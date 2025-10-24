Новини
България »
Керемедчиев: "Лукойл" и всички нейни дружества се намират във финансов ковид

Керемедчиев: "Лукойл" и всички нейни дружества се намират във финансов ковид

24 Октомври, 2025 10:00 530 5

  • милен керемедчиев-
  • лукойл

Който казва, че няма проблем с наложените санкции от страна на САЩ на "Лукойл", трябва да помисли втори път. България получава много сериозен удар върху националната сигурност

Керемедчиев: "Лукойл" и всички нейни дружества се намират във финансов ковид - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кой ще влезе в "Лукойл" и как ще бъде назначен особен управител в рафинерията в Бургас? Как точно ще стане и през какво ще оперира особения управител в рафинерията. Това попита пред БТВ бившият министър на енергетиката и икономиката Явор Куюмджиев.

И заяви, че единственото решение за пазара, е държавата да влезе в управлението на цялата група от компании на "Лукойл".

"Горивата у нас няма да изчезнат, но могат да бъдат по-скъпи. Единственото, което можем да се опитаме да направим, е да се помолим да се направи отсрочка за санкциите за "Лукойл", каза още той.

"Или държавата ще влезе в управлението на "Лукойл", или рафинерията ще затвори. "Лукойл" и всички нейни дружества се намират във финансов ковид", каза бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

"Който казва, че няма проблем с наложените санкции от страна на САЩ на "Лукойл", трябва да помисли втори път. България получава много сериозен удар върху националната сигурност", коментира още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Истината - никой от управляващите ни незнае къде се намира !!! Приличат на сига ните от скеча - Един казва тхака , единн казва тхака.......

    10:08 24.10.2025

  • 3 ТОЗИ НЕ Е ГЛУПАВ

    5 1 Отговор
    А Е ТУРБО ГЛУПАВ.

    10:08 24.10.2025

  • 4 Нещастници

    4 1 Отговор
    какво ме интересува сащ какво казват правят ит. м какво санкции от от др крак на света, от държава непризнаваша МНС, не признаваща Палестина при 144 признавания от 199 държави.. Кой е сащ, я им закрийте посолство да им дойде акъла

    Коментиран от #5

    10:11 24.10.2025

  • 5 Павел Костов

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нещастници":

    Прекрасна идея!
    ЗАКРИВАНЕ ПОСОЛСТВОТО НА САЩ - ще си спестим много проблеми, ако преустановим връзките с умствено изостаналата краварска държава.

    10:26 24.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове