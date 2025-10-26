Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен пристига на посещение у нас

Еврокомисарят за енергията и жилищата Дан Йоргенсен идва на посещение в България, предаде БНР.
У нас той ще се срещне с енергийния министър Жечо Станков и ще се запознае с напредъка на проекта за Вертикалния газов коридор за пренос на газ от юг на север с възможност за достигане и до Украйна.
Дан Йоргенсен и Жечо Станков ще се запознаят на място с напредъка по изграждането на лот 3 "Рупча-Ветрино" на Вертикалния газов коридор.
Проектът е инициатива на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.
Целта му е подобряване на сигурността на доставките и разнообразяване на източниците и маршрутите на допълнителни количества природен газ, които да бъдат пренасяни от юг към Централна и Югоизточна Европа, което има ключова роля за постепенното преустановяване на вноса на руски газ.
За осъществяването на проекта е необходимо увеличаване на капацитета за пренос на българо-гръцката и българо-румънската граница. Затова в днешното събитие ще се включат и представители на държавите членки, участващи в проекта, като е предвидено и посещение на компресорната станция "Нова Провадия".
Очаква се, въпреки че не е обявено официално в програмата, еврокомисарят Дан Йоргенсен и министър Жечо Станков да обсъдят и наложените от САЩ санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт".
От Европейската комисия заявиха, че на този етап не се вижда заплаха за сигурността на доставките и припомниха, че според действащото законодателство всички страни членки трябва да имат запаси от петрол за 90 дни.
Освен у нас Лукойл има рафинерии и бензиностанции в няколко държави от Евросъюза, сред които и Румъния, където вчера беше на посещение комисарят за енергията и жилищата Дан Йоргенсен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Боруна Лом
07:45 26.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мисля
07:48 26.10.2025
5 СЕВЕРОДВИНСК
07:50 26.10.2025
6 хмм
07:51 26.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Турция и Гърция в следващите 30 години
Вода която разхищавана по най безотговорният начин, вода която я има но и в момента липсва във България!!!
Турция и страните от Близкия Изток могат да се сблъскат с остър недостиг на вода до 2030 г.на фона на рязкото намаляване на валежите, съобщи екологът Синан Джан.
Турският Президент Реджеп Тайип Ердоган заяви в петък, че най — големите градове в страната — Анкара, Бурса и Истанбул-вече изпитват недостиг на вода. Турският лидер възложи отговорността за това на опозиционните общини, които получиха управлението на населените места след последните избори. Според държавния глава бездействието на местните власти е влошило ситуацията на фона на сушата.
"Според данните на метеорологичната служба през последните 12 месеца валежите в Турция са намалели до най — ниското си ниво за последните 52 години, а в Средиземноморския регион — с 31%", каза екологът, цитиран от агенция".
Експертът подчерта, че недостигът на вода може да стане остър през следващите десетилетия.
"Данните показват, че в бъдеще достъпът до вода ще стане по — труден: през 2030 г.страната ни и регионът са изправени пред сериозен недостиг на вода", отбеляза екологът.
Експертът призова да се търсят нови източници на вода и да се добива чрез сондажни операции.
"Водата е живот. Без вода съществуването на живи организми е невъзможно. Ако достъпът до вода бъде намален, това ще доведе до икономически и социални проблеми. Ефективното използване на в
07:57 26.10.2025
9 ТОЯ ИДВА ДА ГРАБИ
07:57 26.10.2025
10 Разхищението на Българските Водни
You Have Been Warned.
08:00 26.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Данко Харсъзина
08:06 26.10.2025
13 Пич
До коментар #11 от "Пич....ок":Много грешно разсъждение ! Ако и ти като мен си от София , или да кажем , Пловдив или Варна , не си виждал много гладни хора ! Но в провинцията има много бедни и гладни хора , които оцеляват не защото са мързеливи , а защо се скъсват от работа по земеделие и животновъдство с които да оцеляват ! А ти дори и не схващаш че визирам време , което се задава !!! Да обяснявам ли защо?!
Коментиран от #20, #21
08:08 26.10.2025
14 Тоя заикакво идва
Коментиран от #16
08:08 26.10.2025
15 Гориил
Коментиран от #25
08:16 26.10.2025
16 Медуня
До коментар #14 от "Тоя заикакво идва":направо да му драснем клечката не само на лукойл ами на всичко руско
08:25 26.10.2025
17 9ти септември
08:25 26.10.2025
18 я па мисля
Коментиран от #24
08:26 26.10.2025
19 глоги
08:32 26.10.2025
20 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "Пич":По селата освен сиукси, команчи и пиеници, други нема.
08:32 26.10.2025
21 1234
До коментар #13 от "Пич":такива нищо не възприемат,излишно им се обяснява
08:33 26.10.2025
22 Фен
08:35 26.10.2025
23 Майк Алън Патън
Коментиран от #31
08:36 26.10.2025
24 фотоУВЕЛИЧЕНИЕ
До коментар #18 от "я па мисля":Че то ний и НАДЕЖДА ли сме имали ? Не говорим за проскубаната сушена скумрия Надежда МИХАЙЛОВА - Неински !
08:38 26.10.2025
25 Кума ЛисА
До коментар #15 от "Гориил":Карай ! Важното е , че Шиши и Тулупо Колят и Бесят тук !
08:39 26.10.2025
26 Ричард Естес
08:41 26.10.2025
27 територия на ужаса
09:07 26.10.2025
28 дядото
09:12 26.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 А бе,
До коментар #29 от "горкия":я марш в клуба на "богатите" !
06:53 28.10.2025
31 Мокой
До коментар #23 от "Майк Алън Патън":Разликата е, че при ония батковци " все пак бяха създадени и построени значими обекти, вкл. Лукойл, а при тези само кражби и унищожени.
06:56 28.10.2025