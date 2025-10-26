Новини
Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен пристига на посещение у нас

26 Октомври, 2025

Той ще се срещне с енергийния министър Жечо Станков и ще се запознае с напредъка на проекта за Вертикалния газов коридор

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен пристига на посещение у нас - 1
Снимка: YouTube
БНР

Еврокомисарят за енергията и жилищата Дан Йоргенсен идва на посещение в България, предаде БНР.

У нас той ще се срещне с енергийния министър Жечо Станков и ще се запознае с напредъка на проекта за Вертикалния газов коридор за пренос на газ от юг на север с възможност за достигане и до Украйна.

Дан Йоргенсен и Жечо Станков ще се запознаят на място с напредъка по изграждането на лот 3 "Рупча-Ветрино" на Вертикалния газов коридор.

Проектът е инициатива на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.

Целта му е подобряване на сигурността на доставките и разнообразяване на източниците и маршрутите на допълнителни количества природен газ, които да бъдат пренасяни от юг към Централна и Югоизточна Европа, което има ключова роля за постепенното преустановяване на вноса на руски газ.

За осъществяването на проекта е необходимо увеличаване на капацитета за пренос на българо-гръцката и българо-румънската граница. Затова в днешното събитие ще се включат и представители на държавите членки, участващи в проекта, като е предвидено и посещение на компресорната станция "Нова Провадия".
Очаква се, въпреки че не е обявено официално в програмата, еврокомисарят Дан Йоргенсен и министър Жечо Станков да обсъдят и наложените от САЩ санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт".

От Европейската комисия заявиха, че на този етап не се вижда заплаха за сигурността на доставките и припомниха, че според действащото законодателство всички страни членки трябва да имат запаси от петрол за 90 дни.

Освен у нас Лукойл има рафинерии и бензиностанции в няколко държави от Евросъюза, сред които и Румъния, където вчера беше на посещение комисарят за енергията и жилищата Дан Йоргенсен.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боруна Лом

    59 0 Отговор
    НИЩО ДОБРО НЕ НИ ЧАКА ОТ ТЕЗИ ПИРАНИ! ЩЕ ОПОСКАТ И ОСТАНАЛОТО МАЛКО ОТ СОЦА!

    07:45 26.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мисля

    45 1 Отговор
    Прилича на ритан картоф и почти толкова умен.

    07:48 26.10.2025

  • 5 СЕВЕРОДВИНСК

    44 1 Отговор
    Не го пускайте да влиза в България този мазен сопол

    07:50 26.10.2025

  • 6 хмм

    44 1 Отговор
    Кой ще плаща тоя коридор за укрите? Българския народ ли? Изгонете тоя европендел.

    07:51 26.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Турция и Гърция в следващите 30 години

    17 0 Отговор
    ще дойдат за Водата на България!!!
    Вода която разхищавана по най безотговорният начин, вода която я има но и в момента липсва във България!!!

    Турция и страните от Близкия Изток могат да се сблъскат с остър недостиг на вода до 2030 г.на фона на рязкото намаляване на валежите, съобщи екологът Синан Джан.

    Турският Президент Реджеп Тайип Ердоган заяви в петък, че най — големите градове в страната — Анкара, Бурса и Истанбул-вече изпитват недостиг на вода. Турският лидер възложи отговорността за това на опозиционните общини, които получиха управлението на населените места след последните избори. Според държавния глава бездействието на местните власти е влошило ситуацията на фона на сушата.

    "Според данните на метеорологичната служба през последните 12 месеца валежите в Турция са намалели до най — ниското си ниво за последните 52 години, а в Средиземноморския регион — с 31%", каза екологът, цитиран от агенция".

    Експертът подчерта, че недостигът на вода може да стане остър през следващите десетилетия.

    "Данните показват, че в бъдеще достъпът до вода ще стане по — труден: през 2030 г.страната ни и регионът са изправени пред сериозен недостиг на вода", отбеляза екологът.

    Експертът призова да се търсят нови източници на вода и да се добива чрез сондажни операции.

    "Водата е живот. Без вода съществуването на живи организми е невъзможно. Ако достъпът до вода бъде намален, това ще доведе до икономически и социални проблеми. Ефективното използване на в

    07:57 26.10.2025

  • 9 ТОЯ ИДВА ДА ГРАБИ

    32 0 Отговор
    Добро не чакай от европейците.

    07:57 26.10.2025

  • 10 Разхищението на Българските Водни

    33 0 Отговор
    Ресурси и Унищожаването на Българската Енергетика е последният пирон в ковчега на България!!!
    You Have Been Warned.

    08:00 26.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор
    Македоните ще изреват на умрело.

    08:06 26.10.2025

  • 13 Пич

    29 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пич....ок":

    Много грешно разсъждение ! Ако и ти като мен си от София , или да кажем , Пловдив или Варна , не си виждал много гладни хора ! Но в провинцията има много бедни и гладни хора , които оцеляват не защото са мързеливи , а защо се скъсват от работа по земеделие и животновъдство с които да оцеляват ! А ти дори и не схващаш че визирам време , което се задава !!! Да обяснявам ли защо?!

    Коментиран от #20, #21

    08:08 26.10.2025

  • 14 Тоя заикакво идва

    27 1 Отговор
    Да дръпне шалтера на Лукой ли?

    Коментиран от #16

    08:08 26.10.2025

  • 15 Гориил

    22 4 Отговор
    Той ще се опита да ограби България. В замяна България ще получи евро.

    Коментиран от #25

    08:16 26.10.2025

  • 16 Медуня

    1 18 Отговор

    До коментар #14 от "Тоя заикакво идва":

    направо да му драснем клечката не само на лукойл ами на всичко руско

    08:25 26.10.2025

  • 17 9ти септември

    17 0 Отговор
    Този мухъл да си седи каде е

    08:25 26.10.2025

  • 18 я па мисля

    14 0 Отговор
    че тоя иде да ни каже: "Вий, що прекрачихте тоз праг (демек дойдохте при назе), Надежда всяка тука оставете!" (да ме извини великият Данте)

    Коментиран от #24

    08:26 26.10.2025

  • 19 глоги

    5 0 Отговор
    Еврокомисарят по енергетиката ЩЕ пристигНЕ у нас във вторник-28-ми октомври.

    08:32 26.10.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    1 12 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    По селата освен сиукси, команчи и пиеници, други нема.

    08:32 26.10.2025

  • 21 1234

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    такива нищо не възприемат,излишно им се обяснява

    08:33 26.10.2025

  • 22 Фен

    11 0 Отговор
    И какво ще ни спират от метрополията този път? Или ще ни взимат нещо?

    08:35 26.10.2025

  • 23 Майк Алън Патън

    14 0 Отговор
    Новите ни господари ни пращат емисар-комисар , който да ни сведе какви са новите заповеди , които да изпълним ли ? И старите ни батковци от СССР правиха същото преди години. Каква е разликата ? Слуга един път , слуга за цял живот ли ?

    Коментиран от #31

    08:36 26.10.2025

  • 24 фотоУВЕЛИЧЕНИЕ

    11 0 Отговор

    До коментар #18 от "я па мисля":

    Че то ний и НАДЕЖДА ли сме имали ? Не говорим за проскубаната сушена скумрия Надежда МИХАЙЛОВА - Неински !

    08:38 26.10.2025

  • 25 Кума ЛисА

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    Карай ! Важното е , че Шиши и Тулупо Колят и Бесят тук !

    08:39 26.10.2025

  • 26 Ричард Естес

    18 0 Отговор
    А ние ще им пратим ли някой наш КОМИСАР , да им кажем какво искаме ?

    08:41 26.10.2025

  • 27 територия на ужаса

    15 0 Отговор
    Не иде за добро тоя !

    09:07 26.10.2025

  • 28 дядото

    13 0 Отговор
    всяка седмица и комисар,ние ставаме все по-зле.

    09:12 26.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 А бе,

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "горкия":

    я марш в клуба на "богатите" !

    06:53 28.10.2025

  • 31 Мокой

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Майк Алън Патън":

    Разликата е, че при ония батковци " все пак бяха създадени и построени значими обекти, вкл. Лукойл, а при тези само кражби и унищожени.

    06:56 28.10.2025

