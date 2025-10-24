"Еничар такъв! Времето ви изтича и краят ви няма да бъде никак приятен". Страстите в НС ескалираха

Критиките към Наталия Киселова като председател на Народното събрание не ѝ бяха спестени и днес от част от народните представители, съобщават от novini.bg.

При едно от излизанията си на трибуната председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов упрекна Киселова в прилагане на двойни стандарти, позволявайки лидерът на МЕЧ Радостин Василев да обижда народният представител от „Възраждане“ Цончо Ганев.

„Допуснахте един народен представител да се упражнява доста нецензурно по адрес на друг народен представител. Двойният стандарт не ви прави чест. Всъщност вашите дни като председател като Народното събрание изтичат. Ние вече три пъти дотук ви искаме оставката. Престанете да проявявате двоен стандарт. Само към нас сте изключително придирчива“, възнегодува от трибуната Костадинов.

Преди него недоволство от начина на водене изрази и Красимира Катинчарова от МЕЧ, която я упрекна в това, че не отпуска достатъчно време при регистрациите за кворум.

След края на критиките срещу председателя на парламента, Христо Гаджев от ГЕРБ направи три предложения за гласуване – за разместване на днешната програма на Народното събрание; удължаване на работното време на парламента до изчерпването на дневния ред; и проверка на кворума в залата.

Първите две предложения бяха гласувани и приети, а проверката на кворума установи, че в пленарна зала присъстват 122 народни представители.

След това депутатите започнаха работа по същество с обсъждането на второ четене на промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с продажбата на „Лукойл“.

По време на дебатите обаче напрежението в залата ескалира при изказването от трибуната на депутата от "Възраждане" Даниел Проданов.

В изявлението си той заяви, че ако не беше Русия да ни освободи, днес България нямаше да я има, а щеше да е част от турската държава. Това предизвика провикване от място на Станислав Анастасов от ПГ на ДПС-Ново начало.

"Еничар такъв! Времето ви изтича и краят ви няма да бъде никак приятен", отговори му Проданов, което предизвика смут в залата.

За да успокои страстите, Наталия Киселова даде 15 минути почивка.