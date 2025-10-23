Евростат: 37% от българите се определят за бедни

През 2024 г. 17,4 на сто от населението на ЕС определя себе си за бедно, което е подобрение спрямо 19,1 на сто през 2023 г., отчита Евростат.
Сред страните от ЕС Гърция е с най-висок процент на хора, които се смятат за субективно бедни (66,8 на сто), следвана от България (37,4 на сто) и Словакия (28,7 на сто).
Най-ниски стойности са отчетени в Нидерландия и Германия (по 7,3 на сто) и Люксембург (8,5 на сто).
Най-висок е процентът на субективно бедни в ЕС през 2024 г. сред хората под 18 години – 20,6 на сто. Във възрастовата група 18–64 години 17,3 на сто се считат за субективно бедни, а сред по-възрастните (65 години и нагоре) този дял е 14,9 на сто.
Трябва да се отбележи, че всички възрастови групи регистрират спад през 2024 г. спрямо 2023 г.
Най-голямото понижение се наблюдава във възрастовата група 18–64 години – с 1,8 процентни пункта, докато спадът при най-младите и най-възрастните е 1,6 процентни пункта.
1 Последния Софиянец
16:43 23.10.2025
2 честен ционист
16:44 23.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Йа други са бедни защото не могат да сменят 5-годишния си автомобил❗
16:45 23.10.2025
5 Дориана
Коментиран от #11, #31
16:45 23.10.2025
6 Дух
В неизвестна посока си ще замина и вдън земи телилейски ще потъна , веднъж беше страшно но сега ще е брутално ,....
16:45 23.10.2025
7 Майна
Щом не гласуват..
16:46 23.10.2025
8 Що е то
16:46 23.10.2025
9 Копейкински синдром
16:47 23.10.2025
10 нседс
16:48 23.10.2025
11 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Дориана":Около Пеевски са само римляни.За тях работи.
Коментиран от #26
16:49 23.10.2025
12 к0к0рч0 🌈🍌
16:50 23.10.2025
13 държавник-феномен с голямо Д
като корупцията
16:50 23.10.2025
14 Трол
16:51 23.10.2025
15 Oня с коня
16:52 23.10.2025
16 Гост
Коментиран от #21, #22, #24
16:53 23.10.2025
17 Оня с коня
16:56 23.10.2025
18 Ама
16:59 23.10.2025
19 Весело
Интересно ми е как Евростат са интервюирали бебетата под 2 годишна възраст? Ами децата между 3 и 5 годишна възраст?
Не знам Евростат ли са толкова про... или пък "журналиста-преводач" Мария ... е толкова про...
17:01 23.10.2025
20 Следва
17:01 23.10.2025
21 Бойко
До коментар #16 от "Гост":Аз не се оплаквам, имам хубаво къща в Барселона и чекмедже с пачки и златни кюлчета. Пък и Мата Хари редовно ми мачка завивкине в спалнята.
17:06 23.10.2025
22 Росен Железов
До коментар #16 от "Гост":Аз съм си много добре, жената притежава хотел с водопад в Борисовата градина.
17:09 23.10.2025
23 така се
Коментиран от #30
17:11 23.10.2025
24 Цецо Физкулту.ника
До коментар #16 от "Гост":Аз пък в квартал Изток имам много хубав апартамент на последния етаж с частен асансьор.
17:11 23.10.2025
25 Мила ми, маро,
17:12 23.10.2025
26 Само питам
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Посл. Соф. ти за Румен Радев и БСП ли гласуваш или за ГЕРБ?
БСП и ГЕРБ не сте ли комбина с Пеевски?
17:18 23.10.2025
27 Плочкаджия
17:21 23.10.2025
28 Българин
17:23 23.10.2025
29 Тома
17:25 23.10.2025
30 И още
До коментар #23 от "така се":Има земеделска земя къща на село, но си я пази,или й слага цена,която я прави непродаваема.Пример --в нашето село (4 км от Сливница) има много запустели терени или с рушащи се вече къщи.Слагат цени от 100 хиляди евро нагоре.Скоро се шегувах,че имотите в нашето село са по-скъпи от тези по морето.Защо не продават на нормални цени? Ами защото не са бедни.Обаче пък много обичаме да се оплакваме,колко сме зле.
Коментиран от #36
17:28 23.10.2025
31 Весело
До коментар #5 от "Дориана":Госпожо и вие като 17% от пазарджиклии не сте разбрала какво работи Пеевски. Работата му е да направи така, че хората у нас да станат голи, бездомни, гладни , невежи и лесно манипулируеми роби.
17:29 23.10.2025
32 Студопор
17:33 23.10.2025
33 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
17:35 23.10.2025
34 Чорбара
17:36 23.10.2025
35 Беден
Коментиран от #38
17:37 23.10.2025
36 Статистика
До коментар #30 от "И още":Цена на 2 стайна панелка София:
2000 т. €15 000
2008 т. €50 000
2025 г. €100 000
Подобно е с цените на храни, обзавеждане ...
За това хората не продават имоти, защото след 10 години ще са загубили половината пари, а след 25 години парите ще са станали 10 пъти по-малко.
Другата причина може да е, че пенсионера отдавна е починал, а наследниците му са много и са емигрирали. И там където живеят сега месечно изкарват €5 000€10 000. И за няколко хиляди евро приход не им се пътува хиляди кирометри и не им се занимава с бг брокери мошеници. За да има смисъл да се занимават слагат цена €100 000.
17:45 23.10.2025
37 Данъчни Тесли Еврошийт е ВИНОВЕН
за 2016 16 милиарда от общо 50 милиарда лева, държавен дълг.
Оставане на Фалшива формула СИнсталация, гласували ИТН, ДПСнн, СДС, ГЕРБ.
Едно е изчисление на СИ, друго е Измерване на реално отдадена енергияя СИ.
Поставяне Такса Водомер, като калкулират "пречистване отпадъчни води" 2 пъти и сега пречистване и отвеждане е калкулирано в крайна цена, гласували 118 от БКП, ИТН, ДПСНН, ГЕРБ СДС.
Всички данъци ще увеличат Е н И Ч А РИТЕ.
ОСТАВКА!
Коментиран от #41
17:46 23.10.2025
38 Някой
До коментар #35 от "Беден":То един зъбен имплант струва повече от телефон последен модел. Пък и всички зъби са 32 броя.
17:48 23.10.2025
39 Боко праните гащи
17:51 23.10.2025
40 Еврошийта. Преди 2 години увеличиха
Докато не ни изритат на улицата няма да се кротне Мафията в НС. Масово обеднява Народът, особено в частен бизнес. Всичко се повишава със над 100% от 2020, лекарства, храни, ток, вода, парно, таксита, данъци, битови, банови такси. Заради Еврошийт и Превъоръжаване..
Всичко. Унищожиха ни, вече няма средна класа.
ЕНИЧАРИ! Оставка на БКП, СДС, ГЕРБ, ДПСНН, ИТН.
Нали нямаше с въвеждането на Еврошийт да се повишават цени и данъци.
Коментиран от #43
17:53 23.10.2025
41 Знайко
До коментар #37 от "Данъчни Тесли Еврошийт е ВИНОВЕН":И президента Радев помага на хората, да обеднеят, колко милиарда е договора с Балоташ?
17:53 23.10.2025
42 на снимката това е резултата за тез
мизерни пенции и бедност и по кратък живот
което явно са заслужили
17:55 23.10.2025
43 Любопитко
До коментар #40 от "Еврошийта. Преди 2 години увеличиха":А вие за кой гласувахте през последните 5 години? За кой в предишните 20 години?
ДПС никога нямаше да помиришат власт , ако БСП, НДСВ, ГЕРБ, ИТН не бяха се съюзили с тях.
Ако 2001 г. бяхме гласували за Петър Стоянов и Иван Костов. Георги Първанов никога нямаше да стане президент, а БСП, ДПС и Сакскобургодски нямаше да могат да направят всички тези лоши неща, които направиха. Бойко Борисов нямаше да се налага 2009 г. да ни "спасява" от "Тройната коалиция". Но тогава избрахме този път, по който вървим сега и няма връщане надад. Кораба на който сме качени върви накъдето каже капитана. Имаме право да сменяме капитана само веднъж на 4 години. Но ние не искаме да сменяме, искаме си Бойко Борисов...
18:13 23.10.2025