Евростат: 37% от българите се определят за бедни

Евростат: 37% от българите се определят за бедни

23 Октомври, 2025 16:41 694 43

Сред страните от ЕС Гърция е с най-висок процент на хора, които се смятат за субективно бедни (66,8 на сто)

Мария Атанасова

През 2024 г. 17,4 на сто от населението на ЕС определя себе си за бедно, което е подобрение спрямо 19,1 на сто през 2023 г., отчита Евростат.

Сред страните от ЕС Гърция е с най-висок процент на хора, които се смятат за субективно бедни (66,8 на сто), следвана от България (37,4 на сто) и Словакия (28,7 на сто).

Най-ниски стойности са отчетени в Нидерландия и Германия (по 7,3 на сто) и Люксембург (8,5 на сто).

Най-висок е процентът на субективно бедни в ЕС през 2024 г. сред хората под 18 години – 20,6 на сто. Във възрастовата група 18–64 години 17,3 на сто се считат за субективно бедни, а сред по-възрастните (65 години и нагоре) този дял е 14,9 на сто.

Трябва да се отбележи, че всички възрастови групи регистрират спад през 2024 г. спрямо 2023 г.

Най-голямото понижение се наблюдава във възрастовата група 18–64 години – с 1,8 процентни пункта, докато спадът при най-младите и най-възрастните е 1,6 процентни пункта.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Богатите са политиците.Затова сметката ще платят бедните.Ще удвоят данък сгради.

    16:43 23.10.2025

  • 2 честен ционист

    18 1 Отговор
    37% от българите са бедни и по африканския стандарт.

    16:44 23.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 0 Отговор
    Едни са бедни и карат коли на 25 години,
    Йа други са бедни защото не могат да сменят 5-годишния си автомобил❗

    16:45 23.10.2025

  • 5 Дориана

    13 1 Отговор
    Пеевски нали все говори, че работи за хората- да построи домове за бедните и бездомните и да им осигури храна. А , Борисов да си изпразни чекмеджетата от пачките и кюлчетата и да помогне на Хората нали уж за тях работят.

    Коментиран от #11, #31

    16:45 23.10.2025

  • 6 Дух

    5 1 Отговор
    Дано УМРА някой ден само така ще се отърва от всичко ненужно и излишно което нарушава равновесието на човек
    В неизвестна посока си ще замина и вдън земи телилейски ще потъна , веднъж беше страшно но сега ще е брутално ,....

    16:45 23.10.2025

  • 7 Майна

    10 2 Отговор
    Да стават - 80 %
    Щом не гласуват..

    16:46 23.10.2025

  • 8 Що е то

    2 0 Отговор
    60 процента като нещастни

    16:46 23.10.2025

  • 9 Копейкински синдром

    4 12 Отговор
    Точно толкова сме копеите,37% искаме в МАЦКВА

    16:47 23.10.2025

  • 10 нседс

    13 1 Отговор
    ГЕРБ така ограби българите, че 37 % е по занижен процент. Този боклук от банкя, ограби милиарди от българите та сега вече бедността ще се вижда все по често. Необходимо е спешно да го арестуват и със другата свиня от килиите да не излизат, освен като ги вадят да чукат камъни. И дъщеря му на Винету и тя свиня като баща си. Купила си за 240 лева земя в Панчарево докато той бил кмет на София. Следствие, съд и да чукат камъни. Слава Богу на бедните българи смешките на ГЕРБ хич не са им смешни.

    16:48 23.10.2025

  • 11 Последния Софиянец

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Около Пеевски са само римляни.За тях работи.

    Коментиран от #26

    16:49 23.10.2025

  • 12 к0к0рч0 🌈🍌

    3 2 Отговор
    аз се определям като жена

    16:50 23.10.2025

  • 13 държавник-феномен с голямо Д

    10 0 Отговор
    бедността е усещане
    като корупцията

    16:50 23.10.2025

  • 14 Трол

    2 1 Отговор
    Горките гърци, по-зле са и от нас.

    16:51 23.10.2025

  • 15 Oня с коня

    0 7 Отговор
    Лъжеш като Руски циганин Троле многоников- има Само предложение в НС да се завиши данък сгради със 40%,но това е само предложение!

    16:52 23.10.2025

  • 16 Гост

    6 1 Отговор
    В сравнение със сем. пеефски, 100% сме не бедни, ами безумно бедни

    Коментиран от #21, #22, #24

    16:53 23.10.2025

  • 17 Оня с коня

    2 1 Отговор
    Постът ми е към неумития "посл софиянец" който ми лази буквално по нервите

    16:56 23.10.2025

  • 18 Ама

    7 3 Отговор
    Искали ЕС да издържат Украйна следващите две години. Да ги пребием всички политици в ЕС и ЕК!

    16:59 23.10.2025

  • 19 Весело

    5 0 Отговор
    "... в ЕС през 2024 г. сред хората под 18 години – 20,6 на сто."

    Интересно ми е как Евростат са интервюирали бебетата под 2 годишна възраст? Ами децата между 3 и 5 годишна възраст?

    Не знам Евростат ли са толкова про... или пък "журналиста-преводач" Мария ... е толкова про...

    17:01 23.10.2025

  • 20 Следва

    4 1 Отговор
    01.01.2026 г. и ще станант 73 % !

    17:01 23.10.2025

  • 21 Бойко

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Аз не се оплаквам, имам хубаво къща в Барселона и чекмедже с пачки и златни кюлчета. Пък и Мата Хари редовно ми мачка завивкине в спалнята.

    17:06 23.10.2025

  • 22 Росен Железов

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Аз съм си много добре, жената притежава хотел с водопад в Борисовата градина.

    17:09 23.10.2025

  • 23 така се

    4 1 Отговор
    Само пенсионер в собствен тристаен апартамент в центъра на София се определя като беден, защото му е скъпо парното....

    Коментиран от #30

    17:11 23.10.2025

  • 24 Цецо Физкулту.ника

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Аз пък в квартал Изток имам много хубав апартамент на последния етаж с частен асансьор.

    17:11 23.10.2025

  • 25 Мила ми, маро,

    2 1 Отговор
    На български: определят се КАТО или се смятат/считат за! Научи го тоя наш език най-сетне!

    17:12 23.10.2025

  • 26 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Посл. Соф. ти за Румен Радев и БСП ли гласуваш или за ГЕРБ?

    БСП и ГЕРБ не сте ли комбина с Пеевски?

    17:18 23.10.2025

  • 27 Плочкаджия

    3 2 Отговор
    37% бездарници

    17:21 23.10.2025

  • 28 Българин

    4 0 Отговор
    Едвам избутали 12 клас не знаят и не могат нищо и после реват, че са бедни хахахах

    17:23 23.10.2025

  • 29 Тома

    1 1 Отговор
    Понеже се работи всичко за хората които платиха милиарди за КТБ очушкана от Д.П. държавното предприятие.

    17:25 23.10.2025

  • 30 И още

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "така се":

    Има земеделска земя къща на село, но си я пази,или й слага цена,която я прави непродаваема.Пример --в нашето село (4 км от Сливница) има много запустели терени или с рушащи се вече къщи.Слагат цени от 100 хиляди евро нагоре.Скоро се шегувах,че имотите в нашето село са по-скъпи от тези по морето.Защо не продават на нормални цени? Ами защото не са бедни.Обаче пък много обичаме да се оплакваме,колко сме зле.

    Коментиран от #36

    17:28 23.10.2025

  • 31 Весело

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Госпожо и вие като 17% от пазарджиклии не сте разбрала какво работи Пеевски. Работата му е да направи така, че хората у нас да станат голи, бездомни, гладни , невежи и лесно манипулируеми роби.

    17:29 23.10.2025

  • 32 Студопор

    0 0 Отговор
    Ами защото са..

    17:33 23.10.2025

  • 33 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    АКО СЕГА СА 37%,КАТО ВЛЕЗЕМ В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ " ЩЕ СА 73%

    17:35 23.10.2025

  • 34 Чорбара

    2 0 Отговор
    Тиквата каза че,в България няма бедни.Всички се чудят къде да харчат парите си.Дерзай ти кво,дерзай.Да му мисли народа.

    17:36 23.10.2025

  • 35 Беден

    3 0 Отговор
    Гледаш тийнеджър с последен модел телефон,а до него родителите му няма зъби.

    Коментиран от #38

    17:37 23.10.2025

  • 36 Статистика

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "И още":

    Цена на 2 стайна панелка София:

    2000 т. €15 000
    2008 т. €50 000
    2025 г. €100 000

    Подобно е с цените на храни, обзавеждане ...
    За това хората не продават имоти, защото след 10 години ще са загубили половината пари, а след 25 години парите ще са станали 10 пъти по-малко.

    Другата причина може да е, че пенсионера отдавна е починал, а наследниците му са много и са емигрирали. И там където живеят сега месечно изкарват €5 000€10 000. И за няколко хиляди евро приход не им се пътува хиляди кирометри и не им се занимава с бг брокери мошеници. За да има смисъл да се занимават слагат цена €100 000.

    17:45 23.10.2025

  • 37 Данъчни Тесли Еврошийт е ВИНОВЕН

    1 0 Отговор
    Унищожаването на Валутен Борд, с теглене на безобразни заеми само за 2025 20 милиарда лева,
    за 2016 16 милиарда от общо 50 милиарда лева, държавен дълг.
    Оставане на Фалшива формула СИнсталация, гласували ИТН, ДПСнн, СДС, ГЕРБ.
    Едно е изчисление на СИ, друго е Измерване на реално отдадена енергияя СИ.
    Поставяне Такса Водомер, като калкулират "пречистване отпадъчни води" 2 пъти и сега пречистване и отвеждане е калкулирано в крайна цена, гласували 118 от БКП, ИТН, ДПСНН, ГЕРБ СДС.
    Всички данъци ще увеличат Е н И Ч А РИТЕ.
    ОСТАВКА!

    Коментиран от #41

    17:46 23.10.2025

  • 38 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Беден":

    То един зъбен имплант струва повече от телефон последен модел. Пък и всички зъби са 32 броя.

    17:48 23.10.2025

  • 39 Боко праните гащи

    0 0 Отговор
    Бедни ше сте мишки, е... съм ви с 200

    17:51 23.10.2025

  • 40 Еврошийта. Преди 2 години увеличиха

    0 0 Отговор
    Данък сграда със 100%, сега с 40%, или около 120 лева увеличение за София за гарсониера в Широк център.
    Докато не ни изритат на улицата няма да се кротне Мафията в НС. Масово обеднява Народът, особено в частен бизнес. Всичко се повишава със над 100% от 2020, лекарства, храни, ток, вода, парно, таксита, данъци, битови, банови такси. Заради Еврошийт и Превъоръжаване..
    Всичко. Унищожиха ни, вече няма средна класа.
    ЕНИЧАРИ! Оставка на БКП, СДС, ГЕРБ, ДПСНН, ИТН.
    Нали нямаше с въвеждането на Еврошийт да се повишават цени и данъци.

    Коментиран от #43

    17:53 23.10.2025

  • 41 Знайко

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Данъчни Тесли Еврошийт е ВИНОВЕН":

    И президента Радев помага на хората, да обеднеят, колко милиарда е договора с Балоташ?

    17:53 23.10.2025

  • 42 на снимката това е резултата за тез

    3 0 Отговор
    дето са гласували за тиквените чекмеджари
    мизерни пенции и бедност и по кратък живот
    което явно са заслужили

    17:55 23.10.2025

  • 43 Любопитко

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Еврошийта. Преди 2 години увеличиха":

    А вие за кой гласувахте през последните 5 години? За кой в предишните 20 години?

    ДПС никога нямаше да помиришат власт , ако БСП, НДСВ, ГЕРБ, ИТН не бяха се съюзили с тях.

    Ако 2001 г. бяхме гласували за Петър Стоянов и Иван Костов. Георги Първанов никога нямаше да стане президент, а БСП, ДПС и Сакскобургодски нямаше да могат да направят всички тези лоши неща, които направиха. Бойко Борисов нямаше да се налага 2009 г. да ни "спасява" от "Тройната коалиция". Но тогава избрахме този път, по който вървим сега и няма връщане надад. Кораба на който сме качени върви накъдето каже капитана. Имаме право да сменяме капитана само веднъж на 4 години. Но ние не искаме да сменяме, искаме си Бойко Борисов...

    18:13 23.10.2025

