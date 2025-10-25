Новини
Започва плановият ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Започва плановият ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

25 Октомври, 2025 12:37 337 7

Едновременно с тези дейности ще бъдат изпълнени и планираните мерки, свързани с дългосрочната му експлоатация

Започва плановият ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започва плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй", който ще продължи до началото на декември, посочи БНТ.

В този период съоръжението ще бъде спряно, като ще бъде извършена цялостна профилактика и техническо обслужване на системите, което ще осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока.

Едновременно с тези дейности ще бъдат изпълнени и планираните мерки, свързани с дългосрочната му експлоатация. Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мароо

    0 0 Отговор
    Тая новина я пусна на 23.10. Колко пъти ще притопляме старата манджа?

    12:44 25.10.2025

  • 2 Значи

    1 0 Отговор
    Чакайте чести спирания на тока.

    Коментиран от #5

    12:46 25.10.2025

  • 3 сбруя

    0 0 Отговор
    "Започва плановият ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлонадуй"." А 7-ми и 8-ми блок кога ще бъдат построени?!

    Коментиран от #6

    12:46 25.10.2025

  • 4 Табаков

    0 0 Отговор
    Първи,втори,трети и четвърти блокове бяха унищожени умишленно! От 6 блока останаха само два. Кой поръча закриването на първите 4-ри блока?! Кой унищожи Българската енергетика? Кой ни натресе да дишаме прах и пепелища от ТЕЦ-овете?! Кой е за Белене,до живот зад решетките?!

    Коментиран от #7

    12:51 25.10.2025

  • 5 Оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Значи":

    Абсол.верно- ще има жесток режим на тока и ще стоим на тъмно,студено и некъпани.

    12:53 25.10.2025

  • 6 Смешко

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "сбруя":

    Със сбруя се запряга вол. Нали сте все аграри и решихте, че детенцено с парашута било вързано със сбруя. Цяло лято цвилехте, сбруята това, сбруята онова. Абе аграри, енергетиката ли захванахте?

    12:55 25.10.2025

  • 7 Името му

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Табаков":

    Започва с Б и завършва на орисов.

    12:56 25.10.2025

