Мартин Димитров призова за проверка на нефтените запаси

25 Октомври, 2025 21:13 897 33

Според експерти България има срок до 21 ноември да реши какви мерки да предприеме по казуса с рафинерията

Мартин Димитров призова за проверка на нефтените запаси - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от "Продължаваме Промяната – Демократична България" Мартин Димитров поиска правителството незабавно да провери задължителните запаси от нефт в България. Изявлението беше направено днес в предаването "Говори сега" по БНТ, като коментар на ситуацията с рафинерията "Лукойл" след американските санкции.

"Първото нещо, което трябва да докладват министрите, е дали са проверили задължителните запаси от нефт в България и дали са налични. Ако не, какви мерки са предприели веднага", заяви Мартин Димитров, цитиран от БНТ.

Енергийният експерт уточни, че наличните запаси са осигурени до края на годината, но настоя за пълна прозрачност и предоставяне на конкретни данни от страна на кабинета.

По въпроса за бъдещето на "Лукойл" депутатът от ПП-ДБ посочи, че държавата разполага с инструмент за назначаване на особен представител. Според него обаче най-доброто решение би било намирането на голям авторитетен западен инвеститор за рафинерията.

Изявлението на Димитров идва ден след като министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че правителството има ясен план за действие и че горивата са гарантирани до края на 2025 година.

Новите американски санкции, обявени на 22 октомври, са насочени срещу руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт". "Лукойл" оперира единствената петролна рафинерия в България - тази в Бургас.

Според експерти България има срок до 21 ноември да реши какви мерки да предприеме по казуса с рафинерията. След тази дата компанията няма да може да работи с контрагентите си поради санкционния режим.


  • 1 Кво значение имат

    6 3 Отговор
    нефтените запаси ако няма кой да ги преработва?

    21:15 25.10.2025

  • 2 И кво ще стане

    7 2 Отговор
    Като държавата назначи особен представител ? Той ли ще преработва нефта и ще плаща заплатите и осигуровките ? ..

    21:18 25.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Велосипедист

    8 0 Отговор
    Моля сменете старите педдали.

    21:22 25.10.2025

  • 5 Град Симитли

    8 0 Отговор
    "Енергийният експерт" Мавтинчо е експевт само по плямпане и пвоваляне на син поток и южен поток!

    21:23 25.10.2025

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    5 1 Отговор
    снабдете с варели и пълнете щото по Нова Година ша стани 1991 и опашки

    21:24 25.10.2025

  • 7 Яшар

    3 1 Отговор
    Ко разбираш и ти и тиквата и прсето от нефтени запади а брат .. ..ако искам ще те завъртя ,че ум ще ви зайде ..прсета

    21:29 25.10.2025

  • 8 ХиХи

    2 1 Отговор
    Ша имате Юро ма без бензин

    21:30 25.10.2025

  • 9 Ахаъъъ

    3 0 Отговор
    У шенген у шенген има всичко ! Там има запаси , нали сме седнали на масата с богатите.

    21:37 25.10.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    СПОКО БЕ , ХЕЛЕНИК ПЕТРОЛИУМ , КОЯТО Е СОБСТВЕНОСТ НА ГРЪЦКАТА ДЪРЖАВА И ГРЪЦКИТЕ МИЛИАРДЕРИ ЛАЦСИС - БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ ЕКО В БЪЛГАРИЯ,
    ЩЕ ПРЕРАБОТВА РУСКИ НЕФТ И ЩЕ ВИ ПРОДАВА РУСКИ БЕНЗИН :))
    .......
    ЗАЩОТО ВИЕ СТЕ ДЕБИЛИ

    21:39 25.10.2025

  • 11 И колко

    5 0 Отговор
    трябва да са "задължителните запаси" от нефт ? А правителството не знае ли колко е платило за държавни резерви? А? Кой трябва да ги контролира? Аз ли?

    21:39 25.10.2025

  • 12 Един

    5 0 Отговор
    Скрийте го тоя ментален инвалид! Продажна гнус! 1 ден реална работа няма и стаж! През живота си само е крал и доносничил!

    Крайно време е да се наложи ограничение до 2 мандата и да вървят подявола!

    21:41 25.10.2025

  • 13 Промяна

    6 0 Отговор
    Този господин няма професия няма ден трудов стаж но някои невежи излъга гласували и легна в парламента за 20 к

    21:43 25.10.2025

  • 14 Драги софиянци

    6 1 Отговор
    Търсете не гориво, а паркомясто, защото те ще свършат първи!

    21:44 25.10.2025

  • 15 Каза човекът

    8 0 Отговор
    Казва човекът с 3 месеца трудов стаж в живота си ( времето като депутат не се брои)

    21:44 25.10.2025

  • 16 Промяна

    6 0 Отговор
    ТОВА ОТБЛЪСКВАЩО НЕЩО ПРЕЗ ЖИВОТА СИ НИЩООООООООО НЕ Е РАБОТИЛ НИКЪДЕ НЕ СА ГО НАЕМАЛИ

    21:45 25.10.2025

  • 17 незабавно да ги провери

    5 0 Отговор
    лично депутатът от "ПП– ДБ" Мартин Димитров.....лично да влиза у бункера щото на друг вяра нямаме...

    21:46 25.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Оня с питон.я

    3 1 Отговор
    Бързо Ганю да зарежда мазето с туби миризлива нафта при киселото зеле, че скоро нема да има с кво да пали ръждясалата немска дизеларка.

    Коментиран от #27

    21:51 25.10.2025

  • 20 Няма нафта за вази, украински пе...рази

    4 0 Отговор
    България се превърна в един от най-големите износители на дизел за Украйна и понякога покриваше 40% от нуждите на Украйна. Достатъчно е само да си спомним когато президентът на Лукойл Равил Маганов падна от прозореца на болница в столицата в същия ден, в който Владимир Путин беше на посещение. Компанията публикува изявление по това време, в което просто заяви, че Маганов „е починал след тежко заболяване“....  

    21:51 25.10.2025

  • 21 И самалйотите

    3 0 Отговор
    Нема да могат да хвърчат. НАТЮ-фските ф-ки

    21:54 25.10.2025

  • 22 Ролан

    4 0 Отговор
    Когато Вашингтон кихне,ние(глупавите) се разболяваме)))

    21:57 25.10.2025

  • 23 Никси

    2 0 Отговор
    данъчните складове на ЛУКОЙЛ с Петрол са пълни бре Мартинчо , дишай спокойно или освен наще убавци ще изкарат с влакови цистерни да го продадът на трети страни което е също вероятно и нищо не ме учудва в това да го направят всичко може да се очаква , въпроса е Мартинчо друг да кажем на пример Лукойл спира да работи , как ще платиш на Танкера който ще идва ако ще и от хонолулу или куклусклан Застраховката на този Танкер и горивото което той ще ти го докара до пристанището като складовете на Лукойл не може да приема друг суров петрол , ами ако стане по пътя корабокрушение или го нападнат пирати или да речем че се ударил в скала и потънал , кой тогава ще плаща масрафа , Народа ли Бедния Народ , стига сте се правили на ударени с мокър парцал щото в един и същи цирк играете с акробатите и клоуните , добре че ги няма мотористите в глобуса на смърта , а някои други животни от зоопарка !!!.

    21:58 25.10.2025

  • 24 Евролиберастки театър

    2 1 Отговор
    По управлението на Герб, "най-проверяван" и "редовно" плащащ данъци е ЛукОйл. Това запомни хмел от приятелството на Бойко Борисов и Валентин Златев.

    22:00 25.10.2025

  • 25 факт

    4 0 Отговор
    С пътищата нещата са объркани. С водата нещата също са объркани. Имахме редовно ток и нафта. Сега и нещата с нафтата се объркват. Остава само токът, него засега го имаме, но както е тръгнало нормално би било да нямаме и ток. Но зима ще има и студ ще има, и зъзнене ще има, и тояги ще има, и бой ще има.

    Коментиран от #28

    22:02 25.10.2025

  • 26 Няма да се плашите пуйки

    2 0 Отговор
    Лукойл България“, която попада под обявените от САЩ преди ден санкции срещу руската ѝ компания майка, е уведомила контрагентите си, че от 24 октомври трябва да извършват плащанията си по сметките ѝ в „Интернешънъл Асет Банк“, зад която стои бизнесменът Младен Михалев – Маджо.

    Според отчета на дружеството основните му банки за вътрешногруповите му разплащания са „УниКредит Булбанк“ и Банка „Машрек“ от Обединените Арабски Емирства, а през 2024 г. е открило няколко банкови сметки в „Интернешънъл Асет банк“, „Българо-американска търговска банка“ и „Първа инвестиционна банка“. Петролната компания е била предупредена от „УниКредит Булбанк“, че трябва да спре да използва сметките си във финансовата институция до 21 ноември, уточнява Mediapool. Тогава изтича преходния срок, даден от финансовото министерство на САЩ за прекратяване на всички транзакции на лица от САЩ и преводи през територията на страната, свързани със санкционирани активи на „Лукойл“ и „Роснефт“, сред които и „Лукойл България“ и нейната „Лукойл Нефтохим Бургас“, които са пряка собственост на швейцарската „Литаско“, притежавана от руската „Лукойл“.

    22:05 25.10.2025

  • 27 Пешото

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Оня с питон.я":

    ти лично за нас не бери грижа , ако си пил нафта и бензин с некоя кожена манивела може да запалиш , де нема се усадиш , мойта манивела е дърта ама има и по млади .

    22:11 25.10.2025

  • 28 Важното е че има демокрация

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "факт":

    Ха дано ха дано

    22:13 25.10.2025

  • 29 Няма да се плашите пуйки

    2 0 Отговор
    За вази ши има ама скъпо, за хурките обаче няма да има нафта ...Маджо така каза

    22:14 25.10.2025

  • 30 Джо

    0 0 Отговор
    Как да ги проверят като ги няма?

    22:18 25.10.2025

  • 31 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха.
    Мартин Димитров енергийният експерт е много силно.
    Той дали знае?
    А?

    22:19 25.10.2025

  • 32 Мисли че са окрали нефта

    0 0 Отговор
    Бургас не е малък град. Лукойл има лоби . Щом го забраняват има причина. Внушения че дава пари за войните срещу майдановци . То Грузия, Украйна и други финансирани кат Навални. Има нещо. То никой не бърза .

    22:19 25.10.2025

  • 33 Горски

    1 0 Отговор
    държавна собственост,тези негодници които дадат в чужди ръце Нефтохима трябва да бъдат ликвидирани! "доходите са се повишили значително"- сигурно визира долара и еврото, които се сриват бавно, но сигурно, докато напълно не изчезнат, защото са парите на алчните капиталисти, които, освен, че са алчни, не са и толкова еродирани, колкото си мислехме...😂 Доларът и еврото са единствените "неща", които се обезценяват през последното десетилетие..., всичко останало поскъпва...🤣😆 Използват момента, за да бъде открадната рафинерията от мутрите ББ и Дебелото Д. След като става въпрос за продаване,веднага има кворум и всички народи представители работят дружно и сговорчиво. Пеевски държи ДАНС и МС, които ще трябва да решават на кого да се продадат акциите на рафинерията. Този апетит няма насита, само за няколко дни успя да погълне и Нефтохима. Държавата, това е той! Сега предстои да погълне някоя голяма банка, след като я фалира, разбира се. Парите от КТБ свършиха, коя ли е наред? За всеки случай дръжте повече кеш вкъщи, че вече никой не знае утре какво ще се случи.

    22:40 25.10.2025

