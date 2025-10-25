РЗИ: Водата в Елените не е годна за пиене

Водата във ваканционно селище “Елените” продължава да не отговаря на изискванията за качество и е негодна за пиене. Това показват последните проби на регионалната здравна инспекция, които бяха взети на 22 октомври.
Резултатите от химичните и микробиологичните показатели сочат, че водата съдържа колиформени бактерии и ентерококи, които са над нормата, а вкусът ѝ е неприемлив, обобщи БНТ.
От РЗИ-Бургас препоръчват водата от централното водоподаване да не се използва за пиене и приготвяне на храна. Позволена е единствено за битови цели.
Здравните власти ще вземат отново проби, които да определят качеството на водата на 27.10.2025 г.
След голямото наводнение на 3 октомври първоначалните проби на водата показаха наличие на бактерията Ешерихия коли. Вече повече от 20 дни водата остава негодна за пиене. За жителите беше осигурена бутилирана вода от Държавния резерв.
1 Последния Софиянец
13:44 25.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ам чи те
13:50 25.10.2025
7 За наглите укри
А уринатаие лечебна. Без да се обиждат. Доказано е!
14:12 25.10.2025