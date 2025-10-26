Калоян Методиев: България трябва да въведе таван на цената за бутилираната вода

Достъпът до чиста питейна вода е централен политически въпрос в България. И като такъв следва да намери своето политическо решение. Обществото вече е изключително чувствително, след като се нагледахме на кал и мръсотия от чешмите в десетки области, ръжда от тръби, общини с манган, арсен и бактерии в питейната вода. Проблемът е тук! Големият процес е смяна на водопреносната мрежа. Това е неизбежно. Но е тромав, изискващ време. Изчистването на водите също изисква организация и воля в дългосрочен план. Това, което може да се направи в спешен порядък е мярка, която да облекчи домакинствата, да подобри качеството им на живот и здравето. На всички!

За това призова Калоян Методиев от "Непокорна България".

У нас има най-много минерални извори в континентална Европа. Най-много! Трети сме в света по брой минерални извори. Над 1600 минерални и други извори. Това, ако не е дар от природата и богатство. А хората в огромна част от страната пият мръсна вода. Водата е на всички.

В страната трябва да се въведе таван на цената на бутилираната вода. Бърза и ефективна мярка. Подобен таван има в Гърция, който регулира пазара. Има пределна цена на туристически места, спортни обекти, летища, спирки. Словения, въпреки един от най-високите стандарти в Европа, поддържа ниски цени на водата. В момента в Румъния се вкарва закон за таван на цената на бутилираната вода. Чуждестранните марки води са без таван, за тези, които обичат лукса или имат други вкусови предпочитания. Така разнообразието на пазара се запазва.

Бутилирането на вода е с много ниски производствени разходи (включително филтриране и стерелизиране), почти напълно механизиран процес, бутилките са леки и лесни за транспортиране, не изискват специални условия за съхранение. В България няма условия за високи цени, освен ако някой не иска да трупа печалби. Има изобилие на водни източници. Останалото е политическа воля, добра организация и озаптяване на нечия алчност.

Моментът изисква подобна мярка. Така е работещо и справедливо. Чистата вода е живот. И тя е за всички.