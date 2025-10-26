Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен пристига на посещение у нас

Еврокомисарят за енергията и жилищата Дан Йоргенсен идва на посещение в България, предаде БНР.

У нас той ще се срещне с енергийния министър Жечо Станков и ще се запознае с напредъка на проекта за Вертикалния газов коридор за пренос на газ от юг на север с възможност за достигане и до Украйна.



Дан Йоргенсен и Жечо Станков ще се запознаят на място с напредъка по изграждането на лот 3 "Рупча-Ветрино" на Вертикалния газов коридор.

Проектът е инициатива на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.

Целта му е подобряване на сигурността на доставките и разнообразяване на източниците и маршрутите на допълнителни количества природен газ, които да бъдат пренасяни от юг към Централна и Югоизточна Европа, което има ключова роля за постепенното преустановяване на вноса на руски газ.

За осъществяването на проекта е необходимо увеличаване на капацитета за пренос на българо-гръцката и българо-румънската граница. Затова в днешното събитие ще се включат и представители на държавите членки, участващи в проекта, като е предвидено и посещение на компресорната станция "Нова Провадия".

Очаква се, въпреки че не е обявено официално в програмата, еврокомисарят Дан Йоргенсен и министър Жечо Станков да обсъдят и наложените от САЩ санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт".

От Европейската комисия заявиха, че на този етап не се вижда заплаха за сигурността на доставките и припомниха, че според действащото законодателство всички страни членки трябва да имат запаси от петрол за 90 дни.

Освен у нас Лукойл има рафинерии и бензиностанции в няколко държави от Евросъюза, сред които и Румъния, където вчера беше на посещение комисарят за енергията и жилищата Дан Йоргенсен.