Директорът на ТД на НАП в Бургас е открит мъртъв

Директорът на Териториалната дирекция на НАП в Бургас Кирил Пологов е открит мъртъв с огнестрелна рана в района на поморийското село Бата. Няма данни за упражнено насилие, а до него е намерен личен законно притежаван пистолет. Той е страдал от тежко злокачествено заболяване, а няколко часа преди инцидента е напуснал онкологичния център в Бургас.
Кирил Пологов е дългогодишен служител на националната агенция в морския град, а от 2024 година е избран за директор на институцията.
Полицията в Бургас разследва различни версии за смъртта му.
1 Гост
13:10 25.10.2025
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
13:10 25.10.2025
3 Приключенията на Лукчо
13:10 25.10.2025
4 007 /агент/
13:11 25.10.2025
5 Гърмят се ,
13:12 25.10.2025
6 Вълк
13:12 25.10.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #9
13:15 25.10.2025
8 Дянков
13:16 25.10.2025
9 🎃🤷🏿♂️🐷
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Давай 20лв такса водомер и не се обяснявай.
Коментиран от #13
13:17 25.10.2025
10 Гост
Коментиран от #12
13:17 25.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ти прочете ли
До коментар #10 от "Гост":статията бе, мозък?!
Коментиран от #16, #21
13:19 25.10.2025
13 Последния Софиянец
До коментар #9 от "🎃🤷🏿♂️🐷":Идват и ми прибират парите от касата и викат:Ела в НАП да си ги търсиш.Да не съм луд да ходя.
13:19 25.10.2025
14 !!!?
13:19 25.10.2025
15 Анонимен
13:22 25.10.2025
16 не,никой
До коментар #12 от "Ти прочете ли":нормален не чете статиите тук!Четат се само заглавията и коментарите!Да знаеш,за другия път...
Коментиран от #33
13:22 25.10.2025
17 🇷🇺🏴☠️🇷🇺🏴☠️
13:23 25.10.2025
18 Мнение
13:23 25.10.2025
19 Пошло е!
Коментиран от #22
13:24 25.10.2025
20 Ами,
13:28 25.10.2025
21 Гост
До коментар #12 от "Ти прочете ли":Ми пише ,че раследват различни версии за случилото се. Значи не е само самообийство. Нищо не се знае. Ама виж как се колят и гърмат напоследък. Даже в Бургаско е по изразено. Ето и този чичото на задържания се е обесил след дълъг разпит в полицията.
13:28 25.10.2025
22 Живота
До коментар #19 от "Пошло е!":За нашите медии това са парички колкото повече кръв толкова повече приходи
13:28 25.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ивелин Михайлов
13:43 25.10.2025
25 Исторически парк
13:44 25.10.2025
26 Иван С
Коментиран от #30
13:45 25.10.2025
27 А тази директорката от НАП в.търново ког
13:55 25.10.2025
28 неволята
Коментиран от #31
13:58 25.10.2025
29 Назначен
14:00 25.10.2025
30 книж
До коментар #26 от "Иван С":ракът от преяждане ли идва
14:05 25.10.2025
31 Б.Райнов
До коментар #28 от "неволята":Умирай само в краен случай...🤣🤣🤣
Умирай трудно,го е писал Брус Уилис...🤣🤣🤣
14:07 25.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Обективен
До коментар #16 от "не,никой":Аз по-точна диагноза за сайта факти не съм чел
14:32 25.10.2025