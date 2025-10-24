Новини
България »
Съдът на ЕС към България: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да се пренапише, не е точна и прозрачна

Съдът на ЕС към България: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да се пренапише, не е точна и прозрачна

24 Октомври, 2025 16:11 1 145 21

  • парно-
  • формула

Решението е задължително за всички институции в страната

Съдът на ЕС към България: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да се пренапише, не е точна и прозрачна - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Математическата формула, по която се изчислява т. нар. дялово разпределение в сметките за парно, не дава възможност за прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление. Това констатира Съдът на Европейския съюз (СЕС) в ключово решение за потребителите в България, съобщи сайтът Lex.bg.

Решението е задължително за всички институции и следва да доведе до отмяната на формулата в настоящия ѝ вид и до пренаписването ѝ, посочва сайтът.

В решението си СЕС приема, че няма проблем всеки в блока да плаща за отдаденото от тръбите и инсталациите, според обема на апартамента си, но при условие, че „правилата и параметрите, въз основа на които се изчисляват разходите, които са му начислени за индивидуалното му потребление на топлинна енергия за отоплението на апартамента му и за топлата вода за битови нужди, гарантират прозрачността и точността на отчитането на индивидуалното потребление“.

И паралелно с това констатира, че „изглежда, че математическата формула, посочена в точка 6.1.1 от методиката, въз основа на която се изчисляват разходите за потребление на топлинна енергия в сградите – етажна собственост, не дава възможност за прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление“.

Съдебната сага срещу формулата за дялово разпределение продължава от години. Върховният административен съд я е отменял, обявявал я е за нищожна, а след това напрактика бива приемана същата формула. При последната „промяна“ във формулата, направена през май, за която беше предвидено да влезе в сила със задна дата от 25 февруари 2025 г., ВАС спря действието ѝ, докато не се произнесе по законността ѝ, за да защити обществения интерес.

Освен това правилата за „сградна инсталация“ не за първи път минават през проверката на съда в Люксембург. През 2019 г. по запивания от районните съдилища в София и Асеновград СЕС прие, че е допустима правна уредба, която предвижда, че собствениците на апартамент в сграда – етажна собственост, присъединена към система за централно отопление, са длъжни да участват в разходите за топлинна енергия за общите части на сградата и за сградната инсталация, въпреки че индивидуално не са поръчвали доставката на отопление и не го използват в своя апартамент. Както и че е допустима правна уредба, която предвижда, че в сградите в режим на етажна собственост сметките за топлинна енергия за сградната инсталация се изготвят за всеки собственик на апартамент в сградата пропорционално на отопляемия обем на неговия апартамент.

Днес СЕС потвърди виждането си за допустимост на практиката отдаденото от тръбите и инсталацията да се разпределя между всички в сградата, според големината на апартамента.

За първи път обаче съдът се спира на формулата за дялово разпределение. Той подчертава, че в Директивата за енергийната ефективност (Директива 2012/27) няма изисквания, на които трябва да отговаря подобна формула, но пък тя изисква правилата за разпределение на разходите да осигуряват прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление.

„За да може обаче такова отчитане на тези разходи да се счита за прозрачно и точно, то следва да се извършва на също толкова прозрачна и точна основа, така че крайният клиент да може, от една страна, да узнае с точност размера на разходите, които са му начислени, и от друга страна, при необходимост да вземе мерки, за да приспособи личното си потребление и оттук да се съобрази с целта на Директива 2012/27 за насърчаване на по-добра енергийна ефективност“, пише съдът.

В заключението се казва, че „изискването за прозрачност и точност се прилага и за математическата формула като разглежданата в главното производство, въз основа на която се изчисляват посочените разходи“.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел

    5 0 Отговор
    И сега кво?

    Коментиран от #3, #5, #12

    16:16 24.10.2025

  • 2 Делян Пеевски

    5 0 Отговор
    Е нали това е целта?

    16:18 24.10.2025

  • 3 Вальо Топлото

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даниел":

    На Бермудите съм!

    16:19 24.10.2025

  • 4 То кое

    9 0 Отговор
    е прозрачно , че формулата за преразпределение на парното да е ?

    16:19 24.10.2025

  • 5 Качалин

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даниел":

    Ювеличение! Нема кво!

    16:19 24.10.2025

  • 6 Качалин

    6 0 Отговор
    А кога ще таковат и формулата на енергото та да не изостанат?

    16:20 24.10.2025

  • 7 Качалин

    7 0 Отговор
    До Нова Година всичкото паразит да си оправи формулите и да въведе такси! Като дойде еврото, като ни стане двойно тока па и водата, па и всичко, направо да се мятаме от терасите!
    А! И на тия с по-високите етажи да са по-високи таксите що нема да се мъчат като скочат! А тия на първия етаж да са без такси що ще скачат много пъти дорде се отърват!

    Коментиран от #15

    16:26 24.10.2025

  • 8 Качалин

    4 0 Отговор
    Лелее и мобилните ми пратили СМС да ги оценя! Явно ще покажат колко са доволни клиентите и прааас нови тарифи!

    16:29 24.10.2025

  • 9 Оня с коня

    1 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH !

    16:29 24.10.2025

  • 10 град КОЗЛОДУЙ

    3 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    16:30 24.10.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    Софийските жълтопаветни о-трепки се топлят за сметка на бг данъкоплатците.

    16:30 24.10.2025

  • 12 Как кво?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даниел":

    Гответе едни пари и за топломери по тръбите - аз така разбрах от многото думи изписани, щото можеше и по простичко и ясно да се каже. Аман от многословието и празнословието на разни мис Ирки.

    16:30 24.10.2025

  • 13 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Топлофикация трябва да плаща за всяка тръба минаваща през частен имот.

    16:31 24.10.2025

  • 14 604

    1 1 Отговор
    Що саму у гулямуту селю имъ парну...нъл вяши неефиктивну..из провинциятъ туй гу бутнъъъ...саму в шопия...що тъй?

    16:33 24.10.2025

  • 15 Що да

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Качалин":

    скачат двойно цените след Нова година. Достатъчно е на първо време да си останат същите но в евро иии готово.

    Коментиран от #16

    16:36 24.10.2025

  • 16 Качалин

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Що да":

    Аааа неможе! Първо лев евро, после по две пак! Щом ЕС го изисква а ориентацията го налага ще бъде! Ще видиш на какво се казва беднотия!

    16:41 24.10.2025

  • 17 Потресен

    5 0 Отговор
    Ма как така? Тази хубава формула храни толкова офшорки и партийни каси! Как така ще я пренаписват?

    Коментиран от #18

    16:41 24.10.2025

  • 18 Качалин

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Потресен":

    Тя новата ще още по-доходоносна!

    16:42 24.10.2025

  • 19 Качалин

    1 0 Отговор
    Забравих! Дали гласуваха вече увеличението на данъчните оценки и данъците за имотите?

    16:44 24.10.2025

  • 20 Качалин

    2 0 Отговор
    Гледам през прозореца едни дето цял ден ходят напред-назад! Не се спряха, съсипват тротоарите, после пари за ремонт. Откъде? Най-добре да има пешеходни винетки!

    16:49 24.10.2025

  • 21 Съдът на ЕС

    1 1 Отговор
    да нареди
    ако топломера отчита нула консумация
    да не се плаща нищо както при водата и тока

    да си плащат заморничавите дяловото разпледеление на входа
    дет не се греят на ток който излиза по евтино

    16:54 24.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове