би отново да са започнали дейност, но вече в друг град, а може би и под друго име? Те и по-рано си сменяха името, защо ли?

    14:39 23.10.2025

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    НЯМА ЛИ КРАЙ ОТ ТАКИВА ИЗРОДИ.???? НЕ 72 ЧАСА, А 72000000000 В ЗАТВОР. ТАМ ДА ИМ ПОКАЖАТ И РАЗКАЖАТ КАК СЕ БОГАТЕЕ НА ЧУЖД ГРЪБ. БЪДЕТЕ БЕЗМИЛОСТНИ КЪМ ВСЕКИ, КОЙТО Е РЕШИЛ ДА ОГРАБИ И ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ДОВЕРИЕТО НА ХОРАТА. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    14:39 23.10.2025

  • 6 Цвете

    1 0 Отговор
    НЯМА ЛИ КРАЙ ОТ ТАКИВА ИЗРОДИ.???? НЕ 72 ЧАСА, А 72000000000 В ЗАТВОР. ТАМ ДА ИМ ПОКАЖАТ И РАЗКАЖАТ КАК СЕ БОГАТЕЕ НА ЧУЖД ГРЪБ. БЪДЕТЕ БЕЗМИЛОСТНИ КЪМ ВСЕКИ, КОЙТО Е РЕШИЛ ДА ОГРАБИ И ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ДОВЕРИЕТО НА ХОРАТА. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    14:40 23.10.2025

