Комисията по енергетика реши на второ четене: ДАНС и МС ще одобряват продажбата на "Лукойл"

Парламентарната Комисия по енергетика прие на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с евентуалната сделка за продажба на бургаската рафинерия “Лукойл", предаде репортер на "Фокус".
Предложението е внесено от народните представители от управляващото мнозинство- ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ", както и от "ДПС-Ново начало".
С промените се предвижда продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).
Комисията реши законът да влезе в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
А по-рано през деня темата за "Лукойл" стана водеща в кулоарите на парламента, след като снощи стана ясно, че САЩ и Великобритания са наложили санкции към руските компании "Роснефт", "Лукойл" и техните дъщерни дружества.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В русията вече дават и по 5 долара за литър, ама бендзин нема бе.
Крайно време е руснаците да бъдат изгонени от Нефтохим.
До коментар #4 от "Горски":Ти кажи как крепостните ще се запасяват с храна и горива, като картошка и бензин нет
БОЦЕ, ПРЕСТАНИ ДА СЕ ПРАВИШ НА ЦИРКАДЖИЯ! ПЕЕВСКИ ТЕ Е ПРИКЛЕЩИЛ И ВЕЧЕ НЕ МОЖЕШ ДА ДИШАШ. НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ Я СТИГНЕШ, Я НЕ СТИГНЕШ 6 %, ЗАСЛУЖАВАШ И ЗАТВОР ЗА ПРИСВОЯВАНЕТО ОТ ПЕЕВСКИ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ.
To be an enemy of the United States can be dangerous. To be it’s friend is fatal.”
- Henry Kissinger
"Да бъдеш враг на САЩ може да бъде опасно.Да бъдеш техен приятел е фатално."
- Хенри Кисинджър
До коментар #7 от "си дзън":Си Дзън - Цун Кай Xvй
От поне месец реват по темата, понеже самите те са вън от играта.
Помним как розово десните бранеха дерогацията на Лукойл с месеци наред!
И сделките с га чрез посредници посред нощите.
До коментар #7 от "си дзън":Бай ти Дончо ще ти обясни.
19 Яко Тити БРАВО
До коментар #17 от "Тити":Почти Всички тук сме за истината знаем какво става. Кой кой какво прави а тъпото е, че го допускаме да става. И така вече 36 години. А народа бил суверенна най важният и силен в една държава. Яно не сме май народ а както е казал поета преди повече от 100 години а сме морши.
До коментар #3 от "си дзън":Ти ходи ли да заредиш в Русия или БТВ - то ти го каза!
