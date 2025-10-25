Меглена Плугчиева: Икономиката ни е твърде обвързана с Германия, а тя е три години в рецесия

Преди да бъде обявен първият бюджет на България в евро, трябва да се види доколко е успешен бюджетът за 2025-та, какви политики успя да задвижи и какво предстои за 2026 г. Оценката на преобладаващата част от икономистите и финансистите е тревожна. Те отбелязват, че бюджетът за 2025-та не се изпълнява, че разходната му част е преизпълнена, докато приходната не се изпълнява към момента. Това каза в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Меглена Плугчиева, политик и дипломат.
"Не може да се раздуват непрекъснато разходите, особено за заплати и то в администрацията. Населението на България сме се свили на 6 милиона и половина, а в същото време обратно пропорционално расте държавната администрация и не само в държавни предприятия. Вземат се кредити, за да се плащат заплати. Всичко това говори, че има нужда от необходимите и структурни, и други реформи, които трябва да бъдат направени, и с което явно закъсня това правителство."
Плугчиева подчерта, че бюджетът за 2026 година до вчера е трябвало да бъде изпратен в Европейската комисия за консултации и съгласуване. "Нямам информация дали е изпратен, защото иначе това е лош знак за финансовата стабилност на страната", подчерта тя.
Меглена Плугчиева отбеляза, че икономическата ситуация в страната ни не е добра, което значи, че икономиката ни има сериозни затруднения.
"Може би едно от основните затруднения пред българската икономика е, че сме скачени съдове с европейската. Нашият търговски стокообмен е над 65% с ЕС. Най-тясно сме свързани с германската икономика, която пета година е в застой, трета година е в рецесия. И затова трябва да се постави въпросът на правителството, на управляващите и конкретно на министъра на икономиката, какво се направи за икономиката на България, а именно за тези фирми, които досега бяха поддоставчици на автомобилната промишленост на Германия, които сега трябва да спрат работа, да освободят и много персонал, какво се прави за тях, за да се осигури работа, да се осигури възможност те да продължат гъвкаво да работят", коментира Плугчиева.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А Миглена
Коментиран от #3
14:42 25.10.2025
2 🎃➕🐷🟰☠️
14:43 25.10.2025
3 Който говори истината
До коментар #1 от "А Миглена":е комунист путинист според вас.
Защо не кажете че има и достойни хора които са готови да изразят своето мнение въз основа на неопровержими факти а не като вашите факти че на този му свършило оръжието било умрял бил заспал под вашия креват и ви дебнел. Смешници
14:54 25.10.2025
4 Пловдив
Рецесия но Германия е номер едно в Европа това въобще не ни бърка.долу червените манипулатори...
14:56 25.10.2025
5 Кому ниска, кому висока!
Коментиран от #12
14:57 25.10.2025
6 Бегето е пропаднало завинаги
14:58 25.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Вържи
15:17 25.10.2025
10 Пловдив
А нашите червени чорбаджии за пет лева се опъват ,егоисти по далече от червените носове не виждат
15:24 25.10.2025
11 Гост
15:27 25.10.2025
12 Смешник
До коментар #5 от "Кому ниска, кому висока!":Е по добре с руската тя поне се развива и не е в рецесия А има и евтини енерго ресурси
15:40 25.10.2025
13 Иван Вазов
Още нещо за уважаемата госпожа Плугчиева - тя беше една от трите депутатки на БСП (да на БСП!!!), които гласуваха позорното решение на "българския" парламент, обвиняващо българския народ в "геноцид" във връзка с така наречения "възродителен процес" (смяната на имената), осъществен от върхушката на БКП с участието на "антикомуниста" Бойко Борисов.
15:45 25.10.2025
14 злати
15:53 25.10.2025
15 Кой ни пречи даобвържем икономиката си
15:54 25.10.2025
16 Ко каза
15:55 25.10.2025
17 Фен
15:59 25.10.2025
18 Цървул
16:00 25.10.2025
19 Казуар
16:18 25.10.2025