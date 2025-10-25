Новини
Директорът на ТД на НАП в Бургас е открит мъртъв

25 Октомври, 2025 13:08 2 618 33

Полицията в Бургас разследва различни версии за смъртта му

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Директорът на Териториалната дирекция на НАП в Бургас Кирил Пологов е открит мъртъв с огнестрелна рана в района на поморийското село Бата. Няма данни за упражнено насилие, а до него е намерен личен законно притежаван пистолет. Той е страдал от тежко злокачествено заболяване, а няколко часа преди инцидента е напуснал онкологичния център в Бургас.

Кирил Пологов е дългогодишен служител на националната агенция в морския град, а от 2024 година е избран за директор на институцията.

Полицията в Бургас разследва различни версии за смъртта му.


България
Оценка 4.9 от 9 гласа.
  • 1 Гост

    18 4 Отговор
    Бойко взима пример от Путин.

    13:10 25.10.2025

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    8 29 Отговор
    Хората на Радев действат трябва му още власт

    13:10 25.10.2025

  • 3 Приключенията на Лукчо

    14 2 Отговор
    Където мирише на бензит, носят и оръжие.

    13:10 25.10.2025

  • 4 007 /агент/

    6 4 Отговор
    "НАП" -. редват ....

    13:11 25.10.2025

  • 5 Гърмят се ,

    13 4 Отговор
    гърмят ги......

    13:12 25.10.2025

  • 6 Вълк

    11 24 Отговор
    Явно комунистите не спят Московските методи са в сила . Кой подкрепя рашизма знаем

    13:12 25.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Пред самият парламент си делят парите от дилърите.Нямат срам

    Коментиран от #9

    13:15 25.10.2025

  • 8 Дянков

    17 3 Отговор
    Един добър ден за българската демокрация.

    13:16 25.10.2025

  • 9 🎃🤷🏿‍♂️🐷

    19 5 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Давай 20лв такса водомер и не се обяснявай.

    Коментиран от #13

    13:17 25.10.2025

  • 10 Гост

    17 5 Отговор
    Нещо лошо става в тая наща държава. Трепат се и лилавите и наще също. Този щом е баш нападжията в Бургаско сигурно има нещо гнило покрай него за да се стигне до таз бела.

    Коментиран от #12

    13:17 25.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ти прочете ли

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    статията бе, мозък?!

    Коментиран от #16, #21

    13:19 25.10.2025

  • 13 Последния Софиянец

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "🎃🤷🏿‍♂️🐷":

    Идват и ми прибират парите от касата и викат:Ела в НАП да си ги търсиш.Да не съм луд да ходя.

    13:19 25.10.2025

  • 14 !!!?

    9 1 Отговор
    Лукойл...!!!?

    13:19 25.10.2025

  • 15 Анонимен

    8 1 Отговор
    Само да вземаш не става.

    13:22 25.10.2025

  • 16 не,никой

    16 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ти прочете ли":

    нормален не чете статиите тук!Четат се само заглавията и коментарите!Да знаеш,за другия път...

    Коментиран от #33

    13:22 25.10.2025

  • 17 🇷🇺🏴‍☠️🇷🇺🏴‍☠️

    6 7 Отговор
    Ще освободим и България

    13:23 25.10.2025

  • 18 Мнение

    12 1 Отговор
    Еми почна се.

    13:23 25.10.2025

  • 19 Пошло е!

    11 0 Отговор
    Пошло е да се парви сензация от една лична трагедия.

    Коментиран от #22

    13:24 25.10.2025

  • 20 Ами,

    19 1 Отговор
    Компетентен, съвестен и отговорен човек, напрегната работа, стрес, преумора, болест - край! Липса на общество, което да оцени усилията му! Цяла демокрация, а и преди това да работи за тиквеници, поставени на високи постове и накрая вместо минута мълчание, стадото се хили тук и се подиграва! Затова, млади хора, станете бандити, гледайте само себе си и успех! Българенът уважава тези, които го тъпчат, а не тези, които се трудят честно и полезно!

    13:28 25.10.2025

  • 21 Гост

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ти прочете ли":

    Ми пише ,че раследват различни версии за случилото се. Значи не е само самообийство. Нищо не се знае. Ама виж как се колят и гърмат напоследък. Даже в Бургаско е по изразено. Ето и този чичото на задържания се е обесил след дълъг разпит в полицията.

    13:28 25.10.2025

  • 22 Живота

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пошло е!":

    За нашите медии това са парички колкото повече кръв толкова повече приходи

    13:28 25.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ивелин Михайлов

    7 1 Отговор
    Събирал е пари от грешния човек 😉😏

    13:43 25.10.2025

  • 25 Исторически парк

    8 2 Отговор
    Ей така свършват бирниците.. ракът ги убива млади

    13:44 25.10.2025

  • 26 Иван С

    5 2 Отговор
    Преял е с нещо сигурно.

    Коментиран от #30

    13:45 25.10.2025

  • 27 А тази директорката от НАП в.търново ког

    6 0 Отговор
    Кога ще я уволните или трябва още хора да бие и да чупи МПС в бухалка?

    13:55 25.10.2025

  • 28 неволята

    1 2 Отговор
    Ще обвинят докторите от онкологията.Казали са му,че до Нова година я изкара,я не.Човека е изпаднал в депресия.Но защо пък ще ходи някъде да се крие?В кабинета,на бюрото или на персийския килим щеше да е по-представително.В стил "Умирай трудно" на Б.Райнов.

    Коментиран от #31

    13:58 25.10.2025

  • 29 Назначен

    3 1 Отговор
    преди година за директор на НАП с онкологично заболаване , а сега , пред Лукойлните промени ще му препишат всички далавери , аживите - чисти ! НАП - а също !

    14:00 25.10.2025

  • 30 книж

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Иван С":

    ракът от преяждане ли идва

    14:05 25.10.2025

  • 31 Б.Райнов

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "неволята":

    Умирай само в краен случай...🤣🤣🤣
    Умирай трудно,го е писал Брус Уилис...🤣🤣🤣

    14:07 25.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Обективен

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "не,никой":

    Аз по-точна диагноза за сайта факти не съм чел

    14:32 25.10.2025

Новини по градове:
