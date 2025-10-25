Новини
Мартин Владимиров: Ако не бъдат предприети действия, рискуваме да останем без доставки на бензин и дизел

25 Октомври, 2025

Руската рубла се обезцени слабо, акциите на компаниите паднаха, а цената на петрола се повиши с около 7-8%

Мартин Владимиров: Ако не бъдат предприети действия, рискуваме да останем без доставки на бензин и дизел - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това не са първите санкции на Вашингтон срещу Русия, но са първите от новия мандат на Доналд Тръмп. Санкциите идват само седмица след посещението на украинския президент Зеленски във Вашингтон. Тръмп иска да покаже, че действа твърдо, но целта е да се постигне споразумение, а не нова ескалация. Това каза икономистът и анализатор проф. Асен Асенов в предаването „Тази събота" по бТВ.

Според това е политически сигнал и част от дипломатически натиск за ускоряване на мирните преговори между Москва и Киев.

На този етап, според експертите, реалният икономически ефект е минимален.

„Руската рубла се обезцени слабо, акциите на компаниите паднаха, а цената на петрола се повиши с около 7-8% - сравнително умерено", каза Асенов.

Той очаква основният натиск да бъде върху дипломатическата сцена, а не върху реалния пазар. Въпреки това санкциите създават несигурност за европейските и българските пазари, където „Лукойл" има ключово значение.

Икономистът проф. Асен Асенов обясни, че санкциите имат глобален политически ефект, но не изключи възможността за временни отстъпки за отделни държави.

„Знаем, че имаше вече 19 кръга санкции и въпреки това Европа продължи да внася руски горива за над 200 милиарда евро. Световната икономика има свои закони - дългосрочните договори не могат да се прекъснат за ден."

Според него новите мерки са и част от дипломатическата игра между Москва и Вашингтон.

Според Мартин Владимиров, който в директор на програма „Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията, ефектът от санкциите тепърва ще се усеща, както върху руската икономика, така и върху пазара на горива в България.

Ако не бъдат взети спешни мерки, след 21 ноември страната ни може да влезе в „сръбски сценарий" с риск за доставките, смята той.

Санкциите на Съединените щати срещу руските петролни гиганти „Лукойл" и „Роснефт" са най-тежкият шамар за Русия от началото на войната в Украйна, каза Владимиров.

„Лукойл" и „Роснефт" добиват около половината суров нефт в Русия и отговарят за две трети от износа. Затова тези санкции имат реален потенциал да блокират финансовите потоци към Кремъл", добави той.

Според експерта след 21 ноември, когато ограниченията влизат напълно в сила, никоя международна банка няма да може да обслужва плащанията на „Лукойл". „Това важи и за българската рафинерия в Бургас - тя е малка част от голямата структура, но няма как САЩ да направят изключение само заради нея", добави Владимиров.

Дори плащанията да се извършват в евро, а не в долари, проблемът остава, тъй като 80-90% от финансовите транзакции в света се изчистват през американската система, поясни той.

„Лукойл" вече е под санкции. Контрагентите на санкционираните дружества имат един месец, в който трябва да прекратят бизнес взаимоотношенията си с тези предприятия. „Вчера имаш индикации в медиите, че една от големите банки, които обслужват „Лукойл" у нас, е заявила, че трябва да се прекратят бизнес взаимоотношенията и да бъдат затворени сметките на компанията в тази финансова институция. Това вероятно ще се случи и с останалите банки. Да, компанията ще търси вратички, ще търси начини да прехвърли средства в такива институции, които са готови да рискуват да попаднат под ударите на вторичните санкции на САЩ, но истината е, че на 21 ноември никоя международна банка няма да обслужи трансфера на средства за закупуване на суров нефт. А рафинерията постоянно купува нефт от цели свят", обясни Владимиров.

Ако не бъдат предприети действия, страната ни рискува да остане без доставки на горива или цените рязко да се повишат.

„На 21 ноември можем да се окажем в ситуация като Сърбия - там рафинерията спря работа, след като ѝ беше отнета дерогацията, и страната живее от стратегическите си запаси", предупреди Владимиров.

България по закон поддържа резерви от три месеца суров нефт, но те не могат да бъдат дългосрочно решение.


  • 1 Путин

    2 9 Отговор
    Сорос ме нзаначи понеже съм евреин до доразсипя Русия, но купейките ме обичат, понеже са с интелект на комар.

    Коментиран от #5

    17:34 25.10.2025

  • 2 Горски

    6 0 Отговор
    Държави от третия свят ще вземат най стратегическата индустрия в България,Нефтохима трябва да бъде държавна собственост,тези негодници които дадат в чужди ръце Нефтохима трябва да бъдат ликвидирани! "доходите са се повишили значително"- сигурно визира долара и еврото, които се сриват бавно, но сигурно, докато напълно не изчезнат, защото са парите на алчните капиталисти, които, освен, че са алчни, не са и толкова еродирани, колкото си мислехме...😂 Доларът и еврото са единствените "неща", които се обезценяват през последното десетилетие..., всичко останало поскъпва...🤣😆 Използват момента, за да бъде открадната рафинерията от мутрите ББ и Дебелото Д. След като става въпрос за продаване,веднага има кворум и всички народи представители работят дружно и сговорчиво. Пеевски държи ДАНС и МС, които ще трябва да решават на кого да се продадат акциите на рафинерията. Този апетит няма насита, само за няколко дни успя да погълне и Нефтохима. Държавата, това е той! Сега предстои да погълне някоя голяма банка, след като я фалира, разбира се. Парите от КТБ свършиха, коя ли е наред? За всеки случай дръжте повече кеш вкъщи, че вече никой не знае утре какво ще се случи.

    17:35 25.10.2025

  • 3 Например

    2 0 Отговор
    какви?

    17:37 25.10.2025

  • 4 Боко БорисоФ

    3 1 Отговор
    Стига с тиа горива, бе
    Ас ша ви вкарам в клубъ на бугатите
    вие за някакви горива ривети.

    17:55 25.10.2025

  • 5 Никси

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    нали знаеш на калпав кво му пречи , е поразходи се до Русия да видиш дали е расипана спрямо наща Държава от 36 години , а не преди да ми чанчите двата пръста и сега кой ми с...а в гащите , аз знам Петър Младенов е виновен и наще Военни че дадоха тогава отбой , иначе и ти нямаше да тролиш тук и да пишеш опашати лъжи , щеше да видиш тогава дандулицу !!!.

    17:55 25.10.2025

  • 6 ха ха

    3 0 Отговор
    наистина ни управляват идиоти , ама пък за сметка на това са много крадливи

    17:59 25.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Банани като има ГОРИВА НЕ НИ ТРЯБВАТ !!

    18:00 25.10.2025

