Новини
България »
Калоян Методиев: България трябва да въведе таван на цената за бутилираната вода

Калоян Методиев: България трябва да въведе таван на цената за бутилираната вода

26 Октомври, 2025 13:22 801 11

  • калоян методиев-
  • вода-
  • чиста вода-
  • минерални източници

Достъпът до чиста питейна вода е централен политически въпрос

Калоян Методиев: България трябва да въведе таван на цената за бутилираната вода - 1
Снимка: Фейсбук
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Достъпът до чиста питейна вода е централен политически въпрос в България. И като такъв следва да намери своето политическо решение. Обществото вече е изключително чувствително, след като се нагледахме на кал и мръсотия от чешмите в десетки области, ръжда от тръби, общини с манган, арсен и бактерии в питейната вода. Проблемът е тук! Големият процес е смяна на водопреносната мрежа. Това е неизбежно. Но е тромав, изискващ време. Изчистването на водите също изисква организация и воля в дългосрочен план. Това, което може да се направи в спешен порядък е мярка, която да облекчи домакинствата, да подобри качеството им на живот и здравето. На всички!

За това призова Калоян Методиев от "Непокорна България".

У нас има най-много минерални извори в континентална Европа. Най-много! Трети сме в света по брой минерални извори. Над 1600 минерални и други извори. Това, ако не е дар от природата и богатство. А хората в огромна част от страната пият мръсна вода. Водата е на всички.

В страната трябва да се въведе таван на цената на бутилираната вода. Бърза и ефективна мярка. Подобен таван има в Гърция, който регулира пазара. Има пределна цена на туристически места, спортни обекти, летища, спирки. Словения, въпреки един от най-високите стандарти в Европа, поддържа ниски цени на водата. В момента в Румъния се вкарва закон за таван на цената на бутилираната вода. Чуждестранните марки води са без таван, за тези, които обичат лукса или имат други вкусови предпочитания. Така разнообразието на пазара се запазва.

Бутилирането на вода е с много ниски производствени разходи (включително филтриране и стерелизиране), почти напълно механизиран процес, бутилките са леки и лесни за транспортиране, не изискват специални условия за съхранение. В България няма условия за високи цени, освен ако някой не иска да трупа печалби. Има изобилие на водни източници. Останалото е политическа воля, добра организация и озаптяване на нечия алчност.

Моментът изисква подобна мярка. Така е работещо и справедливо. Чистата вода е живот. И тя е за всички.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    0 1 Отговор
    България трябва да построи таван на цената,на бутилираната вода.

    13:26 26.10.2025

  • 2 Оня с коня

    3 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    13:28 26.10.2025

  • 3 оня с коня

    0 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    13:28 26.10.2025

  • 4 паметник на ТАТО във всеки град

    2 2 Отговор
    важното е че има банани целогодишно

    ас затова съм скачал с двата пръста на площада

    пука ми че ще плащам такса водомер, мога а плащам и такса коляно кран и т.н.

    13:29 26.10.2025

  • 5 Oня с коня

    2 3 Отговор
    Каквото и да приказват,предлагат и коментират Тоя и Нинова е без Значение щото са "Никои".

    13:35 26.10.2025

  • 6 Алекса

    2 0 Отговор
    Не случайно Кока Кола гепи водата и на Опицвет и в Банкя !

    13:35 26.10.2025

  • 7 Гост

    0 0 Отговор
    Мутрите не са съгласни. Не става

    13:50 26.10.2025

  • 8 Аз съм сигурен

    1 0 Отговор
    Че ако започнем да внасяме вода от турция или арабските страни то тя ще е по евтина

    13:50 26.10.2025

  • 9 Анонимен

    1 0 Отговор
    Каквотго са направили в Румъния си е пълня тъпня - хубавата вода приоритетно ще се изнася. Ако въведат такова нещо у нас, можем да забравим за хубава бутилирана вода.

    13:56 26.10.2025

  • 10 !!!!!

    0 0 Отговор
    Наливам си вода от планината. По добра е от бутилираната.

    13:59 26.10.2025

  • 11 щъркел

    0 0 Отговор
    А който живее в равнина и си няма планина,откъде да си налива вода? От някоя река, ли?

    14:13 26.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове