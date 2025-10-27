Бебе е с фрактура на черепа, майката твърди, че е паднало от леглото

Бебе е в болница след падане от легло в Монтанско, съобщиха от МВР.

На 26 октомври е подаден сигнал от Спешния медицински център в Монтана за прието дете с фрактура на черепа.

По данни на 27-годишната майка от село Мадан, 9-месечният ѝ син е паднал от леглото.

По случая се води разследване.