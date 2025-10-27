Бебе е с фрактура на черепа, майката твърди, че е паднало от леглото

Бебе е в болница след падане от легло в Монтанско, съобщиха от МВР.
На 26 октомври е подаден сигнал от Спешния медицински център в Монтана за прието дете с фрактура на черепа.
По данни на 27-годишната майка от село Мадан, 9-месечният ѝ син е паднал от леглото.
По случая се води разследване.
1 456
Но защо не разбрах тази стотия е новина? Много дечица падат.
Коментиран от #2
13:47 27.10.2025
2 Уффффф, досада
До коментар #1 от "456":Защото е от онези. При тях все се случват странни неща.
13:49 27.10.2025
3 бай Бай
Ама от половин метър падане глава не ср чупи
13:52 27.10.2025
4 Ххх
13:58 27.10.2025