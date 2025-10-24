Ген. Атанас Атанасов: ДАНС узурпира част от властта на правителството

Със закона, приет на второ четене, се прие фактически, че Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) узурпира част от властта на правителството, което е пълен абсурд. Това каза пред журналисти в Плевен председателят на партия „Демократи за силна България“ (ДСБ) ген. Атанас Атанасов по повод приетото от депутатите на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите. Според промените продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на ДАНС.
„Този закон е противоконституционен, сигурен съм в това. Докато се сезира Конституционният съд и се насрочи делото, докато то се разгледа, ще мине една година, а през това време този закон ще действа. Той постановява, че за всяка една сделка с чужда собственост, ДАНС ще казва дали е подходящ купувачът или не. Това е с цел вклиняване в търговския оборот за комисионни“, коментира ген. Атанасов, цитиран от БТА.
Според него е много обидно за премиера и за Министерския съвет, че „му слагат отгоре шапка от страна на ДАНС".
Председателят на ДСБ припомни, че съгласно чл. 105, алинея 2 от Конституцията на Република България Министерски съвет осигурява обществения ред и сигурността в страната. „В същия момент в Закона за ДАНС е казано, че Агенцията е орган към Министерския съвет. Как органът към Министерски съвет ще контролира Министерски съвет? Въпросът тук е кой държи шефа на ДАНС“, подчерта ген. Атанасов.
На въпрос дали правителството е стабилно и може да изкара пълен мандат, ген. Атанасов каза, че това е възможно поне до президентските избори, когато в зависимост от резултатите, може да се очаква преформатиране. Той бе категоричен, че според ДСБ трябва да се търси широкоспектърен кандидат за президент, не политическо лице.
Ген. Атанас Атанасов пристигна в Плевен за представяне на националната платформа pitai.bg. Той посочи, че това е възможност за повече канали за информация от хората, която да постъпва както към народните представители, така и към общинските съветници по места. Представянето на платформата се състоя в залата на ДСБ в Плевен.
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Не ДАНС узурпира властта, а властта,
"Д"ругаря"П" узурпира ДАНС и чрез него
"Разпределя порциите" -както казваше Сокола❗
22:38 24.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Атанас Атанасов „Гнома” е син на Петър Атанасов. Бащата е бил сътрудник на ОУ на МВР – Русе, ДС – управление II. Преведено на обикновен език, бащата на Атанасов е бил успешен сътрудник на Областното управление на Второ главно управление на Комитета за държавна сигурност (ДС) в Русе.
След не особено успешните резултати от обученито си в техникума по ЖП транспорт в Русе, Атанас Атанасов се оказва с минимални шансове да влезе в университет. Обръща се за подкрепа към баща си, който логично моли за помощ ръководещия го офицер от Второ главно управление на ДС (ОУ в Русе) Марин Н. Офицерът от Второ главно Марин Н. реагира положително на молбата на бащата и съдейства на Атанас Атанасов да влезе в СУ „Климент Охридски“ по партийна линия (квотата на БКП).
Атанас Атанасов („малкият Атанасов“, както го нарича първият му ръководител) на свой ред подписва декларация за сътрудничество и се доказва като „особено активен през студентските си години“.
Изборът е бил – да учи или да подпише декларация за сътрудничество с Второ главно управление на ДС и да стане студент с квотата на БКП.
22:43 24.10.2025
