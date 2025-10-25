Защо точно „Лукойл” трябваше да придобие собствеността на „Нефтохим Бургас”? В „Офанзива с Любо Огнянов” по "Нова телевизия" говори Владимир Кисьов - един от първите преговарящи за българското членство в ЕС.
„Още тогава основно Лукойл преработваше съветски и иракски нефт и петрол. Не, че не можеше друг, но чисто логистично най-удобният купувач беше „Лукойл”. Никой не е предполагал, че ще се стигне до това напрежение”, твърди бившият зам.-министър на външните работи. Кисьов не скри, че винаги се е притеснявал, когато има руска намеса в някой процес, тъй като „историята е доказала, че не може да се разчита на този партньор”.
Според бившия председател на СОС кабинетът, парламентът и отговорните институции се отнасят отговорно към темата и трябва да има редовно правителство. „Не съм сигурен дали механизмът за особения управител при наличие на мажоритарни собственици в лицето на „Лукойл” няма да предизвика вътрешни напрежения в самото дружество. Според мен България трябва да иска отлагане или изключение от тези санкции”, смята Кисьов.
1 важното е че има банани и приехме еврото
2 Оня с коня
нефто хима ще отидде при кремикови
3 Щото, ако си
4 Най
До коментар #1 от "важното е че има банани и приехме еврото":Добре е 10€ да стане литъра ,и да спре това малоумно движение
5 Губернията
6 Защото
7 Никси
8 Важното е
До коментар #1 от "важното е че има банани и приехме еврото":При новите цени ти да не търкаш гумите на колата .Навремето 1 литър струваше един лев сега е нормално да е 10 лева
9 Русия
10 Българския
До коментар #7 от "Никси":Нефтохим,работеше и с нефт от Либия и Ирак!
11 Путлер моли за пощада
Само за 48 часа: Санкциите на Тръмп струваха милиарди на "Лукойл" и "Роснефт"
Новите американски санкции срещу двете емблеми на руската петролна индустрия "Роснефт" и "Лукойл" доведоха до моментални тежки загуби за тези компании, показва справка на The Moscow Times. Обхванатият период на справката са последните два дни - а загубите са за милиарди.
12 Никси
До коментар #10 от "Българския":Работе ШЕ !!!.
13 Оня с питон.я
До коментар #9 от "Русия":Споко бе. Скоро ще плащаш 10 лева бензиня и ще поставиш на колене русия.
14 Факт
15 Никси
До коментар #11 от "Путлер моли за пощада":еиии само ти се привиждат Бензиносранции с Ракети , пак ли си се назобилс пици с кристали бе Кирчо , здравейте аз се казвам Кирчо не щото не се къпя често в банята а просто защото името ми е такова КИР-чо !!!.
16 Нефтохимик
17 Верно ли
18 Анджо
19 Квот било
20 Факт
21 Пенсионер счетоводител
22 един
24 Яшар
25 Защото
26 Костов го продаде
27 000
28 Бегай с този криминал крадлив
До коментар #25 от "Защото":и подъл Стамболов бре. Основно чифлици е крал и убивал българи. Как па срам нямаш да го споменаваш. Единствено хубаво нещо е когато са го заклали и после знаеш кво на гроба са му правили нали?
29 граф Монте Кристо
30 Стоянка
31 След 1989
32 Дойче зеле
34 Фактите
Той отказа и влизането ни в Нато.
Западътпблокира сметките на България и предизвика кризата.
Вяхирев чрез Руската банка на Кюлев плащаше по 70ДМ на студент да крещи Кой не скача е червен.
Доган лично сложи Костов начело на демонстрациите.
Дойде Костов и продаде Нефтохим на Лукойл евтино.
Кисьов лъже.
Само руска фирма можеше да купи Нефтохим защото нефта е близо но не евтино както направи СДС.
Външно търговска банка имаше 600 млн.д.сухи пари резерв.Костов я продаде за 320 млн.д.на Кредито Италиано.
35 Защото
36 Ти мисли по добре
До коментар #31 от "След 1989":Кой им го продаде? Кой беше?
37 Гошо - тръбата
39 Кой даде
40 Дойче зеле
41 Само да вметна
43 Много поздрави
44 АЗ-знащият
До коментар #1 от "важното е че има банани и приехме еврото":Важното за Вас е че ще имате в портфейла в задния джоб дебитна карта в евро , а в з--ника си е дин банан!
45 Щото дадоха на Костовия мавър
46 Ганя Путинофила
