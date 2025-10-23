Новини
Делян Добрев успокои: Не се очакват сътресения на пазара на горива у нас заради американските санкции срещу "Лукойл"

Делян Добрев успокои: Не се очакват сътресения на пазара на горива у нас заради американските санкции срещу "Лукойл"

23 Октомври, 2025 15:52

По думите на Добрев наложените санкции не са от такъв характер, че да възпрепятстват нормалната работа на рафинерията "Лукойл".

Снимка: БГНЕС
Не се очакват сътресения на пазара на горива в България в резултат на наложените санкции от Съединените щати срещу "Лукойл". Това заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Делян Добрев пред журналисти след днешното заседание на комисията, предават от БТА.

"Българският парламент действа изпреварващо и знаете, че ние преди около три седмици приехме на първо четене в комисия и в пленарна зала законопроект, с който продажбата на "Лукойл" минава през санкция на държавата, първо на Държавна агенция "Национална сигурност" и след това през санкция на Министерски съвет. Тоест ние мерки сме ги взели дори изпреварващо", каза Добрев.

Той увери, че няма основание за притеснение сред потребителите. "Не очаквам каквито и да било сътресения на пазара на горива. Хората трябва да бъдат спокойни", каза той, добавяйки, че общият европейски пазар е голям и производителите на горива са много.

По думите му наложените санкции не са от такъв характер, че да възпрепятстват нормалната работа на рафинерията "Лукойл".

На въпрос на БТА дали наложените санкции могат да възпрепятстват или обратното - да пришпорят една евентуална продажба на активите на "Лукойл" в България, Добрев отговори, че е възможно те да имат влияние върху една хипотетична продажба.

"Частен е собственикът, но е възможно да има ефект и в двете посоки", посочи Добрев.

Късно през нощта българско време Министерството на финансите на САЩ обяви нови ограничения, насочени към "Роснефт", "Лукойл" и техните дъщерни дружества. Вашингтон уточни, че санкциите не се отнасят за сделките на компаниите с Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и "Тенгизшевройл", което временно ограничава ефекта върху част от международните енергийни потоци.

По-рано и Европейският съюз официално одобри деветнадесетия пакет от санкции срещу Русия. Сред новите мерки е забрана за страните от ЕС да купуват руски втечнен природен газ, както и санкции срещу повече от сто танкера, превозващи руски петрол.


  • 1 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    5 лв литър бензин и фалит на банки.

    15:56 23.10.2025

  • 2 Поредният

    9 0 Отговор
    успокоител ....

    15:56 23.10.2025

  • 3 Роден в НРБ

    8 1 Отговор
    Аз ще си заредя колата и един варел 200 кила докато е 2,39 нафтата, щото като стане 5 кинта няма да е много добре. Делянчо да си бае приказки колкото иска

    Коментиран от #18, #30

    15:57 23.10.2025

  • 4 Този честния каквото каже

    12 0 Отговор
    Точно обратното ще става

    15:57 23.10.2025

  • 5 Сталин

    16 0 Отговор
    България е очаква тотален колапс,тая кvрешка говори глупости

    15:58 23.10.2025

  • 6 мазен герберунгел

    10 1 Отговор
    абсолютни престъпници сте

    15:58 23.10.2025

  • 7 Кво да се очаква бре лйолю

    8 0 Отговор
    Те сътресения на пазара на горива вече са факт. Да въ в умнициите верно

    16:00 23.10.2025

  • 8 Дориана

    10 1 Отговор
    Този провален политик прочул се с КУМГЕЙТ където в Хасково беше назначил в Общината и на високи постове цялата си рода по- добре да се скрие в някоя дълбока дупка , защото е и некадърен Досега нищо добро не е направил за хората. За това и толкова мрази Асен Василев , защото той го превъзхожда многократно.

    16:01 23.10.2025

  • 9 Точно един месец

    8 0 Отговор
    И тотален погром ... ама се съмнявам че и месец ще имате

    Коментиран от #25

    16:04 23.10.2025

  • 10 Перо

    4 0 Отговор
    Първи ще го отнесат БГ, Сърбия и Унгария!

    16:05 23.10.2025

  • 11 Колко е "сътресения на пазара"

    3 0 Отговор
    10% ,20%, 100% 500% ? Колко ? А?

    16:06 23.10.2025

  • 12 От мошеник

    6 1 Отговор
    успокояване ? И кой му вярва за каквото и да било на това брадясалото и алчно нещо ?!

    16:07 23.10.2025

  • 13 Опити

    4 1 Отговор
    за упойване , какво успокояване от престъпник безроден ?!

    16:09 23.10.2025

  • 14 "Лукойл"

    5 2 Отговор
    Санкции на САЩ а? ....."заплахата за санкции срещу банки" е заплаха срещу вас и вашите пари. Това не ви ли е ясно ? Включително и за България и българите. .... Няма и да разберете даже защо банковите ви акаунти са изчезнали и няма да има и кой отговор да ви даде даже ...Ще ви кажат в най добрият случай "питайте ЕЦБ" ...Като нищо може в Бургас нефтохимиците и ред други да се събудят без банкови сметки даже ...От сутринта в Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. И това е само началото. Погром ще има..Абе примати в парламента. Скоро нито парламент , нито МС ще има ....От 9,30 ч. сутринта се изпращат писма от обслужващите банки на нефтохимици и ред други хора по веригата.... ще стане страшно. Правителството да вземе отношение по темата какво следва а не да си наляга парцалите. Санкциите на САЩ вече удариха Бургас и бензиностанциите. Преводи няма да има и всичко удря кипенците.Заради санкциите наложени от САЩ и недоразумението Тръмп от тази сутрин 9,30ч. в Бургас нефтохимиците не може заплати и осигуровки да им се превеждат. Бензиностанциите спират работа... а Парламента се занимава с глупости и трудоустрояване на 5 човека представете си след като вчера беше олигофренията с такса водомер и "достъп до услуга"...

    Коментиран от #21, #27, #32

    16:09 23.10.2025

  • 15 пацо

    3 1 Отговор
    Тоя с БМВ Р 04 64 КВ ще носи вече по 4 туби в сака

    16:10 23.10.2025

  • 16 Тая

    4 1 Отговор
    Хасковска гербераско сикаджииска о-р-п-а докога ще краде

    16:14 23.10.2025

  • 17 аскьой каунко

    3 1 Отговор
    Не се очакват сътресения
    да се радват тиквените миряни
    дето от най бедни ще станат
    още по бедни с половин пенция и заплатка еврова

    16:14 23.10.2025

  • 18 Ти си поредният

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Роден в НРБ":

    Бг-балък или Бг-овца, кой ВИ ражда такива прости бе ? Бизнесът с горива "умира" за такива глупаци да му правят опашки !

    Коментиран от #34

    16:15 23.10.2025

  • 19 Абе Делянчо Добрев

    3 1 Отговор
    На кой пазар точно "Не се очакват сътресения на пазара"? А? ....заплати, осигуровки, преводи, сметки, контрагенти, данъци, цени, наличности, бензиностанции на Лукойл .....? Или на женският пазар може би?

    16:15 23.10.2025

  • 20 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    200 литра дизел и 200 литра бензин за неприкосновен запас.Пропан-бутана не можах да сипя в лейка.

    На розови понита вяра нямам.

    16:15 23.10.2025

  • 21 Колко ника имаш

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от ""Лукойл"":

    бе копейка ръждясала, дали смяташ, че разумен българин ще ти се хване на простотията пропагандирайки идиотизъм ? Освен да плашите вие русомахите друго можете ли и да пречите на демокрацията ?

    Коментиран от #26, #33

    16:19 23.10.2025

  • 22 В скоро време

    4 0 Отговор
    Ще усетите любовта на народа

    16:19 23.10.2025

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    АЗ ПУСНАХ ПЛАНА АРМАГЕДОН
    .... РЕАКЦИИТЕ ДА НАЕМАТ ЧИРАЦИ ЧЕ НЯМА ДА СМОГВАТ:))

    16:19 23.10.2025

  • 24 От Лукойл

    2 0 Отговор
    Не трябва да дават 1 месец на правителството. Не трябва от гратисният срок да се възползват. Не е и в тяхна полза даже. От утре още да почнат блокаж на тази атлантическа кочина

    16:21 23.10.2025

  • 25 дЖилезку се надява на месец

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Точно един месец":

    Ама няма да му се получи....

    16:23 23.10.2025

  • 26 разумен е българина, поне на 76%

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Колко ника имаш":

    И ще ви измете атлантенца ....неминуемо е

    16:25 23.10.2025

  • 27 Национален осигурителен институт

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от ""Лукойл"":

    Няма страшно на борсата ще вземат по 6700 лева на месец чиста пара, в продължение на 24 месеца.

    16:25 23.10.2025

  • 28 Наглост ГЕРБерастка

    2 0 Отговор
    Абе, това хасковско нищожество, престъпник, измамник и крадец на едро, защо толкова много прилича на шимпанзе?! (д прощават приматите)! Това хасковско нищожество, пръв лакей и теляк на банкянската тиква от СИК, беше назначило на скъпо платени длъжности в тамошната община цялата си рода! И Боко тиквата все още го търпи! Че как няма да го търпи?! Някъде в престъпната ГЕРБерастка шайка на банкянския магистрален бандит да е видял почтен и честен човек?! Няма и да види! Всички в обкръжението на знаковия СИКаджийски престъпник и убиец са като небръснатото Делян Добрево нищожество на снимката! Потрес!

    16:26 23.10.2025

  • 29 ниъху

    3 0 Отговор
    Бензини, такса водомер, 40% данък сгради, замразяване на доходи, вече взехте да ставате опзсни за България и ако сами не се махнете, ще се наложи да ви помогнем и да ви изритаме, както сте събрани всички крадци на ГЕРБ и ДПС-Шишко със мажоретките ви. При пенсия 580 лева, такова евро ще видиш и ти небръсната ГЕРБ маймуна че ще се чудиш къде да бягаш. Слава на Господ Иисус Христос, и "смешките" на интриганта Винету от банкя, и те няма да ви помогнат. Кой окраде парите от Хемус??? Къде изчезнаха 55 милиона лева в сакове???

    16:26 23.10.2025

  • 30 Блокираш си парите

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Роден в НРБ":

    така бе тиква куха, без да можеш да ги използваш за хубави неща ! Еб... си занзибареца ?

    16:26 23.10.2025

  • 31 гост

    0 0 Отговор
    Аман от пишман специалисти. Санкциите засягат и танкерният флот. Спрян е износа на субгорива, съответно спира рафинерията поради липса за вместимости за тези продукти. Санкциите засягат и банките, спират се плащанията, а без плащания няма горива. Рафинерията в Сърбия спира в края на месеца поради санкции. Рафинерия в Румъния е в основен ремонт. Откъде ще внася горива този оптимист и с какво? Има ли идея от ежедневното потребление на горива в страната - в порядъка по 6-7 хиляди тона бензин и дизел, без да включваме в сметката самолетното гориво. С автоцистерни 350 по 20 тона ежедневно. Варианта с ж.п. цистерни, съмнявам се да има изправни такива в БДЖ.

    16:28 23.10.2025

  • 32 Русев

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от ""Лукойл"":

    Работя в цех,, Нагнетяване,, в ,, нефтохима,, и спокойно изтеглих 890 лева от банкомата на гара Бургас.

    Коментиран от #35

    16:28 23.10.2025

  • 33 деветнадесетия пакет от санкции...

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Колко ника имаш":

    пакети санкции срещу Русия..... хранителни пакети с помощи в ЕВропа ...на 13 октомври  2025 г. Българският Червен кръст започва раздаването на продукти.... Очаква се помощта да достигне до над  640 000 уязвими български граждани и техните гладуващи семейства. Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали.....деветнадесетия пакет от санкции за българите дефакто нали? Факт е?

    16:29 23.10.2025

  • 34 серативустата

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ти си поредният":

    умен, май си забравил кога заредаше 50 кила нафта за 190 лева?

    16:29 23.10.2025

  • 35 За сега !

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Русев":

    За сега! ...

    16:30 23.10.2025

  • 36 Полковник Стоев

    0 0 Отговор
    Дано стане 10 лева литъра.

    16:31 23.10.2025

  • 37 Да живее НАТО

    0 0 Отговор
    Току що минах през бензиностанция OMW - цената е скочила със седемдесет стотинки

    16:33 23.10.2025

