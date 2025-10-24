Новини
Ген. Атанас Атанасов: ДАНС узурпира част от властта на правителството

24 Октомври, 2025 22:27 552 9

  • ген.атанас атанасов-
  • данс-
  • лукойл-
  • пеевски-
  • делян пеевски

Въпросът тук е кой държи шефа на ДАНС

Ген. Атанас Атанасов: ДАНС узурпира част от властта на правителството - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със закона, приет на второ четене, се прие фактически, че Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) узурпира част от властта на правителството, което е пълен абсурд. Това каза пред журналисти в Плевен председателят на партия „Демократи за силна България“ (ДСБ) ген. Атанас Атанасов по повод приетото от депутатите на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите. Според промените продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на ДАНС.

„Този закон е противоконституционен, сигурен съм в това. Докато се сезира Конституционният съд и се насрочи делото, докато то се разгледа, ще мине една година, а през това време този закон ще действа. Той постановява, че за всяка една сделка с чужда собственост, ДАНС ще казва дали е подходящ купувачът или не. Това е с цел вклиняване в търговския оборот за комисионни“, коментира ген. Атанасов, цитиран от БТА.

Според него е много обидно за премиера и за Министерския съвет, че „му слагат отгоре шапка от страна на ДАНС".

Председателят на ДСБ припомни, че съгласно чл. 105, алинея 2 от Конституцията на Република България Министерски съвет осигурява обществения ред и сигурността в страната. „В същия момент в Закона за ДАНС е казано, че Агенцията е орган към Министерския съвет. Как органът към Министерски съвет ще контролира Министерски съвет? Въпросът тук е кой държи шефа на ДАНС“, подчерта ген. Атанасов.

На въпрос дали правителството е стабилно и може да изкара пълен мандат, ген. Атанасов каза, че това е възможно поне до президентските избори, когато в зависимост от резултатите, може да се очаква преформатиране. Той бе категоричен, че според ДСБ трябва да се търси широкоспектърен кандидат за президент, не политическо лице.

Ген. Атанас Атанасов пристигна в Плевен за представяне на националната платформа pitai.bg. Той посочи, че това е възможност за повече канали за информация от хората, която да постъпва както към народните представители, така и към общинските съветници по места. Представянето на платформата се състоя в залата на ДСБ в Плевен.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    2 3 Отговор
    Какво ли не правят путинофилите в НС за да запазят интересите на Маскалия!

    22:30 24.10.2025

  • 2 бг еничарин

    1 4 Отговор
    80 години Ганя пълни гушката на маскаля чрез Лукойл, купувайки бензин! Нали си е роб!

    22:31 24.10.2025

  • 3 дани м

    5 1 Отговор
    атанасов е на всяка манджа мирудия де него сееш там никне троскот...............

    22:36 24.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    ТЪПнаско си е по рождение такъв -
    Не ДАНС узурпира властта, а властта,
    "Д"ругаря"П" узурпира ДАНС и чрез него
    "Разпределя порциите" -както казваше Сокола❗

    22:38 24.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Кой е ТЪПнаско ли 🤔
    Атанас Атанасов „Гнома” е син на Петър Атанасов. Бащата е бил сътрудник на ОУ на МВР – Русе, ДС – управление II. Преведено на обикновен език, бащата на Атанасов е бил успешен сътрудник на Областното управление на Второ главно управление на Комитета за държавна сигурност (ДС) в Русе.
    След не особено успешните резултати от обученито си в техникума по ЖП транспорт в Русе, Атанас Атанасов се оказва с минимални шансове да влезе в университет. Обръща се за подкрепа към баща си, който логично моли за помощ ръководещия го офицер от Второ главно управление на ДС (ОУ в Русе) Марин Н. Офицерът от Второ главно Марин Н. реагира положително на молбата на бащата и съдейства на Атанас Атанасов да влезе в СУ „Климент Охридски“ по партийна линия (квотата на БКП).

    Атанас Атанасов („малкият Атанасов“, както го нарича първият му ръководител) на свой ред подписва декларация за сътрудничество и се доказва като „особено активен през студентските си години“.

    Изборът е бил – да учи или да подпише декларация за сътрудничество с Второ главно управление на ДС и да стане студент с квотата на БКП.

    22:43 24.10.2025

  • 7 Не знам кой

    0 0 Отговор
    но здраво са го стиснали за топките.....
    Очите извън ....Орбита.....

    22:53 24.10.2025

  • 8 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор
    При соца другите ведомства милицията бяха държава в държавата. При демокрацията основният принцип е разделянето на власите. Когато започне размиването на тези граници,започва ограничаване на демокрацията и завръщането на диктатурата.

    23:01 24.10.2025

  • 9 Сънят на костюмпаша

    0 0 Отговор
    Това си е чиста ревност. Танцовата структура толкова му лежи на сърце, а мечтите някога да я яхне, почти можеш да ги пипнеш, че злослови, за да убеди себе си, че не е така.

    23:12 24.10.2025

