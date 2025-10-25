Започва плановият ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Започва плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй", който ще продължи до началото на декември, посочи БНТ.
В този период съоръжението ще бъде спряно, като ще бъде извършена цялостна профилактика и техническо обслужване на системите, което ще осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока.
Едновременно с тези дейности ще бъдат изпълнени и планираните мерки, свързани с дългосрочната му експлоатация. Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво.
1 Мароо
12:44 25.10.2025
2 Значи
Коментиран от #5
12:46 25.10.2025
3 сбруя
Коментиран от #6
12:46 25.10.2025
4 Табаков
Коментиран от #7
12:51 25.10.2025
5 Оня с коня
До коментар #2 от "Значи":Абсол.верно- ще има жесток режим на тока и ще стоим на тъмно,студено и некъпани.
12:53 25.10.2025
6 Смешко
До коментар #3 от "сбруя":Със сбруя се запряга вол. Нали сте все аграри и решихте, че детенцено с парашута било вързано със сбруя. Цяло лято цвилехте, сбруята това, сбруята онова. Абе аграри, енергетиката ли захванахте?
12:55 25.10.2025
7 Името му
До коментар #4 от "Табаков":Започва с Б и завършва на орисов.
12:56 25.10.2025