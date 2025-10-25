Новини
РЗИ: Водата в Елените не е годна за пиене

25 Октомври, 2025 13:43 461 7

Вече повече от 20 дни водата остава негодна за пиене

РЗИ: Водата в Елените не е годна за пиене - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водата във ваканционно селище “Елените” продължава да не отговаря на изискванията за качество и е негодна за пиене. Това показват последните проби на регионалната здравна инспекция, които бяха взети на 22 октомври.

Резултатите от химичните и микробиологичните показатели сочат, че водата съдържа колиформени бактерии и ентерококи, които са над нормата, а вкусът ѝ е неприемлив, обобщи БНТ.

От РЗИ-Бургас препоръчват водата от централното водоподаване да не се използва за пиене и приготвяне на храна. Позволена е единствено за битови цели.

Здравните власти ще вземат отново проби, които да определят качеството на водата на 27.10.2025 г.

След голямото наводнение на 3 октомври първоначалните проби на водата показаха наличие на бактерията Ешерихия коли. Вече повече от 20 дни водата остава негодна за пиене. За жителите беше осигурена бутилирана вода от Държавния резерв.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    500 000 в България са без вода.

    13:44 25.10.2025

  • 6 Ам чи те

    5 0 Отговор
    Само руснаци и украинци ,пък те вода не пият ,къде е трагедията

    13:50 25.10.2025

  • 7 За наглите укри

    1 0 Отговор
    Става.
    А уринатаие лечебна. Без да се обиждат. Доказано е!

    14:12 25.10.2025

