Новини
България »
Всички градове »
"Еничар такъв! Времето ви изтича и краят ви няма да бъде никак приятен". Страстите в НС ескалираха

"Еничар такъв! Времето ви изтича и краят ви няма да бъде никак приятен". Страстите в НС ескалираха

24 Октомври, 2025 10:09 866 7

  • еничар-
  • време-
  • изтича-
  • страсти-
  • народно събрание-
  • почивка

За да успокои напрежението, Наталия Киселова даде 15 минути почивка

"Еничар такъв! Времето ви изтича и краят ви няма да бъде никак приятен". Страстите в НС ескалираха - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Критиките към Наталия Киселова като председател на Народното събрание не ѝ бяха спестени и днес от част от народните представители, съобщават от novini.bg.

При едно от излизанията си на трибуната председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов упрекна Киселова в прилагане на двойни стандарти, позволявайки лидерът на МЕЧ Радостин Василев да обижда народният представител от „Възраждане“ Цончо Ганев.

„Допуснахте един народен представител да се упражнява доста нецензурно по адрес на друг народен представител. Двойният стандарт не ви прави чест. Всъщност вашите дни като председател като Народното събрание изтичат. Ние вече три пъти дотук ви искаме оставката. Престанете да проявявате двоен стандарт. Само към нас сте изключително придирчива“, възнегодува от трибуната Костадинов.

Преди него недоволство от начина на водене изрази и Красимира Катинчарова от МЕЧ, която я упрекна в това, че не отпуска достатъчно време при регистрациите за кворум.

След края на критиките срещу председателя на парламента, Христо Гаджев от ГЕРБ направи три предложения за гласуване – за разместване на днешната програма на Народното събрание; удължаване на работното време на парламента до изчерпването на дневния ред; и проверка на кворума в залата.

Първите две предложения бяха гласувани и приети, а проверката на кворума установи, че в пленарна зала присъстват 122 народни представители.

След това депутатите започнаха работа по същество с обсъждането на второ четене на промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с продажбата на „Лукойл“.

По време на дебатите обаче напрежението в залата ескалира при изказването от трибуната на депутата от "Възраждане" Даниел Проданов.

В изявлението си той заяви, че ако не беше Русия да ни освободи, днес България нямаше да я има, а щеше да е част от турската държава. Това предизвика провикване от място на Станислав Анастасов от ПГ на ДПС-Ново начало.

"Еничар такъв! Времето ви изтича и краят ви няма да бъде никак приятен", отговори му Проданов, което предизвика смут в залата.

За да успокои страстите, Наталия Киселова даде 15 минути почивка.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 1 Отговор
    Киселева не е еничар, а колхолзница.

    10:18 24.10.2025

  • 2 Ах Ох

    2 0 Отговор
    Боят настанааа, тупкат сърца ни...

    10:19 24.10.2025

  • 3 Ах Ох

    2 0 Отговор
    Ето ги блиизо наште душмани...

    10:20 24.10.2025

  • 4 бай Бай

    2 0 Отговор
    Явно Проданов не знае какво е еничар.
    Костадинов знае, да му обясни.
    Едно е да те направят убиец с възпитаване в това от дете, друго е сам да решиш да станеш такъв.

    10:22 24.10.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    БОКЛИЦИ!
    ЗА ТОВА ЛИ ВИ ПЛАЩАМЕ!!???

    10:22 24.10.2025

  • 6 1488

    1 0 Отговор
    уникално тьпи заглавия

    10:24 24.10.2025

  • 7 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Парламента да си направи youtube канала и да качват тия комици всеки ден, поне ще си избият заплатите и няма да товарят бюджета

    10:30 24.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол