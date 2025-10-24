Новини
Правосъдният министър: Посегателството върху прокурор е посегателство върху цялата система

Георги Георгиев заяви, че по няколко пъти дневно се чува със съпругата на Иво Илиев

Правосъдният министър Георги Георгиев коментира нападението срещу бившия зам. градски прокурор Иво Илиев. По думите му „посегателството върху един прокурор е посегателство върху цялата правораздавателна система”. Георгиев не скри, че по няколко пъти на ден се чува със съпругата на Илиев, но отказа да съобщи подробности от разследването или относно състоянието на магистрата.

Ресорният министър коментира и липсата на становище от страна Висшия съдебен съвет за акта на насилие: „Категорично е необходима реакция от всички. В първия момент реагирахме ние от Министерството на правосъдието, които представляваме изпълнителната власт. Освен нас, реагираха и от Асоциацията на прокурорите България. Главният прокурор пък се срещна със съпругата. Необходим е решителен отпор от всички нас - Съдийска, Прокурорска колегия, Пленум - всички по веригата”, категоричен е Георгиев.

Припомняме, че маскиран мъж нападна прокурора с чук в подземния паркинг на дома му. Иво Илиев беше приет в болница, а извършителят се издирва.

„Различните ресорни министри имаме поставени задачи от премиера, за да направим анализ на създалата се нова фактическа обстановка по отношение на санкциите - как и по какъв начин това ще се отрази на българските граждани, на пазара и необходимите и адекватни реакции от страна на българските институции. Ние сме се подготвили да информираме премиера, да чуем всеки какво по своя ресор има да каже”, посочи правосъдният министър.

Той припомни, че Министерството на правосъдието е отговорно за Имотния и за Търговския регистри. „Санкциите предвиждат ограничения за разпоредителни сделки със собствеността както на компаниите майки, така и на дъщерните дружества. Това, което ние сме направили, е анализ на дъщерните дружества, тяхната структура и дали попадат, или не в обхвата, за да можем да реагираме при евентуални заявления по партидите за опит за смяна на собственост”, обясни Георгиев.

По думите му не един и два пъти МП е било сезирано с различни опити да се заобиколят санкциите. „Следим в реално време всичко. Информационната система на Търговския регистър е елемент от критичната инфраструктура на държавата и е въпрос на национална сигурност”, подчерта министърът. Той заяви, че и бургаската рафинерия, и няколко дъщерни дружества, представляващи групата „Лукойл” у нас, попадат в периметъра на санкциите.

Тази година има безпрецедентен брой сигнали и проверки – над 80, за дейността на нотариусите у нас. По 8 от тях вече има предложени конкретни дисциплинарни наказания. Предстои правата на четирима нотариуси да бъдат отнети, подчерта министърът. „МП не е обявило война на Нотариалната камара, а разчита на нея да гарантира сигурността, стабилността и собствеността на гражданите”, обясни Георгиев.


  • 1 Трол

    34 1 Отговор
    Ами ако на прокурора е посегнато от прокурорски син, какво правим?

    Коментиран от #13

    11:01 24.10.2025

  • 2 Тиква

    38 0 Отговор
    То па една система , то па едни прокурори.

    11:02 24.10.2025

  • 3 Да,бе

    42 0 Отговор
    Ей,че са единни,бе!Чак човек да си помислиш,че си делят по равно рушветите....Направо като русенският случай с пияният милиционер,нападение срещу държавността,а точно заради тях държава няма.

    11:04 24.10.2025

  • 4 Ваня

    35 0 Отговор
    Със много от своите решения, прокуратурата извършва посегателство над държавността .Кой спомогна за фалита на КТБ!?!

    11:04 24.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1488

    35 0 Отговор
    когато няма правосъдие
    народа раздава правосъдие

    11:05 24.10.2025

  • 7 Боруна Лом

    21 1 Отговор
    А ТОЗИ ПРОКУРОР, АКО Е БИЛ ОТПАДЪК,КО ПРАЙМ?

    Коментиран от #16

    11:09 24.10.2025

  • 8 Така, така,

    28 1 Отговор
    Прав си - един бит прокурор не стига, трябва да се посегне на цялата ви разкапане и корумпирана система!

    11:09 24.10.2025

  • 9 Много зле

    32 0 Отговор
    А посегателствата върху обикновените хора, не е ли посегателство върху целия народ, маймун?
    Корумпета гадни!

    11:12 24.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 1 Отговор
    Трупайте "опит" 🥸🥸🥸
    ЕвроGEйски съд постанови:
    "ЖЕРТВАТА Е ИЗНАСИЛЕНА, НО ИЗНАСИЛВАНЕТО НЕ Е ПРОДЪЛЖИЛО ДОСТАТЪЧНО ДЪЛГО!"
    Мили дами, уви истина е 🤔❗

    11:12 24.10.2025

  • 11 ООрана държава

    21 0 Отговор
    Сякаш слушам митов след като хлапета натупаха русенския милиционер, един и същи без дар ник ви пише речите

    11:14 24.10.2025

  • 12 Пипи

    15 1 Отговор
    Само общи приказки. Искаме да чуем кой и защо е извършил деянието, по чие поръчение и какво наказание ще понесе. Да си чешаме езиците можем всички.

    11:15 24.10.2025

  • 13 Много зле

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    😂 Мерят си прокурорските…и който го извади голям, печели!!!
    Бааасиии корумпетата!

    11:17 24.10.2025

  • 14 кецсд

    15 1 Отговор
    Престъпник, ти защо си на свобода??? Има те записан как обясняваш как "цялата държавна машина" ще използваш за да се разправяш с частния бизнес на Ивелин Михайлов от Величие. За злоупотреба с власт и нарушаване на конституцията, трябваше да си осъден и да чукаш камъни, а разбойниците от ГЕРБ за министър те сложиха. Защо не си в затвора ГЕРБ мухльо??? Такъв хубав затворник ще стане от тебе, че с нетърпение чакаме да се обърне палачинката и да станеш булка. Слава на Господ Иисус Христос, събитията се сменят вече все по бързо. Ще видиш държавната машина как работи.

    11:18 24.10.2025

  • 15 Селчо

    14 0 Отговор
    извади някакви клишета , да го видят колко е "мъдър" ! Крадльо крадлив !

    11:18 24.10.2025

  • 16 Прокурорите ТРЕБЕ ДА бъдат наказвани

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    А ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ КМЕТА НА ВАРНА , КАКВО Е? ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИК НА ШАЙКАТА УПРАВЛЯВАЩА ГЕРБ И НОВОТО СТАРО НАЧАЛО. НЕМОЖЕ да има политически чадър над калпавите, зловредни прокурори и съдии!

    11:19 24.10.2025

  • 17 Гост

    15 0 Отговор
    Господарите ти дадоха право да се обадиш ли бе, рапон? Израстваш...

    11:21 24.10.2025

  • 18 МАКЕ от ПИРИНА

    8 0 Отговор
    Те си го докараха сами с поведението си в държавата ако има изобщо такава институция вече !!!!!!!!!
    следващият път може да е с отрязано ухо като при нарко дилърите при неизпълнение на задачите поставени от НАРОДА. може би ще е някой депутат и ....................... изберете си сами ;)

    11:24 24.10.2025

  • 19 Емигрант

    18 0 Отговор
    Че тя системата ви е за "умъртвяване" бе мишок ! Тази система развива и покровителства корупцията, защо Пеевски не е разследван по списъкът "Магнитски" както това сториха всички държави засегнати като имена в този списък ? И как така един прокурор е по-важен от обикновен човек, нали се кълнете, че най-важен е суверенът ? Ей какви мутри и бандити сте вие под имунитет, но сте във властта защото като цяло този суверен е едно овче стадо което ви избира и не разбира, че страданията му ги причинявате вие ?

    11:25 24.10.2025

  • 20 Роден в НРБ

    17 0 Отговор
    Коя съдебна сиситема? Тази на Делян Пеевски ли? Малко ви е даже. Повече трябва да ви бият. Лошото е, че когато и да ви бият все е късно, и все е малко

    11:26 24.10.2025

  • 21 Добре са го

    9 0 Отговор
    Оставили да се мъчи!
    Като Шиши.

    11:26 24.10.2025

  • 22 Паисий е жив

    13 0 Отговор
    А посегателство срещу организирана престъпна група, било и част от съдебната система е геройство!

    11:30 24.10.2025

  • 23 Мнение

    9 0 Отговор
    Посегателството върху правото на ЕС е престъпление и е посегателство върху цялостното право на ЕС. Кой знае този престъпник дали е имал въобще диплома или като "Шиши от Благоевград". Някой от блока Гоце пребил, защото е чукал чужда жена "в работно време"

    11:31 24.10.2025

  • 24 шопа

    9 0 Отговор
    Гусин Министре , вашта с-ма от време оно е КРИВОраздавателна бре. Кво мрънкяш. Дръвен Господ че има занапред , сал дан доди Закона на джунглата и да истрещи повеки народо. Сите сте един дол дренки чантаджии-корумпета. Ма онаа с везните верно мноу сляпа , ич не веди. На ората им писна от вази. А ви са нема с-ма и чудо... кат доди видов ден , са чудите на деда фанити сите там.

    11:32 24.10.2025

  • 25 хъхъ

    11 0 Отговор
    А ако прокурора е мафиот - посегателство срещу мафията?

    11:33 24.10.2025

  • 26 Боклуците на Боклука

    9 0 Отговор
    Палячо, на такива прокурори посегателството им е малко 🤜👊🪓🚽

    11:33 24.10.2025

  • 27 трябва да падат глави

    9 0 Отговор
    Невидимата съдебна ВЛАТ не работи години на ред !
    Какво е това, отлагане на дела с години, отвод от гледане на дела,
    мижави съдебни решения, пускане рецидивисти на свобода?
    Да връшат заплатите, бонусите премиите !
    Когато дойде до тяхната глава, деца и имоти - боли много.
    Не ги жалете, тъпчете ги !

    11:33 24.10.2025

  • 28 Глупости!

    7 0 Отговор
    Вярното е: Посегателството върху прокурор, е посегателство върху цялата КОРУМПИАНА система

    11:36 24.10.2025

  • 29 А обратното ?

    12 0 Отговор
    Защо нашия живот да е по малко важен и да бъдат вземани решения срещу обикновенните хора в полза на мутри биячи и заплашвачи при това осъждани и тяхната дума да тежи повече от на жертвите ?!?

    11:36 24.10.2025

  • 30 Умирам от смях

    8 0 Отговор
    Прокурорите трябва да ги бият всека сутрин преди работа профилактично

    11:37 24.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ново начало на прокуратурата

    8 0 Отговор
    Търси се нов главен прокурор, който да арестува Борисов, теменужка, Манев, алигбегова и още двама трима герберасти

    11:43 24.10.2025

  • 33 а това че цялата система е зависима

    8 0 Отговор
    неработеща и корумпирана защо не го казва

    11:46 24.10.2025

  • 34 Руснаков

    4 0 Отговор
    каква система сънува...има ли Съдебна Система в БГ...работеща за хората,, а не само за силните на деня....

    11:55 24.10.2025

  • 35 И тоя е на друга планета

    1 0 Отговор
    Ако един прокурор е некадърен, това удар срещу кого е?

    11:58 24.10.2025

  • 36 Абе

    1 0 Отговор
    Он знае що го бият

    12:06 24.10.2025

  • 37 Хаирлия

    0 0 Отговор
    Другият път съвокупление

    12:08 24.10.2025

  • 38 .....

    3 0 Отговор
    А когато системата посяга срещу нас ние какво по малко важни ли сме от осъждани и криминално проявени лица прикривани.

    12:10 24.10.2025

  • 39 Оня

    0 0 Отговор
    Ами аз бях точен с парите ,ама прокурчето ,взе парите и каза ще видим.Е видя

    12:12 24.10.2025

  • 40 Дай те му

    0 0 Отговор
    Имотното състояние и всичко ще се изясни

    12:13 24.10.2025

  • 41 За пръв път го виждам тоя

    2 0 Отговор
    Не знаех че има такъв човек.

    12:15 24.10.2025

  • 42 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    САМО ТОВА В НАЧИНА ДА ГИ НАКАРАМЕ ДА РАБОТЯТ!

    12:17 24.10.2025

