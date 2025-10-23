Новини
Комисията по енергетика реши на второ четене: ДАНС и МС ще одобряват продажбата на "Лукойл"

23 Октомври, 2025 17:14 711 31

Предложението е внесено от народните представители от управляващото мнозинство- ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ", както и от "ДПС-Ново начало".

Комисията по енергетика реши на второ четене: ДАНС и МС ще одобряват продажбата на "Лукойл" - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентарната Комисия по енергетика прие на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с евентуалната сделка за продажба на бургаската рафинерия “Лукойл", предаде репортер на "Фокус".

Предложението е внесено от народните представители от управляващото мнозинство- ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ", както и от "ДПС-Ново начало".

С промените се предвижда продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Комисията реши законът да влезе в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

А по-рано през деня темата за "Лукойл" стана водеща в кулоарите на парламента, след като снощи стана ясно, че САЩ и Великобритания са наложили санкции към руските компании "Роснефт", "Лукойл" и техните дъщерни дружества.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    5 лв литър бензин и всичко нагоре.

    Коментиран от #3

    17:23 23.10.2025

  • 2 си дзън

    10 3 Отговор
    ДАНС и МС ще одобряват продажбата на "Лукойл" на ...зетя на Орбан

    17:23 23.10.2025

  • 3 си дзън

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В русията вече дават и по 5 долара за литър, ама бендзин нема бе.

    Коментиран от #28

    17:24 23.10.2025

  • 4 Горски

    9 5 Отговор
    Лукойл плаща толкова акциз и данъци, колкото сам си пожелае. Това му носи милиарди годишно. Сега ще национализират завода, България ще плати 10 млрд неустойки и компенсации на Русия, а кражбите на акциз и ДДС само ще нарастват. Парите ще се изнасят в същите офшорни сметки, както и до сега. Следва продоволствена криза / скъпи горива или липса на такива, нарушени доставки, скъпи стоки/, а от там и икономическа и финансова криза. Третият конник на Апокалипсиса /Гладът/ настъпва бавно, но сигурно. Запасявайте се с храни и горива. Малоумните ни политици няма да ги коментирам. Важното е, че приехте еврото. Сега ви е спокойно, защото вече сте в клуба на богатите. Кеф, рахат локум! ГЕРБ-СДС и ДПС-Ново начало с техните лидери Бойко Борисов и Делян Пеевски се договориха за пълен мандат на управление и изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България. Безусловна подкрепа за Зеленски до пълната победа на Украйна над Русия.

    Коментиран от #7

    17:25 23.10.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 1 Отговор
    Само не разбрах ЛукОиля е частна компания (даже не е руска) която държавата България ще продаде ?

    17:27 23.10.2025

  • 6 Браво!

    3 8 Отговор
    Запушиха устата на розово десните как Пеевски щял да купи Нефтохим и други подобни тъпотии!

    Крайно време е руснаците да бъдат изгонени от Нефтохим.

    17:30 23.10.2025

  • 7 си дзън

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    Ти кажи как крепостните ще се запасяват с храна и горива, като картошка и бензин нет

    Коментиран от #10, #14

    17:31 23.10.2025

  • 8 ФАКТ

    9 1 Отговор
    СЕГА РАЗБРАХТЕ ЛИ, ЧЕ ЦЯЛАТА ДАНДАНИЯ ЗА ЛУКОЙЛ Е БИЛА ЗА ДА БЪДЕ ПОДАРЕНА НА ПЕЕВСКИ, ЧРЕЗ ПОСТАВЕНИ ЛИЦА. СХЕМАТА Е ЕДНА - КАКТО С БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ, КТБ, БТК И Т.Н. ТАКА СА ПРИДОБИЛИ ВСИЧКИ АКТИВИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА.
    БОЦЕ, ПРЕСТАНИ ДА СЕ ПРАВИШ НА ЦИРКАДЖИЯ! ПЕЕВСКИ ТЕ Е ПРИКЛЕЩИЛ И ВЕЧЕ НЕ МОЖЕШ ДА ДИШАШ. НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ Я СТИГНЕШ, Я НЕ СТИГНЕШ 6 %, ЗАСЛУЖАВАШ И ЗАТВОР ЗА ПРИСВОЯВАНЕТО ОТ ПЕЕВСКИ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ.

    17:32 23.10.2025

  • 9 Сталин

    10 2 Отговор
    България я чака тотален колапс и най голямата национална катастрофа за всички времена.
    To be an enemy of the United States can be dangerous. To be it’s friend is fatal.”

    - Henry Kissinger

    "Да бъдеш враг на САЩ може да бъде опасно.Да бъдеш техен приятел е фатално."

    - Хенри Кисинджър

    17:32 23.10.2025

  • 10 Сталин

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Си Дзън - Цун Кай Xvй

    17:33 23.10.2025

  • 11 Обединената опозиция

    4 3 Отговор
    Русофили, Пишман патриоти и Соросоиди орева орталъка как Пеевски щял да окраде Нефтохим?!

    От поне месец реват по темата, понеже самите те са вън от играта.
    Помним как розово десните бранеха дерогацията на Лукойл с месеци наред!
    И сделките с га чрез посредници посред нощите.

    17:35 23.10.2025

  • 12 Мутата

    11 1 Отговор
    Рафинерията да не е гараж, та някой да разрешава продажбата.

    17:35 23.10.2025

  • 13 Ужас безкрай

    13 1 Отговор
    Подготвя се почва за финансови стимули към определени лица. Посредници ще са ДАНС и МС. Тия я подкараха съвсем урбулешката.

    17:37 23.10.2025

  • 14 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Бай ти Дончо ще ти обясни.

    17:39 23.10.2025

  • 15 Даа

    3 0 Отговор
    Трябва бушон, някой да отговаря после за продажбата, ами те затова им вдигнаха заплатите

    17:40 23.10.2025

  • 16 Гост

    7 0 Отговор
    Много мутренска история

    17:43 23.10.2025

  • 17 Тити

    16 0 Отговор
    От кога ДАНС станаха икономически капацитети ако ги питате за Сахара ще ви кажат че е най големият океан.

    Коментиран от #19

    17:44 23.10.2025

  • 18 САМО НЯКОЛКО ДУМИ

    2 0 Отговор
    СЪС ГОЛЕМИ БУКВИ. ВСИЧКИ ТЕ МУШИКИТЕ МИНИСТРИТЕ ШИШ МАГНИТСКИ, ТУУУУПА ДА ЗНАЯТ ЕДНО... МНОГО МЪНИЧКО СА ТУК НА ЗЕМЯТА И МНОГО ТАМ В БЕЗДНАТА ШИШКОВА. ТУК. МИГ УДОВОЛСТВИЕ ТАМ ВЕЧНИ МЪКИ. СМИРЕТЕ СЕ.

    17:46 23.10.2025

  • 19 Яко Тити БРАВО

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тити":

    Почти Всички тук сме за истината знаем какво става. Кой кой какво прави а тъпото е, че го допускаме да става. И така вече 36 години. А народа бил суверенна най важният и силен в една държава. Яно не сме май народ а както е казал поета преди повече от 100 години а сме морши.

    17:54 23.10.2025

  • 20 Дедо

    1 0 Отговор
    Е министерския съвет се контролира от Пеевски . Той си каза ,че всеки ден звъни на министрите и им поставя задачи. А ДАНС е с директор сложен от Пеевски..Реално Пеевски ще одобри продажбата на рафинерията на себе си ,чрез подставени лица или на роднините на Орбан.

    17:55 23.10.2025

  • 23 бува

    1 0 Отговор
    Наближава момента в който държавата трябва да се отърве от управляващата и загробващата ни плява.

    18:04 23.10.2025

  • 24 клоп

    1 0 Отговор
    Народа нека спи и да продължава да търпи тази измет.

    18:05 23.10.2025

  • 25 Дон Дони

    1 0 Отговор
    На кой ще продадете санкционирана рафинерия! Подкрепяйте още Украйна и ще ходите с колела на почивка и работа!

    18:06 23.10.2025

  • 26 12340

    1 0 Отговор
    ДържавнаАгенцияНаСиши..
    МининтерскиСъветнасиши...
    🚾

    18:07 23.10.2025

  • 27 Желая ти всичко най хубаво

    0 0 Отговор
    Че кой ще купи, тази стара каруца? Дано стане 10 лева литъра. Не се спряхме с тези коли, на по 20 години.

    18:07 23.10.2025

  • 28 Дон Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Ти ходи ли да заредиш в Русия или БТВ - то ти го каза!

    18:07 23.10.2025

  • 29 Этц909

    0 0 Отговор
    Добре че имаме бдж

    18:08 23.10.2025

  • 30 Загрижен

    0 0 Отговор
    Да му мислят 10те хиляди работещи в рафинерията.

    18:09 23.10.2025

  • 31 Этц909

    0 0 Отговор
    Рафинерията е на руското разузнаване.

    18:11 23.10.2025

