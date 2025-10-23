Йордан Иванов, ПП-ДБ: Имаме огромни притеснения за бюджета, защото управляващите харчат с невиждани темпове

Управляващите заключиха възможността да дойде западен и модерен инвеститор за "Лукойл". Това стана с решението ДАНС и МС да одобряват продажбата на рафинерията. Това е същинска пречка пред истинските инвеститори, които могат да модернизират "Лукойл".
Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" и зам-председател на ДСБ Йордан Иванов, цитиран от novini.bg. Той коментира приетото на второ четене решение от комисията по енергетика продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на ДАНС.
"Остава усещането, че управляващите имат някакъв план за рафинерията, но не го казват, а българските граждани имат право да знаят. Ние настояваме за модерен и стратегически инвеститор от топ 10 в света. Поправката за "Лукойл" е на ръба да бъде обявена за противоконституционна, защото ДАНС е на подчинение на МС, а сега МС трябва да се съобразява с мнението на агенция, която е под негово подчинение. Това е пълен абсурд. Ние осветляваме това, което правят управляващите. Искаме пълна прозрачност за "Лукойл". Когато сме на едно мнение с президента, сме съюзници. По отношение на управляващите с него сме на сходни позиции. Когато обаче иска референдум за еврото, няма как да бъдем съюзници и на едно мнение", разкри той.
"Имаме огромни притеснения за бюджета, защото управляващите харчат с невиждани темпове. Пътищата, ако се продължи така, са два. Първият е да влезем в дългова спирала. Вторият е да се променят данъците. Ние категорично няма да подкрепим промени в данъчната система. Представили сме програма за ограничаване на разходите", завърши Йордан Иванов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #14
20:21 23.10.2025
2 Харчат
Коментиран от #10
20:23 23.10.2025
3 к0к0рч0 🌈🍌
20:28 23.10.2025
4 Пич
Коментиран от #6
20:28 23.10.2025
5 Разследване на самолетните катастрофи
20:36 23.10.2025
6 Аз искам
До коментар #4 от "Пич":да ми купят Волво хибрид!
Коментиран от #11
20:36 23.10.2025
7 Хехе
20:43 23.10.2025
8 Дедо
20:43 23.10.2025
9 Може Би !
Е !
За Последно !
20:43 23.10.2025
10 Теглиха Заем !
До коментар #2 от "Харчат":Теглиха Заем !
За ДапИма !
Защото !
Няма !
20:46 23.10.2025
11 Пич
До коментар #6 от "Аз искам":Хахаха....имаш чувство за хумор ! Но тези стисльовци вместо Волво ще ти теглят воле , а ще ти обяснят че са те возили на Ролс Ройс , и ще ти искат за горивото !
20:48 23.10.2025
12 Къса памет
20:50 23.10.2025
13 Кирил Петков
20:51 23.10.2025
14 Ще се преситят и ще ги повърнат!
До коментар #1 от "Гост":"Намериш ли мед, яж само колкото ти е нужно,
да не би да се преситиш от него и да го повърнеш." (Притчи 25:16)
20:52 23.10.2025
15 ?????
А момчета умни и красиви?
Щото не ви стига акъла да управлявате такова нещо или щото искате комисионната да е при вас, а не при другите така да се каже момчета?
Отговор едва ли ще последва мисля аз.
Коментиран от #18
20:53 23.10.2025
16 гумата
Няма повече място да бъдат считани за българска и пронатовска партия.
20:56 23.10.2025
17 Игра на думи
21:01 23.10.2025
18 На държавата Нефтохим не и трябва
До коментар #15 от "?????":Не стига, че ще трябва да го плаща, ами ще трябва и да го модернизира да работи с лек петрол, а после да се бори на международните пазари да продава горивата. Нашият бензин от това по+евтин няма да стане.
Коментиран от #21
21:06 23.10.2025
19 питам
Лично Лена каза
3-4 ПЪТИ ПО ЕВТИНО.
Явно е няк,ва харварска математика
21:07 23.10.2025
20 Българин
21:19 23.10.2025
21 ?????
До коментар #18 от "На държавата Нефтохим не и трябва":Кой работи с лек петрол бре?
Даже в Щатите купуват тежкия венецуелски петрол и го мешат.
А Нефтохимът е една от най-модерните петролни рафинерии в Европа.
Така че няма кво да модернизира.
Само ще кърти кинти.
Но по-нататък чети кво съм написал преди тва.
21:23 23.10.2025
22 Някой
Айде пенсионирайте го вече милиционера Ататанас Агатасов за нищо не става.
21:25 23.10.2025