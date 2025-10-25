Новини
Цончо Ганев: Случващото се с рафинерията е огромен сигнал за всички инвеститори в страната

Цончо Ганев: Случващото се с рафинерията е огромен сигнал за всички инвеститори в страната

25 Октомври, 2025 19:59

  • цончо ганев-
  • лукойл-
  • санкции-
  • възраждане

Решенията са свързани с едно безумие – изхвърляне на един от най-големите платци на акцизи в страната

Цончо Ганев: Случващото се с рафинерията е огромен сигнал за всички инвеститори в страната - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които предвиждат продажбата на рафинерията в Бургас да се случи след одобрение от ДАНС и с решение на Министерския съвет, станаха повод за сблъсък между "ДПС - Ново начало" и "Възраждане". Дебатите в зала бяха съпътствани от остри реплики и леко физическо спречкване.

"Когато дори и в парламента някой си позволи по най-просташкия, брутален начин да те псува, докато говориш от трибуната, най-малкото, което трябваше да чуе Анастасов, беше това, че е еничар", коментира заместник-председателят на "Възраждане" Цончо Ганев в "Говори сега" по БНТ.

Ганев обясни позицията на "Възраждане" по казуса с рафинерията:

"Борисов няма да вземе никакви решения дори и за рафинерията в Бургас. Решенията са свързани с едно безумие – изхвърляне на един от най-големите платци на акцизи в страната. Това е "Лукойл" – един от най-важните източници за бюджета".

Той подчерта, че всяка продажба на рафинерията трябва да бъде съгласувана с ДАНС, която според него е "директно завладяна от председателя на "ДПС - Ново начало".

Цончо Ганев предупреди за ефекта върху инвеститорите:

"Това, което се случва с рафинерията, е огромен сигнал, една огромна червена лампа за всички инвеститори в страната". Всеки собственик има право да решава дали да си продава бизнеса или да го задържа, и никой няма право да го притиска, само защото на някой изгодно".


  • 1 Хубави

    18 8 Отговор
    кьочеци друса сина му .

    Коментиран от #25

    20:08 25.10.2025

  • 2 Николова , София

    15 11 Отговор
    Така е Цончо ...това с рафинерията се случва след след срещата на тиквата броико-предателя със сина на Тръмп ..искат да крадат мафиотите . Българската мафия съсипва българските интереси !

    20:10 25.10.2025

  • 3 Факт

    5 3 Отговор
    Хипотетично Лукойл може да решат да произвеждат на ишлеме за Русия. Нали там имало недостиг.

    20:10 25.10.2025

  • 4 оня с коня

    10 5 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    20:10 25.10.2025

  • 5 Боко Престъпникът

    8 5 Отговор
    "Всеки собственик има право да решава дали да си продава бизнеса или да го задържа, и никой няма право да го притиска, само защото на някой изгодно".
    ----
    Баш те тука жестоко си се обръкАл.

    20:11 25.10.2025

  • 6 оня с коня

    7 10 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    Коментиран от #36

    20:11 25.10.2025

  • 7 само питам

    11 2 Отговор
    много експерт много нещо , какво работеха до сега тия хора? от къде заплати за такива капацитети имаме?

    20:12 25.10.2025

  • 8 БЕЗ МАЙТАП

    3 7 Отговор
    Този ГНЬОВ този път е прав.Всички трябва да се съобразяват с Пеевске независимо от мащаба на инвестицията.МАЩАБА ГАНЬО.

    20:12 25.10.2025

  • 9 Майна

    7 2 Отговор
    Николова, престанете да намесвате Тръмп
    Говори за пълна некомпетентност..
    А може би е умишлено, защото Кремъл ясно показва , че разговорите с Тръмп продължават и ще продължават..
    Путин и Тръмп срещу лондонсити

    20:19 25.10.2025

  • 10 Рокендрола

    9 7 Отговор
    ЦОМЧО се изходи по темата, но по добре да се погрижи за кючеците на сина си или да си подава оставката!

    Коментиран от #20

    20:22 25.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор
    Който и да КУПИ рафинерията и складовете-
    НА КОГО ЩЕ ПЛАТИ СУМАТА ❗❓
    Упс , май някой иска да я придобие БЕЗ ДА ПЛАЩА🤔❗

    20:26 25.10.2025

  • 14 Любопитен

    4 1 Отговор
    Най-големият проблем на инвеститорите са големите доходи тук и изключително скъпата енергия. България изпреварва даже Германия и Франция по доходи в държавния сектор след платени данъци. Безсмислено е да се инвестира тук заради балона в доходите и имотите.

    20:27 25.10.2025

  • 15 Ако

    5 2 Отговор
    Се казвам Цончо Ганчев, не бих си отварял устата.

    20:29 25.10.2025

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 2 Отговор
    ЦОМЧО КАТО СИ НЕГРАМОТЕН .................... . ОТИВАЙ ДА СЕ ПРЕГРЪЩАШ С "ГЕЛА" , "ФАРАОНА" , МИСТЪР КЕШ И ШАРЛАТАНИТЕ ......................

    20:29 25.10.2025

  • 17 От както

    8 1 Отговор
    Костов я продаде на руснаците един лев печалба не са платили. ДДС и акциза го плащаме ние по бензиностанциите. Да не забравяме и бензина по 4 лв. Дето го прибираха и Кокорчо и Кирчо лъжеца.

    20:35 25.10.2025

  • 18 Възраждане

    2 2 Отговор
    Е най демократична партия. Цончо гейлосания. Можели да има негър в Ку-клукс-клан.

    20:39 25.10.2025

  • 19 Цончо Плюнката

    5 0 Отговор
    Я кажи колко данък е
    Платил Лукойл?

    Жалък Палячо .

    Акциза така или иначе го плащаме ние на
    Бензиностанцията

    20:45 25.10.2025

  • 20 Силвестърчо съм

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Рокендрола":

    Какво против
    Имаш моите
    Грациозни Чупки в Кръста ?

    20:46 25.10.2025

  • 21 Костов я продаде

    1 1 Отговор
    Като беше държавна, нямаше и разходомер там дето пълнеха комунягите цистерните и изнасяха. Какво трябваше да направи?

    20:48 25.10.2025

  • 22 Радостин Василев

    4 2 Отговор
    Празна главо!

    20:52 25.10.2025

  • 23 Цонка Копейкина

    2 2 Отговор
    Аз съм лейди Цонка фон Столипиново унд Копейкина дер Цайс, женен съм за Костадинка принцеса фон Максуда, херцогиня Копанарска, графиня фон Каменар, баронеса Калдарашка фон Игнатиево, първият пер на Въглен, носител на ордена червените кюлоти със петолъчка, лично връчен от Митрофанова. Под съпровод на песента, ние сме моми убави, убави още гиздави...

    Коментиран от #37

    20:53 25.10.2025

  • 24 Само да вметна

    3 0 Отговор
    Това е руска компания и ще си остане руска. Няма пеевски, Няма бако. На бас по 129 лева.

    20:55 25.10.2025

  • 25 Далавер.бг

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хубави":

    Продавам на комшията колата , дето му продадох преди 2 години.

    20:55 25.10.2025

  • 26 Що да плащат

    6 0 Отговор
    Данък печалба. Мъжът на Нинова на хранилка в Лукойл, Румен Овчаров също. Плащат по други канали.

    20:55 25.10.2025

  • 27 Отвратен

    5 2 Отговор
    Този руски плужек не мога да го понасям. Лукойл бил най-големия източник за бюджета!! Верно ли, бе?
    Защо не обясни колко години са плащали данък печалба и дали въобще са плащали?
    Лукойл е символ на корупция и политически и икономически зависимости, с които Московията се опитва да контролира България.
    Лукойл са заплаха за националната сигурност и трябва да бъдат изритани от страната!

    20:57 25.10.2025

  • 28 Хохо Бохо

    4 1 Отговор
    Акцизът дълги години беше прибиран от Златев и партньорът му по белот от банкя. Когато бюджета закъса само тогава внасяха някъкви подаяния. Аре да не се лъжем. Знаем се кой колко и на кого

    20:58 25.10.2025

  • 29 демократ

    2 0 Отговор
    Запада е виновен за еуската разюзданост от 91-ва до сега.

    21:00 25.10.2025

  • 30 Фори

    4 1 Отговор
    Възраждане са руска партия и са хулигани всичките!

    21:01 25.10.2025

  • 31 Иббрикчий

    3 1 Отговор
    Поддлоги московски пеят мазни песни

    21:02 25.10.2025

  • 32 Питане

    3 1 Отговор
    А случващото се с производното ти, не е ли "голям сигнал" за теб и всички около теб ???, цунчо ???

    21:04 25.10.2025

  • 33 мда

    2 1 Отговор
    Май ще излизаме по улиците.

    21:04 25.10.2025

  • 34 Боко

    3 0 Отговор
    Прати Ваньо Танов да им сложи разходомери. И човека почина от инфаркт. Бог да го прости. И руснаците продължиха да не плащат и да не отчитат нищо. Даже бяха и на загуба. Ти да видиш.

    21:06 25.10.2025

  • 35 Не за всички инвеститори

    2 0 Отговор
    само за колонизаторите ни -пресъпните рашисти

    21:06 25.10.2025

  • 36 Коня

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Всеки ден по няколко копита във "вакуума" ти и пак не отцепваш....
    Си тежък случяй !!!

    21:08 25.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ганя свинското оче

    1 1 Отговор
    От 2006 ганя изгони всичко кадърно, вкл. заможни пенсионери които искаха да си доживеят старините тук
    Всичко избяга от гнусната неприятелска територия

    21:11 25.10.2025

  • 39 По някакъв начин

    2 1 Отговор
    Трябва да се спрат комунягите крадливи и да станем част от нормалния свят.

    21:13 25.10.2025

  • 40 Лукойл

    2 0 Отговор
    Краде милиарди годишно. С тях медицината може да е безплатна за всички, включително и лекарствата. И да се плащат пенсиите. И пак ще остане. На парите не идват в България.

    21:17 25.10.2025

