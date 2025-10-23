Новини
Йордан Иванов, ПП-ДБ: Имаме огромни притеснения за бюджета, защото управляващите харчат с невиждани темпове

Йордан Иванов, ПП-ДБ: Имаме огромни притеснения за бюджета, защото управляващите харчат с невиждани темпове

23 Октомври, 2025 20:18

"Остава усещането, че управляващите имат някакъв план за рафинерията, но не го казват, а българските граждани имат право да знаят. Ние настояваме за модерен и стратегически инвеститор от топ 10 в света. Поправката за "Лукойл" е на ръба да бъде обявена за противоконституционна", коментира още Иванов

Йордан Иванов, ПП-ДБ: Имаме огромни притеснения за бюджета, защото управляващите харчат с невиждани темпове - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Управляващите заключиха възможността да дойде западен и модерен инвеститор за "Лукойл". Това стана с решението ДАНС и МС да одобряват продажбата на рафинерията. Това е същинска пречка пред истинските инвеститори, които могат да модернизират "Лукойл".

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" и зам-председател на ДСБ Йордан Иванов, цитиран от novini.bg. Той коментира приетото на второ четене решение от комисията по енергетика продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на ДАНС.

"Остава усещането, че управляващите имат някакъв план за рафинерията, но не го казват, а българските граждани имат право да знаят. Ние настояваме за модерен и стратегически инвеститор от топ 10 в света. Поправката за "Лукойл" е на ръба да бъде обявена за противоконституционна, защото ДАНС е на подчинение на МС, а сега МС трябва да се съобразява с мнението на агенция, която е под негово подчинение. Това е пълен абсурд. Ние осветляваме това, което правят управляващите. Искаме пълна прозрачност за "Лукойл". Когато сме на едно мнение с президента, сме съюзници. По отношение на управляващите с него сме на сходни позиции. Когато обаче иска референдум за еврото, няма как да бъдем съюзници и на едно мнение", разкри той.

"Имаме огромни притеснения за бюджета, защото управляващите харчат с невиждани темпове. Пътищата, ако се продължи така, са два. Първият е да влезем в дългова спирала. Вторият е да се променят данъците. Ние категорично няма да подкрепим промени в данъчната система. Представили сме програма за ограничаване на разходите", завърши Йордан Иванов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 2 Отговор
    Така е бате, имат си пари угаждат си.

    Коментиран от #14

    20:21 23.10.2025

  • 2 Харчат

    3 2 Отговор
    щото има!

    Коментиран от #10

    20:23 23.10.2025

  • 3 к0к0рч0 🌈🍌

    6 2 Отговор
    а ние льжеме с невиждани темпове

    20:28 23.10.2025

  • 4 Пич

    10 3 Отговор
    Харчат , но не за българите ! Българите биват стригани непрекъснато , дори и с такса водомер ! Утре - такса маратонки !!! Всеки който носи маратонки - да плаща !!! А вдругиден - такса оправяне на жена ! Там ще плащат и двамата !!! Иначе са щедри в харчовете - за Украйна , за Уестингхаус , златото - за ЕС !!! На вас ви обясняват от сутрин до вечер , че много сте богати и държавата ви е дала повече отколкото ви се полага !!! Какъв ви е проблема ? Защо ви мислят за глупаци ?!

    Коментиран от #6

    20:28 23.10.2025

  • 5 Разследване на самолетните катастрофи

    3 3 Отговор
    Нека дизела да стане 10 лева литъра. Сега.

    20:36 23.10.2025

  • 6 Аз искам

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    да ми купят Волво хибрид!

    Коментиран от #11

    20:36 23.10.2025

  • 7 Хехе

    6 2 Отговор
    А защо никой не пита Лукойл ще се продават ли? Може да се заинатят и напук на нашите подчинени слуги на дявола и кухи лакоми галфуни да решат: Няма да продаваме себе си.

    20:43 23.10.2025

  • 8 Дедо

    4 2 Отговор
    Тия от ПП верно са шизофреници.

    20:43 23.10.2025

  • 9 Може Би !

    2 1 Отговор
    Може Би !

    Е !

    За Последно !

    20:43 23.10.2025

  • 10 Теглиха Заем !

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Харчат":

    Теглиха Заем !

    За ДапИма !

    Защото !

    Няма !

    20:46 23.10.2025

  • 11 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Аз искам":

    Хахаха....имаш чувство за хумор ! Но тези стисльовци вместо Волво ще ти теглят воле , а ще ти обяснят че са те возили на Ролс Ройс , и ще ти искат за горивото !

    20:48 23.10.2025

  • 12 Къса памет

    4 0 Отговор
    Как така, ППДБ харчеха с невиждани темпове и не им направи впечатление?! ГЕРБ и коалиция трябва да обезвредяват заложените бомби от прахосниците ППДБ, а това струва скъпо.

    20:50 23.10.2025

  • 13 Кирил Петков

    4 0 Отговор
    Абе Данчо, много сте зле от вашата партия, събрани некадърници, лъжци и манипулатори и най вече този Иво лъжеца.

    20:51 23.10.2025

  • 14 Ще се преситят и ще ги повърнат!

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    "Намериш ли мед, яж само колкото ти е нужно,
    да не би да се преситиш от него и да го повърнеш." (Притчи 25:16)

    20:52 23.10.2025

  • 15 ?????

    2 2 Отговор
    ПП-тата що не предложат държавата да купи Нефтохима, а искат непременно някакъв инвеститор като тоя на Мариците или на златото?
    А момчета умни и красиви?
    Щото не ви стига акъла да управлявате такова нещо или щото искате комисионната да е при вас, а не при другите така да се каже момчета?
    Отговор едва ли ще последва мисля аз.

    Коментиран от #18

    20:53 23.10.2025

  • 16 гумата

    3 3 Отговор
    Днес ППДБ гласуваха заедно с президента Радев, възраждане, Възход и МЕЧ.... Въобще да идат да се скрият!
    Няма повече място да бъдат считани за българска и пронатовска партия.

    20:56 23.10.2025

  • 17 Игра на думи

    2 0 Отговор
    За едни е харчене, за други е изпълнение на бюджета. Бюджетът е закон - похарчи толкова, събери толкова, изтегли толкова заеми. Изглежда господинът е недоволен, че гласоподавателите не са го натоварили с тази задача.

    21:01 23.10.2025

  • 18 На държавата Нефтохим не и трябва

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "?????":

    Не стига, че ще трябва да го плаща, ами ще трябва и да го модернизира да работи с лек петрол, а после да се бори на международните пазари да продава горивата. Нашият бензин от това по+евтин няма да стане.

    Коментиран от #21

    21:06 23.10.2025

  • 19 питам

    1 0 Отговор
    Ще разберам ли най после колко ни излезнаха двата газовоза през 2022 поръчани лично от Кирето и Лена.


    Лично Лена каза

    3-4 ПЪТИ ПО ЕВТИНО.

    Явно е няк,ва харварска математика

    21:07 23.10.2025

  • 20 Българин

    1 1 Отговор
    По добре ДПС и ГЕРБ да харчат сега, от колкото вие да се върбете и за един ден!

    21:19 23.10.2025

  • 21 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "На държавата Нефтохим не и трябва":

    Кой работи с лек петрол бре?
    Даже в Щатите купуват тежкия венецуелски петрол и го мешат.
    А Нефтохимът е една от най-модерните петролни рафинерии в Европа.
    Така че няма кво да модернизира.
    Само ще кърти кинти.
    Но по-нататък чети кво съм написал преди тва.

    21:23 23.10.2025

  • 22 Някой

    1 0 Отговор
    Аз имам огромни притеснения, че нито управляващите нито опозицията ставате за нещо. Наредили сте ми се в парламента мошеник, никадърник, мошеник, рубраджия, некадърен чалга мошеник ...

    Айде пенсионирайте го вече милиционера Ататанас Агатасов за нищо не става.

    21:25 23.10.2025

