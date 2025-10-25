Новини
Надежда Йорданова: В България правосъдието е в плен на олигарсите

25 Октомври, 2025 19:22 369 4

  • надежда йорданова-
  • бойко борисов-
  • пеевски-
  • делян пеевски

Политическата криза и ролята на Пеевски

Надежда Йорданова: В България правосъдието е в плен на олигарсите - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ и член на „Да, България“ Надежда Йорданова гостува в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“, където коментира актуалните политически теми – от върховенството на закона и санкциите срещу „Лукойл“ до напрежението в управляващото мнозинство и състоянието на прокуратурата.

„Правосъдието е в плен на олигарсите“

Йорданова подчерта, че случващото се в страната не е случайно, а е резултат от системна зависимост на правосъдието от олигархични интереси. „Това, което се случва в България, не е случайно. Случва се в държава, където правосъдието е в плен на олигарсите и където тези, които искат реформи, биват третирани като врагове на държавата“, заяви тя.

Йорданова посочи, че дебатът в Европейския парламент относно върховенството на закона ясно показва как България остава под наблюдение заради липсата на ефективна съдебна реформа и зависимости в институциите.

Санкциите срещу „Лукойл“ и възможността за особен управител

По повод наложените от американския президент Доналд Тръмп санкции срещу руските компании „Лукойл“ и „Роснефт“ Йорданова заяви, че това е било очаквано развитие. Според нея правителството трябва да действа внимателно и в рамките на закона, ако се обсъжда въвеждането на особен управител в бургаската рафинерия. „Назначаването на особен управител против волята на собственика е сериозно ограничение на правото на собственост. Ние, като десни хора, не можем да позволим това да се превърне в инструмент за политически контрол“, обясни тя.

Защо точно „Лукойл” трябваше да придобие собствеността на „Нефтохим Бургас”

Йорданова предупреди, че ако решението бъде използвано от мнозинство, „контролирано от Пеевски“, това може да доведе до „опасни и негативни ефекти“.

Според нея единственото устойчиво решение е бързото приключване на процедурата по продажба на рафинерията и влизането на западен инвеститор, който да гарантира прозрачност и конкурентност.

Йорданова коментира и напрежението в управляващото мнозинство. По думите ѝ, „привидното успокояване“ на кризата цели единствено да прикрие реалната зависимост в парламента. „Настоящото мнозинство се развива по пътя, за който предупреждавахме. Днес вече е ясно за всички, че Бойко Борисов няма мнозинство – то е на Делян Пеевски“, каза тя.

По отношение на аргумента на Борисов, че срещите с „ДПС-Ново начало” са били необходими за осигуряване на парламентарна подкрепа, Йорданова бе категорична: „Парламентарната математика не оправдава моралния избор. Борисов сам избра това мнозинство и няма как да обвинява ПП–ДБ за своите решения“.

Позиция за бюджета и публичните разходи

Относно предстоящия държавен бюджет Йорданова заяви, че ПП–ДБ не би подкрепила увеличение на публичните разходи без реформи. „Не е допустимо да се увеличават заплатите в публичния сектор без промени. Увеличаване на разходите без реформи е неприемливо“, категоричен е народният представител.

Борисов: Бюджет 2026 е готов и ще бъде внесен следващата седмица

Йорданова обясни, че формацията ще предложи пакет от десни мерки, включително намаляване на неефективните разходи и преструктуриране в сектори като сигурност и социална политика.

Отношенията с президента Радев

На въпрос дали „Да, България“ би търсила съюз с президента Румен Радев, Йорданова беше категорична, че позициите на държавния глава често противоречат на техните. „Президентът има позиции, които съществено се разминават с нашите – по отношение на войната в Украйна и въвеждането на еврото. Когато трябва да критикуваме – критикуваме, когато споделяме позиция – споделяме“, уточни тя.

Кризата в прокуратурата и статутът на Борислав Сарафов

Като бивш министър на правосъдието Йорданова обърна внимание на "правния хаос в прокуратурата", свързан със статута на Борислав Сарафов. „След 21 юли законът е ясен – Сарафов не може да изпълнява функциите на главен прокурор. Актовете, подписани от него след тази дата, са невалидни“, заяви тя.

Йорданова определи поведението на Прокурорската колегия на ВСС като „разрушително за държавността“ и призова незабавно да бъде определен нов временно изпълняващ длъжността главен прокурор.

Депутатът потвърди, че ПП–ДБ ще се включи активно в процеса за излъчване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. „Ние настояваме процедурата да започне максимално бързо, по нови правила, които гарантират политическа неутралност и гражданско участие“, подчерта тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази

    2 0 Отговор
    Буля гласува в Брюксел срещу България, за да и спрат финансирането на фондовете. Та как казвате, че се наричат тези хора , национални предатели или секретарка на Христо Иванов и партньор на партията на Парапета и Пеньоара.
    Срам и позор за вюрстблата Факти, че я показвате

    19:26 25.10.2025

  • 2 Помак

    1 0 Отговор
    Имам Вапрос г-жо иорданова ...а защо са избрахме вас ..заплати,коли ,тоалети ..и накрая излизате като окъкани да ни казвате че държавата е завладяна ,вързана, мафията е владее ..вие ..бостански плашила ли Сте ?

    19:26 25.10.2025

  • 3 Мъки

    1 0 Отговор
    Имам ясно обяснение защо тази женица, като една шамандура, изплува на повърхността, но не разбирам говорещите глави, за какво я тормозят с въпроси!

    19:30 25.10.2025

  • 4 бай Марин

    0 0 Отговор
    Този ботоксов отпадък със силиконов мозък редно ли е да се показва?
    Няма ли да навреди с интелектуалната си немощ на подрастващите?

    19:41 25.10.2025

