Меглена Плугчиева: Икономиката ни е твърде обвързана с Германия, а тя е три години в рецесия

25 Октомври, 2025 14:39

Населението на България сме се свили на 6 милиона и половина,  а в същото време обратно пропорционално расте държавната администрация и не само в държавни предприятия

Меглена Плугчиева: Икономиката ни е твърде обвързана с Германия, а тя е три години в рецесия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди да бъде обявен първият бюджет на България в евро, трябва да се види доколко е успешен бюджетът за 2025-та, какви политики успя да задвижи и какво предстои за 2026 г. Оценката на преобладаващата част от икономистите и финансистите е тревожна. Те отбелязват, че бюджетът за 2025-та не се изпълнява, че разходната му част е преизпълнена, докато приходната не се изпълнява към момента. Това каза в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Меглена Плугчиева, политик и дипломат.

"Не може да се раздуват непрекъснато разходите, особено за заплати и то в администрацията. Населението на България сме се свили на 6 милиона и половина, а в същото време обратно пропорционално расте държавната администрация и не само в държавни предприятия. Вземат се кредити, за да се плащат заплати. Всичко това говори, че има нужда от необходимите и структурни, и други реформи, които трябва да бъдат направени, и с което явно закъсня това правителство."

Плугчиева подчерта, че бюджетът за 2026 година до вчера е трябвало да бъде изпратен в Европейската комисия за консултации и съгласуване. "Нямам информация дали е изпратен, защото иначе това е лош знак за финансовата стабилност на страната", подчерта тя.

Меглена Плугчиева отбеляза, че икономическата ситуация в страната ни не е добра, което значи, че икономиката ни има сериозни затруднения.

"Може би едно от основните затруднения пред българската икономика е, че сме скачени съдове с европейската. Нашият търговски стокообмен е над 65% с ЕС. Най-тясно сме свързани с германската икономика, която пета година е в застой, трета година е в рецесия. И затова трябва да се постави въпросът на правителството, на управляващите и конкретно на министъра на икономиката, какво се направи за икономиката на България, а именно за тези фирми, които досега бяха поддоставчици на автомобилната промишленост на Германия, които сега трябва да спрат работа, да освободят и много персонал, какво се прави за тях, за да се осигури работа, да се осигури възможност те да продължат гъвкаво да работят", коментира Плугчиева.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А Миглена

    5 5 Отговор
    е обвързана с пасьола!

    Коментиран от #3

    14:42 25.10.2025

  • 2 🎃➕🐷🟰☠️

    12 1 Отговор
    И с бюджет, като на САЩ то Бойко пак ще ги окраде вие как мислите се издържат толкова много ОПГ калинки.

    14:43 25.10.2025

  • 3 Който говори истината

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "А Миглена":

    е комунист путинист според вас.
    Защо не кажете че има и достойни хора които са готови да изразят своето мнение въз основа на неопровержими факти а не като вашите факти че на този му свършило оръжието било умрял бил заспал под вашия креват и ви дебнел. Смешници

    14:54 25.10.2025

  • 4 Пловдив

    4 14 Отговор
    Червена манипулаторка.......
    Рецесия но Германия е номер едно в Европа това въобще не ни бърка.долу червените манипулатори...

    14:56 25.10.2025

  • 5 Кому ниска, кому висока!

    8 10 Отговор
    Плугчиева, що не ни свържете с руската икономика, тя цъфти и върже! Де гиди рубли, де гиди!

    Коментиран от #12

    14:57 25.10.2025

  • 6 Бегето е пропаднало завинаги

    11 1 Отговор
    И няма оправия от 681г насам

    14:58 25.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вържи

    5 2 Отговор
    се за Русия , ма !

    15:17 25.10.2025

  • 10 Пловдив

    8 1 Отговор
    От три години са в рецесия обаче за три години средно двеста евро се е вдигнала заплатата.
    А нашите червени чорбаджии за пет лева се опъват ,егоисти по далече от червените носове не виждат

    15:24 25.10.2025

  • 11 Гост

    7 0 Отговор
    Ами да, расте си администрацията. Растат и мангизите за всякакви вредни отпадъци - ченгесари и техните господари, например. Щото некой требе да гласува за господарите - и той е този, дето взима наготово, а не изработва. И некой също требе да пази господарите си - еничарите от МВР и подобни търтеи.

    15:27 25.10.2025

  • 12 Смешник

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Кому ниска, кому висока!":

    Е по добре с руската тя поне се развива и не е в рецесия А има и евтини енерго ресурси

    15:40 25.10.2025

  • 13 Иван Вазов

    3 2 Отговор
    Искам да припомня, че госпожа Плугчиева е дългогодишен получател на бюджетни пари като заместник-министър на земеделието и посланик в Германия и Швейцария. Хубави посланически пари!
    Още нещо за уважаемата госпожа Плугчиева - тя беше една от трите депутатки на БСП (да на БСП!!!), които гласуваха позорното решение на "българския" парламент, обвиняващо българския народ в "геноцид" във връзка с така наречения "възродителен процес" (смяната на имената), осъществен от върхушката на БКП с участието на "антикомуниста" Бойко Борисов.

    15:45 25.10.2025

  • 14 злати

    4 0 Отговор
    голям народ и умен народ сме от десет пръста хващаме винаги средния

    15:53 25.10.2025

  • 15 Кой ни пречи даобвържем икономиката си

    3 0 Отговор
    С пазарите на изток!?

    15:54 25.10.2025

  • 16 Ко каза

    2 3 Отговор
    Да идват вече Германците да работят в България толкова са го закъсали.🤣 Направо ме е срам, че подобни хора като таз лелка са ни управлявали.

    15:55 25.10.2025

  • 17 Фен

    1 1 Отговор
    Също така каза, че когато Франция фалира, и ние, солидарно, ще и покриваме дълговете. Щото, нали, вече сме богати...

    15:59 25.10.2025

  • 18 Цървул

    2 0 Отговор
    Болни мозъци сте . И слепи . Хората го разправят това от поне 7 години .

    16:00 25.10.2025

  • 19 Казуар

    0 1 Отговор
    Другарко Плугчиева, постоянно обикаляш студиата и плюеш срещу ЕС.

    16:18 25.10.2025

