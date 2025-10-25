Мартин Димитров призова за проверка на нефтените запаси

Депутатът от "Продължаваме Промяната – Демократична България" Мартин Димитров поиска правителството незабавно да провери задължителните запаси от нефт в България. Изявлението беше направено днес в предаването "Говори сега" по БНТ, като коментар на ситуацията с рафинерията "Лукойл" след американските санкции.
"Първото нещо, което трябва да докладват министрите, е дали са проверили задължителните запаси от нефт в България и дали са налични. Ако не, какви мерки са предприели веднага", заяви Мартин Димитров, цитиран от БНТ.
Енергийният експерт уточни, че наличните запаси са осигурени до края на годината, но настоя за пълна прозрачност и предоставяне на конкретни данни от страна на кабинета.
По въпроса за бъдещето на "Лукойл" депутатът от ПП-ДБ посочи, че държавата разполага с инструмент за назначаване на особен представител. Според него обаче най-доброто решение би било намирането на голям авторитетен западен инвеститор за рафинерията.
Изявлението на Димитров идва ден след като министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че правителството има ясен план за действие и че горивата са гарантирани до края на 2025 година.
Новите американски санкции, обявени на 22 октомври, са насочени срещу руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт". "Лукойл" оперира единствената петролна рафинерия в България - тази в Бургас.
Според експерти България има срок до 21 ноември да реши какви мерки да предприеме по казуса с рафинерията. След тази дата компанията няма да може да работи с контрагентите си поради санкционния режим.
26 Няма да се плашите пуйки
Според отчета на дружеството основните му банки за вътрешногруповите му разплащания са „УниКредит Булбанк“ и Банка „Машрек“ от Обединените Арабски Емирства, а през 2024 г. е открило няколко банкови сметки в „Интернешънъл Асет банк“, „Българо-американска търговска банка“ и „Първа инвестиционна банка“. Петролната компания е била предупредена от „УниКредит Булбанк“, че трябва да спре да използва сметките си във финансовата институция до 21 ноември, уточнява Mediapool. Тогава изтича преходния срок, даден от финансовото министерство на САЩ за прекратяване на всички транзакции на лица от САЩ и преводи през територията на страната, свързани със санкционирани активи на „Лукойл“ и „Роснефт“, сред които и „Лукойл България“ и нейната „Лукойл Нефтохим Бургас“, които са пряка собственост на швейцарската „Литаско“, притежавана от руската „Лукойл“.
До коментар #19 от "Оня с питон.я":ти лично за нас не бери грижа , ако си пил нафта и бензин с некоя кожена манивела може да запалиш , де нема се усадиш , мойта манивела е дърта ама има и по млади .
Мартин Димитров енергийният експерт е много силно.
Той дали знае?
А?
Той дали знае?
А?
