Защо точно „Лукойл” трябваше да придобие собствеността на „Нефтохим Бургас”

25 Октомври, 2025 18:43 1 160 46

  • лукойл-
  • санкции-
  • владимир кисьов

България трябва да иска отлагане или изключение от американските санкции

Защо точно „Лукойл” трябваше да придобие собствеността на „Нефтохим Бургас” - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защо точно „Лукойл” трябваше да придобие собствеността на „Нефтохим Бургас”? В „Офанзива с Любо Огнянов” по "Нова телевизия" говори Владимир Кисьов - един от първите преговарящи за българското членство в ЕС.

„Още тогава основно Лукойл преработваше съветски и иракски нефт и петрол. Не, че не можеше друг, но чисто логистично най-удобният купувач беше „Лукойл”. Никой не е предполагал, че ще се стигне до това напрежение”, твърди бившият зам.-министър на външните работи. Кисьов не скри, че винаги се е притеснявал, когато има руска намеса в някой процес, тъй като „историята е доказала, че не може да се разчита на този партньор”.

Според бившия председател на СОС кабинетът, парламентът и отговорните институции се отнасят отговорно към темата и трябва да има редовно правителство. „Не съм сигурен дали механизмът за особения управител при наличие на мажоритарни собственици в лицето на „Лукойл” няма да предизвика вътрешни напрежения в самото дружество. Според мен България трябва да иска отлагане или изключение от тези санкции”, смята Кисьов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 важното е че има банани и приехме еврото

    17 7 Отговор
    дано най-накрая бензина стане 5лв/литъра бреДЕБИЛИ

    Коментиран от #4, #8, #44

    18:45 25.10.2025

  • 2 Оня с коня

    16 9 Отговор
    защото си разпроддадохме държавата и се отрекохме от комунизъма

    нефто хима ще отидде при кремикови

    18:47 25.10.2025

  • 3 Щото, ако си

    28 0 Отговор
    спомням правилно нашите тогавашни политици продадоха печеливш и разработен бизнес само за един долар...

    18:48 25.10.2025

  • 4 Най

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "важното е че има банани и приехме еврото":

    Добре е 10€ да стане литъра ,и да спре това малоумно движение

    18:51 25.10.2025

  • 5 Губернията

    9 8 Отговор
    за да е зависима и да си плащаме на 4хилядниците!

    18:53 25.10.2025

  • 6 Защото

    19 1 Отговор
    драгалевския..... ....ан.гал взема много,много пари, та заради това трябваше да бъде продаден Нефтихима.

    18:53 25.10.2025

  • 7 Никси

    13 7 Отговор
    защото тая Рафинерия в Нефтохим Бургаз е пригодена да преработва Руски петрол който идва от там също и АЕЦ- Козлодуй с Руско Ядрено Гориво от РОСАТОМ е пригоден да използва , те за това и е логично защо !!!.

    Коментиран от #10

    18:54 25.10.2025

  • 8 Важното е

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "важното е че има банани и приехме еврото":

    При новите цени ти да не търкаш гумите на колата .Навремето 1 литър струваше един лев сега е нормално да е 10 лева

    18:54 25.10.2025

  • 9 Русия

    6 10 Отговор
    така поставя в зависимост малките държави!С тръби,рафинерии и атомни централи!После ги източва с неизгодни договори !

    Коментиран от #13

    18:55 25.10.2025

  • 10 Българския

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Никси":

    Нефтохим,работеше и с нефт от Либия и Ирак!

    Коментиран от #12

    18:57 25.10.2025

  • 11 Путлер моли за пощада

    5 9 Отговор
    В много руски градове по брнзиностанциите поради липса на горива,граждани издигнаха плакати срещу власта -

    Само за 48 часа: Санкциите на Тръмп струваха милиарди на "Лукойл" и "Роснефт"
    25 октомври 2025, 18:01 часа
    Снимка: БГНЕС
    Новите американски санкции срещу двете емблеми на руската петролна индустрия "Роснефт" и "Лукойл" доведоха до моментални тежки загуби за тези компании, показва справка на The Moscow Times. Обхванатият период на справката са последните два дни - а загубите са за милиарди.

    Коментиран от #15

    18:59 25.10.2025

  • 12 Никси

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Българския":

    Работе ШЕ !!!.

    19:00 25.10.2025

  • 13 Оня с питон.я

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Русия":

    Споко бе. Скоро ще плащаш 10 лева бензиня и ще поставиш на колене русия.

    19:01 25.10.2025

  • 14 Факт

    3 4 Отговор
    Как ща разчиташ на някой, когото си сам си изключил?

    19:04 25.10.2025

  • 15 Никси

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Путлер моли за пощада":

    еиии само ти се привиждат Бензиносранции с Ракети , пак ли си се назобилс пици с кристали бе Кирчо , здравейте аз се казвам Кирчо не щото не се къпя често в банята а просто защото името ми е такова КИР-чо !!!.

    19:05 25.10.2025

  • 16 Нефтохимик

    7 1 Отговор
    Освен ,че подариха рафинерията,закриха и Плама Плевен,за да им осигурят монопол !

    19:05 25.10.2025

  • 17 Верно ли

    1 0 Отговор
    Как защо??? Че КОЙ друг?

    19:06 25.10.2025

  • 18 Анджо

    5 3 Отговор
    Защото политиците са ни много тъпи. До сега трябваше да бъде продаден Лукойл. Руснака отдавна трябваше да бъде изгонен и нямаше сега да се чудим как ще постъпят . Сега трябва да се внимава да не направят нещо по лошо.

    19:07 25.10.2025

  • 19 Квот било

    4 1 Отговор
    било!Сега е момента,държавата да си върне рафинерията!

    19:08 25.10.2025

  • 20 Факт

    5 3 Отговор
    Желязков като ходи да се снима не можа ли да каже да не се пипат основите на икономиката на България!

    Коментиран от #23

    19:10 25.10.2025

  • 21 Пенсионер счетоводител

    3 0 Отговор
    До 1989 търговията ни със СССР беше при 33 копейки за долар !

    19:13 25.10.2025

  • 22 един

    4 2 Отговор
    Защо точно Лукойл.......,защото Кремъл нямаше да позволи друг играч да вземе най-тлъстият актив в Задунайская губерния,на кого не му е ясно това,и да имаше други желаещи те щяха да бъдат отсвирени със заплахи и тем подобни методи!

    19:15 25.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Яшар

    6 1 Отговор
    Цялото напрежение около Лукойл го създаде тиквата прста крадеца мафиот и мафиота магнит които искат да крадат пари мрште мафиотски ...Лукойл е най безопасното , съвременно и най богата фирма в България ! Който не е влизал и работил с Лукойл ( не говоря за бедняците с бензиностанциите) няма право да коментира ....но тази структура не е лъжица за тях! ...да натискаш руснаци милиардери не е добре ...може да го потвърди и генерал Пашаев мои добър познат

    19:16 25.10.2025

  • 25 Защото

    1 6 Отговор
    след Стамболов българия се управлява само от русофилитици.До сен днешен и така до края на света.

    Коментиран от #28

    19:17 25.10.2025

  • 26 Костов го продаде

    6 1 Отговор
    Иван Костов плъха беше

    Коментиран от #38

    19:18 25.10.2025

  • 27 000

    3 1 Отговор
    А защо точно на канадците си подарихме златото?

    19:21 25.10.2025

  • 28 Бегай с този криминал крадлив

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Защото":

    и подъл Стамболов бре. Основно чифлици е крал и убивал българи. Как па срам нямаш да го споменаваш. Единствено хубаво нещо е когато са го заклали и после знаеш кво на гроба са му правили нали?

    19:21 25.10.2025

  • 29 граф Монте Кристо

    4 1 Отговор
    А кой трябваше да я придобие,Шеврон ли,сега наистина американците ще натиснат правителството и американски компании да обсебят целия сектор с горивата,защо мислите Доню налага тия санкции,руснаците ще се оправят,но на нас лошо ни се пише с такива "закрилници" като сащ и ес,ще ни видят сметката най накрая,ако по някакво чудо не са го сторили досега,то е заради заигравките с ес.Но сега се преминава на нов етап,в който България е застрашена от заличаване от лицето на картата,западняците знаят за нашите симпатии към Русия,а това е крайно неприемливо за тях.

    19:21 25.10.2025

  • 30 Стоянка

    3 0 Отговор
    Глупавите българе си мислят,че от тях зависи кой ще е купувач на рафинерията в Бургас която храни половината град.Турците ще я вземат,както и всички останало.Империята си прибира заграбените от Русия територии през 1876 -78

    19:21 25.10.2025

  • 31 След 1989

    0 1 Отговор
    всичко печелившо отиде в руски ръце!Защо не взеха Кремиковци,дори за един долар ?

    Коментиран от #36

    19:28 25.10.2025

  • 32 Дойче зеле

    4 0 Отговор
    Коя друга ЧУЖДА намеса, освен руската, е била в ПОЛЗА НА БЪЛГАРИЯ

    19:29 25.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Фактите

    2 1 Отговор
    През 1997 г Виденов отказа на Рем Вяхирев да продаде Нефтохим за смешни пари.
    Той отказа и влизането ни в Нато.
    Западътпблокира сметките на България и предизвика кризата.
    Вяхирев чрез Руската банка на Кюлев плащаше по 70ДМ на студент да крещи Кой не скача е червен.
    Доган лично сложи Костов начело на демонстрациите.
    Дойде Костов и продаде Нефтохим на Лукойл евтино.
    Кисьов лъже.
    Само руска фирма можеше да купи Нефтохим защото нефта е близо но не евтино както направи СДС.
    Външно търговска банка имаше 600 млн.д.сухи пари резерв.Костов я продаде за 320 млн.д.на Кредито Италиано.

    19:30 25.10.2025

  • 35 Защото

    1 1 Отговор
    Синият Мавър демократ И.Костое я продаде за тлъста комисионна на Лукойл

    19:31 25.10.2025

  • 36 Ти мисли по добре

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "След 1989":

    Кой им го продаде? Кой беше?

    19:31 25.10.2025

  • 37 Гошо - тръбата

    0 1 Отговор
    Защото българите сме руцки подлоги

    19:31 25.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кой даде

    1 0 Отговор
    Концесията за златото ?

    19:32 25.10.2025

  • 40 Дойче зеле

    0 0 Отговор
    Костов продаде БГА "БАЛКАН" на жидите . ВЕДНАГА прибраха активите и УНИЩОЖИХА

    19:33 25.10.2025

  • 41 Само да вметна

    0 0 Отговор
    Не гледайте към Путин , гледайте към Ердоган.

    19:33 25.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Много поздрави

    0 1 Отговор
    Руснаците са мързелив народ, турците са работлив народ. Ако трябва да изберете дали да вземете на работа руски или турски работници, резултатът е ясен - турски защото работят здраво.

    19:36 25.10.2025

  • 44 АЗ-знащият

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "важното е че има банани и приехме еврото":

    Важното за Вас е че ще имате в портфейла в задния джоб дебитна карта в евро , а в з--ника си е дин банан!

    19:38 25.10.2025

  • 45 Щото дадоха на Костовия мавър

    1 0 Отговор
    Най- много под масата ! 20 милиона $

    19:38 25.10.2025

  • 46 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор
    Майко мила, що прости ора има тука, не е истина!

    19:41 25.10.2025

