Йордан Иванов, ПП-ДБ: Имаме огромни притеснения за бюджета, защото управляващите харчат с невиждани темпове

Управляващите заключиха възможността да дойде западен и модерен инвеститор за "Лукойл". Това стана с решението ДАНС и МС да одобряват продажбата на рафинерията. Това е същинска пречка пред истинските инвеститори, които могат да модернизират "Лукойл".

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" и зам-председател на ДСБ Йордан Иванов, цитиран от novini.bg. Той коментира приетото на второ четене решение от комисията по енергетика продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на ДАНС.

"Остава усещането, че управляващите имат някакъв план за рафинерията, но не го казват, а българските граждани имат право да знаят. Ние настояваме за модерен и стратегически инвеститор от топ 10 в света. Поправката за "Лукойл" е на ръба да бъде обявена за противоконституционна, защото ДАНС е на подчинение на МС, а сега МС трябва да се съобразява с мнението на агенция, която е под негово подчинение. Това е пълен абсурд. Ние осветляваме това, което правят управляващите. Искаме пълна прозрачност за "Лукойл". Когато сме на едно мнение с президента, сме съюзници. По отношение на управляващите с него сме на сходни позиции. Когато обаче иска референдум за еврото, няма как да бъдем съюзници и на едно мнение", разкри той.

"Имаме огромни притеснения за бюджета, защото управляващите харчат с невиждани темпове. Пътищата, ако се продължи така, са два. Първият е да влезем в дългова спирала. Вторият е да се променят данъците. Ние категорично няма да подкрепим промени в данъчната система. Представили сме програма за ограничаване на разходите", завърши Йордан Иванов.